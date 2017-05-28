В израильской армии выросло число жалоб на командование и условия быта военнослужащих

Многие солдаты боятся рассказать командирам о вещах, которые происходят в подразделении, чтобы их не называли «информаторами» (другой возможный перевод – «стукачами»), и в такой ситуации может возникнуть такое явление как заговор молчания.

Израильское издание Jerusalem Post сообщает о публикации доклада о числе жалоб рядового состава на действия командования. В докладе говорится, что число жалоб солдат на представителей командного состава и условия службы по итогам 2016 года выросло на 6% в сравнении с 2015-м и достигло почти 6,8 тысяч. Отмечено, что в результате разбирательств далеко не все жалобы были признаны оправданными. 42% жалоб решили «отсеять».Отмечается, что наибольшее число жалоб связано с проявлениями расизма в израильской армии, а также с превышением офицерами должностных полномочий. При этом в материале говорится, что отмеченные жалобы – лишь верхушка айсберга. Из материала:Многократно возросло число жалоб на так называемые неуставные отношения. Если в 2015 году таких жалоб было зафиксировано 51, то по итогам 2016 – 525.Немалое число жалоб исходит от женщин-военнослужащих. В докладе говорится, что многим представительницам прекрасного пола в погонах сложно нести службу, когда в подразделениях их воинские способности постоянно сравниваются с воинскими способностями военнослужащих-мужчин. Это снижает уровень мотивации на службе в израильской армии. Ещё одно направление недовольства, выявленное в ВС Израиля, – нехватка «женских» санитарных узлов и помещений для гигиенических мероприятий (душевых). Отмечено, что многим женщинам приходится пользоваться «мужскими» туалетами, что приводит к возникновению ситуаций с «нарушением личного пространства женщины-военнослужащего».Командование израильской армии ищет пути по улучшению условий быта военнослужащих и готово оперативно рассматривать жалобы рядового состава на произвол офицеров, если таковой действительно себя проявляет.