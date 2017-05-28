Турчинов: на западе Украины должна быть «цивилизованная» граница, а на востоке – «непреодолимая крепость»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравил в своем «Фейсбуке» украинских пограничников с их профессиональным праздником и призвал построить на границе с Россией неприступную крепость, передает РИА Новости .
Турчинов поблагодарил «стражей государственных рубежей» за их работу по защите границы от внешнего агрессора, международного терроризма, преступности и призвал продолжить ее обустройство
«Для нас важно сегодня обустроить государственную границу на Западе по европейским стандартам – сделать ее удобной и надежной», – пишет секретарь СНБО.
На востоке же Украины необходимо создать «непреодолимую крепость», заявил он.
«Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!», – заключил Турчинов.
Агентство напоминает, что в мае 2015 года Арсений Яценюк, тогда занимавший пост премьера, заявил о начале строительства «реальной госграницы с Россией». Проект он сначала назвал «Стена», а затем переименовал в «Европейский вал». Название получилось громким, но на самом деле сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Верховной раде «Вал» Яценюка окрестили «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен».
Турчинов поблагодарил «стражей государственных рубежей» за их работу по защите границы от внешнего агрессора, международного терроризма, преступности и призвал продолжить ее обустройство
«Для нас важно сегодня обустроить государственную границу на Западе по европейским стандартам – сделать ее удобной и надежной», – пишет секретарь СНБО.
На востоке же Украины необходимо создать «непреодолимую крепость», заявил он.
«Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!», – заключил Турчинов.
Агентство напоминает, что в мае 2015 года Арсений Яценюк, тогда занимавший пост премьера, заявил о начале строительства «реальной госграницы с Россией». Проект он сначала назвал «Стена», а затем переименовал в «Европейский вал». Название получилось громким, но на самом деле сооружение представляет собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Верховной раде «Вал» Яценюка окрестили «огородной решеткой» и «ямой стоимостью 4 миллиарда гривен».
Использованы фотографии: ukrafoto.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти