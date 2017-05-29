Ле Пен вновь заявила о необходимости нормализации отношений с Москвой
Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен приветствует визит во Францию Владимира Путина и отмечает необходимость нормализации отношений с Россией, передает РИА Новости .
В понедельник президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры в Версале, на которых обсудят двусторонние отношения, урегулирование кризисов в Сирии и на Украине, а также другие международные проблемы.
По ее мнению, официальный Париж не должен ставить во главу угла аспекты внутренней политики России.
Она считает также, что президент Макрон еще не определил курс международной политики Франции.
В понедельник президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры в Версале, на которых обсудят двусторонние отношения, урегулирование кризисов в Сирии и на Украине, а также другие международные проблемы.
Я очень рада, что Владимира Путина принимают во Франции, и я думаю, что необходимо нормализовать отношения с Россией,сказала Ле Пен в эфире радио RTL.
По ее мнению, официальный Париж не должен ставить во главу угла аспекты внутренней политики России.
Вопрос в том, должны ли мы сотрудничать с Россией и, кроме того, с США, чтобы бороться с исламистским фундаментализмом, который сегодня является гигантскими вызовом в сфере международных отношений,отметила лидер партии.
Она считает также, что президент Макрон еще не определил курс международной политики Франции.
Эммануэль Макрон прямо сейчас не слишком стремится заниматься международной политикой. Да, мы видели соревнование мускулов. Ладно, это хорошо, это наделало шума в СМИ. Но к чему было это? Это остается вопросом,сказал Ле Пен, комментируя рукопожатие Макрона и Дональда Трампа, которое привлекло внимание прессы.
Использованы фотографии: AP Photo, Christophe Ena
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