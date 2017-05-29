12:59 29 мая

Ле Пен вновь заявила о необходимости нормализации отношений с Москвой

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен приветствует визит во Францию Владимира Путина и отмечает необходимость нормализации отношений с Россией, передает РИА Новости .

Ле Пен вновь заявила о необходимости нормализации отношений с Москвой


В понедельник президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры в Версале, на которых обсудят двусторонние отношения, урегулирование кризисов в Сирии и на Украине, а также другие международные проблемы.


Я очень рада, что Владимира Путина принимают во Франции, и я думаю, что необходимо нормализовать отношения с Россией,
сказала Ле Пен в эфире радио RTL.

По ее мнению, официальный Париж не должен ставить во главу угла аспекты внутренней политики России.

Вопрос в том, должны ли мы сотрудничать с Россией и, кроме того, с США, чтобы бороться с исламистским фундаментализмом, который сегодня является гигантскими вызовом в сфере международных отношений,
отметила лидер партии.

Она считает также, что президент Макрон еще не определил курс международной политики Франции.

Эммануэль Макрон прямо сейчас не слишком стремится заниматься международной политикой. Да, мы видели соревнование мускулов. Ладно, это хорошо, это наделало шума в СМИ. Но к чему было это? Это остается вопросом,
сказал Ле Пен, комментируя рукопожатие Макрона и Дональда Трампа, которое привлекло внимание прессы.

Использованы фотографии: AP Photo, Christophe Ena
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. Чёрный Сегодня, 11:29
    За её партией - будущее....ещё 2-3 срока и её партия победит...(если к тому времени во Франции ещё белые останутся)
    Чёрный
    1. Partyzan Сегодня, 11:33
      белые эмигрируют, возможно даже в Россию bully
      Partyzan
      1. Чёрный Сегодня, 11:34
        Цитата: Partyzan
        белые эминрируют, возможно даже в Россию

        ...это если успеют...лет через 10 представляю себе картинку...приезжает безвизовый краинец во Францию, Германию туристом, заходит в кабак и просит: " Дайте сала трохи".. а в ответ удивлённый взгляд из под чадры и стена непонимания laughing
        Чёрный
        1. bulvas Сегодня, 11:40
          Цитата: Чёрный
          лет через 10 представляю себе картинку...приезжает безвизовый краинец


          Самое интересное, что многие раньше и не смогут поехать
          bulvas
        2. Weyland Сегодня, 12:37
          Цитата: Чёрный
          в ответ удивлённый взгляд из под чадры и стена непонимания

          А в ответ: "донгуз (свинья) - хараааам! Смерть кафиру!" laughing
          Weyland
      2. vch Сегодня, 12:08
        Скорее всего.....
        vch
      3. Аскет Сегодня, 12:46
        Цитата: Partyzan
        белые эмигрируют, возможно даже в Россию bully

        Земли у нас много пусть белые фермеры выращивают все что хотят без всяких квот ЕС. Вот будет зрада для свидомых скакунов из неохазарии
        Аскет
    2. Zibelew Сегодня, 11:34
      Белые к этому времени останутся в меньшинстве. Вырождаются они по всей Европе. Предлагаю найти жену премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля на традиционном фото жен лидеров стран альянса во время саммита НАТО в Брюсселе
      Zibelew
      1. Чёрный Сегодня, 11:40
        Цитата: Zibelew
        Предлагаю найти жену премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля на традиционном фото жен лидеров стран альянса во время саммита НАТО в Брюсселе

        ...это та что в галстуке за космонавтом стоит? wassat ....
        Чёрный
        1. Zibelew Сегодня, 11:45
          Так точно laughing И кроме того канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй, первый министр Шотландии Никола Стерджен не имеют детей. Эммануэль Макрон женился на своей учительнице, детей у пары нет. Премьера-министра Нидерландов Марка Рютте женщины не интересуют. Жан-Клод Юнкер, являющийся председателем европейской комиссии, и нынешний премьер Италии Паоло Джентилони тоже не имеют детей. Действующий премьер Люксембурга Ксавье Беттель открытый гомосексуалист. Президент Литвы Даля Грибаускайте замужем никогда не была и детей она тоже не имеет.
          Zibelew
          1. Чёрный Сегодня, 11:48
            Цитата: Zibelew
            Премьера-министра Нидерландов Марка Рютте женщины не интересуют.

