"Тополь-М": неуловимый мститель

Иван Лебедев отправляется на космодром Плесецк, чтобы своими глазами увидеть запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" и открыть вам правду о том, что долгое время хранилось под грифом секретности. А именно: какие машины входят в состав боевого ракетного дивизиона, в чем заключается уникальность этих гигантов,как ракетчики умудряются спать, есть, и обороняться не отвлекаясь от боевого дежурства?