19:05 28 мая

Меркель: Европа должна полагаться только на себя

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что на фоне раскола в рядах стран Большой семерки (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) Европа должна полагаться только на себя, передает РИА Новости сообщение таблоида Bild.



Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!
сказала Меркель.


Газета отмечает, что данное заявление по итогам саммита G7 канцлер сделала касательно новой администрации США во главе с Трампом и предстоящего Brexit.

При этом она подчеркнула, что с Британией и США должны остаться хорошие отношения. Однако особое значение Меркель придала дружественным отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Агентство напоминает, что саммит Большой семерки проходил в Италии 26-27 мая. Он завершился разногласиями между шестью участниками этого клуба с одной стороны и Дональдом Трампом с другой по ряду тем – от Парижского соглашения по климату до вопроса о беженцах.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 25

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  1. Тралл Сегодня, 17:53
    Меркель на фото узнала переодетого в Наполеона Лукашенко laughing
    Тралл
    1. Masya Masya Сегодня, 18:07
      Меркель на фото узнала переодетого в Наполеона Лукашенко laughing

      вид у неё такой, что каждого угла боится... wink
      Masya Masya
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:34
        Masya Masya hi
        вид у неё такой, что каждого угла боится...
        У них (немок)
        вид у неё такой
        что поделать ?С детства у них видон такой feel
        Наблюдатель2014
        1. Masya Masya Сегодня, 18:41
          что поделать ?С детства у них видон такой feel

          я,так понимаю начиная с 45-го видон такой wink и сопровождать он их будет по lol жизни...
          Masya Masya
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:02
            Masya Masya
            я,так понимаю начиная с 45-го видон такой wink и сопровождать он их будет по lol жизни...
            Ага! Мой дед, как туда c частями тяжелой гаубичной артиллерийской бригады 17-й артиллерийской дивизии прорыва РГК зашёл к фрицам.Так у немок с тех пор такое вырожение лиц laughing
            Наблюдатель2014
        2. хрыч Сегодня, 18:48
          Цитата: Наблюдатель2014
          У них (немок)

          Кто-то автоматом говорит: "Всегда готов!" или там "Так точно!" У этой заготовка: "Гитлер капут!" laughing
          Повторюсь, но саммит замечателен своим расколом, Трамп держит слово и напряга уходит на КНР, НАТО и ЕС трещит по швам. Для нас конечно важен байкот бандерлогов, сокращение поддержки нацистского режима в Киеве и пр. Пока у Пороха еще есть ресурсы для еще одного броска и даже не для попеды на Донбассе (он сам в это не верит), а для утилизации тербатов с отморозками, чтоб они режим не расшатали, платить им Америка уже не намерена, типа берите кредит ... а проценты, а отдавать-то тугрики надо и воровать тяжелей. Все решится в этом году am
          хрыч
      2. Arzoo Сегодня, 18:36
        Батька в разведке laughing 5 баллов hi
        Arzoo
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:58
    Меркель: Европа должна полагаться только на себя

    Жить самой? А ,получится?Представьте Германию под российскими санкциями! wassat Массовое сдыхательство, как пить дать будет feel laughing
    Наблюдатель2014
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:04
      Жить самой но по подсказкам госдепа -короче, жить ,или существовать как всегда!
      Изгоняющий либероидов
    2. Partyzan Сегодня, 18:44
      Таки Трамп денег не даст, халява кончилась
      Те времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни… Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!
      good
      Partyzan
  3. Ferdinant Сегодня, 18:02
    Старушка Ангела Меркель,замолвите слово за старушки Европу
    Ferdinant
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:07
      Ferdinant
      Старушка Ангела Меркель,замолвите слово за старушки Европу
      Прям для вас спецом hi
      Наблюдатель2014
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:03
    Ангела, вас за такие мысли Трамп с какашками скушает не задумываясь. Вам уготована роль колонии сша навечно!
    Изгоняющий либероидов
    1. Тралл Сегодня, 18:09
      Меркель думает, что влияние Трампа спадет как пивная пена smile
      Тралл
      1. Васян1971 Сегодня, 18:30
        Цитата: Тралл
        Меркель думает, что влияние Трампа спадет как пивная пена smile

        Требуйте долива пива после отстоя пены!©
        Васян1971
    2. Masya Masya Сегодня, 18:22
      Вам уготована роль колонии сша навечно!

      я бы сказала, что они были, есть и будут колонией сша...
      Masya Masya
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:05
    Европа должна полагаться только на себя А чё?Мужика уже не надо?
    ВЕРЕСК
    1. Masya Masya Сегодня, 18:18
      Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, не могете- платите... а там за лужей ещё посмотрят, спасать али как... wink
      Masya Masya
  6. APASUS Сегодня, 18:05
    Странные слова говорит Ангела Меркель после того как просто повторяла за Обамой все его речи.Нельзя немного продаться!Когда ты по уши в дерьме странная попытка выдавить из себя самостоятельность выглядит нелепо !
    APASUS
    1. Тралл Сегодня, 18:12
      Дональд Два Процента знает, что нато Европеsmile
      Тралл
    2. DenZ Сегодня, 18:13
      У Ангелы были "хорошие учителя" Порошенко например.
      DenZ
  7. LÄRZ Сегодня, 18:11
    Европа должна полагаться только на себя
    Хотел бы немного уточнить: "Каждая европейская страна должна полагаться только на себя".
    LÄRZ
  8. vladimirvn Сегодня, 18:25
    И тут наступило похмелье.
    vladimirvn
  9. faterdom Сегодня, 18:31
    Самозванцев нам не надо - командиром буду я!
    faterdom
  10. roskot Сегодня, 18:50
    "Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки!"
    У каждого мгновенья свой резон,
    кому бесславие, а кому бессмертие
    roskot
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