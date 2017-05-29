Как хуже: когда нет царя в голове или когда царя слишком много?







Когда о человеке говорят, что он «без царя в голове», это не комплимент. Лингвист Татьяна Владимировна Розе, автор-составитель «Большого толкового словаря пословиц и поговорок русского языка для детей», считает, что этот устойчивый оборот произошел от пословицы: «У каждого свой царь в голове», в которой царь — это ум и разум, а значит, «без царя в голове» — это «без ума».Испокон веков русский народ умел кратко выразить мысль, да так, что на века.На Руси царь для народа был тем, кто мудро управляет своим государством, его жителями, и решает дела разумно. Если народ потеряет своего правителя, то не будет контроля и начнется хаос. Примеров в истории достаточно.А что делать, если царя в голове слишком много? Если там вообще один царь, царь, царь и только царь? Наверное, тоже не очень хорошо.О ком я, думаю, все уже поняли. О последнем императоре российском Николае Романове и о бывшем крымском прокуроре, а ныне депутате Госдумы, Наталье Поклонской.История, которая тянется уже больше года, говоря языком дипломатии, вызывает озабоченность. Если кто забыл, все началось с шествия Бессмертного полка в Крыму, в 2016 году, когда госпожа Поклонская, как видно на фото, приравняла Николая Романова к участникам Великой Отечественной войны.Вообще, на эту тему было сломано столько копий в Интернете, что нового ничего не добавить. Госпожа прокурор на тот момент просто совершила бестактность как минимум, приравняв Романова к участникам Великой Отечественной войны.Плюс, как показали последующие события, просто сказала не совсем-то правду, заявив, что ее попросил об этом ветеран. Нет, на тот момент, думалось, что такое совпадение вполне возможно. У нас разные ветераны есть, например, и такие:Но оставим этот момент. Довольно.Второй звонок прозвенел в марте уже этого года, когда Поклонская устроила изрядную шумиху с мироточением бюста Николая Романова во дворе прокуратуры, которую она ранее возглавляла.Шума было много. В итоге пришлось выступить представителям РПЦ и официально опровергнуть информацию о мироточении бюста.Третий звонок звенит с марта 2016 года, когда Поклонская взъелась на Алексея Учителя, который снимает фильм «Матильда» о Матильде Кшесинской, княгине Романовской-Красинской, приме-балерине Мариинского театра.И с 2016 года кинокомпанию «Рок» Учителя посещают различные проверки, которые инициирует Поклонская. Теперь уже как депутат Госдумы, по депутатскому запросу.В апреле Поклонская заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, «специалисты» посчитали публичный показ картины недопустимым. Порнография? От Учителя? Да ладно…Кем были «специалисты», которых привлекла Поклонская, покрыто мраком. Но — были. Равно как и были попытки давления со стороны РПЦ в лице главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).Теперь киностудию «Рок» проверяют все подряд, в ответ на запросы, которые вполне профессионально составляет Поклонская."Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", — сказала Поклонская журналистам.По ее словам, проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма (https://ria.ru/society/20170526/1495132918.html).Ну действительно, больше нашим гражданам занять себя нечем. И проблем вокруг других нет, как писать жалобы на режиссера, оскорбляющего чувства верующих.Но, как мне кажется, все эти «оскорбленные граждане» из той же оперы, что и «ветеран», попросивший прокурора выйти на марш Бессмертного полка с иконой Николая Романова.А давайте на время оставим Поклонскую в стороне и поговорим о Николае Романове.Личность весьма противоречивая, для кого-то он последний император России, для кого-то — просто русский человек Николай Романов. Пусть и новоканонизированный.Кстати, о самой канонизации. Даже у нас, в схватках между монархистами и представителями прочих убеждений, поднимается этот вопрос. И обсуждается, достоин или нет.Специально задал несколько вопросов одному представителю РПЦ в своем городе. И получилась очень интересная выкладка.Канонизировали не Николая Романова, а всю семью. Всех.«Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников российских царскую семью: императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжон Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном российском монархе и членах его семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесённых царской семьёй в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года, был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке...» («Русский вестник» от 03.04.2003. Разъяснение о канонизации царской семьи).