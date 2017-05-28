Эстонец, угрожавший натовцам карабином: «Я не оправдываю свои действия, но меня довели»

Все наваливалось и наваливалось, как на конвейере. В итоге моя чаша терпения была переполнена. Последней каплей стало то, что по двору моего хутора проехали два армейских внедорожника в то время, когда на улице играли внуки,

Они гнали вовсю, только пыль стояла. Во дворе можно ехать со скоростью 20 км/ч, а они ехали 50. Я поднял руку, чтобы их остановить, но они не снижая скорости поехали дальше. В это время во дворе были мои внуки – одному из них год, другой дошкольного возраста. Стресс был такой, что я побежал в дом, схватил карабин, прыгнул в свой внедорожник Mitsubishi L200 и начал погоню,

Я спросил их о том, что они тут делают. Ездят по моему двору, подвергают опасности моих внуков. Их было по четыре человека в каждой машине. На внедорожниках были установлены пулеметы, а в руках у каждого были автоматы,

Я не считают, что сделал что-то неправильно. Я не оправдываю свои действия, но меня довели,