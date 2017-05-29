09:39 29 мая
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Как хуже: когда нет царя в голове или когда царя слишком много?

Когда о человеке говорят, что он «без царя в голове», это не комплимент. Лингвист Татьяна Владимировна Розе, автор-составитель «Большого толкового словаря пословиц и поговорок русского языка для детей», считает, что этот устойчивый оборот произошел от пословицы: «У каждого свой царь в голове», в которой царь — это ум и разум, а значит, «без царя в голове» — это «без ума».

Испокон веков русский народ умел кратко выразить мысль, да так, что на века.

На Руси царь для народа был тем, кто мудро управляет своим государством, его жителями, и решает дела разумно. Если народ потеряет своего правителя, то не будет контроля и начнется хаос. Примеров в истории достаточно.


А что делать, если царя в голове слишком много? Если там вообще один царь, царь, царь и только царь? Наверное, тоже не очень хорошо.

О ком я, думаю, все уже поняли. О последнем императоре российском Николае Романове и о бывшем крымском прокуроре, а ныне депутате Госдумы, Наталье Поклонской.

История, которая тянется уже больше года, говоря языком дипломатии, вызывает озабоченность. Если кто забыл, все началось с шествия Бессмертного полка в Крыму, в 2016 году, когда госпожа Поклонская, как видно на фото, приравняла Николая Романова к участникам Великой Отечественной войны.



Вообще, на эту тему было сломано столько копий в Интернете, что нового ничего не добавить. Госпожа прокурор на тот момент просто совершила бестактность как минимум, приравняв Романова к участникам Великой Отечественной войны.

Плюс, как показали последующие события, просто сказала не совсем-то правду, заявив, что ее попросил об этом ветеран. Нет, на тот момент, думалось, что такое совпадение вполне возможно. У нас разные ветераны есть, например, и такие:

Как хуже: когда нет царя в голове или когда царя слишком много?



Но оставим этот момент. Довольно.

Второй звонок прозвенел в марте уже этого года, когда Поклонская устроила изрядную шумиху с мироточением бюста Николая Романова во дворе прокуратуры, которую она ранее возглавляла.

Шума было много. В итоге пришлось выступить представителям РПЦ и официально опровергнуть информацию о мироточении бюста.

Третий звонок звенит с марта 2016 года, когда Поклонская взъелась на Алексея Учителя, который снимает фильм «Матильда» о Матильде Кшесинской, княгине Романовской-Красинской, приме-балерине Мариинского театра.

И с 2016 года кинокомпанию «Рок» Учителя посещают различные проверки, которые инициирует Поклонская. Теперь уже как депутат Госдумы, по депутатскому запросу.

В апреле Поклонская заказала специальную экспертизу еще не вышедшего фильма. Изучив трейлеры и сценарий картины, «специалисты» посчитали публичный показ картины недопустимым. Порнография? От Учителя? Да ладно…

Кем были «специалисты», которых привлекла Поклонская, покрыто мраком. Но — были. Равно как и были попытки давления со стороны РПЦ в лице главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева).

Теперь киностудию «Рок» проверяют все подряд, в ответ на запросы, которые вполне профессионально составляет Поклонская.

"Я не могу знать, на какой запрос он (Учитель) ссылается. У меня был не один запрос, господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки", — сказала Поклонская журналистам.

По ее словам, проверки проводятся по факту оскорбления чувств верующих, а также по бюджетным средствам, которые были выделены на финансирование фильма (https://ria.ru/society/20170526/1495132918.html).

Ну действительно, больше нашим гражданам занять себя нечем. И проблем вокруг других нет, как писать жалобы на режиссера, оскорбляющего чувства верующих.

Но, как мне кажется, все эти «оскорбленные граждане» из той же оперы, что и «ветеран», попросивший прокурора выйти на марш Бессмертного полка с иконой Николая Романова.

А давайте на время оставим Поклонскую в стороне и поговорим о Николае Романове.

Личность весьма противоречивая, для кого-то он последний император России, для кого-то — просто русский человек Николай Романов. Пусть и новоканонизированный.

Кстати, о самой канонизации. Даже у нас, в схватках между монархистами и представителями прочих убеждений, поднимается этот вопрос. И обсуждается, достоин или нет.

Специально задал несколько вопросов одному представителю РПЦ в своем городе. И получилась очень интересная выкладка.

Канонизировали не Николая Романова, а всю семью. Всех.

«Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников российских царскую семью: императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжон Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном российском монархе и членах его семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесённых царской семьёй в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 1918 года, был явлен побеждающий зло свет Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке...» («Русский вестник» от 03.04.2003. Разъяснение о канонизации царской семьи).

Итак, Николай Романов был причислен к лику святых не за свои более чем монаршие деяния, а за кротость и смирение, с которыми он прожил свои последние 17 месяцев и смерть мученическую.