            Его интересует "жена" премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля wassat
            Чёрный
            1. Комментарий был удален.
              1. cniza Сегодня, 12:08
                Зачем постить такую "блевотину" ?
                cniza
      2. svp67 Сегодня, 11:40
        Цитата: Zibelew
        Предлагаю найти жену премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля на традиционном фото жен лидеров стран альянса во время саммита НАТО в Брюсселе

        Левый верхний МУЖЧИНА. "Сладкая парочка"
        svp67
        1. cniza Сегодня, 11:52
          Как Вы их различаете ? laughing , по моему они одинаковые.
          cniza
      3. bulvas Сегодня, 11:41
        Цитата: Zibelew
        Вырождаются они по всей Европе. Предлагаю найти жену премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля на традиционном фото жен лидеров стран альянса во время саммита НАТО в Брюсселе


        Неужели, та(тот), который(я) в галстуке???

        - не поленился, поискал и вот что нашел:

        Муж премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля позировал для общего фото жен глав государств


        слов нет ........
        bulvas
        1. voyaka uh Сегодня, 11:51
          "Муж премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля позировал для общего фото жен глав государств "////

          Сейчас все больше женщин становятся главами государств, президентами, министрами.

          Соответственно, их мужья попадают в категорию "супруги глав государств, министров..."
          Где и фотографируются вместе, независимо от пола.
          voyaka uh
          1. Чёрный Сегодня, 11:57
            Цитата: voyaka uh
            Соответственно, их мужья попадают в категорию "супруги глав государств, министров..."
            Где и фотографируются вместе, независимо от пола.

            Да ну?...шо то я мужа Терезы Мей не вижу... laughing
            Чёрный
            1. voyaka uh Сегодня, 12:55
              Общая фотография супругов политиков добровольная. Хочешь фоткайся, хочешь - нет.
              Муж Терезы Мей - банкир, деловой человек.
              Не факт, что он вообще приехал на саммит.
              А муж Ксавье Беттель - архитектор, "свободный художник".

              Я заметил, что у Вас проблемы с грамматикой русского языка.
              "Что" пишется с "Ч", а не с "Ш". smile
              voyaka uh
          2. Weyland Сегодня, 12:39
            Цитата: voyaka uh
            Соответственно, их мужья попадают в категорию "супруги глав государств, министров..."

            Если бы победила Клинтонша, то впервые в истории экс-президент США стал бы первой леди США! laughing
            Weyland
      4. begemot20091 Сегодня, 12:35
        да и у макрона.....
        как бы помягче выразится:
        -старушка не камильфо
        begemot20091
    3. cniza Сегодня, 11:34
      Если сама Франция сохранится , но в ближайшее время ей не дадут победить.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:37
        Цитата: cniza
        в ближайшее время ей не дадут победить.

        Не ко двору она пришлась Фашингтонскому обкому .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 11:41
          Там отец много набедокурил в свое время , она конечно подчистилась , но пока но...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:43
            Как говорится - будем посмотреть что там во Франции дальше будет .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 11:50
              Паша , если голову не включат , ничего хорошего их не ждет.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:51
                Твои бы слова да французам в уши ...
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:57
                  Пока не перестанут превращаться в "заднеприводных" , ничего им не поможет.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
                    Кто бы спорил ...
                    bouncyhunter
    4. karish Сегодня, 11:35
      Цитата: Чёрный
      За её партией - будущее....ещё 2-3 срока и её партия победит

      laughing laughing
      Трамп , Трамп . Трампушка.
      У Ле Пен нет будудщего.
      В тот момент когда исчезнет проблема имигрантов - исчезнет и Ле .Пен.


