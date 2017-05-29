Во время показательного прыжка у десантника ВМС США не раскрылся парашют
Парашютист элитного отряда ВМС США погиб при исполнении показательного прыжка над Гудзоном во время праздничных мероприятий по случаю Недели флота, сообщает Взгляд со ссылкой на командование.
Согласно информации, инцидент произошел районе города Джерси-Сити возле парка Либерти на берегу бухты Нью-Йорка. Парашют десантника не раскрылся, и он упал в воды канала возле устья реки Гудзон.
Когда парашютиста извлекли из воды, он был еще жив. Его оперативно доставили в городскую больницу, однако врачи оказались бессильны – военнослужащий умер, не приходя в сознание.
Сообщается, что погибший входил в состав демонстрационного отряда ВМС США, которая состоит из проходящих службу бойцов специального назначения.
Начато расследование обстоятельств трагедии.
Газета напоминает, что Неделя американского флота проходит ежегодно в мае перед Днем поминовения, в который принято вспоминать всех погибших во время войн и военных операций США. Во время Недели флота проходит демонстрация кораблей ВМС, военной техники и марши более 3,7 тыс. американских моряков и морпехов.
Согласно информации, инцидент произошел районе города Джерси-Сити возле парка Либерти на берегу бухты Нью-Йорка. Парашют десантника не раскрылся, и он упал в воды канала возле устья реки Гудзон.
Когда парашютиста извлекли из воды, он был еще жив. Его оперативно доставили в городскую больницу, однако врачи оказались бессильны – военнослужащий умер, не приходя в сознание.
Сообщается, что погибший входил в состав демонстрационного отряда ВМС США, которая состоит из проходящих службу бойцов специального назначения.
Начато расследование обстоятельств трагедии.
Газета напоминает, что Неделя американского флота проходит ежегодно в мае перед Днем поминовения, в который принято вспоминать всех погибших во время войн и военных операций США. Во время Недели флота проходит демонстрация кораблей ВМС, военной техники и марши более 3,7 тыс. американских моряков и морпехов.
Использованы фотографии: defense.gov
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