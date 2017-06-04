Сколько футболок сделают тебя пуленепробиваемым? Сегодня, 14:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" с популярным пранкером Романом Атвудом заняты экспериментом - сколько слоев футболок нужно, чтобы остановить пулю. 2 Останавливаем бронебойный патрон калибра 12,7 мм "Прокаченный" соревновательный дробовик Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти