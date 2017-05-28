19:14 28 мая

В израильской армии выросло число жалоб на командование и условия быта военнослужащих

Израильское издание Jerusalem Post сообщает о публикации доклада о числе жалоб рядового состава на действия командования. В докладе говорится, что число жалоб солдат на представителей командного состава и условия службы по итогам 2016 года выросло на 6% в сравнении с 2015-м и достигло почти 6,8 тысяч. Отмечено, что в результате разбирательств далеко не все жалобы были признаны оправданными. 42% жалоб решили «отсеять».

Отмечается, что наибольшее число жалоб связано с проявлениями расизма в израильской армии, а также с превышением офицерами должностных полномочий. При этом в материале говорится, что отмеченные жалобы – лишь верхушка айсберга. Из материала:
Многие солдаты боятся рассказать командирам о вещах, которые происходят в подразделении, чтобы их не называли «информаторами» (другой возможный перевод – «стукачами»), и в такой ситуации может возникнуть такое явление как заговор молчания.


Многократно возросло число жалоб на так называемые неуставные отношения. Если в 2015 году таких жалоб было зафиксировано 51, то по итогам 2016 – 525.


В израильской армии выросло число жалоб на командование и условия быта военнослужащих


Немалое число жалоб исходит от женщин-военнослужащих. В докладе говорится, что многим представительницам прекрасного пола в погонах сложно нести службу, когда в подразделениях их воинские способности постоянно сравниваются с воинскими способностями военнослужащих-мужчин. Это снижает уровень мотивации на службе в израильской армии. Ещё одно направление недовольства, выявленное в ВС Израиля, – нехватка «женских» санитарных узлов и помещений для гигиенических мероприятий (душевых). Отмечено, что многим женщинам приходится пользоваться «мужскими» туалетами, что приводит к возникновению ситуаций с «нарушением личного пространства женщины-военнослужащего».

Командование израильской армии ищет пути по улучшению условий быта военнослужащих и готово оперативно рассматривать жалобы рядового состава на произвол офицеров, если таковой действительно себя проявляет.

Использованы фотографии: REUTERS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. Ferdinant Сегодня, 17:57
    Денег хотят на ремонте заработать
    Ferdinant
  2. Тралл Сегодня, 17:57
    Розги, карцер, гауптвахта, дисбат. И таки придет победа! smile
    Тралл
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:14
      Тралл-может быть там это все есть, но так сказать, неэффективно используется. ...
      Изгоняющий либероидов
      1. Тралл Сегодня, 18:17
        Я иногда имею много мыслей по этому поводу smile
        Тралл
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:01
    Сейчас Отдел со товарищи тут поизголяются, для них смысл бытия -пописать в сторону Израиля, ибо выдумав себе врагов, Виталий со товарищи уже не могут остановится, и живут в своем надуманном мирке, где каждый еврей живет с целью накакать им под дверь как минимум. Короче -сейчас тут будет грызня. ...
    Изгоняющий либероидов
    1. iliitchitch Сегодня, 18:29
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Сейчас Отдел со товарищи тут поизголяются, для них смысл бытия -пописать в сторону Израиля, ибо выдумав себе врагов, Виталий со товарищи уже не могут остановится, и живут в своем надуманном мирке, где каждый еврей живет с целью накакать им под дверь как минимум. Короче -сейчас тут будет грызня. ...


      Ай , не горячитесь вы так , коллега , изгоняющий либероидов .( Чёрт , вам при нашем Правительстве место . Обряд экзорцизма провести не помешало бы wassat )
      Просто вызывает недоумение факт , что чего-то там воинам-женщинам не хватат . Ну , сиди фанза , чай пей . А , нельзя , все ж военнообязанные ... Присягу принимала ? Готов поспорить , что там про тяготы военной службы прописано . Тогда , получается , статья ни о чём . О чём скулим тогда , и вот почему избыток женщин на Планете . В бою вменяемый мужик твоей попкой прикрываться не будет , потому вас и больше . Не знаю , как в израиле , но это логично , как-то так .
      iliitchitch
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:07
    В любой армии есть вагон проблем, и израильтяне не исключение, фиговый что у них там дедовщина прогрессирует, с этим злом бороться очень сложно.
    Изгоняющий либероидов
    1. iliitchitch Сегодня, 19:11
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      В любой армии есть вагон проблем, и израильтяне не исключение, фиговый что у них там дедовщина прогрессирует, с этим злом бороться очень сложно.


