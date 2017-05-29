«Чудо-оружие» как фатальная ошибка Гитлера и компании

Поводом для написания этого опуса стало случайное размещение у нас очередных размышлизмов на тему «а вот если бы немцы построили этот «вундер», то все могло бы случиться в ином ключе».Статейка (довольно непрофессиональная с моей точки зрения авиалюбителя) была европейского розливу. И отдавала сивухой так, что глаза слезились. Достаточно того, что посвящена она была проекту (жирно подчеркиваю) бомбардировщика Хортона Но-18, а фото прилепили от истребителя Гота Р-60. От модели истребителя.Логично, Хортон дальше чертежей и эскизов не продвинулся.Ну да суть не в статейке, суть в принципе.Сейчас я хотел бы предложить несколько выкладок, которые дадут ответ на вопрос, был ли у Германии шанс удержать превосходство в воздухе вообще и с помощью новейших изобретений в частности.Отвечу заранее: ни малейшего. И вот почему.1. Люди.Это самый важный аспект. С него и начну.Довоенная система подготовки у немцев была роскошной. Великолепно выстроенной и отлаженной. Уж если в Германии научили летать такого дубаря, как Рудель, то спорить тут не о чем. Отличная летная школа была у Люфтваффе. Но — была.На протяжении 1941-43 годов немцы вели ожесточенные бои на трех направлениях.1) Восточный фронт.2) Африка.3) Германия, где немцы сражались с английскими и американскими самолетами, медленно, но уверенно выбамбливавших все, до чего могли дотянуться.Естественно, убыль была. Далеко не все пилоты были Хартманами и Крупински, поэтому систематически и регулярно немцы обнимались с землей. Про то, что было у нас в 1943 году на Кубани и Курской дуге, лучше почитать у Покрышкина и Ворожейкина.Итог: к 1943 году немцев подвыбили, и подвыбили изрядно. А вот восполнить убыль им было при такой прекрасной и отлаженной системе (для мирного времени) нереально. Об этом в мемуарах неплохо так роняли скупую слезу и Хартман, и Рудель.Но пока оба упомянутых персонажа (и десятки им подобных мегаасов рейха) увеличивали свои личные счета, мотаясь по всей протяженности фронта и делая по 6-7 вылетов в день, ситуация только ухудшалась.Не зря командование Люфтваффе перебрасывало свои элитные эскадрильи с одного участка на другой. Нужно было создавать столь необходимый перевес в воздухе. И — создавали.Отправлю к Покрышкину. У него есть слова в мемуарах на тему того, что сердцем они рвались на Курскую дугу, но были вынуждены воевать на юге. И пока Покрышкин сотоварищи роняли немецкие самолеты в Черное море, Арсений Васильевич Ворожейкин со своими товарищами насмерть бился с немецкими асами на курском и белгородском направлении.Если бы полк/дивизию Покрышкина перебросили на Курскую дугу, как это сделали бы немцы, помогло бы это ситуации? Однозначно — да. Немцам бы в небе навешали бы быстрее и там у них началась бы такая печаль, что сложно описать.Но их коллеги по люфтваффе на юге вздохнули бы спокойно и продолжили бомбить. И рисовать «абшусбалкены» на хвостах.Мы могли себе позволить прикрыть юг Покрышкиным и Речкаловым, например, а в центре оставить Ворожейкина и Кожедуба, а немцы — нет.Утрированно, конечно, не в Покрышкине и Кожедубе дело. У нас просто был иной подход. И несколько иная система подготовки летчиков. И, самое главное, мы могли себе позволить готовить столько летчиков, сколько было необходимо. Да, по несколько более ускоренной методе, нежели в мирное время, но тем не менее.Некоторые особо упоротые господа утверждают, что у нас 3 месяца — и в бой. Потому у немцев и счета такие были, умопомрачительные. Но я бы их к Кожедубу отправил. В его воспоминаниях хорошо рассказывается, чем он занимался с ноября 1942 года по март 1943.Время-то было не самое легкое. Тем не менее, в тылу, в Иваново, 5 месяцев формировался полк. Обучались летчики, осваивали технику.Хорошо или плохо — но в своем сороковом по счету бою Иван Никитович счет открыл. А дальше — все знают, что было.