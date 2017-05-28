Боевики "щелкают" американские "Хаммеры" в Ираке как орешки Сегодня, 21:33 ИГИЛовцы довольно успешно сдерживают напирающие правительственные войска Ирака. Так, недавно появилось видео, на котором боевики поражают армейский Хамви из неизвестного ПТРК. 0 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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