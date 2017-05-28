Меркель: Европа должна полагаться только на себя

Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что на фоне раскола в рядах стран Большой семерки (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) Европа должна полагаться только на себя, передает РИА Новости сообщение таблоида Bild.сказала Меркель.Газета отмечает, что данное заявление по итогам саммита G7 канцлер сделала касательно новой администрации США во главе с Трампом и предстоящего Brexit.При этом она подчеркнула, что с Британией и США должны остаться хорошие отношения. Однако особое значение Меркель придала дружественным отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.Агентство напоминает, что саммит Большой семерки проходил в Италии 26-27 мая. Он завершился разногласиями между шестью участниками этого клуба с одной стороны и Дональдом Трампом с другой по ряду тем – от Парижского соглашения по климату до вопроса о беженцах.