Тут можно долго рассуждать, скажу так: к 1943 году у немцев реально закончились люди. Система подготовки не успевала возмещать потери, понесенные Люфтваффе. И мотуляния элитных эскадрилий уже не приносили того успеха, как в 1942 году. Ибо это был «тришкин кафтан», который хоть и увеличивал счета отдельных успешных пилотов, но ситуацию изменить не мог.И к 1944 году начала сдавать свои позиции система ПВО Германии. Англичане и американцы уже не по ночам, а днем начали разносить немецкие города. И немцы реально ничего не могли с этим поделать, успехи авиации ПВО Рейха были более чем скромные.Были ли в командовании дураки? Отнюдь. Все прекрасно понимали, что что-то надо делать. Но путь, который они избрали, тоже был ошибочен. И вот тут мы переходим к технике.2. Техника прошлого.Поршневые самолеты. Были ли Ме-109 и FW-190 хорошими самолетами? Однозначно — да. Это были прекрасные боевые машины, да еще и с неплохим заделом на будущее.Выражу свое мнение, что, если бы авиаконструкторы Германии не занимались откровенной фигней по созданию чудо-самолетов, а смогли реализовать для «Фокке-Вульфа» двигатель мощностью в 2600-2800 л.с. в номинале, не на форсаже, это был бы выдающийся истребитель. Не по зубам многим конкурентам. И нашим, и союзникам.Но этого не произошло. Вместо этого, немцы предпочли одновременно хоть что-то получить на базе имевшихся моделей Ме-109 и ФВ-190, сделать упор на реактивную авиацию.И это была их самая большая ошибка.Да, в условиях доминирования англичан и американцев в небе Германии и жернова в лице ВВС РККА на Восточном фронте, перемалывающего и новичков, и асов Люфтваффе, надо было предпринимать действия, которые обеспечили бы немецкой авиации превосходство в небе.Далее я просто приведу список всего, что было разработано и, что немаловажно, полетело в бой в рамках «чудо-оружия».«Арадо» AR-234 «Молния». Скоростной бомбардировщик и разведчик.Реально хорошая машина. Скорость 738 км/ч, потолок 11 000 метров, радиус действия 1950 км, 2 тонны бомб и 2 пушки 30-мм оборонительного вооружения.Но всего было построено 210 самолетов в (!) 17-ти модификациях.«Мессершмитт» Ме-163 «Комета». Истребитель-перехватчик.Первый немецкий (да и в мире) ракетный истребитель, реально воевавший и достигший в этом хоть каких-то успехов.Максимальная скорость — 960 км/ч. Потолок — 12 000 м. Радиус действия — 100 км. Вооружение — 2 пушки 30-мм.Двигатель работал около 6 минут, что свело на нет всю работу по применению этого самолета. Тем не менее, в боях Ме-163 участвовал, и даже сбили от 10 до 16 самолетов противника.Учитывая, что изготовлено было 364 единицы, результат более чем скромный.«Мессершмитт» Ме-262 «Швальбе». Истребитель.Наверное, самый известный немецкий реактивный самолет. Первая (и чуть ли не единственная) полноценная боевая реактивная машина Рейха.Скорость 870 км/ч. Потолок 11 500 м. Радиус действия 1050 км. Вооружение 4 пушки 30-мм.Всего было выпущено 1404 единицы, истребителей и «блицбомберов». На счету Ме-262 около 150 сбитых самолетов, собственные потери составили около 100 машин в боях и не менее 150 на земле в результате штурмовок и бомбежек.«Хейнкель» Не-163 «Саламандра». Истребитель.В отличие от уродца «Бахема» (о нем ниже), вполне себе нормальный мог бы получиться самолет. Проектировался в рамках программы «народного истребителя», то есть, чем проще и дешевле, тем лучше.Получился деревянный истребитель с одним ТРД. Скорость 890 км/ч. Потолок 12 300 м. Радиус действия 690 км. Вооружение 2 пушки 20-мм.Было выпушено 320 машин, из которых люфтваффе приняло 120. Данных об участии в боевых действиях нет, данных о небоевых потерях предостаточно.Это то, что летало. Идем дальше.Здесь, кстати, обращу ваше внимание на один немаловажный факт. Многие «спасители» от люфтваффе уповают на то, что немецкие самолеты были более энерговооруженные и цельнометаллические. А ВВС РККА на «русфанерах» так и летали.