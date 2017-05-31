08:03 31 мая

Ядерная энергетика - залог мирового влияния России

Росатом является весьма необычной российской компанией. Не попавшая под санкции, с большим количеством зарубежных заказов и практически невидимая для рядового обывателя компания приносит государству несколько миллиардов долларов ежегодно. Даже эксперты аналитического центра Stratfor признались, что Россия с ее помощью экспортирует не только энергию, но и влияние. В чем же залог успеха?




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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