Российское гиперзвуковое оружие ужаснуло США

Испытания секретного российского гиперзвукового прототипа Ю-71 заставили изрядно понервничать американское военно-политическое руководство. Нам же они дают прекрасную возможность лишний раз испытать гордость за отечественный ВПК, оценить свои разработки в этой сфере и проанализировать то, чем располагают наши заклятые "друзья и партнеры".