А что? Справедливо? Вполне. Целиком и полностью согласен.

В тексте он поименован как император, но от императорского титула Николай Александрович отрекся, так что извините, не император все-таки, а гражданин Николай Романов.

Да, Николай Александрович Романов был правителем, мягко говоря, никудышным. И критиковать его можно как угодно, но как императора.

Как человек, с моей точки зрения, он был вполне. Лучше многих не менее исторических личностей. Но именно как человек. Да, негоден он был в правители России. Но жизнь прожил короткую после отречения, но ни к чему не придраться.

Конечно, под такую формулировку подойдут даже не тысячи — миллионы русских людей. Принявших не менее мучительную смерть в советских тюрьмах, в фашистских лагерях, на боле боя. Понятно, что всех не канонизируешь, хотя шествие Бессмертного полка — это тоже своеобразный крестный ход. Только со своими святыми.

Теперь о Николае Романове, цесаревиче и Матильде Кшесинской.



То, что Кшесинская была весьма прагматичной дамочкой, и Романовыми вертела как хотела, — исторический факт. И то, что с цесаревичем Николаем у них были весьма бурные отношения, тоже общеизвестно.

Но, во-первых, они прекратились с момента брака Николая, а во-вторых, кто без греха, тот пусть камнями и кидается. Николай был вполне нормальным мужчиной, и лучшее тому подтверждение — любая его семейная фотография.



В-третьих, Матильда Феликсовна была та еще конфетка. Так что тут все нормально, такие были времена, такие были нравы.

И то, что эта пара на протяжении двух лет перед браком Николая поотжигала… Ну ничего особо криминального в этом нет. И что такого оскорбительного в том, что нормальный мужчина, самого благородного происхождения, завел себе фаворитку из балета? Все заводили.



Понятно, что далеко не всех потом причислили к лику святых. Но простите, а историю тоже при этом переписывать обязательно? «Не имел, не участвовал, не привлекался»?

Странно другое. Странна сама избирательность, с которой бывшая прокурор Крыма уделяет столько внимания и заботы Николаю Романову.

Используя, замечу, для этого свои служебные полномочия.

Почему госпожа Поклонская ни разу не была замечена в разборках каких-либо коррупционных схем? Почему ее имя отсутствует в списках борцов с ворюгами или мздоимцев? Ведь как прокурор, пусть и бывший, она просто обязана быть грамотным специалистом.

Тем более, что в Государственной думе Поклонская является заместителем председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и председателем комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы.

Понятно, видимо, у нас в депутатском корпусе все настолько прозрачно и честно, что антикоррупционной комиссии просто нечем заняться. И очень много свободного времени.

Ну, тут как бы все просто. Надо бросить депутатов, которым очевидно нечем занять себя на те участки, где «горит», например, в ракетно-космическую отрасль, или на контроль за правильным использованием бюджета.

Или тогда сократить количество «народных избранников». Опять же, такая мера очень положительно скажется на бюджете страны. А то денег нет, но вы там держитесь.

Мы-то там пока держимся. Но вот наблюдать, как депутат Госдумы занимается личным хобби в рабочее время, как-то не очень приятно, знаете ли. За наш счет все-таки.

Причем ладно бы госпожа Поклонская приняла на себя добровольную обязанность почистить наш кинематограф весь. Вот реально в ножки бы поклонились и спасибо всем миром сказали бы.

Ан нет. «Викинг», в котором святого князя Владимира Святославовича выставили в таком свете, что хоть святых выноси и пеплом голову посыпай, Наталью Владимировну оставил абсолютно равнодушной. Хотя там не мученика, не страстотерпца, а святого клоуном выставляли.

Присутствует некая избирательность. В голове, значит, один царь. Николай Романов. А остальное все не так уж и важно.

Монархисты вообще народ сложный и с тараканами в голове своеобразными. Могут до хрипоты спорить, кто больше для России сделал, Петр Великий или Екатерина Великая, Александр Второй или Александр Третий. Но в свободное от работы время и методом аргументации «щас в репу дам». И это вполне нормально.

А когда своими увлечениями за наш счет начинает баловаться государственное лицо, да еще и с применением в качестве дубины своих служебных возможностей… Ну как-то это совсем не красиво.

Печально получается. Если в голове царя нет — это плохо. Но и если в голове один царь, и больше ничего — тоже хорошего ждать нечего.

