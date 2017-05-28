Сирийские подростки, отдыхающие в Артеке, сдали нормы ГТО и готовятся покорять горные вершины
Девять сирийских подростков, чьи отцы погибли в боях с террористами, прибыли в международный центр «Артек» 5 мая. Парни побывали на Параде Победы, сдали нормы ГТО и готовятся к походу в горы, передает ТАСС .
Схожая история есть у каждого из юношей.
Новым «гражданам государства "Артек"», как назвал гостей директор этого международного детского центра Алексей Каспржак, по 15–16 лет. «Мы, конечно, учитываем, что ребята прибыли из страны, где стреляют, поэтому с осторожностью относимся к мероприятиям, связанным с показами военной техники, например», – сказал директор.
Тем не менее, сирийцы вместе с российскими детьми приняли участие в параде в честь Дня Победы в Севастополе, прошли вместе с военными по улицам города.
Ребята утверждают, что сложностей в общении с артековцами из России у них не возникает. По словам переводчика Марии, сопровождающей сирийских подростков в России «ребята учатся друг у друга русскому и сирийскому языкам, а английский используют неохотно». «Ребята из Сирии не очень хорошо знают английский, но это никому не мешает», – добавила она.
Мой отец был полковником, служил в противовоздушной обороне. В декабре 2012 года в городе Хомсе произошло предательство, боевики его поймали и расстреляли. Когда погиб мой отец, я был совсем маленьким, учился в пятом классе,рассказал один из гостей, Мухаммед Джалила.
Схожая история есть у каждого из юношей.
Новым «гражданам государства "Артек"», как назвал гостей директор этого международного детского центра Алексей Каспржак, по 15–16 лет. «Мы, конечно, учитываем, что ребята прибыли из страны, где стреляют, поэтому с осторожностью относимся к мероприятиям, связанным с показами военной техники, например», – сказал директор.
Тем не менее, сирийцы вместе с российскими детьми приняли участие в параде в честь Дня Победы в Севастополе, прошли вместе с военными по улицам города.
9 мая меня переполняло чувство гордости, я был очень впечатлен тем, как в России празднуют День Победы,сказал Мухаммед.
Ребята утверждают, что сложностей в общении с артековцами из России у них не возникает. По словам переводчика Марии, сопровождающей сирийских подростков в России «ребята учатся друг у друга русскому и сирийскому языкам, а английский используют неохотно». «Ребята из Сирии не очень хорошо знают английский, но это никому не мешает», – добавила она.
У них здесь настолько насыщенная жизнь, что я сам не понимаю, когда артековцы спят,улыбается директор центра. Он отметил, что в "Артеке" «сделают все, чтобы поддержать сирийских ребят после пережитых трудностей, отвлечь от ужасов войны и дать новые знания».
Использованы фотографии: Алексей Павлишак/ТАСС
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