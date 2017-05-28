19:06 28 мая

Эстонец, угрожавший натовцам карабином: «Я не оправдываю свои действия, но меня довели»

Во вторник в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина произошел конфликт между военнослужащими, участвовавшими в учении «Весенний шторм» и местным жителем 56-летним Иво Лыыником, схватившимся за охотничий карабин и сделавшим несколько выстрелов в воздух. Позднее Лыыник отметил, что не имеет ничего против военных, но в тот день произошло сразу несколько конфликтных ситуаций, которые, в конечном итоге, вывели его из себя. Об этом сообщает Press.lv .



Все наваливалось и наваливалось, как на конвейере. В итоге моя чаша терпения была переполнена. Последней каплей стало то, что по двору моего хутора проехали два армейских внедорожника в то время, когда на улице играли внуки,
сказал Лыыник.


«Все началась еще в понедельник, когда я увидел, как из леса на поле выехали два военных ATV и потом скрылись. Я осмотрел лес и увидел, что некоторые деревья повреждены. Это меня разозлило. Ради чего я тут лес выращиваю, если его просто так давят?», – рассказал он.

О случившемся он сообщил представителям военной полиции. Те обещали помочь. Но следующий день около его хутора появились тяжелая техника. «Приехали несколько бронемашин, грузовиков и даже два танка», – отметил мужчина. Он подошел к одной из машин и спросил солдат, что они тут делают.

«Я им сказал: уезжайте отсюда. Это моя земля и у меня тут растет лес», сказал Лыыник, не скрывая, что эмоции в этот момент «били через край».

Тем временем приехавший на хутор майор Кург из военной полиции сообщил, что солдаты после учения посадят новые деревья взамен поломанных.

Казалось, инцидент был исчерпан. «Однако, как выяснилось, это было только начало. После этого во двор хутора сначала зашли военные, которые готовились к сражению, а потом над домом пролетели вертолеты Black Hawk. Было так шумно, что стекла в окнах задрожали», – говорится в публикации.

Вертолеты улетели, а следом за ними приехало «еще одно подразделение, которое занимается оказанием психологической помощи».

Но окончательно вывел мужчину из себя инцидент, произошедший вечером, когда по двору его хутора промчались два военных внедорожника.

Они гнали вовсю, только пыль стояла. Во дворе можно ехать со скоростью 20 км/ч, а они ехали 50. Я поднял руку, чтобы их остановить, но они не снижая скорости поехали дальше. В это время во дворе были мои внуки – одному из них год, другой дошкольного возраста. Стресс был такой, что я побежал в дом, схватил карабин, прыгнул в свой внедорожник Mitsubishi L200 и начал погоню,
рассказал Лыыник.

В итоге он перегородил военным дорогу, выскочил из автомобиля и сразу выстрелил в воздух.

Я спросил их о том, что они тут делают. Ездят по моему двору, подвергают опасности моих внуков. Их было по четыре человека в каждой машине. На внедорожниках были установлены пулеметы, а в руках у каждого были автоматы,
сообщил он.

А позднее к мужчине домой приехала полиция, военная полиция и представители Генштаба Сил обороны Эстонии. Лыыника попросили показать разрешение на оружие и забрали все его четыре охотничьих ружья.

Я не считают, что сделал что-то неправильно. Я не оправдываю свои действия, но меня довели,
заключил он.

В Военном ведомстве случившееся прокомментировали предельно кратко: такой инцидент действительно был, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Использованы фотографии: http://www.press.lv
25

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Olegater Сегодня, 16:29
    Статья из разряда "Курьезы и слёзы". Читать и ухахатываться. wassat
    Olegater
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:34
      Я бы тоже стрелял, и в плен взял и заставил огород перекопать! Не ну правльльно ,что они там на огородах шастуют (огурцы воруют?))) Шли бы к русской границе и там геройствовали..! Молодец мужик , по духу русский !
      ОТДЕЛ
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:03
        ОТДЕЛ -ну , Виталий, вы и клавой тут уже целые армии перебили! lol А вот если бы еще и диван был самоходный. ... lol
        Изгоняющий либероидов
      2. рич Сегодня, 18:05
        Вот это называется реальное право собственности. Да и эстонец, чувствуется, не из молодых бесполых. По настоящему изгоняющий
        рич
    2. Банный Сегодня, 16:38
      Забрали ружья только и всего))) а могли и сапогом по чавке знай собака свое место или ваще на Луну бельмондо отправить
      Банный
      1. Zibelew Сегодня, 16:44
        Я не считают, что сделал что-то неправильно. Я не оправдываю свои действия, но меня довели,

