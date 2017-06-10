16:28 10 июня

Пули разного калибра против магниевого блока

Мэтт с "Разрушительного ранчо" старается поджечь пулями здоровенный кусок магния. Ничего не выходит. Но потом он берет крупнокалиберную "Барретт".




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Комментарии 1

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  1. igor67 Сегодня, 14:43
    единственное,что вынес из этого ролика laughing во всех современных боевиках хоть штатовских, хоть российских везде искры от якобы рикошета пуль, good
    igor67
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