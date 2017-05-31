Новые воздушные радары «Saab-2000 AEW&C» для ВВС Пакистана: в чём хитрость стратегии Исламабада?

Самолёт ДРЛОиУ «Saab-2000 AEW&C» для ВВС Пакистана

ZDK-03 ВВС Пакистана

Самолёт ДРЛОиУ А-50ЭИ Военно-воздушных сил Индии. Радиоэлектронная архитектура самолёта построена вокруг мощного дециметровго радиолокационного комплекса L-диапазона EL/W-2090 «Phalcon» от израильской компании IAI. Инструментальная дальность действия РЛК также достигает 450 км. Антенные решётки представлены 864 приёмо-передающими модулями, обладающими угломестной зоной сканирования в 17,5° и азимутальной — 60°. Круговой обзор осуществляется посредством механического вращения радара

Следующей машиной в семействе саабовских воздушных радаров должен стать дальний самолёт ДРЛОиУ «GlobalEye AEW&C». Здесь, на фюзеляж канадского дальнего административного самолёта «Bombardier Global Express 6000» будет установлен модернизированный радар типа PS-890 «Erieye» c 2-хкратным увеличением пиковой мощности каждого ППМ благодаря использованию ППМ на основе нитрида галлия (GaN). Как сообщает производитель, дальность действия этой станции увеличится до 750 км по целям с большой ЭПР. Более того, под кабиной пилотов можно увидеть турель оптико-электронного прицельного комплекса «Safire 380-HD» (аналог MX-15I)

Источники информации:

http://bmpd.livejournal.com/2626235.html

http://www.airwar.ru/enc/spy/zdk03.html

http://www.airwar.ru/enc/spy/saab340.html

http://www.airwar.ru/enc/spy/a50ei.html

http://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2016-02-16/saab-launches-globaleye-swing-role-surveillance

Весьма интересная ситуация складывается в последнее время с обновлением авиапарка Военно-воздушных сил Пакистана. Несмотря на то, что в конце 2015-го — начале 2016-го года в российских и зарубежных СМИ фигурировали десятки заметок относительно готовящегося контракта между АО «Рособоронэкспорт» и Минобороны Пакистана, по линии ФС ВТС, на закупку сверхманевренных многоцелевых истребителей Су-35С, в ноябре 2016 года все слухи были в одночасье опровергнуты заявлением директора Второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замиром Кабуловым, который подтвердил отсутствие переговоров между Москвой и Исламабадом о сделке по данным машинам. Агентство «Sputnik» отметило, что именно российская сторона стала инициатором отклонения запроса МО Пакистана. Большого удивления это совершенно не вызывает, ведь любая продажа российского вооружения нового поколения потенциальным противникам Индии вызывает у официального Дели огромное негодование, что в последствии негативно сказывается на взаимодействии по таким серьёзным многомиллиардным программам, как FGFA, где индусы в лице авиастроительной компании HAL и так зачастую требуют у «Компании «Сухой» слишком много технологических «плюшек», в частности, технологию изготовления ТРДДФ «Изделие 30» и передовых бортовых РЛК с активной ФАР Ш-121 (Н036 «Белка»), включая дополнительные антенные решётки бокового обзора Н036Б-1-01Б/Л.Многофункциональные Су-35С, являющиеся очень серьёзным типом тактического вооружения, способного «вырвать» господство в воздухе даже у таких машин, как F-22A «Raptor», были проданы Китаю как важнейшему и проверенному временем стратегическому союзнику по Азиатско-Тихоокеанскому региону; более того, отношения между Пекином и Дели достаточно сбалансированы. Исламабад же в список столь близких партнёров заносить ещё рано. Да и уровень стабильности режима в Поднебесной полностью гарантирует далеко не прозападный дальнейший внешнеполитический курс, чего о Пакистане с уверенностью сказать нельзя.По этой причине последнему остаётся расчитывать исключительно на технологии своего ближайшего союзника — Китая, а также на оборонную продукцию западноевропейского, южноафриканского и турецкого происхождения. К первым можно отнести многоцелевые тактические истребители поколения «4+» JF-17 Block I/II, которые производятся по лицензии на пакистанском предприятии «Pakistan Aeronatical Complex» (PAC); на вооружении ВВС Пакистана состоит 81 машина данного типа, а в разработке находятся перспективный вариант со сниженной РЛ-сигнатурой JF-17 Block III с активной ФАР и его модификация 5-го поколения. Ко второй группе причисляются средства высокоточного оружия, а также подвесные оптико-электронные прицельные комплексы: южноафриканские планирующие УАБ «Raptor-1/2», тактические крылатые ракеты «Raptor-3» и турецкие оптико-электронные комплексы WMD-7 «ASELPOD». На вооружении продолжают находиться и далеко не современные тактические истребители «Mirage-III-EP/O», «Mirage-5-PA/DPA» и F-16C/D Block 52.Обладая далеко не самыми мощными бортовыми радарами со ЩАР AN/APG-68(V)9, имеющими невысокую помехозащищённость и дальность обнаружения малоразмерных целей с ЭПР в 3 м2 порядка 105 км, пакистанские «Фальконы» не могут дать пилотам полноценную информацию о тактической воздушной обстановке на удалении более 120 км даже без использования противником (в нашем случае — Индии) авиационных комплексов радиоэлектронного противодействия. С применением последних дальность снижается до 40 — 60 км. В таких условиях пакистанские ВВС, в случае конфликта с Дели, не смогут ничего противопоставить мощнейшим ВВС Индии даже в локальных воздушных баталиях на отдельных ВН, ведь количество одних только Су-30МКИ (225 истребителей, способных обнаруживать JF-17 на удалении 180 км) превосходит весь пакистанский авиапарк 4-го поколения, а есть ещё и такие «тактики», как «Tejas Mk1/2», «Rafale» и далеко не худший МиГ-29UPG. Для начала Пакистану потребовалось быстрое, действенное и недорогое решение, способное на порядок увеличить информационную освещённость всех без исключения истребительных авиационных эскадрилий, а также наземных средств ПВО. Этим решением стала закупка китайских и шведских самолётов радиолокационного дозора и наведения, чему следует уделить особое внимание.