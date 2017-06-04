16:35 04 июня

Сколько футболок сделают тебя пуленепробиваемым?

Мэтт с "Разрушительного ранчо" с популярным пранкером Романом Атвудом заняты экспериментом - сколько слоев футболок нужно, чтобы остановить пулю.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 15:52
    Мэтт с "Разрушительного ранчо" с популярным пранкером Романом Атвудом заняты экспериментом - сколько слоев футболок нужно, чтобы остановить пулю.
    если с "антиснайпера"...смену фабрике работать....
    андрей юрьевич
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