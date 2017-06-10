Пули разного калибра против магниевого блока Сегодня, 14:30 Мэтт с "Разрушительного ранчо" старается поджечь пулями здоровенный кусок магния. Ничего не выходит. Но потом он берет крупнокалиберную "Барретт". 0 Титановая броня против 12,7-мм бронебойной пули Последний довод королей: Как устроена дура Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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