Русские поддерживают талибов «назло США»?
Иностранные аналитики рассказывают о поддержке Москвой движения «Талибан» (кстати, это движение в России запрещено, список, в котором оно объявлено запрещённым, опубликован в 2015 году). По мнению некоторых экспертов, крепнущая поддержки Россией «Талибана» приведёт к серьёзным «геополитическим последствиям».
Поддерживая «Талибан», Россия рискует подтолкнуть Среднюю Азию к более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами и Китаем, пишет Дэниел Арчик в «Fair Observer» .
«Геополитические последствия растущей поддержки России талибов в Афганистане» весьма серьёзны, заявляет автор материала, пусть Россия, по всей вероятности, и осуществляет такую поддержку «исключительно назло США». Дело в том, что Москва «непреднамеренно подрывает свои собственные интересы в регионе». И вот это-то и представляет собой «иронический и опасный поворот», который знаменует новый этап «Большой игры» в Центральной Азии.
Поддержка Россией талибов, отмечает аналитик, угрожает не только интересам США, но и интересам КНР.
В итоге Россия умудрилась создать «возможность» и для Соединённых Штатов, и для Китая. Оба государства могут теперь ответить на «противоречивые действия» Москвы в Афганистане укреплением сотрудничества по вопросам безопасности и развития.
Сближение России с талибами ослабит фундамент стратегического партнёрства Москвы с Пекином. Тому есть несколько причин. Поддержка «Талибана» прямо противоречит одному из основных дипломатических принципов Китая: невмешательству в дела другой суверенной страны, «хотя лицемерие Китая в отношении этого принципа хорошо известно», указывает автор.
Китай не может просто смотреть на действия России в Афганистане, поскольку обе страны играют ведущую роль в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организации, чья цель — борьба с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом. «Талибан» можно легко связать «со штаммами экстремизма и терроризма», которые угрожают стабильности всех стран Центральной Азии, а также китайской провинции Синьцзян. Фактически разделение России и Китая на сферы влияния в Афганистане и Центральной Азии уже началось: Китай наладил антитеррористический механизм с Афганистаном, Таджикистаном и Пакистаном; Россия отсюда была как бы «вырезана».
Такое отношение КНР к вопросу безопасности неудивительно. Поддержка религиозной фундаменталистской организации вроде «Талибана» противоречит целям Китая по сохранению светской стабильности в Афганистане, и особенно противоречит в то время, когда Пекин подавляет экстремистских религиозных деятелей в автономном Синьцзяне.
В свою очередь, Соединённые Штаты имеют теперь возможность расширить сотрудничество с Китаем. То сотрудничество, что уже началось по вопросу Северной Кореи, теперь расширится и на Афганистан. Две державы могут «компенсировать» действия России в Афганистане.
Соединенные Штаты могли бы сотрудничать с Китаем по вопросам предоставления большей помощи в области безопасности и подготовки кадров для афганской национальной армии, которая долгое время пытается утвердиться в качестве эффективной боевой силы против «Талибана». Благодаря возможному военному присутствию Китая в восточном Афганистане новое партнёрство получило бы большое значение для оказания помощи США в стабилизации Афганистана и предотвращения распространения экстремизма на Синьцзян.
Учитывая взаимную заинтересованность Соединённых Штатов и Китая в стабильности Афганистана, которую разрушают вооружённые талибы (поддерживаемые Россией, указывает автор), следует отметить, что Россия создаёт «достаточно стимулов» для американо-китайского сотрудничества в данной области.
Кроме того, поддерживая движение «Талибан» «более решительно и откровенно», Россия рискует подтолкнуть страны Средней Азии к Китаю в вопросе гарантий безопасности, а также к расширению сотрудничества с Соединёнными Штатами.
Соединённым Штатам, убеждён Дэниел Арчик, следует приложить все усилия, чтобы разоблачить «двуличные отношения» России с талибами-фундаменталистами и открыть правду Таджикистану и Узбекистану, а затем предложить американскую поддержку.
«В вопиющей попытке нанести ущерб интересам США Россия рискует нанести ущерб собственной безопасности, своим хрупким отношениям с Китаем и его сфере влияния в Средней Азии», — уверен аналитик. «Противоречия, которые Россия породила для Китая и стран Центральной Азии, попросту слишком велики, чтобы их игнорировать», — добавляет он.
Слухи о поддержке Россией талибов (это при том, что «Талибан» запрещен в РФ) появляются в иностранной прессе не впервые. Месяц тому назад генерал Джон Николсон, командующий силами НАТО в Афганистане, сообщил, что Москва поставляла оружие боевикам «Талибана».
Вооружая талибов, Москва нарушила международное право, указывает издание «The Telegraph» (Великобритания). В том, что русские поставляли талибам оружие, у генерала «нет никаких сомнений».
Москва поставляла талибам пулемёты и прочее оружие. Разведка полагает, что это оружие использовалось для атак против сил безопасности Афганистана в южных провинциях.
Джон Николсон выступил в Кабуле совместно с Джеймсом Мэттисом, американским министром обороны. Последний не скрывает, что США должны противостоять России в Афганистане — в стране, где некогда проиграл в 1980-х годах войну Советский Союз.
