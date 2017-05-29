Забытая победа: Битва на реке Воронежке

28 мая 1164 года произошло сражение между новгородцами и шведами.Год 1164-й в отечественной истории известен преимущественно как год, в который князь Андрей Боголюбский осуществил совместный с другими князьями поход в Волжскую Булгарию, тогда был взят город Бряхимов.А между тем в Новгородской земле в этом же году русские дружины нанесли ощутимый удар шведскому войску.Шведы претендентовали на древний город Ладогу – первую столицу Руси, Ладогой до 864 года управлял легендарный Рюрик. Этот русский город некоторое время находился в шведском управлении, поскольку Ярослав Мудрый, княживший тогда в Новгороде, согласно договору со шведским королем Олафом Шётконунгом, в 1019 году отдал его в качестве свадебного подарка за дочь короля Ингигерду.К началу XII века Ладога оказалось вновь в русских руках, известно что посадник Павел в 1116 году на месте разрушенной крепости возвел новую, каменную. Но шведы по-прежнему считали крепость своей.В третьей декаде мая 1164 года мощный шведский флот, пройдя по реке Волхов, десантировал к Ладоге довольно большой отряд численностью свыше двух тысяч хорошо экипированных воинов. По какой-то причине организовать внезапное нападение шведам не удалось, посадские люди успели пожечь свои дома и укрыться в крепости. В Новгород было послано известие о вторжении шведов и начале осаде.Между тем начальник немногочисленного гарнизона Нежата Твердятич решил форсировать события и нанести упреждающий удар шведам, которые надо полагать, еще не успели разбить лагеря на пепелище.Новгородская Первая летопись сообщает, что шведы «восприяли большую рану и отступили к реке Вороной». Но и здесь их ждало поражение, теперь окончательное. Спешившие на помощь ладожанам новгородцы во главе с князем Святославом Ростилавичем и посадником Захарией Неревиным, налетели внезапно и опрокинули превосходившие числом шведские отряды.Уничтожена была большая часть шведской рати, раненые и оставшиеся в живых, ретировались с места битвы на нескольких оставшихся судах – 43 из 50 шнеков, шведских кораблей, также были захвачены русскими.Победа, одержанная 28 мая в день памяти священномученика епископа Елладия, отмечает летописец, оказалась возможной с Божией помощью.Современные историки считают, что эта победа имела большое значение. Первая же агрессия шведов получила достойный отпор, в Новгородской земле они не показывались семь с лишним десятилетий.