13:04 29 мая

Задержан очередной подозреваемый в организации теракта в Манчестере

Этим утром в Шорхэм-бай-Си в графстве Сассекс (Великобритания) задержан 23-летний мужчина, подозреваемый в организации теракта в Манчестере, передает НТВ сообщение британской полиции.



Сообщается, что на данный момент под стражей по делу о теракте находятся 14 человек. Еще двое задержанных были отпущены без предъявления обвинений. Официальной информации о задержанных нет. Однако, по данным газеты Daily Mail, один из них является студентом-химиком.


Согласно сообщению, «полицейские задержали братьев Мохаммеда и Яхью Уэрфэлли за несколько часов до того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о снижении уровня террористической угрозы».

20-летний Мохаммед учится на втором курсе факультета химической инженерии в Университете Хаддерсфилда. Его 22-летний брат – в Политехническом институте Манчестера.

Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается обезвредить всю сеть участников и организаторов, связанных с исполнителем Салманом Абеди. Среди задержанных также брат и отец подозреваемого.

Напомним, взрыв на стадионе в Манчестере произошёл вечером 22 мая во время концерта американской рок-певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 и получили ранения около 120 человек.

Использованы фотографии: https://twitter.com/baskonista84
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Комментарии 5

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  1. злой партизан Сегодня, 10:22
    учится на втором курсе факультета химической инженерии

    Чёто мне подсказывает, что не спроста он на химика учится... winked
    злой партизан
  2. Комментарий был удален.
  3. Machete Сегодня, 10:23
    Очередной подозреваемый в теракте...
    А где вы раньше были-то?
    У нас когда в метро взорвали, начали искать не только виновных в данном взрыве, но и, похоже, арестовали всех, кого пасли в ФСБ. Разом несколько десятков рыл. Во избежание, так сказать. И никто не говорил, что они все причастны к этому взрыву.
    В Европе всегда начинают искать, по факту и выясняется, что все террористы были под колпаком, но взрывов не предотвратили.
    Machete
    1. Чёрный Сегодня, 10:34
      Цитата: Machete
      где вы раньше были-то?

      Вот то то и оно. Да п опробуй только в Европе криво посмотреть на мигранта и и Меркель тебя на куски порвёт. laughing
      Чёрный
  4. лысова Сегодня, 10:24
    Так сколько уже подозреваемых в организации теракта уже задержаны? И все, блин, организаторы ! А ещё сколько наловят! И все разработчики, задумщики, организаторы - все в одном лице. Тогда уж сощитайте количество беженцев и эту цифру внесите в список подозреваемых в организации теракта - дурни.
    лысова
    1. Machete Сегодня, 10:27
      Сомневаюсь, что теракты устраивают группы более двух-трёх человек. Это минимум неразглашения информации.
      Организаторы всегда на другом конце провода и их не знает никто. А у них полиция арестовывает их десятками после каждого взрыва или наезда. Бурная имитация работы.
      Machete
      1. лысова Сегодня, 10:58
        Полностью согласен. Заказчик вообще в другой стране, а там только исполнительная сеть, причём один такой "кружок", наврятли знает о существовании соседнего, ему подобного. У обоих один руководитель и так далее по цепочке на верх.
        лысова
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