      Цитата: Чёрный
      .(если к тому времени во Франции ещё белые останутся)

      А если не остануться , какой Вам от Ле Пен прок ?
      Или думаете в этом случае её существование будет зависеть от России , а не от избравших её папуасов ?
      karish
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:40
        Цитата: karish
        В тот момент когда исчезнет проблема имигрантов - исчезнет и Ле .Пен.

        Пока США шерстят Ближний Восток на пару с вами и саудитами,проблема эмигрантов будет .А так как ближневосточный геморой не имеет логического конца,проблема эмигрантов будет вечна.
        НЕКСУС
        1. karish Сегодня, 11:56
          Цитата: НЕКСУС
          Пока США шерстят Ближний Восток на пару с вами и саудитами,проблема эмигрантов будет

          Ну значит и будет вам счастье
          Цитата: НЕКСУС
          А так как ближневосточный геморой не имеет логического конца,проблема эмигрантов будет вечна.

          Вечная Ле Пен -- мечта laughing
          karish
          1. НЕКСУС Сегодня, 12:09
            Цитата: karish
            Ну значит и будет вам счастье

            Что читая такой коммент можно сказать о человеке,если подумать о том,что убитых людей и с той и с другой стороны вместе,давно перевалило за несколько миллионов. Лавров о таких людях достаточно ясно сказал.
            НЕКСУС
      2. Чёрный Сегодня, 11:44
        Цитата: karish
        У Ле Пен нет будудщего.

        Читайте внимательней. Там на писано у её ПАРТИИ wink
        Трамп , Трамп . Трампушка
        Что с вами, Шо вы там делаете? Прекратите! wassat .
        В тот момент когда исчезнет проблема имигрантов - исчезнет и Ле .Пен.
        Когда проблеа мигрантов исчезнет, начнутся проблемы у коренных...впрочем, уже начались..
        Чёрный
        1. karish Сегодня, 11:57
          Цитата: Чёрный
          Читайте внимательней. Там на писано у её ПАРТИИ

          её партия без неё , как либералдемократы без Жирика
          Цитата: Чёрный
          Когда проблеа мигрантов исчезнет, начнутся проблемы у коренных...впрочем, уже начались..

          вообще французы настолько конченные снобы , что единственное кого они любят - это себя единственных.
          karish
          1. vch Сегодня, 12:13
            Цитата: karish
            вообще французы настолько конченные снобы , что единственное кого они любят - это себя единственных.

            Так то оно так. Вопрос в другом - а сколько всего настоящих французов осталось?? Такое впечатление, что арабов и негров уже больше, чем коренной нации.....
            vch
          2. Weyland Сегодня, 12:43
            Цитата: karish
            единственное кого они любят - это себя единственных.


            Есть такая французская шутка:
            если дерешься на дуэли с французом, целься выше головы: попадешь в самомнение, а это для него безусловно смертельно!
            Weyland
      3. bulvas Сегодня, 11:48
        Цитата: karish
        А если не остануться , какой Вам от Ле Пен прок ?
        Или думаете в этом случае её существование будет зависеть от России , а не от избравших её папуасов ?


        Специально для karish
        У меня есть знакомый израильтянин, он с ребенком поехал во Францию, хотел свозить его в Дисней-ленд

        В аэропорту на контроле сидели две черные сотрудницы, увидели израильский паспорт - побелели, мурыжили их около часа (с сыном) куда-то звонили, сообщали с выпученными глазами, что у них тут целых 2 израильтянина, к ним приходили такие же соплеменники, глазели на них.
        Потом все-таки пропустили

        Ле Пен нужна во Франции, просто, в России это понимают и говорят вслух, чего Запад позволить себе не может
        bulvas
        1. karish Сегодня, 11:54
          Цитата: bulvas
          В аэропорту на контроле сидели две черные сотрудницы, увидели израильский паспорт - побелели, мурыжили их около часа (с сыном) куда-то звонили, сообщали с выпученными глазами, что у них тут целых 2 израильтянина, к ним приходили такие же соплеменники, глазели на них.

