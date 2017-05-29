09:36 29 мая

Во время показательного прыжка у десантника ВМС США не раскрылся парашют

Парашютист элитного отряда ВМС США погиб при исполнении показательного прыжка над Гудзоном во время праздничных мероприятий по случаю Недели флота, сообщает Взгляд со ссылкой на командование.

Во время показательного прыжка у десантника ВМС США не раскрылся парашют


Согласно информации, инцидент произошел районе города Джерси-Сити возле парка Либерти на берегу бухты Нью-Йорка. Парашют десантника не раскрылся, и он упал в воды канала возле устья реки Гудзон.


Когда парашютиста извлекли из воды, он был еще жив. Его оперативно доставили в городскую больницу, однако врачи оказались бессильны – военнослужащий умер, не приходя в сознание.

Сообщается, что погибший входил в состав демонстрационного отряда ВМС США, которая состоит из проходящих службу бойцов специального назначения.

Начато расследование обстоятельств трагедии.

Газета напоминает, что Неделя американского флота проходит ежегодно в мае перед Днем поминовения, в который принято вспоминать всех погибших во время войн и военных операций США. Во время Недели флота проходит демонстрация кораблей ВМС, военной техники и марши более 3,7 тыс. американских моряков и морпехов.

Использованы фотографии: defense.gov
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter Сегодня, 09:18
    Интересно , а у матрасов десантники сами себе парашюты укладывают ?
    bouncyhunter
    1. Чёрный Сегодня, 09:19
      Бывает...сочувствую...
      Чёрный
      1. rotmistr60 Сегодня, 09:26
        Проявить сочувствие конечно необходимо. Но меня смущает другое
        элитного отряда ВМС США погиб
        Что это за элитный отряд, в котором боец не умеет действовать (или растерялся) в случае отказа основного парашюта?
        На комментарий выше по поводу укладки - просто обязаны укладывать сами (о чем делается запись в паспорте парашюта и ставится дополнительно роспись инструктора), а как в действительности вопрос к ним.
        rotmistr60
    2. Чёрный Сегодня, 09:20
      Цитата: bouncyhunter
      Интересно , а у матрасов десантники сами себе парашюты укладывают ?

      Нет вроде.Это делают штатные укладчики.
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:23
        Цитата: Чёрный
        Нет вроде.Это делают штатные укладчики.

        Тогда - с них и спрос .
        bouncyhunter
        1. Rey_ka Сегодня, 09:32
          жаль конечно паренька. Но уверен сейчас и тут найдут след русских(подпись инструктора В Путин)
          Rey_ka
    3. андрей юрьевич Сегодня, 09:35
      Цитата: bouncyhunter
      Интересно , а у матрасов десантники сами себе парашюты укладывают ?

      "Самое страшное в жизни — это прыгать с парашютом, который ты сам же упаковывал"- recourse (народное)
      андрей юрьевич
  2. mitrich Сегодня, 09:19
    Жаль парня, хотя и вражина. Небоевые потери, никто не застрахован. Если армию обучать, конечно.
    mitrich
  3. aleandr Сегодня, 09:21
    вопрос не по теме.
    у всех проблема с виджетом?
    в Яндексе его не нашел.
    aleandr
    1. armata37 Сегодня, 09:35
      Его нет с марта. По всей видимости администрация сайта отказалась от него.
      armata37
  4. sir_obs Сегодня, 09:28
    Наши хакеры и до парашютов добрались?
    sir_obs
  5. MoJloT Сегодня, 09:28
    За тех кто в стропах!
    MoJloT
  6. zivXP Сегодня, 09:31
    Что то насчет запасного парашюта ни чего не сказано. Интересно как у них устроена парашютная система, запаска отдельно или вместе с основным куполом?
    zivXP
  7. kolkulon Сегодня, 09:31
    Жесть.Штатный не раскрылся.А запасной?Или он не предусмотрен для спецов?
    kolkulon
Картина дня