КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс-АВН », Тихоокеанское командование США подтвердило запуск Северной Кореей баллистической ракеты малой дальности, на данный момент не идентифицированной. Как утверждается старт был произведен с аэродрома в Вонсане, окончание 6-ти минутного полета дальностью около 450 км состоялось в водах Японского моря.
Как пояснил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суги, ракета упала в 500 км от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ. Сообщается, что данный квадрат относится к исключительной морской экономической зоне Японии.
Примгидромет сообщает о том, что радиационный фон в Приморье (единственный российский регион, граничащий с КНДР) не превышает обычных показателей, составляя 11-12 мкР/ч. Специалистами ведутся ежечасные измерения.
Как пояснил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суги, ракета упала в 500 км от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ. Сообщается, что данный квадрат относится к исключительной морской экономической зоне Японии.
Примгидромет сообщает о том, что радиационный фон в Приморье (единственный российский регион, граничащий с КНДР) не превышает обычных показателей, составляя 11-12 мкР/ч. Специалистами ведутся ежечасные измерения.
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