          Наверное первый раз израильтян увидели laughing
          Интересно сколько израильтян за свою жизнь не посетили францию ?
          Мои знакомые , я , знакомые моих знакомых - ездили все.
          Правда когда я ездил , нас было целых 3 -- наверное напугав их числом , нас пропустили без разговоров.
          karish
          1. Чёрный Сегодня, 12:21
            "Евреев опять убивают на европейской земле только за то, что они евреи." ( Б. Нетаньяху)
            "Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции..." (А.Либерман.)
            Чёрный
            1. karish Сегодня, 12:29
              Цитата: Чёрный
              "Евреев опять убивают на европейской земле только за то, что они евреи." ( Б. Нетаньяху)
              "Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции..." (А.Либерман.)

              Что ты мне пытаешься доказать ? Что французы антисемиты ? Я это и так знаю.
              Только они в такой же степени русофобы , германофобы , англофобы --- французы самые большие (..вставить национальность .)фобы в мире.
              Ненавидят всех , кроме себя любимых.
              Кинут за кусок круасана кого угодно.
              karish
              1. Чёрный Сегодня, 12:35
                Цитата: karish
                Что ты мне пытаешься доказать ?

                Абсолютно ничего. Просто привожу слова ваших официальных лиц, самого высокого уровня! smile
                Что французы антисемиты ? Я это и так знаю.
                У тебя французофобия? smile
                Чёрный
                1. karish Сегодня, 12:38
                  Цитата: Чёрный
                  У тебя французофобия?

                  нет , я их не боюсь.
                  karish
                  1. Чёрный Сегодня, 12:39
                    Цитата: karish
                    нет , я их не боюсь.

                    Ты смелый человек! smile Эк ты по ним лихо прошёлся!
                    Кинут за кусок круасана кого угодно.

                    Только они в такой же степени русофобы , германофобы , англофобы --- французы самые большие (..вставить национальность .)фобы в мире.
                    Ненавидят всех , кроме себя любимых.
                    Кинут за кусок круасана кого угодно.

                    Чёрный
    5. svp67 Сегодня, 11:35
      Цитата: Чёрный
      За её партией - будущее....ещё 2-3 срока и её партия победит...(если к тому времени во Франции ещё белые останутся)

      Не в этой жизни. Она как наш Жириновский, шума много - дел не очень... Она не будет президентом НЕ КОГДА,
      svp67
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:38
        Она считает также, что президент Макрон еще не определил курс международной политики Франции.
        Макарону штаты не указали ещё что ли? не до него...
        андрей юрьевич
      2. Чёрный Сегодня, 11:47
        Цитата: svp67
        Она не будет президентом НЕ КОГДА,

        Разве я написал что ОНА будет президентом?...Она, возможно, нет, а вот тот к то разделяет её взгляды- вполне. Её партия с каждыми выборами значительно прибавляет....
        Чёрный
    6. vovanpain Сегодня, 11:44
      В понедельник президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры в Версале, на которых обсудят двусторонние отношения, урегулирование кризисов в Сирии и на Украине, а также другие международные проблемы.

      Очередные пустые посиделки,посидят,попьют винца и разьедутся по своим делам,дело Олланда живее всех живых .Эммануэль блин.
      vovanpain
    7. сибиралт Сегодня, 12:46
      Цитата: Чёрный
      За её партией - будущее....ещё 2-3 срока и её партия победит...(если к тому времени во Франции ещё белые останутся)

      Через два-три срока и Ле Пен почернеет от времени! laughing
      сибиралт
  2. _Ugene_ Сегодня, 11:38
    Не интересно. Все они много чего заявляют, пока их не изберут. Потом выясняется что говорить и делать совсем не одно и то-же. Трамп - хороший пример.
    _Ugene_
  3. Tusv Сегодня, 11:39
    Прокакала полимеры. - сиди на попе ровно. Мы тут пылинки сдували, а она... Прошел Агент Кремля по фамилии Маркон
    Tusv
    1. karish Сегодня, 12:03
      Цитата: Tusv
      Прокакала полимеры. - сиди на попе ровно. Мы тут пылинки сдували, а она... Прошел Агент Кремля по фамилии Маркон

      С Макроном кремль побил горшки , поддерживая Файона.
      В случае победы на президентских выборах во Франции бывшего министра экономики Эммануэля Макрона Россия, скорее всего, получит еще одного антагониста во внешней политике. О том, что Франции не следует сближаться с Россией и нужно ориентироваться на европейские структуры Макрон заявил накануне во время предвыборных дебатов на телеканале TF1.