Увы, но к этому вопросу я еще вернусь по ходу размышлений. Да, наша истребительная авиация в начале войны выпускалась по принципу «дерево+перкаль». До определенного момента. Потом чем дальше, тем больше пошло в дело алюминия и стали.А у немцев сложилось с точностью до наоборот. И по ходу войны все больше появлялось требований о применении более дешевых материалов. Сиречь, дерева. Вот только в дерево немцы не смогли, о чем ниже я и укажу.Но плавно перейдем теперь к тому, что «не взлетело».«Бахем» ВА-349 «Наттер». Истребитель-перехватчик.Откровенно идиотская попытка защитить важные объекты от налетов бомбардировщиков с помощью этого обрубка.Старт на пороховых ракетах, далее включался ЖРД с тягой 1700 кг, который разгонял это чудовище до 800 км/ч. Время работы ЖРД — от 2 до 4 минут. Потолок до 14 000 метров, радиус действия — 40 км. Вооружение 33 НУР R4M или 24 НУР «Fohn».Единственный построенный недосамолет разбился во время испытаний, тем не менее, на конец войны в разной степени готовности было 36 единиц.Далее. Череда проектов реактивных самолетов, которые не были реализованы, но находились на стадии проектирования или сборки. В скобках — год начала работ по проектам.Истребитель Гота Р-60 (1944 г.)Бомбардировщик Зенгера (1942 г.)Истребитель Мессершмитт Р-1101 (1945 г.)Истребитель Фокке-Вульф Та-183 (1944 г.)Истребитель Хейнкель Не-280 (1942 г.)Бомбардировщик Хейнкель Не-343 (1944 г.)Истребитель Хейнкель Не-1077 «Юлия» (1944 г.)Бомбардировщик Хеншель Hs-132 (1944 г.)Бомбардировщик Хортон Но-18 (1945 г.)Бомбардировщик Юнкерс Ju-287 (1944 г.)И это только реактивные модели. А были еще и поршневые.Бомбардировщик Дорнье До-317 (1943 г., построено 5 ед.)Бомбардировщик Фокке-Вульф FW-191 (1942 г.)Бомбардировщик Фокке-Вульф Та-400 (1943 г.)Бомбардировщик Хейнкель Не-274 (1943 г.)Бомбардировщик Хейнкель Хе-277 (1944 г., построено 8 ед.)Бомбардировщик Юнкерс Ju-288 (1943 г., построено 25 ед.)Бомбардировщик Юнкерс Ju-388 (1944 г., построено 7 ед.)Бомбардировщик Юнкерс Ju-488 (1945 г.)Истребитель Блом и Фосс BV-155 (1944 г., построено 2 ед.)Истребитель Дорнье Do-335 (1943 г., выпущено 37 ед.)Истребитель Мессершмитт Ме-209 (1944 г., построено 10 ед.)Истребитель Мессершмитт Ме-309 (1943 г., построено 4 ед.)Истребитель Фокке-Вульф Та-152 (1944 г., построено 67 ед.)Истребитель Фокке-Вульф Та-154 (1943 г., построено 31 ед.)Список весьма приличный. С одной стороны, немцы искали выход из ситуации и всеми силами пытались усовершенствовать свои ВВС. Надо отдать им должное, некоторые участники этих списков представляли собой весьма достойные машины. Другой вопрос, что время для реализации было выбрано неудачное. Ведь параллельно велись модернизации основных истребителей Рейха, Ме-109 и FW-190.С другой стороны, сложно подсчитать и внятно представить то количество человеко-часов и тонн стратегически важных материалов и компонентов, которое пошло на разработки новых самолетов.Безуспешные, заметим.3. Выводы.Все эти рассуждения «а вот если бы немцы сделали, тогда…» — это все аргументы в пользу нищих. Не сделали, а если бы и сделали, то что?А ничего.Как показала практика «Испытательной команды 262» и JG «Новотны», даже полностью укомплектованные рыцарекрестовыми асами подразделения на реактивных самолетах оказались не способны оказать хоть какое-то вменяемое воздействие на ход событий.Даже на Ме-262, даже вооруженные ракетами R4M, которые давали определенное преимущество.Пример — действия «эскадры Новотны» в марте 1945 года. С 21 по 31 марта, эскадра вступила в бой с союзными бомбардировщиками и по донесениям, сбила 92 самолета. Собственные потери составили 26 самолетов и 14 пилотов.Ну мы уже в курсе, как немецкие летчики умели рисовать себе «абшуссбалкены», и цифра 92 после войны была несколько сокращена на основании отчетов американских ВВС.21.03.1945. По донесениям сбито 16 самолетов (В-17 — 13 шт., В-24 — 1 шт., «Либерейтор» — 1 шт., Р-47 — 1 шт., Р-51 — 1 шт.). И истребителями все после войны сошлось, а вот количество реально потерянных бомберов оказалось скромнее. 