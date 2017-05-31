Горят ли зажигательные пули под водой? Сегодня, 14:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" и сотрудник Дрюха выясняют, горят ли трассирующие и зажигательные пули под водой. 0 Как поведут себя трассирующие пули в микроволновке? Последний довод королей: Как устроена дура Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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