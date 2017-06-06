Крупнокалиберные пули против бумаги формата A4 Сегодня, 14:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" изучает пробивную способность крупнокалиберной винтовки с помощью друзей и пачек бумаги формата A4. 1 Две винтовки двух Мировых войн Последний довод королей: Как устроена дура Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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