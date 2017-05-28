19:07 28 мая

Сирийские подростки, отдыхающие в Артеке, сдали нормы ГТО и готовятся покорять горные вершины

Девять сирийских подростков, чьи отцы погибли в боях с террористами, прибыли в международный центр «Артек» 5 мая. Парни побывали на Параде Победы, сдали нормы ГТО и готовятся к походу в горы, передает ТАСС .

Сирийские подростки, отдыхающие в Артеке, сдали нормы ГТО и готовятся покорять горные вершины


Мой отец был полковником, служил в противовоздушной обороне. В декабре 2012 года в городе Хомсе произошло предательство, боевики его поймали и расстреляли. Когда погиб мой отец, я был совсем маленьким, учился в пятом классе,
рассказал один из гостей, Мухаммед Джалила.


Схожая история есть у каждого из юношей.

Новым «гражданам государства "Артек"», как назвал гостей директор этого международного детского центра Алексей Каспржак, по 15–16 лет. «Мы, конечно, учитываем, что ребята прибыли из страны, где стреляют, поэтому с осторожностью относимся к мероприятиям, связанным с показами военной техники, например», – сказал директор.

Тем не менее, сирийцы вместе с российскими детьми приняли участие в параде в честь Дня Победы в Севастополе, прошли вместе с военными по улицам города.

9 мая меня переполняло чувство гордости, я был очень впечатлен тем, как в России празднуют День Победы,
сказал Мухаммед.



Ребята утверждают, что сложностей в общении с артековцами из России у них не возникает. По словам переводчика Марии, сопровождающей сирийских подростков в России «ребята учатся друг у друга русскому и сирийскому языкам, а английский используют неохотно». «Ребята из Сирии не очень хорошо знают английский, но это никому не мешает», – добавила она.

У них здесь настолько насыщенная жизнь, что я сам не понимаю, когда артековцы спят,
улыбается директор центра. Он отметил, что в "Артеке" «сделают все, чтобы поддержать сирийских ребят после пережитых трудностей, отвлечь от ужасов войны и дать новые знания».

Использованы фотографии: Алексей Павлишак/ТАСС
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Комментарии 12

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  1. самый главный Сегодня, 18:29
    Я рад за них! Вот только почему в моё детство ни я, ни кто то из моей школы там не отдыхали? Дети мои тоже там не побывали... Надеюсь, что хоть внука я туда смогу отправить.
    самый главный
    1. болот Сегодня, 18:34
      Цитата: самый главный
      Вот только почему в моё детство ни я, ни кто то из моей школы там не отдыхали? Дети мои тоже там не побывали... Надеюсь, что хоть внука я туда смогу отправить.

      Надеюсь у вас завязки есть в местном акимате,тфу мэрии.Рание дети этих и с ГОРОНО,фиг его знает как расшифровается,отдыхали в Артеке,к стати у МО то же был свой ведомственный пионерлагерь,Орленок если память не подводит.
      болот
    2. faridg7 Сегодня, 18:40
      Цитата: самый главный
      Я рад за них! Вот только почему в моё детство ни я, ни кто то из моей школы там не отдыхали? Дети мои тоже там не побывали... Надеюсь, что хоть внука я туда смогу отправить.

      Артек. Я своих мальчишек и в Океан отправить не мог- не по карману. Хотя мой младший в Океане смену провел- город финалистам конкурса "ученик года" путевки оплатил.
      faridg7
    3. Masya Masya Сегодня, 18:52
      в моё детство ни я, ни кто то из моей школы там не отдыхали?

