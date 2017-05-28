19:13 28 мая

В Саратове обнаружен обезглавленный труп курсанта Сызранского вертолётного училища

Саратовский информационный портал ЧП-Саратов сообщает, что в посёлке Жасминный Ленинского района на железнодорожном полотне обнаружен труп 20-летнего молодого человека. По данным сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия, молодой человек являлся курсантом Сызранского высшего военного авиационного (вертолётного) училища - филиала ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. Известно о том, что курсант третьего курса военного вуза самовольно оставил расположение воинской части в посёлке Сокол за несколько часов до гибели.

В Саратове обнаружен обезглавленный труп курсанта Сызранского вертолётного училища


По данным очевидцев, курсант погиб на рельсах под колёсами пригородного поезда "Жасминная - Трофимовский-1". При этом нет сведений о том, был ли это акт суицида, трагическая случайность или убийство. Известно, что звонок на пульт дежурного о происшествии поступил в 6:00 по местному времени 27 мая.


На месте происшествия необходимую работу провели эксперты-криминалисты, представители Центра медицины катастроф и скорой помощи, а также представители вуза, в котором и проходил обучение курсант. В социальных сетях утверждается, что погибшим курсантом является Александр П.. Официального подтверждения этой информации от представителей Сызранского вертолётного училища пока нет.

Для справки:
Сызранское военное авиационное училище - единственный ВУЗ в РФ, занимающийся подготовкой военных лётчиков на вертолётах Ми-2, Ансат, Ка-226, Ми-8, Ми-24. Училище является филиалом Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Использованы фотографии: https://chpsaratov.ru

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Комментарии 21

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  1. igor1981 Сегодня, 17:17
    Может в 20 лет ,как обычно и банально из-за неразделённой любви.
    igor1981
  2. krops777 Сегодня, 17:17
    Зачем это на ВО? Других ресурсов для этого хватает.
    krops777
    1. seregatara1969 Сегодня, 18:03
      на однокласниках раньше написали
      seregatara1969
  3. rvRomanoff Сегодня, 17:18
    Погиб под рельсами?!! Кличко писал?
    rvRomanoff
  4. Partyzan Сегодня, 17:19
    Если по фотографии - положение рук не соответствует суициду, скорее всего положили
    Partyzan
    1. хрыч Сегодня, 18:53
      Цитата: Partyzan
      Если по фотографии - положение рук не соответствует суициду, скорее всего положили

      Трудно сказать, при обезглавливании тело имеет конвульсии и конечности стремятся к вытягиванию, поэтому положение рук может поменяться. Надо смотреть повреждения и причину смерти. Опять же самоволка ...
      хрыч
      1. Partyzan Сегодня, 19:05
        Да нет, тело как-то не естественно ровно лежит recourse
        Partyzan
        1. хрыч Сегодня, 19:11
          Еще есть очевидцы случившегося, хоть подробности не говорят, но там ключевая фраза:
          погиб на рельсах под колёсами
          и именно отделена голова, что при случайном попадании не характерно, поэтому видимо сам...
          хрыч
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:20
    Вот те и самоволка.Видать паренёк был в теме не той,которая жизнь обеспечивает.Следствие покажет.
    ВЕРЕСК
  6. Olegater Сегодня, 17:21
    Я даже не представляю как комментировать данную статью!. Тут возникают несколько версий: неразделенная "любовь", суицид по каким либо причинам, криминальное составляющие - сокрытие иного преступления путем имитации суицида. Вот несколько на вскидку - а там правоохранительные органы разберутся. Нужно всесторонне изучить личность курсанта и сутки двое за происшествие его жизнь. Как-то так.
    Olegater
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:21
    Чисто по человечески выражаю соболезнования родным и знакомым.
    Изгоняющий либероидов
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 17:52
      Кому и зачем.Один неумный человек сам себя убил.В чём проблемы? сами себя убивают.И я не стану плакать над их трупами. пусть дохнут.Кретинов во все времена хватало.Чисто по человеческиЧтоб- Вы знали.Паренёк не там был.Остался-бы в казарме-тогда у ВКС проблемы-бы возникли.Лет через несколько.От такого офицера.Убили-значит убили.Нет толкового психолога на приёме экзаменов.при поступлении в лётное.
      ВЕРЕСК
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:36
        ВЕРЕСК -"Хороший комментарий , так ведь можно все что угодно опровдать belay Мы же пока не знаем как все точно там было.
        Изгоняющий либероидов
  8. болот Сегодня, 17:36
    Не много подзабыл,Сызрань от Саратова далече располагается.
    Не Август не Июль далековато до отпусков.
    Что на фото ,что то нарачительно показательное но как говорил Станиславский не верю.если поезд зацепил его еще метров двадцать тащило бы,да и машинист на ближайшей станции об этом заявил,так что это убийство-100%
    болот
    1. seregatara1969 Сегодня, 18:07
      300 км от сызрани - учатся они летать на полигонах на нескольких аеродромах
      seregatara1969
      1. болот Сегодня, 18:17
        Цитата: seregatara1969
        300 км от сызрани - учатся они летать на полигонах на нескольких аеродромах

        я то думал в Сызрани,хотя в Саратове и в Балошове,есть места,в первом ранние училище было во втором пилотов для ВТА и Стратегов готовили.
        болот
        1. seregatara1969 Сегодня, 18:19
          в сызрани начинают учиться и заканчивают -а летают безенчук бузулук пугачёв кузнецк
          seregatara1969
          1. болот Сегодня, 18:24
            Цитата: seregatara1969
            в сызрани начинают учиться и заканчивают -а летают безенчук бузулук пугачёв кузнецк

            А понятно,своих давно не спрашивал,многие Сызранское вертолетное закончили,сейчас практически все перекрывает Актюбинск.
            Но по телу,явный криминал.Уж больно все "красиво" на фото.
            Соболезнование родным и близким.
            болот
  9. serega.fedotov Сегодня, 17:38
    У меня дача в двух км от-туда ,по данным ОБС (одна бабка сказала) его видели в жасминной-бухим в ноль.
    serega.fedotov
  10. Ferdinant Сегодня, 17:46
    А Дункан МакКлауд там не был замечен?
    Ferdinant
  11. APASUS Сегодня, 18:18
    Не типичный случай для суицида выбран .Слишком поза для самоубийцы правильная ,наводит на определенные размышления
    APASUS
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