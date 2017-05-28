В Саратове обнаружен обезглавленный труп курсанта Сызранского вертолётного училища
Саратовский информационный портал ЧП-Саратов сообщает, что в посёлке Жасминный Ленинского района на железнодорожном полотне обнаружен труп 20-летнего молодого человека. По данным сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, молодой человек являлся курсантом Сызранского высшего военного авиационного (вертолётного) училища - филиала ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. Известно о том, что курсант третьего курса военного вуза самовольно оставил расположение воинской части в посёлке Сокол за несколько часов до гибели.
По данным очевидцев, курсант погиб на рельсах под колёсами пригородного поезда "Жасминная - Трофимовский-1". При этом нет сведений о том, был ли это акт суицида, трагическая случайность или убийство. Известно, что звонок на пульт дежурного о происшествии поступил в 6:00 по местному времени 27 мая.
На месте происшествия необходимую работу провели эксперты-криминалисты, представители Центра медицины катастроф и скорой помощи, а также представители вуза, в котором и проходил обучение курсант. В социальных сетях утверждается, что погибшим курсантом является Александр П.. Официального подтверждения этой информации от представителей Сызранского вертолётного училища пока нет.
Для справки:
Сызранское военное авиационное училище - единственный ВУЗ в РФ, занимающийся подготовкой военных лётчиков на вертолётах Ми-2, Ансат, Ка-226, Ми-8, Ми-24. Училище является филиалом Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
По данным очевидцев, курсант погиб на рельсах под колёсами пригородного поезда "Жасминная - Трофимовский-1". При этом нет сведений о том, был ли это акт суицида, трагическая случайность или убийство. Известно, что звонок на пульт дежурного о происшествии поступил в 6:00 по местному времени 27 мая.
На месте происшествия необходимую работу провели эксперты-криминалисты, представители Центра медицины катастроф и скорой помощи, а также представители вуза, в котором и проходил обучение курсант. В социальных сетях утверждается, что погибшим курсантом является Александр П.. Официального подтверждения этой информации от представителей Сызранского вертолётного училища пока нет.
Для справки:
Сызранское военное авиационное училище - единственный ВУЗ в РФ, занимающийся подготовкой военных лётчиков на вертолётах Ми-2, Ансат, Ка-226, Ми-8, Ми-24. Училище является филиалом Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Использованы фотографии: https://chpsaratov.ru
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