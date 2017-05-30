07:48 30 мая

Русские поддерживают талибов «назло США»?

Иностранные аналитики рассказывают о поддержке Москвой движения «Талибан» (кстати, это движение в России запрещено, список, в котором оно объявлено запрещённым, опубликован в 2015 году). По мнению некоторых экспертов, крепнущая поддержки Россией «Талибана» приведёт к серьёзным «геополитическим последствиям».



Поддерживая «Талибан», Россия рискует подтолкнуть Среднюю Азию к более тесному сотрудничеству с Соединёнными Штатами и Китаем, пишет Дэниел Арчик в «Fair Observer» .


«Геополитические последствия растущей поддержки России талибов в Афганистане» весьма серьёзны, заявляет автор материала, пусть Россия, по всей вероятности, и осуществляет такую поддержку «исключительно назло США». Дело в том, что Москва «непреднамеренно подрывает свои собственные интересы в регионе». И вот это-то и представляет собой «иронический и опасный поворот», который знаменует новый этап «Большой игры» в Центральной Азии.

Поддержка Россией талибов, отмечает аналитик, угрожает не только интересам США, но и интересам КНР.

В итоге Россия умудрилась создать «возможность» и для Соединённых Штатов, и для Китая. Оба государства могут теперь ответить на «противоречивые действия» Москвы в Афганистане укреплением сотрудничества по вопросам безопасности и развития.

Сближение России с талибами ослабит фундамент стратегического партнёрства Москвы с Пекином. Тому есть несколько причин. Поддержка «Талибана» прямо противоречит одному из основных дипломатических принципов Китая: невмешательству в дела другой суверенной страны, «хотя лицемерие Китая в отношении этого принципа хорошо известно», указывает автор.

Китай не может просто смотреть на действия России в Афганистане, поскольку обе страны играют ведущую роль в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), организации, чья цель — борьба с сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом. «Талибан» можно легко связать «со штаммами экстремизма и терроризма», которые угрожают стабильности всех стран Центральной Азии, а также китайской провинции Синьцзян. Фактически разделение России и Китая на сферы влияния в Афганистане и Центральной Азии уже началось: Китай наладил антитеррористический механизм с Афганистаном, Таджикистаном и Пакистаном; Россия отсюда была как бы «вырезана».

Такое отношение КНР к вопросу безопасности неудивительно. Поддержка религиозной фундаменталистской организации вроде «Талибана» противоречит целям Китая по сохранению светской стабильности в Афганистане, и особенно противоречит в то время, когда Пекин подавляет экстремистских религиозных деятелей в автономном Синьцзяне.

В свою очередь, Соединённые Штаты имеют теперь возможность расширить сотрудничество с Китаем. То сотрудничество, что уже началось по вопросу Северной Кореи, теперь расширится и на Афганистан. Две державы могут «компенсировать» действия России в Афганистане.

Соединенные Штаты могли бы сотрудничать с Китаем по вопросам предоставления большей помощи в области безопасности и подготовки кадров для афганской национальной армии, которая долгое время пытается утвердиться в качестве эффективной боевой силы против «Талибана». Благодаря возможному военному присутствию Китая в восточном Афганистане новое партнёрство получило бы большое значение для оказания помощи США в стабилизации Афганистана и предотвращения распространения экстремизма на Синьцзян.

Учитывая взаимную заинтересованность Соединённых Штатов и Китая в стабильности Афганистана, которую разрушают вооружённые талибы (поддерживаемые Россией, указывает автор), следует отметить, что Россия создаёт «достаточно стимулов» для американо-китайского сотрудничества в данной области.

Кроме того, поддерживая движение «Талибан» «более решительно и откровенно», Россия рискует подтолкнуть страны Средней Азии к Китаю в вопросе гарантий безопасности, а также к расширению сотрудничества с Соединёнными Штатами.

Соединённым Штатам, убеждён Дэниел Арчик, следует приложить все усилия, чтобы разоблачить «двуличные отношения» России с талибами-фундаменталистами и открыть правду Таджикистану и Узбекистану, а затем предложить американскую поддержку.

«В вопиющей попытке нанести ущерб интересам США Россия рискует нанести ущерб собственной безопасности, своим хрупким отношениям с Китаем и его сфере влияния в Средней Азии», — уверен аналитик. «Противоречия, которые Россия породила для Китая и стран Центральной Азии, попросту слишком велики, чтобы их игнорировать», — добавляет он.

Слухи о поддержке Россией талибов (это при том, что «Талибан» запрещен в РФ) появляются в иностранной прессе не впервые. Месяц тому назад генерал Джон Николсон, командующий силами НАТО в Афганистане, сообщил, что Москва поставляла оружие боевикам «Талибана».

Вооружая талибов, Москва нарушила международное право, указывает издание «The Telegraph» (Великобритания). В том, что русские поставляли талибам оружие, у генерала «нет никаких сомнений».

Москва поставляла талибам пулемёты и прочее оружие. Разведка полагает, что это оружие использовалось для атак против сил безопасности Афганистана в южных провинциях.