Сложна жизнь депутата с царем в голове…
Автор: Роман Скоморохов


23

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 56

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
    1. Зяблицев Сегодня, 07:42
      Алена, при всем уважении к Вам, у нас каждый царь, по своему мученик...Павла I табакеркой прихлопнули - мученик? Мученик! Петра III, то ли вилкой, то ли придушили...Мученик? Мученик! Александр II пораскинул мозгами от бомбы народовольцев. Мученик? Мученик! Список можно продолжить...,но даже здесь, за исключением, пожалуй Петра III, каждый из перечисленных внес определенный вклад в Россию. Причем далеко не меньший, чем Николай. Его канонизация - это всего лишь политический заказ в угоду новым временам пришедшим на смену социализму и ничего более... Ко всему к этому я отношусь ровно - это наша история и слов из песни не выкинешь, но зачем палку то перегибать?? Начиная от коронации на крови Ходынки Николай уверенно шел сам, без особого принуждения, к подвалу Ипатьевского дома и толкал Империю к гибели...
      Что же касается Поклонской, то я вот думаю, возможно у нее от головокружительного взлета политической карьеры немного крыша поехала, но мне кажется, что она действует по чьему то заданию: как человек известный после событий Крымской весны, депутат Государственной Думы в розыгрыше этой патологии видится тонкий расчет на отвлечение населения от актуальных проблем...Этакий винтик в механизме манипулированием массовым сознанием электората!
      Зяблицев
      1. василий50 Сегодня, 07:51
        ВЫ не совсем правы. Всех перечисленных царей убивали дворяне, т.е. это были *внутридворянские* *разборки*, и в конце концов дворяне имеют право развлекаться.
        Николая второго убили простолюдины, а это очень предосудительно что в глазах церкви что в глазах *мировой общественности*.
        василий50
        1. bober1982 Сегодня, 08:18
          .......убили простолюдины....
          Янкель Юровский, Шая Голощёкин, Свердлов и тому подобные простолюдины.....
          bober1982
          1. Татьяна Сегодня, 08:46
            bober1982
            Янкель Юровский, Шая Голощёкин, Свердлов и тому подобные простолюдины.....
            И все как один евреи, связанные с банкирами в США!
            Татьяна
            1. bober1982 Сегодня, 08:49
              Да,всё правильно, и команду на уничтожение Царя и Семьи от них получили.
              bober1982
              1. Татьяна Сегодня, 08:59
                А говорят, что Великая социалистическая революция в РИ была "русской"!
                Нет, она была именно ЕВРЕЙСКОЙ национальной революцией в России со стороны международной еврейской буржуазии и еврейских маргиналов!
                Татьяна
                1. василий50 Сегодня, 09:36
                  татьяне
                  В РОССИИ многие носят крестики с евреем и молятся еврею, еврейскому папе и еврейскому духу, *в следствии перечисленного* называют себя *истинно РУССКИМИ*. Вот тех кто смеет не верить *божественным* евреям тех проклинают.
                  василий50
                2. Татьяна Сегодня, 09:38
                  Поклонская действует в духе «Хьюстонского проекта» США против России и под ручку с клерикацией РПЦ.

                  США уничтожает Россию: План Алена Даллеса -«ГАРВАРДСКИЙ ПРОЕКТ»- «ХЬЮСТОНСКИЙ ПРОЕКТ».

                  «ГАРВАРДСКИЙ ПРОЕКТ»: В начале 80-х годов советской разведке удалось добыть материалы так называемого “Гарвардского проекта”. Это была развернутая программа уничтожения СССР и социалистической системы.

                  «ХЬЮСТОНСКИЙ ПРОЕКТ»: представляет детальную проработку этапа “Завершение”. Он связан только с Россией и в нем уже нет речи о расчленении СССР (как в Гарвардском проекте, по которому оно уже состоялось). Здесь уже речь идет о расчленении России на мелкие государства. По этим же планам: Сибирь должна отойти к США, Северо-Запад — к Германии, Юг и Поволжье — к Турции, Дальний Восток — к Японии, чтобы установить прямой контроль за сырьем Сибири и Д.Востока.

                  Аллен Даллес (1893-1969 гг.) работал в ЦРУ США с момента его создания в 1947 году. В 1942-1945 гг. руководил политразведкой в Европе. Директор ЦРУ в 1953-1961 годах. Идеолог «холодной войны», один из организаторов разведывательной деятельности против СССР и других социалистических стран.

                  План США по уничтожению России (Хьюстонский проект, Гарвардский проект) Опубликовано: 21 дек. 2015 г.
                  Татьяна
          2. rotmistr60 Сегодня, 09:05
            А настоящее имя Свердлова наверное подзабыли?
            Родился в еврейской семье. Согласно историку И. Ф. Плотникову, «по одним сведениям Свердлов от рождения звался Ешуа-Соломон Мовшевич, а по другим — Янкель Мираимович»
            rotmistr60
            1. bober1982 Сегодня, 09:10
              Эйман ? но могу ошибаться.
              bober1982
          3. Ольгович Сегодня, 09:11
            Цитата: bober1982
            Свердлов


