В Севастополе патриотическому парку быть! Но... немного другому

Весной, когда отгремели словесные бои за гору Гасфорту, когда команда из нескольких депутатов Заксобрания Севастополя убедила горожан отказаться от 3 миллиардов минобороны на строительство парка «Патриот», в информационном пространстве Крыма начали появляться парадоксальные заголовки в духе «В Севастополе откроют военно-исторический парк». Но статьи рассказывали не о Хирурге и брутальных шоу на старом элеваторе, не о Чалом и его заботе о можжевеловых рощах.В статьях вполне спокойно, без восклицаний и обличающих указательным перстом оппонентов, говорилось о перерождении большого военно-исторического фестиваля, с 2014 года являющегося гордостью событийного туризма Крыма, в круглогодичный военно-исторический парк, локацию явно уникальную для постсоветского Крыма.Во всем хотелось разобраться, понять, кто и зачем, почему и для чего, а главное, по какой причине рядом с этим проектом до сих пор не фигурируют крымские скандально-известные патриоты российского триколора? Информации было немного, в текстах о новом парке значилась только одна фамилия — Нагорный. Заявлялось, что этот «Мистер Х» является севастопольским общественным деятелем, соучредителем севастопольского филиала РВИО, а также руководителем проекта «Крымский военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах».Массированная реклама этого фестиваля, нужно признаться, поражала меня с самого 2014 года: каждое лето около 40% билбордов по ВСЕМУ КРЫМУ имели на себе качественные в плане дизайна баннеры, приглашающие увидеть несколько эпох в одном месте — от Византии до времен обороны Севастополя в Великую Отечественную войну.Я смело пошел на официальный сайт фестиваля, уверенный, что сейчас в разделе «Контакты» найду телефоны организаторов, позвоню и договорюсь об интервью. Мне казалось, что может проще, чем связаться по телефону. Но мне казалось…На красивом сайте фестиваля не оказалось раздела «Контакты». Я попробовал иначе: «Окей, Яндекс, найди в соцсетях Станислава Нагорного». Но Яндекс ничего не нашел. Крымские партизаны живы до сих пор.Оставался единственный вариант — это немногочисленная группа фестиваля в нерусской соцсети, где была возможность написать сообщение. Я написал о своих намерениях и попросил дать контакты Нагорного. В ответ мне пришло сухое и холодное, но искомое — адрес электронной почты Станислава.Спустя несколько дней мы созвонились со «Мистером Х» и договорились о встрече. Причем общался он охотно и приветливо. Первая встреча была интересной: мы сняли очень много видео, но не рассчитали, что встретились уже вечером, на записи было очень темно и разобрать можно было только голос. Лучшим решением стало провести нашу беседу в родных стенах, точнее траншеях, — на Федюхиных высотах, в привычной Станиславу обстановке.Расположившись рядом с пушкой времен Крымской войны, Нагорный дал исчерпывающие ответы на вопросы: кто он, зачем этот фестиваль, тем более зачем круглогодичный парк, за чей счет, на какой срок, для кого, зачем все это ему, и как на это смотрит крымская власть.