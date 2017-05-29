ВВС США намерены исследовать территорию России на новых самолетах
Согласно информации блога bmpd , журнал «Air International» сообщает о рассмотрении ВВС США возможности замены двух действующих самолетов оптической разведки Boeing OC-135B Open Sky, применяемых при облетах российской территории в рамках соглашения «Открытое небо».
Обе машины были построены в 1962 году в модификации транспортных Boeing С-135B Stratolifter (военное обозначение самолета Boeing 707). В 1965 году они прошли переоборудование в самолеты разведки погоды WC-135B. С 1996 года после доведения до вида ОС-135В они используются в текущем качестве. Согласно положениям договора «Открытое небо» они могут совершать облеты территории стран бывшего СССР спустя короткое время после уведомления. Машины оборудованы одной вертикальной и двумя наклонными камерами KS-87E для съемок с небольшой высоты (910 метров) и одной панорамной камерой КА-91С для съемок с больших высот (10658 метров) на пленку.
Предполагалось, что они прослужат до 2040 года, однако ВВС США выказывают недовольство сложностями с поддержанием исправности устаревших самолетов и фотооборудования, расходами на содержание небольшого парка уникальных машин. В этой связи ВВС США выдали промышленности запрос предложений, предусматривающих возможность переоборудования серийного самолета для нужд программы «Открытое небо» и оснащения его цифровыми камерами.
В соответствии с требованиями, новый самолет должен иметь дальность полета 7200 км, рабочий потолок в 10668 метров. Как утверждается, интерес проявили уже семь компаний. В случае отсутствия замены, на самолетах в 2020 финансовом году замене подлежат камеры и навигационные системы.
Обе машины были построены в 1962 году в модификации транспортных Boeing С-135B Stratolifter (военное обозначение самолета Boeing 707). В 1965 году они прошли переоборудование в самолеты разведки погоды WC-135B. С 1996 года после доведения до вида ОС-135В они используются в текущем качестве. Согласно положениям договора «Открытое небо» они могут совершать облеты территории стран бывшего СССР спустя короткое время после уведомления. Машины оборудованы одной вертикальной и двумя наклонными камерами KS-87E для съемок с небольшой высоты (910 метров) и одной панорамной камерой КА-91С для съемок с больших высот (10658 метров) на пленку.
Предполагалось, что они прослужат до 2040 года, однако ВВС США выказывают недовольство сложностями с поддержанием исправности устаревших самолетов и фотооборудования, расходами на содержание небольшого парка уникальных машин. В этой связи ВВС США выдали промышленности запрос предложений, предусматривающих возможность переоборудования серийного самолета для нужд программы «Открытое небо» и оснащения его цифровыми камерами.
В соответствии с требованиями, новый самолет должен иметь дальность полета 7200 км, рабочий потолок в 10668 метров. Как утверждается, интерес проявили уже семь компаний. В случае отсутствия замены, на самолетах в 2020 финансовом году замене подлежат камеры и навигационные системы.
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