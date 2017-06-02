Пробиваем самый крепкий бронежилет в мире Сегодня, 14:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" мучает бронежилеты самого крутого, IV максимального класса защиты по стандартам NIJ (США). 1 Пробиваем бронежилет огромным патроном .458 SOCOM "Прокаченный" соревновательный дробовик Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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