Сирийские подростки, отдыхающие в Артеке, сдали нормы ГТО и готовятся покорять горные вершины

Мой отец был полковником, служил в противовоздушной обороне. В декабре 2012 года в городе Хомсе произошло предательство, боевики его поймали и расстреляли. Когда погиб мой отец, я был совсем маленьким, учился в пятом классе,

9 мая меня переполняло чувство гордости, я был очень впечатлен тем, как в России празднуют День Победы,

У них здесь настолько насыщенная жизнь, что я сам не понимаю, когда артековцы спят,