Исполнилось три года, как Пётр Порошенко занял пост президента бандеровской Украины. Все обещания, которые он давал, провалены, последствия его правления катастрофические: страна — в нищете, единственный видимый успех — это безвиз с Европой, однако он туристический, что ещё предстоит осознать свидомым массам. Поэтому он вполне может стать пирровым, ибо на такой безвиз нужны гроши, которых у большинства уже нема.Тем не менее, политическое положение Порошенко достаточно прочно, он удерживает бразды правления, хотя многие видные нацисты на Украине угрожали ему, и страна долго жила в ожидании третьего майдана, против Порошенко. Это единственное его серьёзное достижение. Как же ему это удалось? Порошенко стал-таки фюрером бандеровцев!Помнится, были долгие споры украинских политологов: когда падёт Порошенко? Кто станет после него настоящим фюрером нации? Тимошенко или Наливайченко? Билецкий или Тягныбок, или сам Аваков? Им стал Порошенко. Бандерия обрела-таки фюрера, хотя номинального и формального. Фюрера-марионетку. Уж какой есть.По мнению ряда аналитиков, шеф МВД и нацистских батальонов Арсен Аваков давно мог взять власть в стране, однако, его останавливала проблема с легитимностью нового вождя нации перед Европой. Европа не давала «добро». Поэтому противостояние Порошенко с Аваковым продолжалось так долго: президент не оставлял попыток сместить всесильного министра, он в ответ устраивал антипрезидентские марши своих нацистов под лозунгами «Геть Порошенко!»Перелом произошёл в начале этого года, во время транспортной блокады нацистами Донбасса. Порошенко сначала выступил против блокады, потому что был очевиден большой ущерб для экономики страны, большие потери для тяжёлой промышленности, и утрата позиций по Минским соглашениям. Западные покровители выражали недоумение.Однако, Порошенко, сначала осудив блокаду, потом подумал, и возглавил то, что только что осудил. В этот момент он и стал фюрером бандеровцев. Доказал, что он так же иррационален, как они. Все дальнейшие блокады и бесчинства нацистов Порошенко поощряет и возглавляет, обосновывает, придаёт внешний лоск, легитимизирует. Конфликт с Аваковым, и его группировкой во власти, рассосался, а значит, и необходимость в новом фюрере тоже рассосалась.Порошенко становится номинальным фюрером, но для этого ему пришлось полностью лечь под бандеровских нацистов, и, видимо, лично под Авакова. Нападки «Азова» и других наци-боевиков на президента после этого прекратились. А зачем? Он взял все их лозунги, поддерживает авторитетом государства все их непотребства. Аваков занял, фактически, пост серого кардинала при Порошенко, он неприкасаем. Ещё неизвестно, у кого реальной власти больше.При этом периодически появляются слухи, что Авакова отправят в отставку. Его уже столько раз «отправляли», что, похоже, он сам эти слухи инспирирует, чтобы создать интригу, для каких-то своих подковёрных целей. Аваковский «Азов» только крепчает, и это лучшая подпорка под его министерским креслом.В результате такого решения вопроса о власти, нацизм на Украине после всех блокад и перемог над здравым смыслом, несмотря на всё большее обнищание народа, крепнет, народ гнётся под ним, как социальные сети. Однако, наши политологи, вслед за бандеровскими, как коты Леопольды призывают ждать, когда на Украине восторжествует здравый смысл, хоть какой-нибудь смысл. Украинский народ якобы должен сказать своё слово, на очередных выборах!Не скажет, нет уже никакого народа на Украине. Был — да весь вышел, нацистские боевики кого убили и сожгли, кого замордовали и посадили, большинство — запугали. Наци-боевики тоже ведь из народа, не с Луны же свалились. В нацистской Германии тоже был народ, и он весь кричал «Германия превыше всего!» Запуганный и оболваненный «наци-патриотами» украинский народ сегодня точно так же кричит: «Украина превыше всего!»Надо признать, в бывшей Украине сложилась тотальная нацистская бандеровская диктатура, она поддерживается Западом как антироссийский военный проект, точно так же Запад поддерживал Гитлера против России-СССР. Ничего нового, западные ценности это всегда выдерживают. Такая ситуация может сохраняться долго, поскольку Бандера получает поддержку и политическое прикрытие Европы и Запада в целом. Выборы в условиях бандеровской диктатуры ничего изменить не могут, они будут только поддерживать градус истерии в стране.Видятся три сценария развития ситуации на бывшей Украине.1. Военный конфликт России и незападного мира с Западом, НАТО. Он создаст новую реальность, в которой будет решен и украинский, и российский, и европейский, и американский и, вообще, мировой вопрос.2. Техногенная катастрофа в энергетике Украины, особенно, в атомной энергетике. Она приведёт к экстремальной ситуации, когда возможно решить вопросы, ранее неразрешимые.3. Прекращение поддержки Бандеры Европой. Это возможно, если кардинально изменится политика Запада по каким-то причинам, например, де-факто развалится Евросоюз, или к власти в ключевых странах Европы придут евроскептики. Россия может помочь этому сценарию, например, введением энергетических санкций против стран, поддерживающих бандеровский режим. Эти санкции становятся принципиально возможными после окончания строительства газопровода «Сила Сибири» в Китай.На все эти сценарии накладывается ещё «неопределённость Трампа»: как он будет реально проводить свою политику «великой Америки»? Останется ли он вообще у власти, или его импичментируют?