08:01 06 июня

"Тополь-М": неуловимый мститель

Иван Лебедев отправляется на космодром Плесецк, чтобы своими глазами увидеть запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" и открыть вам правду о том, что долгое время хранилось под грифом секретности. А именно: какие машины входят в состав боевого ракетного дивизиона, в чем заключается уникальность этих гигантов,как ракетчики умудряются спать, есть, и обороняться не отвлекаясь от боевого дежурства?




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня