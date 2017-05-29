Бывший глава Удмуртии признался в получении взяток
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток, однако оспаривает общую сумму в 140 млн. рублей, которую называют следователи, передает Интерфакс .
По словам адвоката обвиняемого Алексея Ульянова, его подзащитный «признает отдельные эпизоды» коррупции, однако не согласен с общей суммой в 140 млн. рублей. Он считает эту позицию разумной, поскольку в итоге она может привести к более мягкому наказанию.
В то же время, адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, нанятые дочерью экс-главы республики, но так и не получившие возможность пообщаться с Соловьевым, заявляют, что он дал признательные показания под давлением следствия.
Напомним, Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взяток. По данным следствия, «в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на 139 млн. рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн. рублей».
Ранее Соловьев свою вину не признавал и отказывался от дачи показаний.
Президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева на посту главы Удмуртии. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
По словам адвоката обвиняемого Алексея Ульянова, его подзащитный «признает отдельные эпизоды» коррупции, однако не согласен с общей суммой в 140 млн. рублей. Он считает эту позицию разумной, поскольку в итоге она может привести к более мягкому наказанию.
В то же время, адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, нанятые дочерью экс-главы республики, но так и не получившие возможность пообщаться с Соловьевым, заявляют, что он дал признательные показания под давлением следствия.
Напомним, Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взяток. По данным следствия, «в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки на 139 млн. рублей, а также долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн. рублей».
Ранее Соловьев свою вину не признавал и отказывался от дачи показаний.
Президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева на посту главы Удмуртии. В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Использованы фотографии: ТАСС, Станислав Красильников
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