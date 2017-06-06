17:12 06 июня

Крупнокалиберные пули против бумаги формата A4

Мэтт с "Разрушительного ранчо" изучает пробивную способность крупнокалиберной винтовки с помощью друзей и пачек бумаги формата A4.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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