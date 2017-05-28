22:27 28 мая

Турчинов: на западе Украины должна быть «цивилизованная» граница, а на востоке – «непреодолимая крепость»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравил в своем «Фейсбуке» украинских пограничников с их профессиональным праздником и призвал построить на границе с Россией неприступную крепость, передает РИА Новости .

Турчинов: на западе Украины должна быть «цивилизованная» граница, а на востоке – «непреодолимая крепость»


Турчинов поблагодарил «стражей государственных рубежей» за их работу по защите границы от внешнего агрессора, международного терроризма, преступности и призвал продолжить ее обустройство


«Для нас важно сегодня обустроить государственную границу на Западе по европейским стандартам – сделать ее удобной и надежной», – пишет секретарь СНБО.

На востоке же Украины необходимо создать «непреодолимую крепость», заявил он.

«Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!», – заключил Турчинов.

Агентство напоминает, что в мае 2015 года Арсений Яценюк, тогда занимавший пост премьера, заявил о начале строительства «реальной госграницы с Россией». Проект он сначала назвал «Стена», а затем переименовал в «Европейский вал». Название получилось громким, но на самом деле сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Верховной раде «Вал» Яценюка окрестили «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен».

Использованы фотографии: ukrafoto.com
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Комментарии 77

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  1. Монос Сегодня, 19:37
    призвал построить на границе с Россией неприступную крепость

    Главное, кизяка не жалейте!
    Монос
    1. Владимир 38 Сегодня, 19:45
      Ну и морда у этого .. уро да. Прям пинка просит..
      Владимир 38
      1. Zibelew Сегодня, 19:57
        До чего страну довели, там уже цыган грабят https://lenta.ru/news/2017/05/26/draka/
        Zibelew
        1. cniza Сегодня, 20:41
          Устали все от этих скакунов , пора кончать.
          cniza
          1. Улан Сегодня, 21:08
            Устали уже не только мы, устали и в Европе и в США.
            Думаю нормальные украинцы, тоже от этих ид...ов устали.
            Улан
        2. Dart2027 Сегодня, 21:13
          Цитата: Zibelew
          там уже цыган грабят

          Хм-м... Перемога?
          Dart2027
    2. Зяблицев Сегодня, 20:09
      Я заметил одну деталь, Турчинов, когда начинает публично, в интервью, тявкать о русской "агрессии" или о своем "параде" на Красной Площади, никогда не использует в своем прикиде галстук...Урок одного генацвале, соседа данного пациента по палате, пошел в прок...Видать опасается, что сорвется и рефлекторно прямо на камеру начнет его живать, да и не сможет остановится... laughing
      Зяблицев
      1. рич Сегодня, 20:23
        Турчинов: на западе Украины должна быть «цивилизованная» граница, а на востоке – «непреодолимая крепость»

        Вы вначале забор достройте, что начали...
        Лавры Яценюка покою не дают? Сеня уже начинал строить,теперь в Майами на эти деньги греется.
        рич
        1. Svarog51 Сегодня, 20:54
          Дмитрий, hi С Днём Погрничника Вас! drinks soldier
          Svarog51
          1. рич Сегодня, 21:49
            С праздником Сергей drinks Вы там в Германии, на самом крайнем краю стояли soldier
            рич
            1. Svarog51 Сегодня, 22:02
              Дмитрий, мы "заграничники". Вам здоровья и долгих лет. Дмитрий для ВАС.
              soldier
              Svarog51
        2. Улан Сегодня, 21:09
          Не лавры, а деньги которые Сеня попилил на этом золотом заборчике.
          Улан
      2. bouncyhunter Сегодня, 20:47
        Женя , моё почтение ! hi drinks А он тыхенько - у штаны ... wink
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 20:55
          Паша привет! hi У них не штаны, а шаровары и вышиванки, с гордостью тебя поправил бы любой свободолюбивый це эвропеец!... laughing
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:57
            Цитата: Зяблицев
            У них не штаны, а шаровары и вышиванки, с гордостью тебя поправил бы любой свободолюбивый це эвропеец!.

            Да с огромным прибором я возлагаю на эту Цэеуропу , Женя !
            bouncyhunter
          2. Монос Сегодня, 21:19
            Цитата: Зяблицев
            Паша привет! hi У них не штаны, а шаровары и вышиванки, с гордостью тебя поправил бы любой свободолюбивый це эвропеец!... laughing

            laughing Ну, да. Как говорится: "Не "на .опу", а "в .опу"".
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 22:19
              Цитата: Монос
              Ну, да. Как говорится: "Не "на .опу", а "в .опу"".

              В "дырочку" , друже . wink good
              bouncyhunter
    3. bouncyhunter Сегодня, 20:44
      Витя hi я вапще поражён - как отрыватели Чёрнаго моря и насыпатели Кавказских гор опустились до такого ... Зрада зрадная ... fool
      bouncyhunter
    4. Монос Сегодня, 21:30
      О ! Уже готовятся к строительству мусорной стены на границе.

      Я начинаю подозревать, что они не д......ы. Они действительно этим живут !
      Монос
    5. тол100в Сегодня, 22:18
      Цитата: Монос
      Главное, кизяка не жалейте!

      Извините, но может не по теме. Вот ввели в Москве желтый уровень "опасности"? Это нужно ходить мочой!? Или может хватит обезьянничать в угоду западникам, а называть степени боеготовности своими ИМЕНАМИ!?
      тол100в
  2. LÄRZ Сегодня, 19:38
    На востоке же Украины необходимо создать «непреодолимую крепость»
    Так Яйценюк уже начал строить "непреодолимую крепость", продолжайте в том же духе.
    LÄRZ
    1. Svarog51 Сегодня, 20:53
      Виктор, hi Забор на границе - ему мало. Туранчокс хочет воздух гражданам продавать.
      Svarog51
      1. Улан Сегодня, 21:10
        Причем воздух особенный, свидомый.
        Улан
      2. bouncyhunter Сегодня, 21:12
        Серый , а вот тех , кто знает и помнит "Через тернии - к звёздам" я особо уважаю ! good
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 21:38
          Паша, hi drinks Прошу не сильно казнить, но трояк по литературе получен мной за любовь к фантастике, правда одна пятёрка - за её обзор в рамках школьной программы.
          Svarog51
          1. svp67 Сегодня, 21:42
            Цитата: Svarog51
            Прошу не сильно казнить, но трояк по литературе получен мной за любовь к фантастике, правда одна пятёрка - за её обзор в рамках школьной программы.

            Прошу прощение, что встреваю...но сейчас дети не такие обзоры проводят, вне рамок...
            svp67
            1. bouncyhunter Сегодня, 21:59
              Сергей , Вы убийца (это с уважением) ! hi
              bouncyhunter
            2. Svarog51 Сегодня, 22:17
              Тёзка, hi Спасибо за -"но сейчас дети", вот бы лет 40-45 скинуть, и в это счастливое вернуться. feel drinks
              Svarog51
          2. bouncyhunter Сегодня, 21:44
            Цитата: Svarog51
            Прошу не сильно казнить,

            Я не стану уподобляться в своей вседозволенности Торквемаде - ведь ты Магистр II степени . Дарую тебе Прощение ! laughing
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 22:09
              Яволь, герр МАГИСТР I . soldier drinks
              Svarog51
              1. bouncyhunter Сегодня, 22:17
                Цитата: Svarog51
                Яволь, герр МАГИСТР

                Герр Верховный Магистр аз есмь ! Ещё раз ошибёшься - кары не избежишь ! wink
                bouncyhunter
        2. sabakina Сегодня, 21:40
          Паша, как любитель фантастики, я не мог пройти мимо! Видимо, нам Богом суждено быть "планетными ассенизаторами".
          sabakina
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:52
            Друже Слава ! hi drinks Я уже давно понял что мы с тобой дышим одним воздухом . И это не воздух планеты Земля ! good yes
            bouncyhunter
            1. Svarog51 Сегодня, 22:13
              Паша, пардон, герр Магистр, я тоже хочу вставить свои 5 копеек:

              Знаешь от куда?
              Svarog51
            2. sabakina Сегодня, 22:20
              Паша, мне нечего сказать, просто drinks Кстати, в твоём видео фигурирует кошка. как известно, кошка, это священное животное. В данный момент, одна из двух кошек, (Муся), сидит у меня на коленях и мешает писАть. Или помогает, хрен их разберёшь...Ну и напоследок. Завтра понедельник, так пусть он не будет тяжёлым!
              sabakina
              1. bouncyhunter Сегодня, 22:26
                Слава , да Сила , друг мой , прибудет с тобой !!!
                bouncyhunter
  3. Partyzan Сегодня, 19:38
    [quoteАгентство напоминает, что в мае 2015 года Арсений Яценюк, тогда занимавший пост премьера, заявил о начале строительства «реальной госграницы с Россией». Проект он сначала назвал «Стена», а переименовал в «Европейский вал». Название получилось громким, но на самом деле сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Верховной раде «Вал» Яценюка окрестили «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен».][/quote] просто шикарный распил бабла good
    Partyzan
  4. svp67 Сегодня, 19:39
    И не берет же инфаркт и инсульт... бывшего зама обкома ВЛКСМ по идеологии..
    svp67
    1. Гаврила Сегодня, 19:46
      их так учили - все по методичке...
      раньше - ВЛКСМ
      сейчас - госдеп
      а завтра пеньковый галстук ждет не дождется!
      Гаврила
    2. Улан Сегодня, 21:11
      Чтобы получить инфаркт нужно иметь сердце.Чтобы получить инсульт нужно иметь мозги. Ни того , ни другого у этих особей не наблюдается.
      Улан
  5. Teberii Сегодня, 19:39
    Отлично осталось только взять и начать.Рвы копать и заборы городить.
    Teberii
  6. Принц_Пенсии Сегодня, 19:41
    Сегодня утром он психопат. Завтра он цивилизованный . псих.
    Принц_Пенсии
  7. Гаврила Сегодня, 19:44
    а Турчинов обязан висеть на березе...
    Гаврила
    1. svp67 Сегодня, 20:01
      Цитата: Гаврила
      а Турчинов обязан висеть на березе...

      А он

      согласится его на себе таскать?
      svp67
      1. Partyzan Сегодня, 20:23
        курит одно, а на шевроне другое - маскируется что ли? what
        Partyzan
        1. svp67 Сегодня, 20:40
          Цитата: Partyzan
          курит одно, а на шевроне другое - маскируется что ли?

          Самое пикантное, что для написания использован РУССКИЙ язык. На мове русский "укроп" - "кріп"
          svp67
          1. bouncyhunter Сегодня, 21:06
            Цитата: svp67
            На мове русский "укроп" - "кріп

            hi От це зрада ...
            bouncyhunter
            1. svp67 Сегодня, 21:18
              hi
              Цитата: bouncyhunter
              От це зрада ...
              Они как то по этому поводу не заморачиваются, даже песни слагают...
              svp67
              1. bouncyhunter Сегодня, 21:31
                Тьфу на них после таких "писэнь" . Не ошибусь , если скажу что это наше всё :
                bouncyhunter
  8. LÄRZ Сегодня, 19:45
    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравил в своем «Фейсбуке» украинских пограничников с их профессиональным праздником
    А как же это так они допустили праздник в один день с нашими погранцами?
    LÄRZ
    1. тол100в Сегодня, 20:05
      Цитата: LÄRZ
      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравил в своем «Фейсбуке» украинских пограничников с их профессиональным праздником
      А как же это так они допустили праздник в один день с нашими погранцами?

      Академия умнейших наук укров нашла в истории , что в 1765 г.д.н.э. укро- кордоны уже существовали!
      тол100в
    2. ltc22A Сегодня, 20:06
      Цитата: LÄRZ
      Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравил в своем «Фейсбуке» украинских пограничников с их профессиональным праздником
      А как же это так они допустили праздник в один день с нашими погранцами?

      Полная "зрада". Смотри ниже комментарий.
      ltc22A
    3. 26rus Сегодня, 20:06
      ]А как же это так они допустили праздник в один день с нашими погранцами?[/quote]
      Да теперь оказывается , что это наши погранцы назначили себе праздник на один день с днём , когда древнеукровские " прикордонники" героически отразили набег орков из Мордора на боевых мамонтах . laughing soldier
      26rus
    4. Svarog51 Сегодня, 21:31
      Виктор, drinks Песня про украинских пограничников.

      wassat good
      Svarog51
  9. romandostalo Сегодня, 19:49
    Когда уже этого долбодятла кто нибудь грохнет....?
    romandostalo
  10. garnik Сегодня, 19:53
    Этого поддонка надо ликвидировать. Он дал отмашку на братоубийственную войну.У него земля под ногами должна гореть.
    garnik
  11. iliitchitch Сегодня, 19:56
    Да ну как же , как же , помню . В 90-е 200-го везли на бусе , чтобы дома похоронить , в Днепропетровске . Нашим на таможне сказали , те видят , мужа везёт деваха убитая , в трансе - так давай , проезжай , без вопросов .
    Через 300м стоят , кросавчеги . В гроб залезли не для проверки , видел сам , стоял рядом , а в поисках "чего поиметь" . шакалы . Ух , как им ХОТЕЛОСЬ . Тьфу . Хоть на кольцо на пальце не позарились . Не разглядели в сумраке .
    iliitchitch
  12. Боевой Пловец Сегодня, 19:56
    Педераст и неумный человек в одном лице!
    Боевой Пловец
  13. Berkut154 Сегодня, 19:58
    День пограничника они празднуют? Это же Советский праздник!!! Совсем недоробатывают декоммунизаторы!
    Berkut154
  14. МВГ Сегодня, 19:59
    Ага, западную границу они будут цивилизованно переходить, а восточную стену - перескакивать )) Недаром же их с 2014 скакать учат ))))
    МВГ
  15. Masya Masya Сегодня, 20:02
    призвал построить на границе с Россией неприступную крепость,

