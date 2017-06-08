Ударные "Валькирии" российских ВКС

Изучаем основные типы российских ударных вертолетов - Ми-35, Ми-28 и Ка-52. Эти боевые винтокрылые машины созданы, чтобы летать и крушить, но при этом у каждой из них свое предназначение и свои конструктивные особенности. Ведущему довелось не только побывать на боевой стрельбе Ми-28, но даже пройти на специальном тренажере обучение управлению вертолетом.