07:43 12 июня

Российское гиперзвуковое оружие ужаснуло США

Испытания секретного российского гиперзвукового прототипа Ю-71 заставили изрядно понервничать американское военно-политическое руководство. Нам же они дают прекрасную возможность лишний раз испытать гордость за отечественный ВПК, оценить свои разработки в этой сфере и проанализировать то, чем располагают наши заклятые "друзья и партнеры".




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня