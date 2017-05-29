Удары Ка-52 по сирийским боевикам
Syria Free News представила видеоматериал, демонстрирующий нанесение Ка-52 ВВС РФ ударов по военной технике ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в районе Пальмиры. Вертолеты ведут огонь противотанковыми управляемыми ракетами по танкам и бронемашинам боевиков.
Российская авиация осуществляет большое количество вылетов в юго-восточной части провинции Хомс, поддерживая наступление правительственных сил, освобождающих данный регион, который находится под контролем ИГИЛ. Активно применяются Ми-28, Ми-35 и Ка-52, уничтожающие позиции, технику и личный состав террористической группировки.
Российская авиация осуществляет большое количество вылетов в юго-восточной части провинции Хомс, поддерживая наступление правительственных сил, освобождающих данный регион, который находится под контролем ИГИЛ. Активно применяются Ми-28, Ми-35 и Ка-52, уничтожающие позиции, технику и личный состав террористической группировки.
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