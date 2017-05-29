15:54 29 мая

Расстрел телефонного столба из 7,62-мм AR-15

Мэтт с "Разрушительного ранчо" проверяет идею из комментариев - стрелять в телефонный столб, пока тот не разломится.




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