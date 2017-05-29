День военного автомобилиста Вооружённых сил Российской Федерации

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29 мая в России ежегодно отмечается День военного автомобилиста. Это профессиональный праздник всех военнослужащих и гражданского персонала автомобильных войск Российской Федерации, а также всех военнослужащих и военнообязанных, которым по долгу своей службы приходится управлять различными транспортными средствами. Хотя автомобильные войска существуют в нашей стране с 1910 года, сам праздник был утвержден сравнительно недавно: дата 29 мая была утверждена приказом министра обороны страны от 24 февраля 2000 года.Автомобильные войска Вооруженных сил России (АВ ВС России) — это объединение (специальные войска) в составе Вооруженных сил России, которое предназначено для перевозки личного состава, горючего, боеприпасов, продовольствия и иных материальных средств, которые необходимы для ведения боевых действий, а также для эвакуации раненых, больных и поврежденной техники в боевых условиях. Помимо всего прочего, автомобильные войска могут перевозить войска, не имеющие собственного автомобильного транспорта.АВ ВС России организационно состоят из автомобильных (автотранспортных) подразделений, соединений и частей, учреждений и управления и могут организационно входить в состав общевойсковых частей и соединений, а также частей и соединений видов вооруженных сил и родов войск, или же составлять отдельные автомобильные соединения и части. В России автомобильные войска существуют, начиная с 1910 года. Таким образом, российские автомобильные войска приняли участие во всех крупных войнах и конфликтах XX века.Дата 29 мая для праздника была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1910 году в Санкт-Петербурге была образована первая Учебная автомобильная рота, которая и заложила основы автомобильного дела в русской армии и стала прообразом будущей организации автомобильной службы и всей системы автотехнического обеспечения ВС России. Создателем автомобильных войск России принято считать Петра Секретова, который в чине капитана возглавил в мае 1910 года первую Учебную автороту, затем военную автомобильную школу. Дослужившись до генерал-майора, он в 1917 году возглавлял все автомобильные части русской армии.Стоит отметить, что в Первую мировую войну Россия вступила, имея в своем составе всего 5 отдельных автомобильных рот. Несмотря на свою малочисленность, автомобильная техника уже в годы Первой мировой войны была признана эффективным, маневренным и очень перспективным средством перевозки войск и грузов. В ходе дальнейших боевых действий автомобильным подразделениям регулярной армии пришлось решать многочисленные задачи по перевозке личного состава и грузов, а также мобилизационные и снабженческие задачи. Россия заканчивала Первую мировую войну уже с 22 автомобильными подразделениями, общий парк которых составлял порядка 10 тысяч автомобилей разной грузоподъемности.В годы гражданской войны в России автомобильный транспорт использовали и красные, и белые, причем обе стороны конфликта испытывали существенные трудности с обеспечением своих автомобильных подразделений горюче-смазочными материалами и запасными частями. В 1920 году парк молодой Красной Армии насчитывал порядка 7,5 тысяч автомобилей (главным образом иностранного производства).В конце 1920-х годов в стране началось формирование отдельных автомобильных батальонов окружного подчинения, которые комплектовались новыми отечественными автомобилями. К середине 1930-х годов в составе РККА насчитывалось уже 40 тысяч автомобилей. При этом советские военные теоретики начали рассматривать автомобиль как основное средство моторизации пехоты, которая должна была следовать за бронетанковым кулаком во время проведения глубокой наступательной операции.К началу Великой Отечественной войны в составе РККА имелось уже более 272 тысяч автомобилей всех типов, основу автопарка составляли тогда знаменитые «полуторки» ГАЗ-АА, «трехтонки» ЗИС-5 и легковые «эмки» ГАЗ-М1. В первые месяцы войны автотранспортные части Красной Армии понесли катастрофические потери в технике, которые частично удалось перекрыть мобилизацией автомобильной техники из народного хозяйства страны и выпуском новых автомобилей. При этом производство автомобилей в СССР в ходе войны существенно сократилось, составляя в среднем 51,2 тысячи машин в год. Снижением объемов производства произошло главным образом из-за переключения части автомобильных цехов и заводов на выпуск боевой техники, особенно танков и САУ. Сказывались и трудности с обеспечением заводов металлом и другими дефицитными материалами.