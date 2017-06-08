10:08 08 июня

Ударные "Валькирии" российских ВКС

Изучаем основные типы российских ударных вертолетов - Ми-35, Ми-28 и Ка-52. Эти боевые винтокрылые машины созданы, чтобы летать и крушить, но при этом у каждой из них свое предназначение и свои конструктивные особенности. Ведущему довелось не только побывать на боевой стрельбе Ми-28, но даже пройти на специальном тренажере обучение управлению вертолетом.




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Комментарии 1

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  1. Инжeнeр Сегодня, 10:00
    Неожиданный косяк от разработчиков Ка-52 всплыл:

    Ну, мне Ми-28 всегда больше нравился, а теперь, когда появилась модификация с надвтулочной РЛС и с такой броней он на голову выше Ка-52.
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