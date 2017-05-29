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Как хуже: когда нет царя в голове или когда царя слишком много?
Когда о человеке говорят, что он «без царя в голове», это не комплимент. Лингвист Татьяна Владимировна Розе, автор-составитель «Большого толкового словаря пословиц и поговорок русского языка для детей», считает, что этот устойчивый оборот произошел от пословицы: «У каждого свой царь в голове», в которой царь — это ум и разум, а значит, «без царя в голове» — это «без ума».
Испокон веков русский народ умел кратко выразить мысль, да так, что на века.
На Руси царь для народа был тем, кто мудро управляет своим государством, его жителями, и решает дела разумно. Если народ потеряет своего правителя, то не будет контроля и начнется хаос. Примеров в истории достаточно.
А что делать, если царя в голове слишком много? Если там вообще один царь, царь, царь и только царь? Наверное, тоже не очень хорошо.
О ком я, думаю, все уже поняли. О последнем императоре российском Николае Романове и о бывшем крымском прокуроре, а ныне депутате Госдумы, Наталье Поклонской.
История, которая тянется уже больше года, говоря языком дипломатии, вызывает озабоченность. Если кто забыл, все началось с шествия Бессмертного полка в Крыму, в 2016 году, когда госпожа Поклонская, как видно на фото, приравняла Николая Романова к участникам Великой Отечественной войны.
Вообще, на эту тему было сломано столько копий в Интернете, что нового ничего не добавить. Госпожа прокурор на тот момент просто совершила бестактность как минимум, приравняв Романова к участникам Великой Отечественной войны.
Плюс, как показали последующие события, просто сказала не совсем-то правду, заявив, что ее попросил об этом ветеран. Нет, на тот момент, думалось, что такое совпадение вполне возможно. У нас разные ветераны есть, например, и такие:
Но оставим этот момент. Довольно.
Второй звонок прозвенел в марте уже этого года, когда Поклонская устроила изрядную шумиху с мироточением бюста Николая Романова во дворе прокуратуры, которую она ранее возглавляла.
Шума было много. В итоге пришлось выступить представителям РПЦ и официально опровергнуть информацию о мироточении бюста.
Третий звонок звенит с марта 2016 года, когда Поклонская взъелась на Алексея Учителя, который снимает фильм «Матильда» о Матильде Кшесинской, княгине Романовской-Красинской, приме-балерине Мариинского театра.
И с 2016 года кинокомпанию «Рок» Учителя посещают различные проверки, которые инициирует Поклонская. Теперь уже как депутат Госдумы, по депутатскому запросу.
В апреле Поклонская заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, «специалисты» посчитали публичный показ картины недопустимым. Порнография? От Учителя? Да ладно…
Кем были «специалисты», которых привлекла Поклонская, покрыто мраком. Но — были. Равно как и были попытки давления со стороны РПЦ в лице главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).
Теперь киностудию «Рок» проверяют все подряд, в ответ на запросы, которые вполне профессионально составляет Поклонская.
"Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", — сказала Поклонская журналистам.
По ее словам, проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма (https://ria.ru/society/20170526/1495132918.html).
Ну действительно, больше нашим гражданам занять себя нечем. И проблем вокруг других нет, как писать жалобы на режиссера, оскорбляющего чувства верующих.
Но, как мне кажется, все эти «оскорбленные граждане» из той же оперы, что и «ветеран», попросивший прокурора выйти на марш Бессмертного полка с иконой Николая Романова.
А давайте на время оставим Поклонскую в стороне и поговорим о Николае Романове.
Личность весьма противоречивая, для кого-то он последний император России, для кого-то — просто русский человек Николай Романов. Пусть и новоканонизированный.
Кстати, о самой канонизации. Даже у нас, в схватках между монархистами и представителями прочих убеждений, поднимается этот вопрос. И обсуждается, достоин или нет.
Специально задал несколько вопросов одному представителю РПЦ в своем городе. И получилась очень интересная выкладка.
Канонизировали не Николая Романова, а всю семью. Всех.
«Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников российских царскую семью: императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжон Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном российском монархе и членах его семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесённых царской семьёй в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года, был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке...» («Русский вестник» от 03.04.2003. Разъяснение о канонизации царской семьи).
