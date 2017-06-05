Россия еще покажет миру "Кузькину мать"
Российская атомная отрасль в этом году празднует свое 70-летие. В честь юбилея по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Но, пожалуй, наиболее знаковым из них станет выставка «Страна и атом. События. Герои. Достижения», которая пройдет в Манеже. На выставке представят уникальные экспонаты. Благо, что за семь десятилетий «Росатому» есть чем похвастаться.
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