        Вспомнил про Марвина Джона Химеера, ветерана Вьетнамской войны, техника ВВС США, который на бульдозере, оснащенном огнестрельным оружием в виде винтовки Barrett M82, карабином Ruger AC556, пистолетом Kel-Tec P11, револьвером Magnum и одного "Ремингтон-306" с патронами снес цементный завод Mountain Park, и до кучи:
        1. Дома членов городского правления.
        2. Здание банка, душившего его досрочным возвратом ипотеки.
        3. Здание газовой компании, оказавшейся заправлять его газовые баллоны.
        4. Здание мэрии
        5. Офисы городского совета
        6. Здание пожарной охраны
        7. Несколько жилых зданий, принадлежавших мэру города
        8. Редакция местной газеты, которая поливала его грязью
        9. Публичная библиотека, не понятно чем не угодила
        Zibelew
        1. Монос Сегодня, 17:07
          Держись, мужик! Теперь ты на НАТОвском полигоне живёшь. За всё надо платить. Там к вам ещё датская дивизия на учения подъехала. Зато от России теперь свободны!
          Монос
          1. рич Сегодня, 18:06
            Вот ЭТО называется "ВОИНЫ" НАТО- сразу ни куда -нибудь, а в СУД ! Вот так они и на Россию нападут- впереди дивизия адвокатов. wink
            рич
            1. Принц_Пенсии Сегодня, 18:50
              Цитата: рич
              на Россию нападут- впереди дивизия адвокатов. wink
              Пророчество. Уверен, именно так все и начнется.
              Принц_Пенсии
  2. KIBL Сегодня, 16:31
    Всё!Мужик заработал себе как минимум пожизненное!Это ,если, бы было у нас в Латвии,то вообще прислонить к стенке!Ведь у нас даже если только вякнешь против ЕС или НАТО можешь схлопотал до семи лет тюрьмы,а тут погоня,стрельба.............
    KIBL
    1. Nimitz Сегодня, 17:57
      По человечески его очень жалко. Столкнуться с интересами государства, для простого обывателя крайне опасно. Вряд ли в этой ситуации мы ему кроме сочувствия поможем. Есть только одна надежда, что ситуация будет придана максимальной огласке в СМИ в том же самом ЕС. Там глядишь оставят в покое.
      Кстати как это освещается в СМИ других прибалтийских государств?
      Nimitz
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 16:31
    Бедные вояки НАТО.Их даже крестьяне на "слабо" берут.А если подвипивший сельчанин начнёт эстонкой махать?К нему и не придраться.Национальная вещица,понимаш.
    ВЕРЕСК
  4. Катерник Сегодня, 16:31
    - Это только начало ! Скоро приедет дед, а с его бабкой уже развлекаются !
    Катерник
  5. Partyzan Сегодня, 16:36
    Они гнали вовсю, только пыль стояла. Во дворе можно ехать со скоростью 20 км/ч, а они ехали 50
    а дорожные знаки стояли? если нет все, попал мужик, и полосатой палочки у него небыло, не подготовлен был laughing
    Partyzan
  6. Самогонщик Сегодня, 16:37
    Пришло время настоящих окупантов. пусть богу свечку поставит что добрые окупанты.домашние а не черномазые да ещё не дай бог пьяные.
    Самогонщик
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:32
      так на днях к вам и черномазые придут.Чё делать-то будете?А,судя по Вашему аватару-Вы и сам не против. Только не надо всё валить на Русских.Мы парни терпеливые,но ведь не до бесконечности.
      ВЕРЕСК
  7. san4es Сегодня, 16:39
    stop Пора минировать периметр
    san4es
  8. KIBL Сегодня, 16:42
    #Самогонщик .Пришло время настоящих окупантов. пусть богу свечку поставит что добрые окупанты.домашние а не черномазые да ещё не дай бог пьяные.
    Ваша правда,но в основном они под кайфом и "кроет" их серьезно,насмотрелся я на них у нас в Лиепае!
    KIBL
  9. faterdom Сегодня, 16:42
    Это ему оказалось, что в один день много неприятностей... Ничего, потом привыкнет, надо гордиться! Ведь в НАТО! И Путин злой не ухватит за бочок!
    faterdom
  10. 1536 Сегодня, 16:44
    С одной стороны - это судьба любой оккупированной страны и порабощенного народа, а с другой, есть же у них опыт сопротивления именно регулярным воинским подразделениям. Не за горами, по всей видимости, и применение его на практике. Натовцы приняли эстонцев за поляков, а это неправильно.
    1536
  11. слепой67 Сегодня, 16:52
    За защиту от "русской угрозы" нужно платить! А кто и чем будет рассчитываться, вопрос добровольного выбора - одни будут оплачивать(пилить) из бюджета, другие страхом за близких и угрозой "посадки". Реальная ДЕМОКРАТИЯ в действии. И на кой пёс нам это всучивают?
    слепой67
  12. iliitchitch Сегодня, 16:52
    А чиво ви хотели ? Земельку свою огороди , и никакой джип к тебе не приедет . А если жаба на забор поддушила , так за внучками следи . Чем чел недоволен-то , чего-то недопонял я . Статья бестолковая , чисто "после 3-го пива". И , вообще , думал я , что мой ник убойный , так ЛЫЫНИКи нашлись drinks , это ж кошмар в латинской транскрипции . Как-то ме-едле-нно фамилия звучит .
    iliitchitch
    1. Rvanina Сегодня, 17:35
      Его право ставить забор или нет-это его проблемы и его забор или его отсутствие ни должно никого волновать.Русский бы в тряпку промолчал и пошел бы домой потный носок жевать. Молодец мужик,еще и в погоню пустился
      Rvanina
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:00
    А дюжина таких мужиков весь натовский сходняк разогнала бы запросто! am
    Изгоняющий либероидов
  14. Masya Masya Сегодня, 17:07
    позднее к мужчине домой приехала полиция, военная полиция и представители Генштаба Сил обороны Эстонии

    это сколько же надо представителей на одного эстонского мужика!!! что бы чувствовать себя себя сильней и могущественней!!! belay
    Masya Masya
  15. Ст.пропорщик Сегодня, 17:08
    Мужик молодец, АДНАЗНАЧНА, натусикам повезло мог бы и из фауст патрона приладить , в крестьянском хозяйстве чего только нет.
    Ст.пропорщик
  16. Александр С. Сегодня, 17:13
    А чего тут удивляется. Вот так живут на оккупированной территории.
    Александр С.
  17. Rvanina Сегодня, 17:32
    Молодец мужик-вот так надо свой дом защищать.Солью бы им в зады насувать
    Rvanina
  18. Ferdinant Сегодня, 17:51
    Натовские военные неверят ,что их могу поднять на вилы,а зря
    Ferdinant
Картина дня