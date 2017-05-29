Задержан очередной подозреваемый в организации теракта в Манчестере
Этим утром в Шорхэм-бай-Си в графстве Сассекс (Великобритания) задержан 23-летний мужчина, подозреваемый в организации теракта в Манчестере, передает НТВ сообщение британской полиции.
Сообщается, что на данный момент под стражей по делу о теракте находятся 14 человек. Еще двое задержанных были отпущены без предъявления обвинений. Официальной информации о задержанных нет. Однако, по данным газеты Daily Mail, один из них является студентом-химиком.
Согласно сообщению, «полицейские задержали братьев Мохаммеда и Яхью Уэрфэлли за несколько часов до того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о снижении уровня террористической угрозы».
20-летний Мохаммед учится на втором курсе факультета химической инженерии в Университете Хаддерсфилда. Его 22-летний брат – в Политехническом институте Манчестера.
Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается обезвредить всю сеть участников и организаторов, связанных с исполнителем Салманом Абеди. Среди задержанных также брат и отец подозреваемого.
Напомним, взрыв на стадионе в Манчестере произошёл вечером 22 мая во время концерта американской рок-певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 и получили ранения около 120 человек.
Сообщается, что на данный момент под стражей по делу о теракте находятся 14 человек. Еще двое задержанных были отпущены без предъявления обвинений. Официальной информации о задержанных нет. Однако, по данным газеты Daily Mail, один из них является студентом-химиком.
Согласно сообщению, «полицейские задержали братьев Мохаммеда и Яхью Уэрфэлли за несколько часов до того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о снижении уровня террористической угрозы».
20-летний Мохаммед учится на втором курсе факультета химической инженерии в Университете Хаддерсфилда. Его 22-летний брат – в Политехническом институте Манчестера.
Полиция проводит расследование обстоятельств теракта и пытается обезвредить всю сеть участников и организаторов, связанных с исполнителем Салманом Абеди. Среди задержанных также брат и отец подозреваемого.
Напомним, взрыв на стадионе в Манчестере произошёл вечером 22 мая во время концерта американской рок-певицы Арианы Гранде. В результате теракта погибли 22 и получили ранения около 120 человек.
Использованы фотографии: https://twitter.com/baskonista84
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