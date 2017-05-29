185 лет со дня создания Азовского войска казачьего

Указом императора от 27 мая 1832 года из казаков Задунайской Сечи и мещан Петровского посада было образовано Азовское казачье войско, которое должно было руководствоваться уставами и положениями уже существующих казацких войск. Впоследствии, в связи с малочисленностью войска, к нему были присоединены казенные крестьяне Новоспасского поселка и часть казаков-переселенцев из Черниговской губернии.История возникновения этого войска очень интересна. В 1775 г., после разгрома Запорожской Сечи, часть казаков перешла в подданство турецкого султана. В 1778 году султан Османской империи решил воспользоваться казаками и сформировать из них казачье войско, выделив им поселок Кучурганы (ныне Украина, Одесская область) на нижнем Днестре. Но началась Русско-турецкая война 1787—1792 гг., которая разделила казаков. Часть казаков вернулась в Российскую империю, где они были приняты в Войско Верных Запорожцев, позже Черноморское казачье войско, а часть осталась верна султану. После войны Бессарабия перешла в состав России. И султан выделил оставшимся преданным ему казакам новую землю в дельте Дуная, где была построена сечь Катерлец.Новая сечь была расположена рядом с поселком некрасовских казаков. Отношения запорожцев с некрасовцами не сложились, и в 1794 году некрасовцы разгромили запорожцев и сожгли Катерлец. Султан выделил новую землю запорожцам, но на Дунае. Но на этом метания из стороны в сторону бывших запорожцев не закончились.С началом очередной русско-турецкой войны на сторону России в 1828 году перешло из Задунайской Сечи около 2 тыс. казаков. Бежавшие принесли с собой военную канцелярию, походную церковь, казну, флаги, атрибуты власти — бунчук и булаву. С этими атрибутами переход приобретал силу возвращения казацкого коша в пределы российского государства. Возглавлял этих казаков атаман Осип Гладкий. Император Николай I лично помиловал казаков, сказал: «Бог простит вам, Родина простила вас, и я прощаю».Казаки хорошо показали себя в боях. Особо войско отличилось, участвуя в штурме Исакчи, десять казаков были награждены Георгиевскими крестами. Первоначально войско называлось Отдельным Запорожским войском. В течение пяти лет Отдельное Запорожское войско оставалось без конкретного места поселения, четко определенных военных функций и статуса. По окончании русско-турецкой войны было решено перевести казаков на западный Кавказ в район р. Кубань, где казаки обеспечивали бы охрану границ империи. Атаман Гладкий был откомандирован туда для выбора земель для поселения. Атаман выбрал околицы Анапы. Однако в связи с малочисленностью казаков и слабым знанием местности, слабым их материальным положением было принято решение поселить войско в Александровском уезде Екатеринославской губернии и назвать его Азовским казачьим войском. Войско жило по положению, определенному для донских казаков. Но интересный факт: земельные наделы рядовых азовцев равнялись 10 гектарам, а донцев — 30. Численность Азовского казачьего войска в 1835 г. составляла около 6 тыс. человек (с семьями). На основании положения об Азовском войске казачьем войско выставляло: морской батальон, пеший полубатальон и команды для малых судов (около 30 мелких судов). В мирное время казаки занимались в основном борьбой с контрабандистами и отражали набеги черкесов.Казаки принимали участие в Крымской войне 1853-56 гг. Главной задачей казаков в этой войне была охрана побережья Азовского моря, с которой казаки с честью справились, сумели противостоять англо-французской эскадре вторжения, состоявшей из 57 кораблей, и не дали возможности десанту высадиться и причинить Приазовью существенный урон. За это войску было пожаловано георгиевское знамя "За храбрость примерную службу в войну против французов, англичан и турок в 1853, 1854, 1855 и 1856 годах". После войны казаки продолжали нести пограничную службу.Но основной задачей казачьих войск в то время была охрана границ империи. Поэтому размещение казачества вдали от границ, среди мирного населения, по мнению российских чиновников, было неоправданным.11 октября 1864 года войско было упразднено. Все офицеры были причислены к дворянскому сословию и получили земельные наделы. Основная часть казаков и их семей была переселена на черноморское побережье в окрестности Анапы. Те, кто не пожелал переселиться, были обращены в мещанское или крестьянское сословие. Все регалии Азовского войска казачьего были переданы на хранения в Кубанское войско казачье.Так закончилась история одной части некогда очень грозного Запорожского войска казачьего.