      Вообще не вкуриваю , в ЧЁМ проблема ? Одно дело - тупому барану из заднего колхоза мозк вправить путём встречи его кумпола об раковину (это - закон Сержанта , если чё - так "я цинично бился САМ об раковину ", и попробуй мне , цучонок , другое пробренчать замполиту ) , другое дело - когда сопляка унижать , заставляя его свою подшиву стирать . Лично для меня это было западло , и другим не позволял такого . Закон . Экстаполируя - нужна критическая масса вменяемых сержантов в части , и всё нормал будет , даже при наличии этих , гм , ну , вы поняли ... Русский учат "только за то , что на нём разговаривал Ленин" laughing И быстро-то как , особенно ненормативный angry wassat
      iliitchitch
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:08
    Я буду производить коменты только после того,когда парни из Израиля ответят на данную тему.Уф.Аж плохо стало от такого словоизлияния.Но-недождётесь.
    ВЕРЕСК
  6. Рабинович_007 Сегодня, 18:11
    Где все деньги, где миллиарды американские recourse
    Всех строго наказать.
    Это какой-то позор.
    Рабинович_007
    1. Deniska999 Сегодня, 18:40
      Где все деньги, где миллиарды американские

      Вдруг разворовали...
      Deniska999
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:12
    Хотелось бы услышать комментарии от израильтян, находящихся на сайте, не сгущены ли в статье краски, насколько все описанное соответствует действительности.
    Изгоняющий либероидов
    1. Тралл Сегодня, 18:20
      Нужно больше информации, так сказать, изнутри проблемы. Особенно интересуют методы борьбы с бабавщиной в израельской армии smile
      Тралл
  8. Приговор Сегодня, 18:13
    Не смейте писать гадости про божественный Израиль!.. laughing Сейчас придёт куча беглых со всех просторов СНГ евреев и расскажет нам тут до какой же степени мы тут все не правы.. fool
    Приговор
    1. Тралл Сегодня, 18:20
      Ну не счас и не придут, и не евреи smile
      Тралл
      1. Partyzan Сегодня, 18:40
        А у них что - время молитвы? bully
        Partyzan
  9. _Ugene_ Сегодня, 18:19
    laughing
    Ещё одно направление недовольства, выявленное в ВС Израиля, – нехватка «женских» санитарных узлов

    У кого что, а у евреев нехватка «женских» санитарных узлов
    _Ugene_
    1. Саша Крымский Сегодня, 18:29
      _Ugene_
      Сегодня, 18:19

      Ещё одно направление недовольства, выявленное в ВС Израиля, – нехватка «женских» санитарных узлов
      У кого что, а у евреев нехватка «женских» санитарных узлов

      А ещё в Израиле, в воинских частях строго -настрого запещенно искать ПОКЕММОНОВ . Чем не повод для жалобы?)))
      Саша Крымский
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:33
        Та вы шоооо? ?? lol Это же этот как его там -валюнтаризма как есть lol lol
        Изгоняющий либероидов
      2. Саша Крымский Сегодня, 18:41
        А ещё посадили солдата, за то , что уничтожил террориста.
        Но надеюсь скоро всё изменится . Командиры слегка зажрались.
        Саша Крымский
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:54
          Саша Крымский -все изменится, это в смысле, террористов будут только сажать? ??? recourse
          Изгоняющий либероидов
      3. Partyzan Сегодня, 18:42
        А ПОКЕМОНЫ это страшные враги или шпиёны? laughing
        Partyzan
        1. Саша Крымский Сегодня, 18:47
          Partyzan ↑
          Сегодня, 18:42
          А ПОКЕМОНЫ это страшные враги или шпиёны?