    я так понимаю, крепость то боле потянет, чем забор... пилить и пилить.. wink лавры яценюка покоя не дают,в смысле карманы, доплюнуть и переплюнуть... lol
    Masya Masya
  16. ltc22A Сегодня, 20:03
    Мне интересно, почему украинские прикордонныки (пограничники) празднуют в одну дату с российскими. 28 мая - день пограничника РСФСР (СССР). При чем тут украинские прикордонныки? "В Туркменистане День пограничников отмечается 11 августа, В Казахстане День пограничника отмечается 18 августа. В Латвии День пограничника — 7 ноября. В Азербайджане же День пограничника отмечается 18 августа".
    "В 2001 году началась реформа украинской пограничной службы, в результате которой 31 июля 2003 года пограничные войска Украины были преобразованы в Государственную пограничную службу Украины."Геть" (Вон) от 28 мая. Не примазывайтесь! Свидоми ... Фу.
    ltc22A
  17. Incvizitor Сегодня, 20:07
    Пусть строят, только не забывают при этом Новороссию учитывать.
    Incvizitor
  18. лысова Сегодня, 20:11
    А, Вы, наймите китайцев - пусть отгрохают подобие своей стены, по крайней мере она не развалится. Хотя такую стену, нужно возвести по всему периметру, а с западной стороны благоустроить табличкой:
    лысова
  19. Ferdinant Сегодня, 20:13
    А психи должны быть в психушке
    Ferdinant
  20. Изгоняющий либероидов Сегодня, 20:42
    Это значит, что жители приграничных районов получат в свое пользование новую бесплатную сетку -рабицу! !!
    Изгоняющий либероидов
  21. Berkut154 Сегодня, 20:49
    Цитата: МВГ
    Ага, западную границу они будут цивилизованно переходить, а восточную стену - перескакивать )) Недаром же их с 2014 скакать учат ))))

    При том с шестом)))
    Berkut154
  22. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:52
    «Для нас важно сегодня обустроить государственную границу на Западе по европейским стандартам – сделать ее удобной и надежной», – пишет секретарь СНБО.

    Под такие "святые" вещи грех бюджетные деньги не пропить...
    DOCTOR ZLO
  23. roskot Сегодня, 21:02
    Заждались его черти на том свете за все хорошее, а он заборы городить собрался.
    roskot
  24. mikh-korsakov Сегодня, 21:03
    Довелось видеть этот "Европейский вал" по ходу поезда на границе Чертково-Меловое. Что сказать, построили бетонную стену типа той, какой огораживают стройки. Кое-где забор металлический - типа того какой устраивают дачники. Что характерно обе стены изобилуют лазами, проделанными местными жителями. Одним словом "Вал Европейский", но распилили его по нашему. Поскольку длина границы Украины с Россией 2000 км "Европейский вал "-гениальное изобретение украинских королей распила бюджета. Если бы прошли соревнования по распилу бюджета, то авторам проекта "Европейского вал" золотая медаль оеспечена.
    mikh-korsakov
  25. Olegovi4 Сегодня, 21:04
    Та пусть строят крепости и стены. Замки и дворцы. Только наперёд знаю, что ваятели из "этих" хреновые. не выйдет у них ни шиша.
    Olegovi4
  26. perepilka Сегодня, 21:10
    Вот пошёл бы он, и я what
    perepilka
    1. Svarog51 Сегодня, 21:52
      Владимир, hi В 82-м сдали экзамены вступительные, а в 83-м в Армию призвали, мне приказ на "запад" (ГСВГ), а Саня Елохин "за речку". Он пограничник, я не знаю, читает ли ОН ВО, но скажу СПАСИБО за него.
      Svarog51
      1. perepilka Сегодня, 22:02
        Цитата: Svarog51
        а Саня Елохин "за речку". Он пограничник, я не знаю, читает ли ОН ВО, но скажу СПАСИБО за него.

        Эт в ПЧ, Сашка что ли, надо Андрюху в известность, Генерала
        perepilka
        1. perepilka Сегодня, 22:22
          Доработую, чо, сам позвони, телефон найдёшь
          perepilka
  27. pvv113 Сегодня, 21:52
    Турчинов поздравил в своем «Фейсбуке» украинских пограничников с их профессиональным праздником

    Что-то Укропия не доглядела с праздником
    День пограни́чника — профессиональный праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР. Отмечается ежегодно 28 мая

    laughing
    pvv113
  28. KIBL Сегодня, 22:11
    Сказочный долбоклюй!
    KIBL
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