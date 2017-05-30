Боевая авиация российских ВКС

Дмитрий Задорожный отправляется в центр боевого применения и переучивания летного состава. Там ему предстоит изучить основные типы самолетов фронтовой и истребительной авиации России. Ведущий проходит обучение на тренажере, вместе с летчиками Липецкого авиацентра, чтобы полететь на спецзадание. В дело идут авиационные бомбы и неуправляемые ракеты. Задача - изучить элементы группового пилотажа с участием различных самолетов, а также освоить один из сложнейших маневров - дозаправку в воздухе.