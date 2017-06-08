Титановая броня против 12,7-мм бронебойной пули Сегодня, 14:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" сильно удивляется крепости титановой пластины. Но потом он берет крупнокалиберную "Barrett". 0 Последний довод королей: Как устроена дура 310 лет назад Петр I заложил Петропавловскую крепость Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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