1 «Либерейтор», 1 В-24 и 3 В-17.В итоге после сопоставления документов от 92 сбитых самолетов осталось 59. Остальное, увы, плод фантазий немецких асов. И, замечу, за эти 59 самолетов союзников было заплачено 26 своими. И, надо сказать, это нельзя назвать хорошим раскладом. Причем, в исполнении лучших пилотов люфтваффе.Но проблемы это не решало. Можно было выпустить не полторы тысячи Ме-262, а пять. Толку это все равно не принесло бы. И дело даже не в том, что промышленности СССР, США и Великобритании вполне спокойно уже компенсировали понесенные потери.Главная проблема люфтваффе — отсутствие пилотов для этих чудо-самолетов. Ме-262 был не самым простым в управлении самолетом. Это доказал еще Адольф Галланд. И в люфтваффе это прекрасно понимали.Ме-262 — действительно оружие аса, подготовленного и опытного пилота. И в умелых руках это было серьезное оружие. Но — к 1945 году умелые руки уже закончились. Выбитые в схватках с советскими летчиками (и не обязательно асами) и стрелками, американскими пилотами и с не менее классными американскими стрелками на бомбардировщиках.Можно было напрячь промышленность и выпустить 5 тысяч Ме-262. Это было нелегко, но реально. Но набрать к тому времени 4 тысячи пилотов — увы. А ведь еще нужен был и обученный персонал, ибо реактивный самолет — это вам не поршневой. Люди в Германии в этом плане закончились.Отсюда и проекты типа «Юлии» и «Наттера», по сути, одноразовые летучие фауст-патроны. Взлетел, навелся с помощью ЖРД, фукнул ракетами, и все на этом. Парашют, и, если повезет, то еще один вылет. Камикадзе по-европейски.Однако в Германии образца 1944-1945 года уже никто не строил иллюзий насчет того, что чудо-самолеты исправят ситуацию. Не зря же бытовала поговорка с горьким привкусом поражения: «Если в небе видишь серебристые самолеты — это американцы. Если зеленые — это русские. Если никого не видишь — это люфтваффе».В сказки про то, что супермегаас Хартман сбивал десятками налево и направо советские и американские самолеты, уже никто не верил. Потому что эти самолеты каждый день утюжили города Германии и передний край обороны гитлеровских войск.Люфтваффе проиграла кадровую схватку, не сумев обеспечить главного: своевременного притока кадров в авиаполки.И эту ситуацию нельзя было исправить никаким чудо-оружием. Ну, разве что атомной бомбой, взорванной в подвале Рейсканцелярии.Промышленность Германии не успевала строить самолеты взамен сбитых в воздухе и сгоревших на земле. Кадровая школа люфтваффе не успевала готовить пилотов взамен погибших и попавших в плен.Да, советские самолеты не были столь технически совершенны, как немецкие. С этим спорить не буду, это факт. Но не заморачиваясь в попытках переплюнуть Эверест, советская промышленность смогла обеспечить поступление должного количества новых боевых машин в войска уже на уровне 1943 года.И, главное, авиационные школы и училища готовили новых пилотов, готовых сесть за штурвалы этих самолетов и уничтожать противника.Еще Наполеон Бонапарт, который кое-что соображал в тактике и стратегии, сказал, что «Войну выигрывают большие батальоны». Больших батальонов пилотов в Германии не было…Ни реактивные и ракетные истребители, ни самонаводящиеся ракеты не могли спасти Рейх от закономерного конца.Подобные публикации всего-навсего попытка принизить роль Красной Армии в победе над фашизмом и поворошить протухшие знамена со свастикой.Послесловие «А вот если бы» от себя.А вот если бы немцы действительно были такой умной, замечательной и прагматичной нацией, они бы никогда не полезли бы под бравурные марши в сторону Москвы.Точка.Источники:https://topwar.ru/116341-horten-ho-ix-poslednyaya-vozdushnaya-nadezhda-gitlera.html#comment-id-6979466Беккер К. Военные дневники люфтваффе.Покрышкин А. И. Небо войны.Ворожейкин А. В. Над Курской дугой.Шунков В. Н. Авиация люфтваффе.Шпеер А. Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности.