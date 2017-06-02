08:56 02 июня

Чёрная рука "смерти" нависла над США

Часто приходится слышать следующее рассуждение: никакой кризис Америке не страшен, так как реальных производств в США по-прежнему больше, чем во многих других странах мира, и даже если некоторые заводы сменят владельцев, они всё равно продолжат работать. К сожалению, не все так просто. Путём неограниченных финансовых вливаний США ослабили свою экономику, и теперь стране предстоит очень сложный путь — между Сциллой инфляции и Харибдой дефляции.




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Комментарии 2

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  1. василий50 Сегодня, 07:55
    Ну, если рассматривать *успешность* политики США в шантаже и подкупе на уровне государства, или на уровне *частного* бизнеса, то конечно они *спасут* свою экономику. В крайнем случае просто объявят про *успешность спасения*. Сегодня уже невозможно скрыть даже частные секреты или при провале объявить про *запланированный успех*. Видимо по этому столько попыток селекции и ограничений в сети.
    Кстати уже сегодня США пытаются отсрочить экономические *проблемы* шантажом - * все на спасение, а не то так всех *забрызгаем**, и даже совсем недавно показали как, примерно, это будет происходить.
    И про армию США не стоит забывать, она полностью обслуживает не только интересы США, но и частных компаний, тоже в *стороне* не останется.
    василий50
  2. vladimirvn Сегодня, 08:38
    Они всегда выберутся, подставив других.
    vladimirvn
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