      выбирали самых достойных, с нашего захолустного Минусинска, с моей школы,даже с моего класса подружка ездила... отличница, активистка и просто спортсменка... love не шучу... и уверяю, Вас, добилась она этого самостоятельно!
      Masya Masya
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:55
      самый главный
      . Надеюсь, что хоть внука я туда смогу отправить.
      Я, вас умоляю.Вы в своём комментарии сожалеете?Или пытаетесь сказать что там детский элизиум? laughing И простым смертным там не побывать laughing Если так.То прошу прощения, глупость полнейшая.
      Наблюдатель2014
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:30
    Ну что, помогаем расти новому покалению. Им сейчас нужны психологи, после того что эти дети видали у себя в стране, вернутся к нормальной в психическом и психологическом плане им будет очень сложно, или даже невозможно без помощи специалистов.
    Изгоняющий либероидов
    1. Govorun Сегодня, 18:51
      ...Почему то у нас в стране в 20-е и последующие года прошлого столетия без психологов обходились и возвращались к жизни, и с нуля все строили,да не легко,но сами,я не к тому,что помогать не нужно,а к тому,что им самим нужно строить свою жизнь и поднимать свое государство....так же для примера в годы ВОВ эти 13-15 летние на заводах все кто мог работал в полную смену,ВСЕ и ВСЁ делали для своей страны и для победы,могли бы и эти дети поработать на наших заводах и не только,я их не осуждаю,а говорю,что реально в одной и той же ситуации люди поступают по разному,а детям желаю только добра и здоровья и главное,что бы они нашу помощь ценили и не забывали ...
      Govorun
  3. grm Сегодня, 18:51
    Девять сирийских подростков, чьи отцы погибли в боях с террористами, прибыли в международный центр «Артек» 5 мая.


    Всего 9-ть? Россия щедрая душа- сразу видно, что для союзника ничего не жалко wassat
    grm
    1. Govorun Сегодня, 18:57
      Там погибших за всю бойню этих детей погибших сирийцев более ста тысяч,ХОТИТЕ ВСЕХ ИХ У СЕБЯ УВИДЕТЬ???,я нет и не из за черствости своей,а из за того,что это их война(хотите спорьте ,хотите нет,но это так),а если подробнее,то почитайте мое личное мнение на это,чуть выше,мы и так ОЧЕНЬ много для этого народа сделали,а Асад даже не удосужился всеобщую мобилизацию провести,ссылаясь,что его НЕ ПОЙМЕТ народ...нет уж,пусть сами при такой логике тягают свой обоз...
      Govorun
      1. grm Сегодня, 19:02
        Цитата: Govorun
        Там погибших за всю бойню этих детей погибших сирийцев более ста тысяч,ХОТИТЕ ВСЕХ ИХ У СЕБЯ УВИДЕТЬ???


        Тогда это просто показуха winked
        grm
    2. болот Сегодня, 19:00
      Цитата: grm
      Всего 9-ть? Россия щедрая душа- сразу видно, что для союзника ничего не жалко

      По мимо Артека есть и другие ПЛ,как там центры отдыха детей,сейчас в подмосковье оказывается дети и с Казахстана отдыхают.
      Вообще хотелось что бы это массово было,дети Сирии могли поправить свое здоровье и психиологическо отдохнуть,по мимо России и другие страны могут это предоставить.Казахстан к примеру может предложить.
      болот
      1. grm Сегодня, 19:07
        Цитата: болот
        Вообще хотелось что бы это массово было,дети Сирии могли поправить свое здоровье и психиологическо отдохнуть,по мимо России и другие страны могут это предоставить.Казахстан к примеру может предложить.


        Или мусульманские страны, особенно богатые. Не обязательно же детей делить на тех, чьи родители за Асада или против Асада..


        Цитата: болот
        По мимо Артека есть и другие ПЛ,как там центры отдыха детей,сейчас в подмосковье оказывается дети и с Казахстана отдыхают.


        А российским детям может тоже нужно отдыхать?

        https://rg.ru/2017/05/23/v-rossii-predskazali-sok
        rashchenie-chisla-detskih-letnih-lagerej.html

        Этим летом в России может резко сократиться число детских летних лагерей. Процесс уже запущен. Об этом сообщил член Координационного совета при президенте РФ по Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Матвей Шпаро.
        Ситуацию Шпаро проиллюстрировал на примере палаточных лагерей Подмосковья - в прошлом году их было 14, сейчас осталось 9. То же касается и стационарных учреждений. Это значит, что все меньше детей смогут провести каникулы в лагере.
        grm
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