Первый контракт на приобретение 4 самолётов ДРЛОиУ ZDK-03 «Karakoram Eagle» был подписан между МО Пакистана и китайской корпорацией «China Electronics Technology Group Corporation» (CETC) в 2008-м году; поставка была осуществлена в 2011-2013 годах. Разработанные на базе транспортных самолётов Y-8F-400, ZDK-03 несут на борту мощный радиолокационный комплекс кругового обзора на базе АФАР с инструментальной дальностью порядка 450 км. Истребители 4-го поколения с ЭПР 1м2 обнаруживаются на расстоянии примерно 320 — 340 км, крылатые ракеты с ЭПР 0,1 м2 — на удалении 175 км. Четырёх воздушных радаров данного типа уже достаточно для полного контроля над индийско-пакистанской воздушной границей не только в направлении спорного штата Джамму и Кашмир, но и в районе штатов Гуджарат, Раджастан, Пенджаб и Химачал-Прадеш. Все 4 машины, состоящие на вооружении 3-й эскадрильи пакистанских ВВС, способны одновременно отслеживать более 1500 воздушно-космических целей различного класса, выдавая по части из них целеуказание истребительным эскадрильям.Здесь необходимо уточнить, что судя по информации, предоставленной ресурсом quwa.org 5 апреля 2016 года, получать целеуказание от ZDK-03 «Karakoram Eagle» смогут лишь истребители с китайской элементной базой, в частности, JF-17 Block I/II/II, поскольку именно в их БРЭО может быть без проблем установлен терминал обмена тактическими данными по радиоканалу «Link-17». О последнем на данный момент известно очень мало, но исходя из прошлогоднего весьма информативного отчёта журналиста Ваджахата Саид Хана о деятельности центра боевого применения (так называемой «Школы боевых командиров») ВВС Пакистана, передовая тактическая сеть «Link-17» уже прошла ряд испытаний как на наземных, так и на воздушных носителях. В частности, оговорена возможность использования нового зщищенного радиоканала для передачи координат цели не только на борт истребителей JF-17, но и на борт запущенных им ракет типа SD-10 BVRAAM, а в последствии и «прямоточных» PL-21D, оснащённых активными РГСН. Это даст возможность пакистанским истребителям избежать опасного сближения с индийскими Су-30МКИ на дистанцию пуска УРВВ Р-77, а ещё хуже — вступления в ближний маневренный бой, который Су-30МКИ однозначно выиграют.Другими словами, если сеть «Link-17» достигнет оперативной боевой готовности, а ракеты дальнего воздушного боя получать соответствующие модули приёма канала радиокоррекции в рамках этой сети, то Военно-воздушные силы Пакистана даже смогут компенсировать более низкие возможности бортовых радаров своих истребителей. К примеру, JF-17 Block II/III могут использоваться исключительно в качестве носителя ракет ДВБ, а целеуказание выполнят операторы ZDK-03. Очередной пример сетецентризма в операциях по завоеванию превосходства в воздухе. Между тем, у лётчиков индийских «Рафалей» тоже может появиться неплохой асимметричный ответ в качестве «прямоточной» УРВВ дальнего боя MBDA «Meteor», но здесь всё вилами по воде писано, поскольку нет информации о попытках индийских оборонных структур, включая HAL и DRDO, оснастить свои самолёты ДРЛО А-50ЭИ устройством единого канала обмена данными с «Рафалями» и ракетами «Метеор». Возможно, что позднее такую адаптацию проведут для индийских УРВВ семейства «Astra».В ту же очередь, видя усиливающуюся угрозу от качественно и количественно превосходящих ВВС Индии, Пакистан решил не ограничиваться четырьмя китайскими ZDK-03, и параллельно заключил контракт со шведской «Saab» на закупку ещё 4-х самолётов ДРЛОиУ «Saab-2000 AEW&C» с радиолокационным комплексом PS-890 «Erieye» на борту. Данная станция, спроектированная компанией «Ericsson», также представлена твердотельной активной ФАР, но с более примитивной 2-хсторонней конструкцией. Полотна АФАР из 200 приёмо-передающих модулей на на каждом закреплены на плоском контейнере над фюзеляжем турбовинтового самолёта «Saab-2000».Основной лепесток диаграммы направленности каждой АФАР «смотрит» перпендикулярно оси самолёта с азимутальной зоной в 150 градусов, из-за чего в передней и задней полусферах имеют место «тёмные зоны» по 30º каждая. Для их сканирования самолёту необходимо производить повороты. В крайних участках зоны обзора энергетический потенциал АФАР снижается до минимальных значений, что приводит к значительному уменьшению дальности обнаружения. Работающая в дециметровом S-диапазоне PS-890 имеет инструментальную дальность 450 км, а дальность обнаружения цели с ЭПР 1м2, ровно как и у китайского ZDK-03, достигает примерно 315 км. Охлаждение ППМ антенных полотен происходит за счёт потока воздуха, заходящего из лобового воздухозаборника на контейнере с РЛС.