          Партизанны tongue
          Саша Крымский
          1. Partyzan Сегодня, 18:49
            Ну так чем дальше в лес - тем толще партизаны, надо к ним в гости ходить, там самагон точно будет drinks
            Partyzan
      4. Аскет Сегодня, 19:01
        Цитата: Саша Крымский
        ещё в Израиле, в воинских частях строго -настрого запещенно искать ПОКЕММОНОВ . Чем не повод для жалобы?)))

        До сих пор ищут? У нас эта мода вроде прошла... всех переловили и посадили на "губу" wassat
        Аскет
  10. LÄRZ Сегодня, 18:22
    нехватка «женских» санитарных узлов и помещений для гигиенических мероприятий (душевых)
    Так а в чём проблема то, а? Неужели так сложно сколотить на улице ещё пару-тройку деревянных сарайчиков (один над выгребной ямой, другой с бочкой наверху и лейкой внизу, третий-резерв). Делов то! Или они все думали, что в сказку попали? Увы и ах! Таковы реалии жизни.
    LÄRZ
  11. странник Сегодня, 18:39
    Не могу сказать за всех,но когда я служил такого у нас небыло (в учебки были конечно жополизы) но их все знали и стучать твоим не начато было (тёмную им не делали это точно. Спросил сына сейчас ( он год как дебелизовался) тоже говорит небыли у них такого, да честно говоря я немогу понять как такое может быть где то где у каждого всегда ссобой автомат и как минимум 30 патронов. У нас в армии ты и спишь с винтовкой и моешься тоже с ней- иначе под суд пойдёшь))) . Ну как то так.
    странник
    1. san4es Сегодня, 18:49
      Цитата: странник
      Не могу сказать за всех,но когда я служил такого у нас небыло

      ....А такое?
      san4es
      1. странник Сегодня, 18:54
        Запросто, это же постановка))) для смешного фото могли и у нас сделать , а по жизни ну представьте себе что это серьезно, а завтра им вмести ночью в какую нибудь арабскую не очень дружественную деревушк идти!Как Вы думаете кто на дружественный огонь нарвётся??
        странник
      2. Саша Крымский Сегодня, 19:05
        Во такого точно нету
        Саша Крымский
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:56
      Странник -а если танкист, то танк в огород ставить, или в гараж к личному авто? (шутка )
      Изгоняющий либероидов
    3. Аскет Сегодня, 19:10
      Цитата: странник
      год как дебелизовался)

      Бедный парень crying Хотя ничего страшного иногда дебилизация первый шаг к дубовым листьям в петлицах, как гласит старая армейская мудрость -чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона laughing
      Анекдот
      Израильская армия. По плацу идёт солдат Рабинович. Навстречу ему генерал. Генерал приветственно машет рукой. Рабинович просто проходит мимо… генерал в шоке… резко поворачивается, бежит, догоняет Рабиновича, хватает его за руку, дёргает, поворачивает к себе лицом и спрашивает:
      — Йоси, ты что на меня обиделся?
      Аскет
  12. Оператор Сегодня, 19:01
    Проявления расизма в АОИ - это типа "понаехали тут кавказские и бухарские евреи"? laughing
    Оператор
  13. Рабинович_007 Сегодня, 19:04
    Надо проблемы в украинской армии разбавлять иногда и другими - к примеру, в израильской.
    Рабинович_007
  14. танк66 Сегодня, 19:05
    Ой,вэй,делов-то. Нужон Комитет солдатких пап с бесплатным телефоном, и в каждую роту по штатному адвокату/не уж то их в святых землях не найдётся/...
    танк66
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