Итак, Николай Романов был причислен к лику святых не за свои более чем монаршие деяния, а за кротость и смирение, с которыми он прожил свои последние 17 месяцев и смерть мученическую.
А что? Справедливо? Вполне. Целиком и полностью согласен.
В тексте он поименован как император, но от императорского титула Николай Александрович отрекся, так что извините, не император все-таки, а гражданин Николай Романов.
Да, Николай Александрович Романов был правителем, мягко говоря, никудышным. И критиковать его можно как угодно, но как императора.
Как человек, с моей точки зрения, он был вполне. Лучше многих не менее исторических личностей. Но именно как человек. Да, негоден он был в правители России. Но жизнь прожил короткую после отречения, но ни к чему не придраться.
Конечно, под такую формулировку подойдут даже не тысячи — миллионы русских людей. Принявших не менее мучительную смерть в советских тюрьмах, в фашистских лагерях, на боле боя. Понятно, что всех не канонизируешь, хотя шествие Бессмертного полка — это тоже своеобразный крестный ход. Только со своими святыми.
Теперь о Николае Романове, цесаревиче и Матильде Кшесинской.
То, что Кшесинская была весьма прагматичной дамочкой, и Романовыми вертела как хотела, — исторический факт. И то, что с цесаревичем Николаем у них были весьма бурные отношения, тоже общеизвестно.
Но, во-первых, они прекратились с момента брака Николая, а во-вторых, кто без греха, тот пусть камнями и кидается. Николай был вполне нормальным мужчиной, и лучшее тому подтверждение — любая его семейная фотография.
В-третьих, Матильда Феликсовна была та еще конфетка. Так что тут все нормально, такие были времена, такие были нравы.
И то, что эта пара на протяжении двух лет перед браком Николая поотжигала… Ну ничего особо криминального в этом нет. И что такого оскорбительного в том, что нормальный мужчина, самого благородного происхождения, завел себе фаворитку из балета? Все заводили.
Понятно, что далеко не всех потом причислили к лику святых. Но простите, а историю тоже при этом переписывать обязательно? «Не имел, не участвовал, не привлекался»?
Странно другое. Странна сама избирательность, с которой бывшая прокурор Крыма уделяет столько внимания и заботы Николаю Романову.
Используя, замечу, для этого свои служебные полномочия.
Почему госпожа Поклонская ни разу не была замечена в разборках каких-либо коррупционных схем? Почему ее имя отсутствует в списках борцов с ворюгами или мздоимцев? Ведь как прокурор, пусть и бывший, она просто обязана быть грамотным специалистом.
Тем более, что в Государственной думе Поклонская является заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и председателем комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы.
Понятно, видимо, у нас в депутатском корпусе все настолько прозрачно и честно, что антикоррупционной комиссии просто нечем заняться. И очень много свободного времени.
Ну, тут как бы все просто. Надо бросить депутатов, которым очевидно нечем занять себя на те участки, где «горит», например, в ракетно-космическую отрасль, или на контроль за правильным использованием бюджета.
Или тогда сократить количество «народных избранников». Опять же, такая мера очень положительно скажется на бюджете страны. А то денег нет, но вы там держитесь.
Мы-то там пока держимся. Но вот наблюдать, как депутат Госдумы занимается личным хобби в рабочее время, как-то не очень приятно, знаете ли. За наш счет все-таки.
Причем ладно бы госпожа Поклонская приняла на себя добровольную обязанность почистить наш кинематограф весь. Вот реально в ножки бы поклонились и спасибо всем миром сказали бы.
Ан нет. «Викинг», в котором святого князя Владимира Святославовича выставили в таком свете, что хоть святых выноси и пеплом голову посыпай, Наталью Владимировну оставил абсолютно равнодушной. Хотя там не мученика, не страстотерпца, а святого клоуном выставляли.
Присутствует некая избирательность. В голове, значит, один царь. Николай Романов. А остальное все не так уж и важно.
Монархисты вообще народ сложный и с тараканами в голове своеобразными. Могут до хрипоты спорить, кто больше для России сделал, Петр Великий или Екатерина Великая, Александр Второй или Александр Третий. Но в свободное от работы время и методом аргументации «щас в репу дам». И это вполне нормально.
А когда своими увлечениями за наш счет начинает баловаться государственное лицо, да еще и с применением в качестве дубины своих служебных возможностей… Ну как-то это совсем не красиво.