Джон Николсон выступил в Кабуле совместно с Джеймсом Мэттисом, американским министром обороны. Последний не скрывает, что США должны противостоять России в Афганистане — в стране, где некогда проиграл в 1980-х годах войну Советский Союз.

Вместе с тем в британском материале отмечается, что Россия отрицает оказание какой-либо военной поддержки талибам. Имеющиеся же контакты Москвы с движением ограничены соображениями в области безопасности и принуждения фундаменталистов к примирению со светским афганским правительством.

Слова Николсона приводили и другие крупные издания Запада, например, немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» . Здесь приводятся и высказывания генерала Кёртиса Скапарротти, главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе. Недавно на слушаниях в Конгрессе США он заявил о «возросшем влиянии» России и о «возможных» её поставках «Талибану».

На эти слухи ответил публично представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. «В отличие от американских правительственных служб, не существует никакого сотрудничества российского министерства обороны с организациями, которые признаны ООН в качестве террористических», — заявил он.

И всё-таки, указывает издание, Москва подтверждает, что она укрепила связи с «Талибаном», но лишь для того, чтобы побудить талибов к сотрудничеству с руководством Кабула и к продвижению мирного урегулирования. Талибы должны, как считают в МИД РФ, выполнить три определённых условия: 1) признать афганскую конституцию; 2) разоружиться; 3) прекратить контакты с «ИГ» и «Аль-Каидой» (обе группировки запрещены в РФ).

«Повышение» же роли «Талибана» в Москве не признают. Там говорят, что ведь и правительство в Кабуле тоже встречалось со своими противниками. Впрочем, в Кабуле уточняют, что никакого прогресса это не принесло. Боевые действия как шли, так и идут.

Ещё одно обвинение в связях Москвы с талибами донеслось из Киева. Там мелочиться не стали — обвинили русских заодно и в контактах с «ИГ».

На заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси украинская делегация передала вице-президенту ПА Расе Юкнявичене доклад о связях России с «ИГ», «Талибаном», ХАМАС и «Хезболлой». Об этом 29 мая сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

По словам главы украинской делегации Ирины Фриз, в документе говорится о связях «Российской Федерации с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии». В документе содержатся «факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, «Талибаном», ХАМАС, «Хезболлой» и т. п.».

Совсем другая правда оказалась на столе натовского начальника Йенса Столтенберга. 24 мая на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО заявил, что у Североатлантического альянса нет информации, которая подтверждала бы связи между властями России и движением «Талибан». «Мы видели сообщения, но не видели окончательных доказательств прямой поддержки Россией «Талибана», — цитирует господина Столтенберга «Коммерсантъ» .

На той же пресс-конференции Столтенберг призвал Москву присоединиться к мирному урегулированию в Афганистане.

Москва едва ли имеет что-нибудь против этого: ведь ранее именно в Москве прошли два раунда переговоров по афганскому урегулированию, причём оба были инициированы российскими властями.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: Manxman
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Комментарии 8

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  1. василий50 Сегодня, 06:27
    Во всей *красе* проявилась основа и политики и самих политиков США и их сателитов. Создали *талибан*, вооружили, много лет прикармливали, а сегодня когда стало неудобно быть создателями столь одиозных и малоуправляемых деятелей, обвинить кого то другого в собственных подлостях.
    василий50
  2. inkass_98 Сегодня, 06:32
    Естественно, что русские все делают назло США, даже Россия специально для этого существует. Каждый новорожденный в РФ вместе со свидетельством о рождении получает методичку о наиболее эффективных методах по противодействию США. Но невоторые со временем ее теряют и превращаются в либерастов, ибо человек без методички ничто, даже не знает "цветовой дифференциации штанов" (С).
    inkass_98
  3. Владимирец Сегодня, 06:39
    Блестящая аналитега! Тема "зачем это России" не раскрыта. "Назло" это мощная причина в международной политике. smile
    Владимирец
  4. Печенег Сегодня, 06:52
    В этом материале американский аналитик выдает желаемое за действительность.
    Печенег
  5. Мар.Тира Сегодня, 06:54
    С какого перепугу Средняя Азия будет дружить с Западом,и США против Афганских талибов.Их что зелёными бумажками купят,или талибы угрожают захватить их?Я что такого не слышал.Наоборот,США создаёт очаги напряжённости,создавая свои базы у границ среднеазиатских стран,граничащих с Афганистаном,и пытаются дестабилизировать в них политическую ситуацию.Об это давно предупреждал генерал Ивашов.
    Мар.Тира
  6. алекс-сп Сегодня, 07:12
    Поддерживаем или нет - не знаю. Но на мой взгляд, на данный момент - талибы наименьшее зло из всех там возможных.
    алекс-сп
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:18
    Оба государства могут теперь ответить на «противоречивые действия» Москвы в Афганистане укреплением сотрудничества по вопросам безопасности и развития.

    С какой настойчивостью американцы пытаются разорвать российско-китайские отношения. Вот уже и талибов к этому пристегнули. Но выдавать желаемое за действительное - извечная болезнь американских СМИ.
    rotmistr60
  8. Красный карлик Сегодня, 07:20
    Россия давно должна была поддержать талибов, но в то время она пошла на поводу у США.
    Красный карлик
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