            К чему эти клички? Истинное имя - Ешуа-Соломон Мовшевич.
            Ольгович
        2. василий50 Сегодня, 08:22
          Вот вот, *бобер* напомнил что у тех кто убивал Романовых и национальность была *неправильной*, а это уж конечно достойно иконы и прочих ... .
          василий50
        3. svp67 Сегодня, 08:57
          Цитата: василий50
          Николая второго убили простолюдины, а это очень предосудительно

          А вот не соглашусь... Николая убили тоже дворяне, именно они его отстранили от власти и довели дело до расстрела. Так, что и тут без "благородных" не обошлось. Могли же они дать ему возможность покинуть Россию или хотя бы его семье.
          svp67
          1. Ольгович Сегодня, 09:17
            Цитата: svp67
            Николая убили тоже дворяне,


            Безусловно: 40% первого т.н. "рабоче-крестьянского" "правительства" -дворяне, как и его т.н. "председатель"
            Ольгович
            1. svp67 Сегодня, 09:31
              Цитата: Ольгович
              Безусловно: 40% первого т.н. "рабоче-крестьянского" "правительства" -дворяне, как и его т.н. "председатель"

              А сколько их было в первом ВРЕМЕННОМ?
              svp67
      2. avt Сегодня, 08:17
        Цитата: Зяблицев
        Александр II пораскинул мозгами от бомбы народовольцев.

        wassat what Вообще то мозги то как раз сохранились - там нижней части досталось , причём довольно жёстко. А так -да
        Цитата: Зяблицев
        Мученик!
        Причём не канонизированный ,а вполне по делам то и кончине могли - более достойный нежели Николашка.
        Цитата: василий50
        Всех перечисленных царей убивали дворяне,

        Та ты шо-о-о-о-о!? И Сашу Второго /,,Освободителя "???
        Цитата: Зяблицев
        Что же касается Поклонской,

        Я как то давно писал , когда она ещё прокурорствовала, а её так уже начали ,,уцентр" подтягивать - кое кто ещё пожалеет , что в Москву её перетащил.Не ,при всех заслугах завихрения на монархической почве у неё уже реально .....на уровне клиники.Реал от жизни не отличает.
        avt
        1. василий50 Сегодня, 08:26
          Так и Александра второго тоже дворянин, *не дрогнувшей рукой*. А вообще то среди *народовольцев* *недворян* было ничтожно мало.
          василий50
      3. сибиралт Сегодня, 08:28
        Кому то нравится пускать пузыри в воду, но в этом должен же быть хоть какой то смысл!
        Обсуждать Поклонскую, как женщину, имеющей свою точку зрения на историю,человеку ей незнакомому, мягко сказать, некомильфо. Обсуждать её действия, как бывшего прокурора региона, или депутата Госдумы, нужно хотя бы знать их правовые полномочия. А как депутата, они отчасти заключаются в том, что депутат должен реагировать на обращения избирателей по фактам, имеющим общественный резонанс. Что касается фильма "Матильда", то нехрен было Учителю пиарить свое "творчество" в трейлерах за два года до выхода картины в свет. Хотел резонанс - он его получил. И главное. Есть Закон, есть его исполнители. И прежде, чем выносить своего "царя" из головы на всеобщий обзор, не плохо бы указать народу на конкретные нарушения или превышения Поклонской своих депутатских полномочий? Боюсь, таковых нет. Тогда о чем базар? am
        сибиралт
        1. Николай С. Сегодня, 09:34
          Тронули Серебренникова - орут всем кагалом.
          Тронули Учителя - орут всем кагалом.
          Райхельгауза с Амнуэлем тоже трогать нельзя. И имя им легион.
          А нужен ли России за государственный бюджет (да даже за деньги Сургутнефтегаза ) такое кино, такой театр? Дошло до того, что мерзость выходит за бюджетные деньги, а на "28 панфиловцев" всем народом собираем.
          Хорошо, что у России есть такие женщины, которые и в Крыму никого не боялись, и на общегосударственном уровне не боятся.

          Вызывает брезгливость, как атеисты рассуждают, кого Церковь должна причислять к лику святых, а кого - нет, что оскорбляет чувство верующих, а что - нет. Вы своими делами занимайтесь. А то своё великое социалистическое Отечество про...болтали на диване и не заметили.

