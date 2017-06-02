Чёрная рука "смерти" нависла над США

Часто приходится слышать следующее рассуждение: никакой кризис Америке не страшен, так как реальных производств в США по-прежнему больше, чем во многих других странах мира, и даже если некоторые заводы сменят владельцев, они всё равно продолжат работать. К сожалению, не все так просто. Путём неограниченных финансовых вливаний США ослабили свою экономику, и теперь стране предстоит очень сложный путь — между Сциллой инфляции и Харибдой дефляции.