Печально получается. Если в голове царя нет — это плохо. Но и если в голове один царь, и больше ничего — тоже хорошего ждать нечего.
Сложна жизнь депутата с царем в голове…
Автор: Роман Скоморохов
Испокон веков русский народ умел кратко выразить мысль, да так, что на века.
На Руси царь для народа был тем, кто мудро управляет своим государством, его жителями, и решает дела разумно. Если народ потеряет своего правителя, то не будет контроля и начнется хаос. Примеров в истории достаточно.
А что делать, если царя в голове слишком много? Если там вообще один царь, царь, царь и только царь? Наверное, тоже не очень хорошо.
О ком я, думаю, все уже поняли. О последнем императоре российском Николае Романове и о бывшем крымском прокуроре, а ныне депутате Госдумы, Наталье Поклонской.
История, которая тянется уже больше года, говоря языком дипломатии, вызывает озабоченность. Если кто забыл, все началось с шествия Бессмертного полка в Крыму, в 2016 году, когда госпожа Поклонская, как видно на фото, приравняла Николая Романова к участникам Великой Отечественной войны.
Вообще, на эту тему было сломано столько копий в Интернете, что нового ничего не добавить. Госпожа прокурор на тот момент просто совершила бестактность как минимум, приравняв Романова к участникам Великой Отечественной войны.
Плюс, как показали последующие события, просто сказала не совсем-то правду, заявив, что ее попросил об этом ветеран. Нет, на тот момент, думалось, что такое совпадение вполне возможно. У нас разные ветераны есть, например, и такие:
Но оставим этот момент. Довольно.
Второй звонок прозвенел в марте уже этого года, когда Поклонская устроила изрядную шумиху с мироточением бюста Николая Романова во дворе прокуратуры, которую она ранее возглавляла.
Шума было много. В итоге пришлось выступить представителям РПЦ и официально опровергнуть информацию о мироточении бюста.
Третий звонок звенит с марта 2016 года, когда Поклонская взъелась на Алексея Учителя, который снимает фильм «Матильда» о Матильде Кшесинской, княгине Романовской-Красинской, приме-балерине Мариинского театра.
И с 2016 года кинокомпанию «Рок» Учителя посещают различные проверки, которые инициирует Поклонская. Теперь уже как депутат Госдумы, по депутатскому запросу.
В апреле Поклонская заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, «специалисты» посчитали публичный показ картины недопустимым. Порнография? От Учителя? Да ладно…
Кем были «специалисты», которых привлекла Поклонская, покрыто мраком. Но — были. Равно как и были попытки давления со стороны РПЦ в лице главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).
Теперь киностудию «Рок» проверяют все подряд, в ответ на запросы, которые вполне профессионально составляет Поклонская.
"Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", — сказала Поклонская журналистам.
По ее словам, проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма (https://ria.ru/society/20170526/1495132918.html).
Ну действительно, больше нашим гражданам занять себя нечем. И проблем вокруг других нет, как писать жалобы на режиссера, оскорбляющего чувства верующих.
Но, как мне кажется, все эти «оскорбленные граждане» из той же оперы, что и «ветеран», попросивший прокурора выйти на марш Бессмертного полка с иконой Николая Романова.
А давайте на время оставим Поклонскую в стороне и поговорим о Николае Романове.
Личность весьма противоречивая, для кого-то он последний император России, для кого-то — просто русский человек Николай Романов. Пусть и новоканонизированный.
Кстати, о самой канонизации. Даже у нас, в схватках между монархистами и представителями прочих убеждений, поднимается этот вопрос. И обсуждается, достоин или нет.
Специально задал несколько вопросов одному представителю РПЦ в своем городе. И получилась очень интересная выкладка.
Канонизировали не Николая Романова, а всю семью. Всех.
«Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников российских царскую семью: императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжон Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном российском монархе и членах его семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесённых царской семьёй в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года, был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке...» («Русский вестник» от 03.04.2003. Разъяснение о канонизации царской семьи).
Итак, Николай Романов был причислен к лику святых не за свои более чем монаршие деяния, а за кротость и смирение, с которыми он прожил свои последние 17 месяцев и смерть мученическую.
А что? Справедливо? Вполне. Целиком и полностью согласен.
