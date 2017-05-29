12:55 29 мая

Британская MI-5 намерена расследовать факт игнорирования сообщений о манчестерском террористе

Британская контрразведка проведет внутреннее расследование, которое должно пролить свет на то, почему ее сотрудники пропустили угрозу совершения теракта Салманом Абеди, передает Интерфакс сообщение медиакомпании «Би-би-си».

Британская MI-5 намерена расследовать факт игнорирования сообщений о манчестерском террористе


Цель расследования – выяснить, почему сотрудники MI-5 проигнорировали поступавшую информацию о том, что Абеди представляет опасность национальной безопасности.


По данным «Би-би-си», «два человека, знакомые с Абеди, обращались в полицию с просьбой обратить на него внимание, поскольку он не раз высказывал экстремистские взгляды». Однако их сообщения в итоге были проигнорированы.

Всего в связи с терактом правоохранители задержали 16 человек. Позднее женщину и 16-летнего молодого человека отпустили без предъявления обвинений. Таким образом, полиция в настоящее время допрашивает 14 человек по этому делу.

Напомним, теракт произошел на прошлой неделе по окончании концерта на стадионе «Манчестер Арена». Жертвами стали 22 человека, среди которых семеро детей. Еще 66 человек в настоящее время находятся с ранениями в больнице.

Использованы фотографии: https://vistanews.ru
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Комментарии 17

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  1. Partyzan Сегодня, 11:58
    По данным «Би-би-си», «два человека, знакомые с Абеди, обращались в полицию с просьбой обратить на него внимание, поскольку он не раз высказывал экстремистские взгляды». Однако их сообщения в итоге были проигнорированы.
    А BBC не говорит сколько таких заявлений вообще в полицию поступает? bully
    Partyzan
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:10
      собака кусает хозяина - это так логично и естественно - что они видимо решили не заморачиваться
      с-т Petrov
      1. cniza Сегодня, 12:12
        Этот "зверь" их и загрызет.
        cniza
        1. Shurik70 Сегодня, 12:18
          MI-5 намерена расследовать факт игнорирования сообщений

          Опять ищут козла отпущения. Стрелочник у них виноватый.
          Наверняка людей не хватает всех людей похватать.
          Shurik70
      2. Тралл Сегодня, 12:14
        Цитата: Partyzan
        А BBC не говорит сколько таких заявлений вообще в полицию поступает?

        Достаточно вспомнить, как немецкие полиция и пресса массово замалчивали противоправные действия мигрантов. Вот и здесь налицо "борьба" с террористической угрозой, посредством её преуменьшения и игнорирования.
        Тралл
  2. ЧитаюНовости Сегодня, 11:59
    Британская контрразведка внутреннее расследование,

    проведет?
    провела?
    запланировала?
    ложила на?
    ЧитаюНовости
  3. tiredwithall Сегодня, 12:00
    При нагнетании истерии выход один - быстро хватай на кого указали, а дальше дело техники.
    tiredwithall
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
      Британцы начинают махать кулаками после драки . Посмотрим , что даст это расследование .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 12:10
        Это у кого то носы чешутся , да и выборы у них.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
          Цитата: cniza
          выборы у них.

          Вот поэтому и не сомневаюсь , что это расследование будет иметь скрытый политический подтекст .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:16
            Именно нужный подтекст и раскрутится на полную катушку , как они ещё руку Кремля не узрели?
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:17
              Цитата: cniza
              как они ещё руку Кремля не узрели?

              Не торопи события , всё ещё впереди . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:19
                "Шо опять" , не хочется каркать , но что то подсказывает , что такие события ( теракты )приобретут лавинный характер.
                cniza
  4. Machete Сегодня, 12:03
    Ахаха! В ЕС после каждого теракта месяц вопят про расследования игнорирования информации про террористов.
    Потом всё устаканивается и все на это забивают. До следующего теракта, который совершит подопечный спецслужб той или иной страны.
    Machete
  5. iliitchitch Сегодня, 12:10
    Да просто надо повнимательней быть . Вот предовратили в Москве на днях теракт нешуточный . Уже всё готово было у шайтанов . Никто мужикам и спасибо не сказал . Вот рвануло бы - о , да , пИдалька на недельку у сми появилась бы , разжевать , пожевать , просюсюкать , это они любят . А так ... обошлося так обошлося . А то , что 100500 человек поработали , всю цепочку накрыли - да это так , фигня .
    Кто у тебя за стенкой живёт , а ? Поинтересуйся , а . Времена , когда "моя хата с краю" прошли уже . Твари среди нас . Следи за собой , будь осторожен . Сидит вот скотина за стенкой , и гвоздями начиняет ... А потом , не дай Бог , твои дети погибли ... Может , лучше , превентивно упаковать этот генетический мусор ?
    iliitchitch
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:18
      Вот предовратили в Москве на днях теракт нешуточный . Уже всё готово было у шайтанов . Никто мужикам и спасибо не сказал .


      На Кавказе у цсна фсб - каждый день выезды и ликвидации. В день может доходить до трех адресов на команду. ОМОН поддерживает. СОБРы, Рыси и прочие Росгвардейцы. Ездят в командировки постоянно. Живут на Кавказе больше, чем дома с женой.

      Прямо сейчас идет КТО на какой нибудь улице и прямо сейчас сотрудники лезут под пули - это происходит с конца девяностых - и спасибо им говорят редко.

      Да и следователей, которые через Кавказ прошли - до сих пор называют мус*рами. Клоунов таких на сайте хватает и сейчас

      Тошнит от таких персонажей, да.
      с-т Petrov
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:17
    Даже американцы отметились сообщив, что давали информацию МИ-5 об этом террористе, а эти сейчас решили расследовать почему все пустили на самотек. Причина очень проста - если бы сказали, что он из России то среагировали моментально. Да и черт с ней с Европой, пускай лезут в выбранное ими место еще глубже.
    rotmistr60
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