          С какой целью, как и кем это делается яснее видно на примере Украины.
          Николай С.
  2. bober1982 Сегодня, 07:35
    Статья гадкая, русофобская и антирусская, для автора статьи, господин Учитель - любимец либеральной толпы,его фильм это оскорбление и надругательство над русской историей.
    bober1982
    1. Зяблицев Сегодня, 07:59
      О! Представители любителей хорового пения по утрам "Боже царя храни!" подтянулись...Сейчас великолепный срачь начнется о роли царя-трапки в истории государства Российского...Ладно, Поклонская, возможно, здесь я утверждать не берусь, у нее с личной жизнью не все в порядке и она на почве женского расстройства фанатеет от Николая, мол на месте Кшесинской должна была быть я... laughing Но вот когда мужики акафисты поют Николаю - он такой лапуля был, я вытираю слез от умиления просто...! laughing
      Зяблицев
      1. bober1982 Сегодня, 08:04
        ....... здесь я утверждать не берусь,у неё с личной жизнью.....
        Классический пример срача показываете,комментарий у вас откровенно глупый.Вас бы с Кшесинской скрестить (виртуально),любопытно было бы подробности узнать.
        bober1982
        1. Зяблицев Сегодня, 08:08
          Я знал, что Вы сейчас начнете меня закидывать хоругвями... laughing
          Зяблицев
      2. Ольгович Сегодня, 09:20
        Цитата: Зяблицев
        Представители любителей хорового пения по утрам "Боже царя храни!" подтянулись

        Цитата: Зяблицев
        я вытираю слез от умиления просто...!


        Напойте тихонько "интернационал" -и слезы пройдут и - просветлеетyes.
        Ольгович
    2. avt Сегодня, 08:26
      Цитата: bober1982
      Учитель - любимец либеральной толпы,его фильм это оскорбление и надругательство над русской историей.

      laughing Если в сюжетной линии фильмы покажет что Матильду пользовал один Ники , без близкого родственника . То реально
      Цитата: bober1982
      надругательство над русской историей.
      Вы ребяты -монархисты совсем крышей поехали . Походу так замироточили , что реально начнёте скоро втюхивать за то, что потомство у монархов не простолюдинским способом обретается. Ну не посредством взаимодействия разнополых гениталий человеков, а исключительно ......монархическими флюидами заносится. fool Да нормально у Николашки всё было , хоть и бухал, вполне адекватная реакция на женщин . Ну в рамках тогдашних понятий о красоте оных. Да ! Забыл ! Поищите и обрящите у Караулова интервью с реально выдающейся ....да просто мировой звездой - балериной Ольгой Васильевной Лепешинской , жена Антонова кстати, так она до преклонных лет сохранила ясность ума и остроту речи - много почерпнёте и о закулисном мире балета в частности.
      avt
  3. Curious Сегодня, 07:38
    Если звезды зажигаются, значит кому-то это надо. Не стоит так много внимания уделять госпоже Поклонской. Это объект не самомтоятельный. Это объект управляемый. Разве она одна среди депутатов - "монархист". Просто каждый выполняет партитуру по своим способностям. Поклонской способности позволяют носить портрет. Она носит.
    Кто поспособней, в ток шоу, как депутат Чуев, участвует. Госпиарщик Михалков фильмы снимает соответствующие. Церковь в процессе участвует. Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что многие православные люди надеются на восстановление монархии
    Появились политические партии, главная цель которых - посадить царя на трон. Да, эти партии возможно не влиятельны и малоизвестны, но они есть. Процесс идет. Имперская партия, Монархическая партия. Кто то же денежки подбрасывает им.
    А все на Поклонской сосредоточились. Поклонская - маленькая часть целого. Вот о чем почитать бы, автор.
    Curious
  4. Uncle Lee Сегодня, 07:40
    Ух ! Ну счас начнется !
    Uncle Lee
  5. василий50 Сегодня, 07:41
    Интересна сама постановка вопроса относительно *оскорбления чувства верующих*. А оскорбление чувств других граждан? Неужели только верующие *достойны* защиты собственных *чувств*?
    Меня как РУССКОГО человека задевает когда поповствующие деятели приписывают все достижения РУССКОЙ культуры попам. Когда историю РУСИ-РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ приписывают попам.
    Меня как РУССКОГО человека оскорбляют на РОССИЙСКОМ телевидении в различных шоу приглашённые *сперты по всем вопросам*.
    Но всё это и многое другое ни *правоОхранители*, ни тем более депутаты не замечают. Их это не интересует. Сегодня в РОССИИ пытаются испачкать и в идеале предать забвению что создали и отстояли страну БОЛЬШЕВИКИ во главе с В И ЛЕНИНЫМ и И В СТАЛИНЫМ.
    Современные *демократические ....* сумели сохранить огрызок великой страны, но до сих пор не могут развивать экономику и благосостояние. Отсюда и попытки оболгать прошлое, по сравнению с которым слишком *бледно* выглядят.
    василий50
    1. Ольгович Сегодня, 08:53
      Цитата: василий50
      овременные *демократические ....* сумели сохранить огрызок великой страны,


      Границы этого "огрызка", как вы соизволили выразиться о Российской Федерации,создали именно большевики во главе с ульяновым, НАСИЛЬНО отторгнув от нее Новороссию, Слобожанщину, Черниговщину, часть Смоленщины, Семиречье и прочая и прочая.

      Сегодняшняя западная граница России фактически совпадает с линией брестского предательства[/b], подписанного миллионером-большевиком-тунеядцем[b] Адольфом lol Иоффе.
      Посольство Эстонии в России ежегодно проводит памятные мероприятия на могиле Адольфа Иоффе на Новодевичьем кладбище в Москве. В этом мероприятии, ставшим традицией, принимают участие не только посол Эстонии, дипломаты и работники посольства с членами своих семей, но и другие, находящиеся в Москве эстонцы.
      Сегодняшние враги России -любят большевиков
      Ольгович
    2. василий50 Сегодня, 09:11
      Во, *либроид* откликнулся, значит я всё правильно написал.
      василий50
  6. 31rus4 Сегодня, 07:44
    Уважаемые,вот именно правильно автор заметил,без царя в голове,если сам президент ВВП заявил,что наша древняя история всего лишь миф,что говорить дальше?отсутствие идеологии государства,большое количество не понятных учений и течений в религии ,псевдо историки,под сомнения уже начали ставить героев ВО,так что мы хотели?
    31rus4
  7. nadezhiva Сегодня, 07:46
    Автор утверждает про отречение монарха. Хотя, на данный момент. как выясняется, ВСЁ спорно. Сколько уже пыли по поводу этого фильма. В сети уже появился сценарий? Если есть, лучше бы ссылку на него выложили.
    nadezhiva
  8. bober1982 Сегодня, 07:58
    Все эти истории с нападками на Н.В.Поклонскую, её травля, попытка выпустить фильм Учителя на экраны - не что иное как богоборчество. От привычных грабежей,убийств (как это было при комиссарах), перешли на другой уровень гонений.Великий православный старец Серафим Вырицкий говорил : Гонения будут принимать самый изощренный,непредсказуемый характер.Страшно будет дожить до этих времен.....
    Что теперь сказать, дожили до этих времён господа-товарищи.
    bober1982
    1. Был Мамонт Сегодня, 09:38
      Цитата: bober1982
      Все эти истории с нападками на Н.В.Поклонскую, её травля, попытка выпустить фильм Учителя на экраны - не что иное как богоборчество.

      " Наших бьют!" Вы фильм видели? Нет его еще. Может фильм о чистой любви несчастного Императора? Вчера у Соловьева как раз и обсуждалась эта тема совместно с ситуацией с Серебренниковым. Как раз, травля идет именно создателей фильма и именно неким уже скандально известным провокациями депутатом.
      P.S. На Серебренникова, оказывается государство тратит аж по 80 млн. ежегодно, а 200млн."пропали". Во, как государство поддерживает "творческую" интеллигенцию!
      Был Мамонт
  9. мармеладный Сегодня, 07:59
    на счет этой Няши..меня от нее воротит еще с самого начала..а потому что это ПИАР проект и все.единственная ложка дегтя от возвращения домой Крыма.и своими умственными способностями она это блестяще доказала...ее использовали для информационной обработки населения чтобы выглядело красиво.....из нее прокурор(да еще целого субъекта) как из меня Гагарин.мозгов ноль абсолютно....столько пафоса было мол не испугалась....да еще и женщина мол.....ну правильно-надо было поддержать моральный дух(ход правильный между прочим)..да и кого там было боятся когда таких лиц с самого начала охраняли чуть ли не как Путина?..и еще..она ведь присягала Украине и пока жареным не запахло не стронулась-хотя фашизм рождался на ее глазах и становился..она это молча наблюдала..почему сразу с позицией не у нас?да потому что когда клевать начало то она быстро юркнула в теплое местечко и заранее надежное-потому что только слепой не видел что швах там будет и развал..вовремя суетнулась как жена обнищавшего олигарха.и попала прямо куда нужно и вовремя-и идеальная фигрура для масс медиа.....и поверьте мне и клянусь вам-не дай бог у нас настанет аналогичное украине (тпфу тпфу)она юркнет куда подальше и от нас и еще понесет протрет самого Гитлера(когда ей там будет выгодно-пока у нас перед властью выгоден Николай этот)..да да-его самого-раз у ней хватило наглости и бесчеловечности принести на память ветеранов этого никакого к ним не имеющего отношения человека-который предков этих ветеранов держал как скот!....таких я насквозь вижу и через меня много проходило.враг это и этим все сказано!.все хватит-уже воротит..тпфу!!!!
    мармеладный
    1. сибиралт Сегодня, 08:40
      Вас воротит от "няши"? А вы у неё не спрашивали нравятся ли её мармеладные типы и образы? laughing
      сибиралт
      1. мармеладный Сегодня, 08:48
        Когда аргументировать нечем начинаем докапыватся к никам в интернете?низко(да еще и для мужчины)не находите?так по аргументам к моим словам что?если нечего проходите мимо пожалуйста...
        мармеладный
    2. Околоточный Сегодня, 08:53
      О, "знаток Крымских событий". Да вы откуда знаете, как было в Крыму?
      из нее прокурор(да еще целого субъекта) как из меня Гагарин