До конца Великой Отечественной войны советская автомобильная промышленность так и не вышла на показатели 1941 года. Важную роль в годы войны в формировании автотранспортных частей и подразделений Красной Армии сыграли поставки автотранспорта иностранного производства по программе ленд-лиза. За годы войны в Советский Союз было отправлено 375 883 грузовых автомобиля и 51 503 вездехода и джипа, а также 3 миллиона 786 тысяч автомобильных шин. Другим достаточно важным источником пополнения автотранспортного парка Красной Армии была трофейная автомобильная техника. Только за период с ноября 1942 года по март 1943 года советские войска захватили 123 тысячи немецких автомобилей разных типов. Все это позволило существенно нарастить объемы военных автомобильных перевозок. В 1943 году их удалось удвоить по сравнению с 1941 годом, а в 1944 году — утроить.Всего за годы войны автотранспортными подразделениями и частями Красной Армии было перевезено более 145 миллионов тонн разных грузов. К середине 1945 года советские войска располагали 664,5 тысячами автомобилей разных типов, 32,8% из них приходилось на технику, поставленную по программе ленд-лиза, 9,1% — на трофейные автомобили. За образцовое выполнение заданий командования 14 автомобильных частей и соединений получили почетные наименования, 94 были награждены орденами Красного знамени, Красной Звезды, Александра Невского и Кутузова. За самоотверженный труд и подвиги в годы войны 21 тысяча военных автомобилистов была награждена различными орденами и медалями, а 11 из них стали Героями Советского Союза.Опыт Великой Отечественной войны подтолкнул военных к оснащению автотранспортных частей грузовыми автомобилями с полным приводом. Уже в конце 1940-х годов в стране было развернуто производство армейского ЗИС-151, позднее появились ЗИЛ-164 и ГАЗ-53. В 1970-е годы их сменили ГАЗ-66, Урал-375 и ЗИЛ-131, начался выпуск дизельных КамАЗов, а также вездеходов УАЗ-469, который на долгие годы превратился в главный отечественный внедорожник.Также в 1950-е годы перед советскими автостроителями встала новая задача — обеспечить подвижность создаваемого в стране ракетно-ядерного вооружения. Данная задача была успешно решена, в СССР были созданы специальные колесные шасси, предназначенные для размещения ракетных комплексов, многие из них до сих пор не имеют аналогов. С развитием автомобильной техники и вооружений непрерывно рос и уровень моторизации войск, военная автомобильная техника (ВАТ) стала материальной основой подвижности войск. При этом автомобиль из простого средства перевозки людей и грузов стал носителем различных вооружений, в том числе самых разрушительных.Так в Афганистане именно военным автомобилистам была отведена решающая роль в обеспечении ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) всеми видами материальных средств: от патронов до продовольствия. При этом советские автомобильные части выполняли перевозку различных грузов не только в интересах военных, но и в интересах мирного населения Афганистана. Большой вклад в снабжении советского контингента всем необходимым внесли 58-я отдельная автомобильная бригада (58 оавтбр) и 59-я армейская бригада материального обеспечения (59 абрмо).Структурно Автомобильные войска сегодня включают автомобильные бригады, полки, батальоны и роты материального обеспечения, которые входят в состав войсковых объединений и соединений, а также тыловых структур. В настоящее время за танкотехническое и автотехническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации отвечает Главное автобронетанковое управление МО РФ. Строительством и развитием службы военных сообщений, автотранспортных служб видов ВС РФ, военных округов и флотов, родов войск и объединений ведает Департамент транспортного обеспечения МО РФ.Сегодня общий парк военной автомобильной техники в ВС России составляет более 410 тысяч машин различного назначения. При этом ежегодно в стране проводятся испытания новых образцов автомобильной техники. К примеру, только в 2014 году на базе Научно-исследовательского испытательного центра автомобильной техники 3-го ЦНИИ Министерства обороны России состоялись испытания 37 образцов военной автомобильной техники, созданных в интересах российской армии.В День военного автомобилиста «Военное обозрение» поздравляет всех действующих солдат и офицеров автомобильных войск, ветеранов, а также всех тех, кому ранее доводилось, находясь на службе, управлять различной автомобильной техникой, с их профессиональным праздником.