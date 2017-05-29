Британская MI-5 намерена расследовать факт игнорирования сообщений о манчестерском террористе
Британская контрразведка проведет внутреннее расследование, которое должно пролить свет на то, почему ее сотрудники пропустили угрозу совершения теракта Салманом Абеди, передает Интерфакс сообщение медиакомпании «Би-би-си».
Цель расследования – выяснить, почему сотрудники MI-5 проигнорировали поступавшую информацию о том, что Абеди представляет опасность национальной безопасности.
По данным «Би-би-си», «два человека, знакомые с Абеди, обращались в полицию с просьбой обратить на него внимание, поскольку он не раз высказывал экстремистские взгляды». Однако их сообщения в итоге были проигнорированы.
Всего в связи с терактом правоохранители задержали 16 человек. Позднее женщину и 16-летнего молодого человека отпустили без предъявления обвинений. Таким образом, полиция в настоящее время допрашивает 14 человек по этому делу.
Напомним, теракт произошел на прошлой неделе по окончании концерта на стадионе «Манчестер Арена». Жертвами стали 22 человека, среди которых семеро детей. Еще 66 человек в настоящее время находятся с ранениями в больнице.
Цель расследования – выяснить, почему сотрудники MI-5 проигнорировали поступавшую информацию о том, что Абеди представляет опасность национальной безопасности.
По данным «Би-би-си», «два человека, знакомые с Абеди, обращались в полицию с просьбой обратить на него внимание, поскольку он не раз высказывал экстремистские взгляды». Однако их сообщения в итоге были проигнорированы.
Всего в связи с терактом правоохранители задержали 16 человек. Позднее женщину и 16-летнего молодого человека отпустили без предъявления обвинений. Таким образом, полиция в настоящее время допрашивает 14 человек по этому делу.
Напомним, теракт произошел на прошлой неделе по окончании концерта на стадионе «Манчестер Арена». Жертвами стали 22 человека, среди которых семеро детей. Еще 66 человек в настоящее время находятся с ранениями в больнице.
Использованы фотографии: https://vistanews.ru
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