Итак, Николай Романов был причислен к лику святых не за свои более чем монаршие деяния, а за кротость и смирение, с которыми он прожил свои последние 17 месяцев и смерть мученическую.А что? Справедливо? Вполне. Целиком и полностью согласен.В тексте он поименован как император, но от императорского титула Николай Александрович отрекся, так что извините, не император все-таки, а гражданин Николай Романов.Да, Николай Александрович Романов был правителем, мягко говоря, никудышным. И критиковать его можно как угодно, но как императора.Как человек, с моей точки зрения, он был вполне. Лучше многих не менее исторических личностей. Но именно как человек. Да, негоден он был в правители России. Но жизнь прожил короткую после отречения, но ни к чему не придраться.Конечно, под такую формулировку подойдут даже не тысячи — миллионы русских людей. Принявших не менее мучительную смерть в советских тюрьмах, в фашистских лагерях, на боле боя. Понятно, что всех не канонизируешь, хотя шествие Бессмертного полка — это тоже своеобразный крестный ход. Только со своими святыми.Теперь о Николае Романове, цесаревиче и Матильде Кшесинской.То, что Кшесинская была весьма прагматичной дамочкой, и Романовыми вертела как хотела, — исторический факт. И то, что с цесаревичем Николаем у них были весьма бурные отношения, тоже общеизвестно.Но, во-первых, они прекратились с момента брака Николая, а во-вторых, кто без греха, тот пусть камнями и кидается. Николай был вполне нормальным мужчиной, и лучшее тому подтверждение — любая его семейная фотография.В-третьих, Матильда Феликсовна была та еще конфетка. Так что тут все нормально, такие были времена, такие были нравы.И то, что эта пара на протяжении двух лет перед браком Николая поотжигала… Ну ничего особо криминального в этом нет. И что такого оскорбительного в том, что нормальный мужчина, самого благородного происхождения, завел себе фаворитку из балета? Все заводили.Понятно, что далеко не всех потом причислили к лику святых. Но простите, а историю тоже при этом переписывать обязательно? «Не имел, не участвовал, не привлекался»?Странно другое. Странна сама избирательность, с которой бывшая прокурор Крыма уделяет столько внимания и заботы Николаю Романову.Используя, замечу, для этого свои служебные полномочия.Почему госпожа Поклонская ни разу не была замечена в разборках каких-либо коррупционных схем? Почему ее имя отсутствует в списках борцов с ворюгами или мздоимцев? Ведь как прокурор, пусть и бывший, она просто обязана быть грамотным специалистом.Тем более, что в Государственной думе Поклонская является заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и председателем комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы.Понятно, видимо, у нас в депутатском корпусе все настолько прозрачно и честно, что антикоррупционной комиссии просто нечем заняться. И очень много свободного времени.Ну, тут как бы все просто. Надо бросить депутатов, которым очевидно нечем занять себя на те участки, где «горит», например, в ракетно-космическую отрасль, или на контроль за правильным использованием бюджета.Или тогда сократить количество «народных избранников». Опять же, такая мера очень положительно скажется на бюджете страны. А то денег нет, но вы там держитесь.Мы-то там пока держимся. Но вот наблюдать, как депутат Госдумы занимается личным хобби в рабочее время, как-то не очень приятно, знаете ли. За наш счет все-таки.Причем ладно бы госпожа Поклонская приняла на себя добровольную обязанность почистить наш кинематограф весь. Вот реально в ножки бы поклонились и спасибо всем миром сказали бы.Ан нет. «Викинг», в котором святого князя Владимира Святославовича выставили в таком свете, что хоть святых выноси и пеплом голову посыпай, Наталью Владимировну оставил абсолютно равнодушной. Хотя там не мученика, не страстотерпца, а святого клоуном выставляли.Присутствует некая избирательность. В голове, значит, один царь. Николай Романов. А остальное все не так уж и важно.Монархисты вообще народ сложный и с тараканами в голове своеобразными. Могут до хрипоты спорить, кто больше для России сделал, Петр Великий или Екатерина Великая, Александр Второй или Александр Третий. Но в свободное от работы время и методом аргументации «щас в репу дам». И это вполне нормально.А когда своими увлечениями за наш счет начинает баловаться государственное лицо, да еще и с применением в качестве дубины своих служебных возможностей… Ну как-то это совсем не красиво.Печально получается. Если в голове царя нет — это плохо. Но и если в голове один царь, и больше ничего — тоже хорошего ждать нечего.Сложна жизнь депутата с царем в голове…