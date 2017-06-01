09:02 01 июня

Уникальный оптико-электронный комплекс «Окно»

Иван Лебедев отправляется в экспедицию в предгорье Памира. Здесь на территории Таджикистана расположен уникальный комплекс оптико-электронной разведки космического пространства - "ОКНО". Об устройстве этого стратегического объекта России и поведает ведущий в новом выпуске программы. Но прежде чем добраться до заветной цели и узнать о принципах работы станции и сверхмощных телескопов, ему придется пройти через ряд приключений, проникнуться местным колоритом и поиграть в солнечных зайчиков.




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