Ле Пен вновь заявила о необходимости нормализации отношений с Москвой

Я очень рада, что Владимира Путина принимают во Франции, и я думаю, что необходимо нормализовать отношения с Россией,

Вопрос в том, должны ли мы сотрудничать с Россией и, кроме того, с США, чтобы бороться с исламистским фундаментализмом, который сегодня является гигантскими вызовом в сфере международных отношений,

Эммануэль Макрон прямо сейчас не слишком стремится заниматься международной политикой. Да, мы видели соревнование мускулов. Ладно, это хорошо, это наделало шума в СМИ. Но к чему было это? Это остается вопросом,