Вместе с тем в британском материале отмечается, что Россия отрицает оказание какой-либо военной поддержки талибам. Имеющиеся же контакты Москвы с движением ограничены соображениями в области безопасности и принуждения фундаменталистов к примирению со светским афганским правительством.
Слова Николсона приводили и другие крупные издания Запада, например, немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» . Здесь приводятся и высказывания генерала Кёртиса Скапарротти, главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Недавно на слушаниях в Конгрессе США он заявил о «возросшем влиянии» России и о «возможных» её поставках «Талибану».
На эти слухи ответил публично представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. «В отличие от американских правительственных служб, не существует никакого сотрудничества российского министерства обороны с организациями, которые признаны ООН в качестве террористических», — заявил он.
И всё-таки, указывает издание, Москва подтверждает, что она укрепила связи с «Талибаном», но лишь для того, чтобы побудить талибов к сотрудничеству с руководством Кабула и к продвижению мирного урегулирования. Талибы должны, как считают в МИД РФ, выполнить три определённых условия: 1) признать афганскую конституцию; 2) разоружиться; 3) прекратить контакты с «ИГ» и «Аль-Каидой» (обе группировки запрещены в РФ).
«Повышение» же роли «Талибана» в Москве не признают. Там говорят, что ведь и правительство в Кабуле тоже встречалось со своими противниками. Впрочем, в Кабуле уточняют, что никакого прогресса это не принесло. Боевые действия как шли, так и идут.
Ещё одно обвинение в связях Москвы с талибами донеслось из Киева. Там мелочиться не стали — обвинили русских заодно и в контактах с «ИГ».
На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси украинская делегация передала вице-президенту ПА Расе Юкнявичене доклад о связях России с «ИГ», «Талибаном», ХАМАС и «Хезболлой». Об этом 29 мая сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
По словам главы украинской делегации Ирины Фриз, в документе говорится о связях «Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии». В документе содержатся «факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, «Талибаном», ХАМАС, «Хезболлой» и т. п.».
Совсем другая правда оказалась на столе натовского начальника Йенса Столтенберга. 24 мая на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО заявил, что у Североатлантического альянса нет информации, которая подтверждала бы связи между властями России и движением «Талибан». «Мы видели сообщения, но не видели окончательных доказательств прямой поддержки Россией «Талибана», — цитирует господина Столтенберга «Коммерсантъ» .
На той же пресс-конференции Столтенберг призвал Москву присоединиться к мирному урегулированию в Афганистане.
Москва едва ли имеет что-нибудь против этого: ведь ранее именно в Москве прошли два раунда переговоров по афганскому урегулированию, причём оба были инициированы российскими властями.
Поддерживая «Талибан», Россия рискует подтолкнуть Среднюю Азию к более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами и Китаем, пишет Дэниел Арчик в «Fair Observer» .
«Геополитические последствия растущей поддержки России талибов в Афганистане» весьма серьёзны, заявляет автор материала, пусть Россия, по всей вероятности, и осуществляет такую поддержку «исключительно назло США». Дело в том, что Москва «непреднамеренно подрывает свои собственные интересы в регионе». И вот это-то и представляет собой «иронический и опасный поворот», который знаменует новый этап «Большой игры» в Центральной Азии.
Поддержка Россией талибов, отмечает аналитик, угрожает не только интересам США, но и интересам КНР.
В итоге Россия умудрилась создать «возможность» и для Соединённых Штатов, и для Китая. Оба государства могут теперь ответить на «противоречивые действия» Москвы в Афганистане укреплением сотрудничества по вопросам безопасности и развития.
Сближение России с талибами ослабит фундамент стратегического партнёрства Москвы с Пекином. Тому есть несколько причин. Поддержка «Талибана» прямо противоречит одному из основных дипломатических принципов Китая: невмешательству в дела другой суверенной страны, «хотя лицемерие Китая в отношении этого принципа хорошо известно», указывает автор.
Китай не может просто смотреть на действия России в Афганистане, поскольку обе страны играют ведущую роль в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организации, чья цель — борьба с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом. «Талибан» можно легко связать «со штаммами экстремизма и терроризма», которые угрожают стабильности всех стран Центральной Азии, а также китайской провинции Синьцзян. Фактически разделение России и Китая на сферы влияния в Афганистане и Центральной Азии уже началось: Китай наладил антитеррористический механизм с Афганистаном, Таджикистаном и Пакистаном; Россия отсюда была как бы «вырезана».
Такое отношение КНР к вопросу безопасности неудивительно. Поддержка религиозной фундаменталистской организации вроде «Талибана» противоречит целям Китая по сохранению светской стабильности в Афганистане, и особенно противоречит в то время, когда Пекин подавляет экстремистских религиозных деятелей в автономном Синьцзяне.
В свою очередь, Соединённые Штаты имеют теперь возможность расширить сотрудничество с Китаем. То сотрудничество, что уже началось по вопросу Северной Кореи, теперь расширится и на Афганистан. Две державы могут «компенсировать» действия России в Афганистане.
Соединенные Штаты могли бы сотрудничать с Китаем по вопросам предоставления большей помощи в области безопасности и подготовки кадров для афганской национальной армии, которая долгое время пытается утвердиться в качестве эффективной боевой силы против «Талибана». Благодаря возможному военному присутствию Китая в восточном Афганистане новое партнёрство получило бы большое значение для оказания помощи США в стабилизации Афганистана и предотвращения распространения экстремизма на Синьцзян.
Учитывая взаимную заинтересованность Соединённых Штатов и Китая в стабильности Афганистана, которую разрушают вооружённые талибы (поддерживаемые Россией, указывает автор), следует отметить, что Россия создаёт «достаточно стимулов» для американо-китайского сотрудничества в данной области.
Кроме того, поддерживая движение «Талибан» «более решительно и откровенно», Россия рискует подтолкнуть страны Средней Азии к Китаю в вопросе гарантий безопасности, а также к расширению сотрудничества с Соединёнными Штатами.
Соединённым Штатам, убеждён Дэниел Арчик, следует приложить все усилия, чтобы разоблачить «двуличные отношения» России с талибами-фундаменталистами и открыть правду Таджикистану и Узбекистану, а затем предложить американскую поддержку.
«В вопиющей попытке нанести ущерб интересам США Россия рискует нанести ущерб собственной безопасности, своим хрупким отношениям с Китаем и его сфере влияния в Средней Азии», — уверен аналитик. «Противоречия, которые Россия породила для Китая и стран Центральной Азии, попросту слишком велики, чтобы их игнорировать», — добавляет он.
Слухи о поддержке Россией талибов (это при том, что «Талибан» запрещен в РФ) появляются в иностранной прессе не впервые. Месяц тому назад генерал Джон Николсон, командующий силами НАТО в Афганистане, сообщил, что Москва поставляла оружие боевикам «Талибана».
Вооружая талибов, Москва нарушила международное право, указывает издание «The Telegraph» (Великобритания). В том, что русские поставляли талибам оружие, у генерала «нет никаких сомнений».
Москва поставляла талибам пулемёты и прочее оружие. Разведка полагает, что это оружие использовалось для атак против сил безопасности Афганистана в южных провинциях.
Джон Николсон выступил в Кабуле совместно с Джеймсом Мэттисом, американским министром обороны. Последний не скрывает, что США должны противостоять России в Афганистане — в стране, где некогда проиграл в 1980-х годах войну Советский Союз.
Вместе с тем в британском материале отмечается, что Россия отрицает оказание какой-либо военной поддержки талибам. Имеющиеся же контакты Москвы с движением ограничены соображениями в области безопасности и принуждения фундаменталистов к примирению со светским афганским правительством.
Слова Николсона приводили и другие крупные издания Запада, например, немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» . Здесь приводятся и высказывания генерала Кёртиса Скапарротти, главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Недавно на слушаниях в Конгрессе США он заявил о «возросшем влиянии» России и о «возможных» её поставках «Талибану».
На эти слухи ответил публично представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. «В отличие от американских правительственных служб, не существует никакого сотрудничества российского министерства обороны с организациями, которые признаны ООН в качестве террористических», — заявил он.
И всё-таки, указывает издание, Москва подтверждает, что она укрепила связи с «Талибаном», но лишь для того, чтобы побудить талибов к сотрудничеству с руководством Кабула и к продвижению мирного урегулирования. Талибы должны, как считают в МИД РФ, выполнить три определённых условия: 1) признать афганскую конституцию; 2) разоружиться; 3) прекратить контакты с «ИГ» и «Аль-Каидой» (обе группировки запрещены в РФ).
«Повышение» же роли «Талибана» в Москве не признают. Там говорят, что ведь и правительство в Кабуле тоже встречалось со своими противниками. Впрочем, в Кабуле уточняют, что никакого прогресса это не принесло. Боевые действия как шли, так и идут.
Ещё одно обвинение в связях Москвы с талибами донеслось из Киева. Там мелочиться не стали — обвинили русских заодно и в контактах с «ИГ».
На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси украинская делегация передала вице-президенту ПА Расе Юкнявичене доклад о связях России с «ИГ», «Талибаном», ХАМАС и «Хезболлой». Об этом 29 мая сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
По словам главы украинской делегации Ирины Фриз, в документе говорится о связях «Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии». В документе содержатся «факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, «Талибаном», ХАМАС, «Хезболлой» и т. п.».
Совсем другая правда оказалась на столе натовского начальника Йенса Столтенберга. 24 мая на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО заявил, что у Североатлантического альянса нет информации, которая подтверждала бы связи между властями России и движением «Талибан». «Мы видели сообщения, но не видели окончательных доказательств прямой поддержки Россией «Талибана», — цитирует господина Столтенберга «Коммерсантъ» .
На той же пресс-конференции Столтенберг призвал Москву присоединиться к мирному урегулированию в Афганистане.
Москва едва ли имеет что-нибудь против этого: ведь ранее именно в Москве прошли два раунда переговоров по афганскому урегулированию, причём оба были инициированы российскими властями.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: Manxman
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