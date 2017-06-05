12:06 05 июня

Россия еще покажет миру "Кузькину мать"

Российская атомная отрасль в этом году празднует свое 70-летие. В честь юбилея по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Но, пожалуй, наиболее знаковым из них станет выставка «Страна и атом. События. Герои. Достижения», которая пройдет в Манеже. На выставке представят уникальные экспонаты. Благо, что за семь десятилетий «Росатому» есть чем похвастаться.




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Комментарии 4

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  1. ИмПерц Сегодня, 07:41
    Атомный флот России, Арктика и СевМорПуть - синонимы и близнецы-братья!
    Мы говорим Арктика, подразумеваем фиг вам!
    Мы говорим фиг вам, подразумеваем - Арктика!
    ИмПерц
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:53
      Россия еще покажет миру "Кузькину мать"
      ...шо...Никита Андреич восстанет?... и по трибуне оон-башмаком?..
      .Благо, что за семь десятилетий «Росатому» есть чем похвастаться.
      о как ненавязчиво к СССР прилипли...
      андрей юрьевич
      1. ИмПерц Сегодня, 08:17
        Цитата: андрей юрьевич
        ...шо...Никита Андреич восстанет?... и по трибуне оон-башмаком?..

        Сергееич, Сергееич Никитушка... hi
        Цитата: андрей юрьевич
        о как ненавязчиво к СССР прилипли...

        Тут не вижу противоречий, всё-таки отрасль сохранилась, работает, преемственность не терялась. wink
        ИмПерц
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 09:00
    Всё отлично.Всем строим за наши денюшки.А нам кто чего-то строит за свои?И в нашем РОСАТОМЕ не всё так хорошо,как показывается.Идёт колоссальное сокращение.Урезаются льготы из-за того,что какая-то контора произвела переоценку радиационной опасности на предприятии.ИСН добиться-легче застрелиться.Только своим,от кого чего-то можно поиметь.Если без роду и племени-нихрена тебе не светит.Сиди и не рыпайся.Иначе сьедят.Вот такая работка.На годовых экзаменах засыпать-без проблем.Даже толкового спеца.Если с него взять нечего.Не свистите мне про росатом.
    ВЕРЕСК
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