      «У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете… Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой», — заявил Макрон.
      karish
      1. Tusv Сегодня, 12:11
        Цитата: karish
        С Макроном кремль побил горшки , поддерживая Файона

        Фот не фига ты в черепках " биг политик" не разбираешься. Кто победил на выборах, тот агент Кремля и фиг отмажется от этой "истины". Этим надо пользоваться. Пусть теперь Маркон склеивает свой горшок
        Tusv
        1. karish Сегодня, 12:18
          Цитата: Tusv
          Фот не фига ты в черепках " биг политик" не разбираешься. Кто победил на выборах, тот агент

          согласен . КЭП
          karish
          1. Tusv Сегодня, 12:25
            Цитата: karish
            согласен . КЭП

            Фсё. Спалил черезвычайно мобильных огнетов Кремля. wassat Фсе. импичмент, надо новых набирать negative
            Tusv
  4. Lancer Сегодня, 11:43
    Кому сейчас интересно что там она говорит.Судорожные попытки как-то обратить на себя внимание.Но это бесполезно.И она,и её партия - проигравшие и мало кому интересны.
    Lancer
  5. Громобой Сегодня, 11:44
    Жаль денег вбуханных в эту мадам.Для чего,ради пары комплиментов в сторону нашего вождя ?Так от этой неудачницы они цену малую имеют,т.к. мадам не при государственных делах.
    Громобой
    1. karish Сегодня, 12:03
      Цитата: Громобой
      Жаль денег вбуханных в эту мадам

      Только в неё ?
      karish
  6. Altona Сегодня, 11:53
    Цитата: Zibelew
    Эммануэль Макрон женился на своей учительнице, детей у пары нет. Премьера-министра Нидерландов Марка Рютте женщины не интересуют. Жан-Клод Юнкер, являющийся председателем европейской комиссии, и нынешний премьер Италии Паоло Джентилони тоже не имеют детей. Действующий премьер Люксембурга Ксавье Беттель открытый гомосексуалист. Президент Литвы Даля Грибаускайте замужем никогда не была и детей она тоже не имеет.

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    Говорят, баба у Микрона для отводу глаз только, а так он тоже мужеложный.
    Altona
    1. karish Сегодня, 12:20
      Цитата: Altona
      Говорят, баба у Микрона для отводу глаз только, а так он тоже мужеложный.

      А у Ле Пен да же мужа нет feel
      karish
      1. сибиралт Сегодня, 12:51
        А где мужика найти во Франции? Там же одни гомопеды или африканцы. laughing
        сибиралт
  7. 1536 Сегодня, 11:55
    Мы с французами и не ругались. Это НАТОвцам и американцам понадобилась база на полуострове Крым, это им понадобилось запретить(!?) наш Черноморский флот, окружить Россию военными базами, нести всякую ахинею про нашу страну. Так что, если кто-то хочет нормализовать отношения с Российской Федерацией, пусть сначала подумает о своем поведении и поубавит амбиции. Вот французы, например, пусть спросят себя: "Зачем нужен Франции Крым?" И когда ответят, тогда пусть приходят, поговорим. С англичанами понятно, те хотят заполучить полуостров со времен Рюрика и всё у них никак не получается. И не получится. Поэтому с ними говорить вообще не о чем.
    1536
  8. нивасандер Сегодня, 12:34
    смотрите в кинотеатрах новый Х\Ф "Эммануэль и ВВП"(+21)
    нивасандер
  9. Комментарий был удален.
  10. Бензорез Сегодня, 12:44
    Они все говорят, а как до дела доходит- не был, не состоял, не участвовал.
    Бензорез
  11. Рабинович_007 Сегодня, 12:47
    Скоро паранжу оденет, и будут одни глаза видны.
    Рабинович_007
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