      В Прокуратуре РФ работаем, раз так безапелляционно утверждаем? Тогда должность свою, "громкие дела на посту" осветите? В фильме Кондрашова "Крым. Путь на Родину" Поклонская рассказывала о делах, что вела в ГП Украины. Вы о себе такие факты приведите?
      А то, что "вас воротит" - многих форумчан от вашего Ника воротит. И что? Давайте забаним вас?
      Околоточный
      1. мармеладный Сегодня, 09:02
        А то что от моего ника воротит мне глубоко с тройным проворотом...ну забаньте..не потеряю..может меня жена так называет и мне нравится?(так и есть)не подумали?а?!человек судится у нас по делам или по никам и словам?если для вас так по никам то мне вас жаль..а что до ее "дел"то телевизор красиво напоет..ведь при таком режиме и положении она до событий держалась там....и я уверен что фашистские дела либо не вела либо разваливала..иначе бы до крыма не добежала бы...а ведь началось то раньше немного..просто сорвалась когда все..в тиоге мы приютили змеюку..поступком на марше полка она это прекрасно показала
        мармеладный
        1. Околоточный Сегодня, 09:07
          За Ник я пример просто привёл. У вас в комменте за Поклонскую одни эмоции. То "прокурор какой то не такой" - "А царь не настоящий!", то воротит вас от неё.
          Околоточный
          1. мармеладный Сегодня, 09:15
            Это не эмоции уважаемый..это анализ событий и ситуаций называется..вы вот по моим словам проверьте все..удивитесь сильно
            мармеладный
            1. Околоточный Сегодня, 09:19
              У меня из родных только брат и две дочери. Второго брата вроде не было.
              А за анализ - НАСМЕШИЛИ. Анализ обычно делается на точных и проверенных фактах, данных. Чем их больше, тем точнее прогнозируемое. У вас же фактов ......НОЛЬ целых, хр ен десятых.
              Околоточный
              1. мармеладный Сегодня, 09:26
                Факты?факты можно нарисовать..а под анализом мозгов появляются ПРАВДИВЫЕ факты..которые не опровергнуть..а факты вам нарисуют..если мозги не работают то любая ложь становится фактом
                мармеладный
                1. Околоточный Сегодня, 09:28
                  Ни о ЧЁМ!!!!
                  Околоточный
              2. мармеладный Сегодня, 09:27
                Факты?факты можно нарисовать..а под анализом мозгов появляются ПРАВДИВЫЕ факты..которые не опровергнуть..а факты вам нарисуют..если мозги не работают то любая ложь становится фактом
                мармеладный
  10. Alex_59 Сегодня, 08:25
    Все точно написано, не убивать, не прибавить. С автором согласен.
    Alex_59
  11. Ольгович Сегодня, 08:33
    Сложна жизнь депутата с царем в голове…

    Сложна жизнь у тех, кому она покоя не дает: никак не успокоятся и все пишут и пишут....

    А ее жизнь -ПРОСТА : она живет и действует в соответствии с своими убеждениями и принципами. Молодец и умница!

    Да, Николай Александрович Романов был правителем, мягко говоря, никудышным

    Да-да, только при нем население России увеличилось на 50% за 20 лет, а не вымирало к 91-му, как при "кчемных" правителях, при нем не умирали многие и многие миллионы людей от голода, не было людоедства и трупоедства, как при кчемных , а потери в Великую войну не составляли 52% от мировых, как при кчемных в следующую. При нем действительно работала Конституция России, были свободы прессы, слова, партий, выборов, что напрочь исчезло при кчемных.

    Такой "никчемный" в миллион раз лучше "кчемных".

    Поддержка же либераста Учителя - просто удивительна! belay
    Ольгович
    1. Curious Сегодня, 08:39
      Ольгович! Скажите мне, с помощью какого прибора Вам удалось увидеть у Поклонской "убеждения и принципы". Я тоже хочу их увидеть.
      Curious
      1. Ольгович Сегодня, 09:31
        Цитата: Curious
        Ольгович! Скажите мне, с помощью какого прибора Вам удалось увидеть у Поклонской "убеждения и принципы". Я тоже хочу их увидеть.

        У Вас, увы, -не получится,ибо прибор называется мозг. request
        Ольгович
    2. мармеладный Сегодня, 08:43
      Вымирали к 91 году?а после 91 у нас опять начался рождаемость резко?по вашим словам значит при ссср все время вымирали?..одна к вам просьба..просто не позорьтесь..не позорьтесь и все...
      мармеладный
      1. Ольгович Сегодня, 09:28
        Цитата: мармеладный
        Вымирали к 91 году?

        Да.
        Цитата: мармеладный
        а после 91 у нас опять начался рождаемость резко?