В тексте он поименован как император, но от императорского титула Николай Александрович отрекся, так что извините, не император все-таки, а гражданин Николай Романов.
Да, Николай Александрович Романов был правителем, мягко говоря, никудышным. И критиковать его можно как угодно, но как императора.
Как человек, с моей точки зрения, он был вполне. Лучше многих не менее исторических личностей. Но именно как человек. Да, негоден он был в правители России. Но жизнь прожил короткую после отречения, но ни к чему не придраться.
Конечно, под такую формулировку подойдут даже не тысячи — миллионы русских людей. Принявших не менее мучительную смерть в советских тюрьмах, в фашистских лагерях, на боле боя. Понятно, что всех не канонизируешь, хотя шествие Бессмертного полка — это тоже своеобразный крестный ход. Только со своими святыми.
Теперь о Николае Романове, цесаревиче и Матильде Кшесинской.
То, что Кшесинская была весьма прагматичной дамочкой, и Романовыми вертела как хотела, — исторический факт. И то, что с цесаревичем Николаем у них были весьма бурные отношения, тоже общеизвестно.
Но, во-первых, они прекратились с момента брака Николая, а во-вторых, кто без греха, тот пусть камнями и кидается. Николай был вполне нормальным мужчиной, и лучшее тому подтверждение — любая его семейная фотография.
В-третьих, Матильда Феликсовна была та еще конфетка. Так что тут все нормально, такие были времена, такие были нравы.
И то, что эта пара на протяжении двух лет перед браком Николая поотжигала… Ну ничего особо криминального в этом нет. И что такого оскорбительного в том, что нормальный мужчина, самого благородного происхождения, завел себе фаворитку из балета? Все заводили.
Понятно, что далеко не всех потом причислили к лику святых. Но простите, а историю тоже при этом переписывать обязательно? «Не имел, не участвовал, не привлекался»?
Странно другое. Странна сама избирательность, с которой бывшая прокурор Крыма уделяет столько внимания и заботы Николаю Романову.
Используя, замечу, для этого свои служебные полномочия.
Почему госпожа Поклонская ни разу не была замечена в разборках каких-либо коррупционных схем? Почему ее имя отсутствует в списках борцов с ворюгами или мздоимцев? Ведь как прокурор, пусть и бывший, она просто обязана быть грамотным специалистом.
Тем более, что в Государственной думе Поклонская является заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и председателем комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы.
Понятно, видимо, у нас в депутатском корпусе все настолько прозрачно и честно, что антикоррупционной комиссии просто нечем заняться. И очень много свободного времени.
Ну, тут как бы все просто. Надо бросить депутатов, которым очевидно нечем занять себя на те участки, где «горит», например, в ракетно-космическую отрасль, или на контроль за правильным использованием бюджета.
Или тогда сократить количество «народных избранников». Опять же, такая мера очень положительно скажется на бюджете страны. А то денег нет, но вы там держитесь.
Мы-то там пока держимся. Но вот наблюдать, как депутат Госдумы занимается личным хобби в рабочее время, как-то не очень приятно, знаете ли. За наш счет все-таки.
Причем ладно бы госпожа Поклонская приняла на себя добровольную обязанность почистить наш кинематограф весь. Вот реально в ножки бы поклонились и спасибо всем миром сказали бы.
Ан нет. «Викинг», в котором святого князя Владимира Святославовича выставили в таком свете, что хоть святых выноси и пеплом голову посыпай, Наталью Владимировну оставил абсолютно равнодушной. Хотя там не мученика, не страстотерпца, а святого клоуном выставляли.
Присутствует некая избирательность. В голове, значит, один царь. Николай Романов. А остальное все не так уж и важно.
Монархисты вообще народ сложный и с тараканами в голове своеобразными. Могут до хрипоты спорить, кто больше для России сделал, Петр Великий или Екатерина Великая, Александр Второй или Александр Третий. Но в свободное от работы время и методом аргументации «щас в репу дам». И это вполне нормально.
А когда своими увлечениями за наш счет начинает баловаться государственное лицо, да еще и с применением в качестве дубины своих служебных возможностей… Ну как-то это совсем не красиво.
Печально получается. Если в голове царя нет — это плохо. Но и если в голове один царь, и больше ничего — тоже хорошего ждать нечего.
Сложна жизнь депутата с царем в голове…
Автор: Роман Скоморохов
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