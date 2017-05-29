09:38 29 мая

КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », Тихоокеанское командование США подтвердило запуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности, на данный момент не идентифицированной. Как утверждается старт был произведен с аэродрома в Вонсане, окончание 6-ти минутного полета дальностью около 450 км состоялось в водах Японского моря.



Как пояснил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суги, ракета упала в 500 км от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ. Сообщается, что данный квадрат относится к исключительной морской экономической зоне Японии.


Примгидромет сообщает о том, что радиационный фон в Приморье (единственный российский регион, граничащий с КНДР) не превышает обычных показателей, составляя 11-12 мкР/ч. Специалистами ведутся ежечасные измерения.


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Комментарии 11

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  1. xetai9977 Сегодня, 08:42
    Доиграется Ын!
    xetai9977
    1. Чёрный Сегодня, 08:44
      Я сидел,читал газету, кто-то выпусти ракету... laughing
      Чёрный
    2. maxim947 Сегодня, 08:45
      Не доиграется, никто его не тронет, он нужен америке для пугалок.
      Я его даже уважать начал))
      maxim947
    3. vovanpain Сегодня, 09:11
      Цитата: xetai9977
      Доиграется Ын!

      Да давно уже играется,полосатики опять повизжат и направят четвертый авианосец к берегам Кореи и усе. what
      vovanpain
  2. mitrich Сегодня, 08:43
    Матрасов такой дальностью не испугаешь, а на союзников им, по большому, нас рать. Вот ракета, которая дотянется до сияющего града на холме их бы впечатлила. К тому же, как правильно и остроумно сказал Пушков на одном ток-шоу, "Ким сам с интересом наблюдал, куда же полетит его ракета."
    mitrich
  3. Астарт Сегодня, 08:45
    Власти Японии заявили, что район падения ракеты это район с "повышенной интенсивностью судоходства" И почему то все СМИ замолчали....
    Астарт
    1. Чёрный Сегодня, 09:03
      Ща Трамп ещё 2 авианосца пошлёт.Инересно, что американцы скажут, когда таким макаром все туда отправят? Наверное скажут, что это маловато, и срочно надо построить еще пару-тройку, а тогда уже что-то предпринимать. Какого замечательного полудурка мы америке в президенты определили!!! laughing
      Чёрный
  4. Altona Сегодня, 08:50
    Цитата: mitrich
    Матрасов такой дальностью не испугаешь

    ----------------------------
    Смотря где будут стоять матрасы. Если вблизи побережья, то матрас способен испугаться обычного сторожевого катера с пулеметом как в Иране.
    Altona
    1. Partyzan Сегодня, 08:56
      Такой дальность достанет любую точку южной кореи, так что грохнуть матросовское про ему хватит hi
      Partyzan
  5. Altona Сегодня, 08:51
    Цитата: xetai9977
    Доиграется Ын!

    ------------------------------
    Он не хочет повторить судьбу Каддафи, который ездил перед своим свержением и ручкался со всеми этими "политиками", а фактически убийцами.
    Altona
  6. RussKamikadZE Сегодня, 09:29
    Опять толстый успокоится не может ! Скорей бы уже его разбомбили на х...
    P.S. Ватникам, боготворящим "сильную и независимую" КНДР, которая "даст пососать глупым ам", советую подумать о том, куда же может полететь северокорейская "ФАУ-1" в следующий раз ? Не на наш ли ДВ ?
    RussKamikadZE
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