        Как вымирающие могут "начать" lol fool рождаемость?
        Цитата: мармеладный
        по вашим словам значит при ссср все время вымирали?.

        С 1964 года началась депопуляция рсских. Не знали? Ну так:
        Цитата: мармеладный
        .одна к вам просьба..просто не позорьтесь..не позорьтесь и все..
        Ольгович
  12. den-protector Сегодня, 08:46
    Никто не утверждает, что последний император был дураком или при нем ничего положительного в России не было. Но важен не сколько процесс, а более важен конечный результат. А результат "деятельности" императора Николая 2-го такой – поражение в русско-японской войне, в целом неудачное участие России в ПМВ, хождение на поводу у "союзников", попустительская позиция царя к так называемой элите и прочим предателям, деградация тыла, в итоге - социальный взрыв, причины которого копились столетиями. Императора предало свое же окружение, так называемая элита. И в этом в основном он виноват сам. Он достоин жалости и сочувствия, как человек и православный христианин, но история мягкотелости, глупости и пренебрежения к своему народу не прощает. Монархистам и прочим поклонникам белого движения, конечно, проще обвинить во всем кровавых большевиков, как чьих-то там агентов. Большевики не играли заметной роли в тогдашнем театре политического абсурда. Они просто оказались в нужное время и в нужном месте. И надо отдать им должное, именно они спасли страну. Руководитель отвечает за все, даже за то, к чему вроде бы не имеет непосредственного отношения. Вот на И.В. Сталина, например, возлагают вину за "массовые" репрессии, хотя он никогда не имел абсолютной власти самодержца, а эти репрессии фактически осуществляли его политические противники и внутренние приспособленцы типа Хрущева Н.С., поскольку в стране продолжалась "тихая" гражданская война. Так и в случае с бывшим императором Николаем 2-м, канонизированным в "новой" буржуинской России по политическим мотивам. Может он и был хорошим человеком, прекрасным семьянином, но для руководителя такой страны, как Россия, этого недостаточно. Если бы знали наши отцы, деды и прадеды, боровшиеся с внешними и внутренними врагами в 30-40-е годы прошлого века, что страна получит удар в спину в 1991 году... Что не смог сделать с Россией коллективный Запад в результате Второй мировой войны, то сделали предатели-перевертыши (верхушка КПСС и ВЛКСМ) в 1991 году в результате буржуазно-олигархического переворота. Их черное дело продолжается до сих пор. Единственное, что сейчас еще как-то объединяет население в России - это День Победы советского народа в Великой отечественной войне. Этот святой праздник усиленно эксплуатируется определенными кругами в корыстных целях, как единственная объединяющая идея. И то допускаются разные провокации, типа дефиле Н. Поклонской то ли с портретом то ли иконой бывшего императора Николая 2-го на акции "Бессмертный полк". Хорошо, хоть в этом году она на акции не светилась. Но, к сожалению, память о Великой Победе постепенно уходит в прошлое вместе с заслуженными ветеранами. У большинства людей старшего поколения Победа в Великой отечественной войне напрямую ассоциируется с именем И.В. Сталина. Иначе и быть не может. Еще много людей, имеющих "советскую" память и воспитанных при СССР. Поэтому-то на всех уровнях пытаются вытравить любыми средствами у людей память о реальной социальной справедливости и реально действующих социальных лифтах. Снимают на госсредства всякие псевдоисторические фильмы об эпохе И.В. Сталина (исключение, пожалуй, фильм «28 панфиловцев»), идеализируют время "оттепели", демонизируют В.И. Ленина, И.В. Сталина, Л.П. Берию, НКВД СССР и «кровавый сталинский режим». Даже сам Гарант на разных толковищах (прямых линиях, форумах) неоднократно публично называл И.В. Сталина кровавым диктатором, а себя главным либералом. СМИ явно по заказу внедряют установку о "массовых сталинских репрессиях". И это, судя по всему, реальная государственная политика, не смотря на пафосные слова о патриотическом воспитании и сбережении народа. Такое ощущение, что на деле план Ост и инструкция А.Даллеса в измененном и завуалированном виде действуют до сих пор. Какие у России перспективы, кто-нибудь может сказать? Куда заведет страну такая внутренняя политика?
    den-protector
    1. мармеладный Сегодня, 09:18
      Сейчас вас закидают..держитесь
      мармеладный
  13. роман66 Сегодня, 08:53
    канонизация николая - позор рпц! лучше бы канонизировали всех детей, сгоревших в топке гражданской войны, а царя- предать анафеме за эти потерянные души
    роман66
    1. мармеладный Сегодня, 09:29
      И вас сейчас монархия и поклонскаясвятая закидают lol
      мармеладный
  14. sa-ag Сегодня, 09:00
    Деидеологизация истории, спущенная по разнарядке с Пика Пирамиды, на марше...
    sa-ag
Картина дня