Лёгкая 900-килограммовая 2-хсторонняя РЛС с активной фазированной активной решёткой PS-890 «Erieye» имеет длину 9750 мм и ширину всего 780 мм, благодаря чему имеется возможность переоборудования в лёгкие «воздушные радары»огромного количества модификаций региональных турбовинтовых и реактивных самолётов. Так, в Военно-воздушных силах Швеции данный радар был установлен: на лёгкий пассажирский самолёт от штатовской компании «Fairchild» — SA.227AC «Metro-III» (индекс SA.227 AEW) в качестве эксперимента, на шведские «Saab-340» в качестве серийных самолётов РЛДН «Saab-340 AEW». ВВС Греции, Индии и Мексики закупили PS-890 на базе бразильских реактивных самолётов «Эмбраер-145» (ERJ-145).Неподвижный радар PS-890 «Erieye» значительно уступает китайскому изделию, поскольку его максимальная эффективность достигается лишь в 90 — 120 градусном угле сканирования и требует периодического маневрирования самолёта-носителя, китайский же образец, напротив, обеспечивает всеракурсный обзор. Тем не менее, «Saab-2000 AEW&C» имеет свои тактические преимущества, заключающиеся в аппаратном обеспечении «Erieye» и ТТХ носителя. В частности, «Saab-2000 AEW&C» без особых адаптационных проблем оснащаются терминалами «Link-16». Они крайне необходимы для передачи тактической информации на многоцелевые истребители F-16C/D Block 52 ВВС Пакистана, которые не «заточены» под использование в тактической сети пакистано-китайской разработки «Link-17». Что касается пакистанских «Миражей», то их могут снабдить модулями «Link-17». В противном случае, данные истребители будут выходить на цель не по телекодовой информации, а по голосовым сообщениям радиосвязи с ZDK-03 «Karakoram Eagle» или «Saab AEW&C».В список преимуществ воздушного носителя «Saab-2000» входят: более чем в 2 раза большая экономичность двух турбовинтовых двигателей «Allison AE2100A» мощностью по 4209 л.с. каждый (на ZDK-03 установлены 4 ТВД «Zhuzhou Wojiang-6» мощностью по 4252 л.с.); а также лёгкость и относительно низкая стоимость обслуживания в сравнении с тяжёлой китайской машиной. ZDK-03 имеет свои достоинства, связанные с 5-кратным перевесом по массе топлива (22909 против 4640 кг), которая позволяет компенсировать большее количество двигателей. Благодаря этому «Karakoram Eagle» имеет примерно в 2 раза больший радиус действия (2500 км против 1300), а также время нахождения в воздухе. Если не брать в расчёт необходимость в большем количестве обслуживающего персонала и низкую экономичность потребления топлива, то по своему основному назначению, — дальнему радиолокационному обнаружению с максимальным временем пребывания в воздухе, китайский ZDK-03 существенно превосходит шведский «Saab-2000 AEW&C».Несмотря на вышеописанные недостатки шведского РЛДНа, он пришёлся по душе МО и командованию ВВС Пакистана, и в конце апреля 2017-го года был подписан контракт на 3 дополнительных «Saab-2000 AEW&C». По-видимому, пакистанцев с их небольшой протяжённостью воздушной границы с Индией (около 1750 км) вполне удовлетворяет существующий радиус действия шведской машины. Сказался и тот факт, что первый контракт (по информации различных источников) был оплачен Саудовской Аравией, которая в 14-м году приобрела лишь 1 самолёт данного типа. Одна из четырёх полученных по первому контракту машин была утеряна на авиабазе Камра 16 августа 2012-го года в момент атаки исламистов. На сегодняшний же день, вместе с 3 заказанными «Саабами», на вооружении пакистанских ВВС насчитывается 10 самолётов ДРЛО, способных контролировать обстановку над всей территорией собственного государства, а также вглубь воздушных пространств Индии, Афганистана и нейтральной зоны над Аравийским морем. Более того, вышеперечисленные самолёты РЛДН обладают аппаратными и программными способностями для ведения пассивной радиоэлектронной разведки в широком диапазоне частот (от L до Ka-диапазона), что не оставит незамеченным ни одно радиоизлучающее средство индийской армии на море, на земле и в воздухе, находящееся в пределах радиогоризонта.К 2020 году авиапарк пакистанских воздушных радаров окажется на 3-м месте среди военно-воздушных сил государств Передней, Южной и Восточной Азии, уступая лишь китайскому и японскому; а поэтому после широкомасштабной программы обновления ВВС Пакистана передовыми истребителями JF-17 Block III, либо машинами 5-го поколения J-31 «Кречет», Исламабад, особенно под китайским покровительством, станет серьёзнейшим военно-политическим «противовесом» для планов Дели в Средней Азии. Да и на затянувшийся территориальный спор о принадлежности штата Джамму и Кашмир Пакистан сможет взглянуть под совершенно иным углом.