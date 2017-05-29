Расстрел телефонного столба из 7,62-мм AR-15 Сегодня, 14:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" проверяет идею из комментариев - стрелять в телефонный столб, пока тот не разломится. 0 "Прокаченный" соревновательный дробовик Расстрел стандартного оружейного сейфа Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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