09:37 29 мая

Бывший глава Удмуртии признался в получении взяток

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток, однако оспаривает общую сумму в 140 млн. рублей, которую называют следователи, передает Интерфакс .

Бывший глава Удмуртии признался в получении взяток


По словам адвоката обвиняемого Алексея Ульянова, его подзащитный «признает отдельные эпизоды» коррупции, однако не согласен с общей суммой в 140 млн. рублей. Он считает эту позицию разумной, поскольку в итоге она может привести к более мягкому наказанию.


В то же время, адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, нанятые дочерью экс-главы республики, но так и не получившие возможность пообщаться с Соловьевым, заявляют, что он дал признательные показания под давлением следствия.

Напомним, Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взяток. По данным следствия, «в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на 139 млн. рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн. рублей».

Ранее Соловьев свою вину не признавал и отказывался от дачи показаний.

Президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева на посту главы Удмуртии. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Использованы фотографии: ТАСС, Станислав Красильников
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Комментарии 16

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  1. Чёрный Сегодня, 08:49
    ВОР должен сидеть в тюрьме ( Жеглов)
    Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй

    его подзащитный «признает отдельные эпизоды»

    Что значит "отдельные эпизоды" за Каму брал, а за Буй нет? wassat
    Чёрный
    1. Partyzan Сегодня, 08:59
      Астрахань - брал, Казань - брал, а Шпака - не брал
      Partyzan
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:01
        Президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева на посту главы Удмуртии. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
        сколько суток "домашнего ареста"? просто интересно...
        андрей юрьевич
        1. рич Сегодня, 09:25
          ..".это сироты, воровать им было стыдно, но не воровать они не могли"... Ильф и Петров. Классика бессмертна.
          рич
        2. iliitchitch Сегодня, 09:25
          Цитата: андрей юрьевич
          сколько суток "домашнего ареста"? просто интересно...


          Ага , амазонки сердюкова вспоминаютса чего-то , что б им ... Не , ну нормально ,
          9-го Мая парад в полевой форме ??? Ради , мать её , экономии . И десант в копытах от юдашкина . И неплохо себя чувствуют , эти , как бы , гм ......Вопросы-вопросы , так и возникают , что те крокодильчики .. Когда вопросы у 140млн. возникнут - никакая "единая Россия" не поможет , и никакой "онф" . Не злите народ . Думай , дядя Вова . Не кипяти чайник . Выборы с дубиной хотите ? Весомый аргумент весьма . Но проходили уже эту тему . Полыхнёт , что то северное сияние , волной .(Просьба - шманальмым и проч.шпанятам из посольства полосатого не беспокоитсья - ручонки первым поотрываем баламутам).
          Дальше - наша внутренняя тема .
          iliitchitch
    2. i80186_ Сегодня, 09:04
      Цитата: Чёрный
      ВОР должен сидеть в тюрьме ( Жеглов)

      "Эра милосердия" читали? Советую. Там немного иные Жеглов и Шарапов, чем в фильме. К примеру Жеглов - "сталинский палач", говоря словами автора - Георгия Вайнера.
      i80186_
      1. Чёрный Сегодня, 09:12
        Цитата: i80186_
        "Эра милосердия" читали? Советую. Там немного иные Жеглов и Шарапов, чем в фильме. К примеру Жеглов - "сталинский палач", говоря словами автора - Георгия Вайнера.

        Читал.....ток не надо кидаться терминами "Жеглов - "сталинский палач","...там такого не написано. Да, Жеглов там опер старой формации, Шарапов - новой...НО! Жеглов совершено не похож на одиозного «сталинского костолома»,Конечно, Жеглов – живой человек не без недостатков: он любит немного попозировать в силу своего характера балагура и живчика, у него не самые изящные манеры. Но представлять все так, что Шарапов – добрый и милосердный человек, а Жеглов – злобный садист – значит не просто упрощать, но искажать сущность конфликта между ними. Жеглов не более жесток, чем Шарапов, который с врагами на фронте также не слишком-то церемонился. Просто для Жеглова преступник – не человек, а онтологический враг, нелюдь, полуживотное, которое нужно обезвредить или уничтожить несмотря ни на что и все равно как.
        В общем , не надо передёргивать.
        Чёрный
        1. Околоточный Сегодня, 09:24
          Вячеслав, good .
          У нас любят "анализ" делать на основе своих эмоций и восприятия. Вы правы, Жеглов в книге такой и есть. Его "Фронт" - это его работа.
          Околоточный
    3. vovanpain Сегодня, 09:07
      По словам адвоката обвиняемого Алексея Ульянова, его подзащитный «признает отдельные эпизоды» коррупции, однако не согласен с общей суммой в 140 млн. рублей. Он считает эту позиции разумной, поскольку в итоге она может привести к более мягкому наказанию.

      Ну да три дня рукавицы пошьет,два дня в больничке полежит,а потом по амнистии выйдет.Пока не будет конфискации имущества,так и будет эта волынка.
      vovanpain
  2. svp67 Сегодня, 08:51
    По словам адвоката обвиняемого Алексея Ульянова, его подзащитный «признает отдельные эпизоды» коррупции, однако не согласен с общей суммой в 140 млн. рублей.
    Видимо это звучало так: "Мой клиент признает получение взяток, в виде "благодарности", за свои действия, в отношении двух старушек, которым помог перейти дорогу, в общей сумме 100 рублей"
    Цирк продолжается...только кто в нем клоуны, не понятно
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:55
      Цитата: svp67
      Цирк продолжается...только кто в нем клоуны, не понятно

      hi Не понятно , кого назначили клоунами . Мне эти громкие коррупционные дела напоминают съёмку фильма : режиссёр требует строго придерживаться сценария , но актёры не только трактуют его по-своему , так ещё и импровизируют на ходу .
      bouncyhunter
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:06
        для понимания размеров: чиновник и его родня не бедствовали.
        У них есть дома в Испании, 13 квартир, пять особняков и дачных домиков, а также коммерческая недвижимость под Ижевском. Это не считая собственного леса и десятков земельных участков под застройку и сельхознужды, которые дочь губернатора оформила на себя. [img]https://topwar.ru/uploads/posts/2017-05/1496
        038031_01-6.jpg[/img
        имногое-многое многое...]http://www.mzk1.ru/2017/04/bogatoe-imus
        hhestvo-slugi-naroda-soloveva/
        андрей юрьевич
        1. svp67 Сегодня, 09:34
          Цитата: андрей юрьевич
          чиновник и его родня не бедствовали.

          Похоже он всех бабушек Удмурдии через дорогу, да по несколько раз за день переводил...
          svp67
  3. kolkulon Сегодня, 08:51
    Домашний арест?Не?
    kolkulon
  4. silberwolf88 Сегодня, 08:56
    Конечно не признаёт ... глава республики и 140 млн. рублей всего ... это же засмеют ... даже полковники милиции большими суммами оперируют ...
    Давление оказывали ... противные следователи вели беседу грубыми голосами ... нежнее надо ... жаль нет у коррупционеров своего омбудсмена ... некому защищать (кроме адвоката) беднягу ...
    silberwolf88
  5. Вотяк Сегодня, 08:59
    Жаль, до Волкова не успели добраться...
    Вотяк
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