22:26 28 мая

Боевики "щелкают" американские "Хаммеры" в Ираке как орешки

ИГИЛовцы довольно успешно сдерживают напирающие правительственные войска Ирака. Так, недавно появилось видео, на котором боевики поражают армейский Хамви из неизвестного ПТРК.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня