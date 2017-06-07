07:41 07 июня

Арктика должна оставаться русской

Россия не претендует на господство во всем мире, как некоторые западные державы, однако имеет свою зону интересов, куда другим геополитическим игрокам со своими общечеловеческими ценностями приходить не советует. К нашей зоне интересов, к примеру, можно отнести Евразийское (постсоветское) пространство. Также важным для России регионом остается Арктика. По крайней мере, та её часть, которая является продолжением нашего континентального шельфа.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:30
    Чужого не надо но и свое не отдадим .
    Spartanez300
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