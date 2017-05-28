Эстонец, угрожавший натовцам карабином: «Я не оправдываю свои действия, но меня довели»
Во вторник в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина произошел конфликт между военнослужащими, участвовавшими в учении «Весенний шторм» и местным жителем 56-летним Иво Лыыником, схватившимся за охотничий карабин и сделавшим несколько выстрелов в воздух. Позднее Лыыник отметил, что не имеет ничего против военных, но в тот день произошло сразу несколько конфликтных ситуаций, которые, в конечном итоге, вывели его из себя. Об этом сообщает Press.lv .
«Все началась еще в понедельник, когда я увидел, как из леса на поле выехали два военных ATV и потом скрылись. Я осмотрел лес и увидел, что некоторые деревья повреждены. Это меня разозлило. Ради чего я тут лес выращиваю, если его просто так давят?», – рассказал он.
О случившемся он сообщил представителям военной полиции. Те обещали помочь. Но следующий день около его хутора появились тяжелая техника. «Приехали несколько бронемашин, грузовиков и даже два танка», – отметил мужчина. Он подошел к одной из машин и спросил солдат, что они тут делают.
«Я им сказал: уезжайте отсюда. Это моя земля и у меня тут растет лес», сказал Лыыник, не скрывая, что эмоции в этот момент «били через край».
Тем временем приехавший на хутор майор Кург из военной полиции сообщил, что солдаты после учения посадят новые деревья взамен поломанных.
Казалось, инцидент был исчерпан. «Однако, как выяснилось, это было только начало. После этого во двор хутора сначала зашли военные, которые готовились к сражению, а потом над домом пролетели вертолеты Black Hawk. Было так шумно, что стекла в окнах задрожали», – говорится в публикации.
Вертолеты улетели, а следом за ними приехало «еще одно подразделение, которое занимается оказанием психологической помощи».
Но окончательно вывел мужчину из себя инцидент, произошедший вечером, когда по двору его хутора промчались два военных внедорожника.
В итоге он перегородил военным дорогу, выскочил из автомобиля и сразу выстрелил в воздух.
А позднее к мужчине домой приехала полиция, военная полиция и представители Генштаба Сил обороны Эстонии. Лыыника попросили показать разрешение на оружие и забрали все его четыре охотничьих ружья.
В Военном ведомстве случившееся прокомментировали предельно кратко: такой инцидент действительно был, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Все наваливалось и наваливалось, как на конвейере. В итоге моя чаша терпения была переполнена. Последней каплей стало то, что по двору моего хутора проехали два армейских внедорожника в то время, когда на улице играли внуки,сказал Лыыник.
«Все началась еще в понедельник, когда я увидел, как из леса на поле выехали два военных ATV и потом скрылись. Я осмотрел лес и увидел, что некоторые деревья повреждены. Это меня разозлило. Ради чего я тут лес выращиваю, если его просто так давят?», – рассказал он.
О случившемся он сообщил представителям военной полиции. Те обещали помочь. Но следующий день около его хутора появились тяжелая техника. «Приехали несколько бронемашин, грузовиков и даже два танка», – отметил мужчина. Он подошел к одной из машин и спросил солдат, что они тут делают.
«Я им сказал: уезжайте отсюда. Это моя земля и у меня тут растет лес», сказал Лыыник, не скрывая, что эмоции в этот момент «били через край».
Тем временем приехавший на хутор майор Кург из военной полиции сообщил, что солдаты после учения посадят новые деревья взамен поломанных.
Казалось, инцидент был исчерпан. «Однако, как выяснилось, это было только начало. После этого во двор хутора сначала зашли военные, которые готовились к сражению, а потом над домом пролетели вертолеты Black Hawk. Было так шумно, что стекла в окнах задрожали», – говорится в публикации.
Вертолеты улетели, а следом за ними приехало «еще одно подразделение, которое занимается оказанием психологической помощи».
Но окончательно вывел мужчину из себя инцидент, произошедший вечером, когда по двору его хутора промчались два военных внедорожника.
Они гнали вовсю, только пыль стояла. Во дворе можно ехать со скоростью 20 км/ч, а они ехали 50. Я поднял руку, чтобы их остановить, но они не снижая скорости поехали дальше. В это время во дворе были мои внуки – одному из них год, другой дошкольного возраста. Стресс был такой, что я побежал в дом, схватил карабин, прыгнул в свой внедорожник Mitsubishi L200 и начал погоню,рассказал Лыыник.
В итоге он перегородил военным дорогу, выскочил из автомобиля и сразу выстрелил в воздух.
Я спросил их о том, что они тут делают. Ездят по моему двору, подвергают опасности моих внуков. Их было по четыре человека в каждой машине. На внедорожниках были установлены пулеметы, а в руках у каждого были автоматы,сообщил он.
А позднее к мужчине домой приехала полиция, военная полиция и представители Генштаба Сил обороны Эстонии. Лыыника попросили показать разрешение на оружие и забрали все его четыре охотничьих ружья.
Я не считают, что сделал что-то неправильно. Я не оправдываю свои действия, но меня довели,заключил он.
В Военном ведомстве случившееся прокомментировали предельно кратко: такой инцидент действительно был, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Использованы фотографии: http://www.press.lv
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