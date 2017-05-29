09:39 29 мая

ВВС США намерены исследовать территорию России на новых самолетах

Согласно информации блога bmpd , журнал «Air International» сообщает о рассмотрении ВВС США возможности замены двух действующих самолетов оптической разведки Boeing OC-135B Open Sky, применяемых при облетах российской территории в рамках соглашения «Открытое небо».

Обе машины были построены в 1962 году в модификации транспортных Boeing С-135B Stratolifter (военное обозначение самолета Boeing 707). В 1965 году они прошли переоборудование в самолеты разведки погоды WC-135B. С 1996 года после доведения до вида ОС-135В они используются в текущем качестве. Согласно положениям договора «Открытое небо» они могут совершать облеты территории стран бывшего СССР спустя короткое время после уведомления. Машины оборудованы одной вертикальной и двумя наклонными камерами KS-87E для съемок с небольшой высоты (910 метров) и одной панорамной камерой КА-91С для съемок с больших высот (10658 метров) на пленку.




Предполагалось, что они прослужат до 2040 года, однако ВВС США выказывают недовольство сложностями с поддержанием исправности устаревших самолетов и фотооборудования, расходами на содержание небольшого парка уникальных машин. В этой связи ВВС США выдали промышленности запрос предложений, предусматривающих возможность переоборудования серийного самолета для нужд программы «Открытое небо» и оснащения его цифровыми камерами.

В соответствии с требованиями, новый самолет должен иметь дальность полета 7200 км, рабочий потолок в 10668 метров. Как утверждается, интерес проявили уже семь компаний. В случае отсутствия замены, на самолетах в 2020 финансовом году замене подлежат камеры и навигационные системы.


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Комментарии 17

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  1. мармеладный Сегодня, 07:45
    окончательно небо продали в 96 году?будем знать.....а пу так и не разрывает....все таки там ведь будущее laughing
    мармеладный
    1. Чёрный Сегодня, 07:47
      нафиг новый самолёт с оборудованием. Проще в старый ОБСЕ посадить - те увидят и напишут так как надо laughing
      Чёрный
      1. мармеладный Сегодня, 07:48
        смех смехом а ............................к верху мехом.....наши то их зону не облетывают стопудов..хотя Костя Андреев и тут найдет позитив laughing
        мармеладный
    2. vovanpain Сегодня, 08:01
      В этой связи ВВС США выдали промышленности запрос предложений, предусматривающих возможность переоборудования серийного самолета для нужд программы «Открытое небо» и оснащения его цифровыми камерами.

      А что же полосатики забоялись нашего самолета в прошлом году?
      «открытое небо» может позволить Москве получить больше разведданных, чем получит Пентагон по итогам своих полетов.В рамках обсуждения с конгрессменами генерал сказал, что «с радостью отказал бы» России в праве на полеты. Республиканский сенатор от Огайо Майк Тёрнер на слушаниях усомнился в целесообразности участия США в Договоре по открытому небу.Возможные риски российских наблюдательных полетов над США в конгрессе обсуждали на закрытых слушаниях, протокол которых засекречен. Предположительно, там обсуждалась способность России разместить продвинутую разведывательную технику на самолетах, выполняющих полеты.
      Ну ну,лицемеры.
      vovanpain
    3. Зяблицев Сегодня, 08:11
      Как то было, один любопытный пиндо...пилот Пауэрс уже исследовал нашу территорию на новом самолете... laughing
      Зяблицев
      1. роман66 Сегодня, 08:36
        ну так и мы, помнится, какое-то новшество применили lol
        роман66
  2. сибиралт Сегодня, 07:49
    Дело в самолетах или в договоре? При нынешней техники все и из космоса можно увидеть.
    сибиралт
    1. cniza Сегодня, 07:52
      Цитата: сибиралт
      Дело в самолетах или в договоре? При нынешней техники все и из космоса можно увидеть.


      Вот никто не может на этот вопрос ответить или это для некосмических стран?
      cniza
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:03
        Цитата: cniza
        Цитата: сибиралт
        Дело в самолетах или в договоре? При нынешней техники все и из космоса можно увидеть.

        Вот никто не может на этот вопрос ответить или это для некосмических стран?

        увидеть -да,но "считать" нужную информацию не может,излучения,частоты и пр.вещи необходимые разведке.
        андрей юрьевич
        1. cniza Сегодня, 08:06
          Так все таки узаконенная разведка и игры "кто не спрятался я не виноват".
          cniza
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:03
      сибиралт
      Дело в самолетах или в договоре? При нынешней техники все и из космоса можно увидеть.
      100% В договоре.Эти самолёты что американцам ,что нашим до одного места .Всё прекрасно и из космоса увидеть можно.Этот договор скорее одна из последних нитей доверия.Хотя для мелочи разной (стран)входящих в договор это реальный бальзам на душу.Вспомните полёты украинцев,финов и тд.
      Наблюдатель2014
      1. мармеладный Сегодня, 08:07
        сказали же-из космоса не все видно и не щупается(частоты например)да и если непогода там....да и другие мельчайшие подробности
        мармеладный
  3. silberwolf88 Сегодня, 07:55
    Надо устроить размен ... сертификация допуска нашего разведчика на базе ТУ204 в обмен на допуск обновлённого Boeing OC-135B ... а то на стадии применения нам отказали в применении самолёта в ряде стран НАТО ... мол возможности шире чем предусмотрено договором "Открытое небо" ...
    Хотя и с небом пора завязывать ... лучше спутники правильно применять и совершенствовать ... корабли по границе в нейтральных водах ... и разведцентр на Кубе вернуть ...
    silberwolf88
  4. Познающий Сегодня, 08:01
    Ох пора-бы им"фигу" показать насчет поисследовать территорию России, наложить feel на договор санкцию...в виде растения нам всем знакомого,а...
    Познающий
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:08
    ВВС США намерены исследовать территорию России на новых самолетах

    Значит пришло время ответить американцам в их манере. Они запретили наш пролет ссылаясь на новое оборудование, теперь наша очередь. Или опять мы не такие как они, мы справедливые с широкой душой и т.д.
    rotmistr60
  6. Александр Абдрахманов Сегодня, 08:43
    Нам они нужны - эти с фашисткой мордой наблюдатели . Пускай следят за другими - нашлись "дружеские " родственники . Если они все делают против России , нашу страну надо держать против США на хорошем замке . Если США и ее шестерки собрались в штабе НАТО , и четко сказали кто у них враги , кроме России две еще странны . Пускай следят со спутников - что плохо видят , пускай им заменят глаза , раз плохо видят . Как противнику доверять , чтобы он следил за нами . Пускай со стороны наблюдают , так для страны будет на много лучше и спокойнее . Это равносильно вору доверить свою квартиру , чтобы он ее охранял .
    Александр Абдрахманов
  7. К-50 Сегодня, 08:44
    Самолёты то может и новые будут, только вот оборудование "наблюдения" будет то, которое Россия разрешит и никак иначе. fellow
    К-50
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