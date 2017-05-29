13:04 29 мая

Геттемюллер: НАТО не желает провоцировать Россию

Руководство НАТО готово к диалогу с Москвой и не желает провоцировать конфликт, передает РИА Новости заявление заместителя генсека альянса Роуз Геттемюллер.

Геттемюллер: НАТО не желает провоцировать Россию


По ее словам, «НАТО ищет подходы и методы по проведению содержательного диалога с Россией».


Мы усиливаем наши силы сдерживания и обороны, и в то же время мы готовы вести существенный диалог с Россией, три такие встречи уже прошли и одна готовится в будущем. Альянс не хочет спровоцировать конфликт с Россией, а желает вернуть ее к миру и ищет пути расширения диалога с ней,
сказала Геттемюллер на сессии Парламентской ассамблеи в Тбилиси.

Заместитель генсека отметила, что руководство НАТО не хочет «оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе».

Она также подчеркнула важность диалога с Москвой, отметив, что когда руководство альянса садится «за стол переговоров с российской стороной, то российские агрессивные действия, в частности на Украине, всегда находятся в центре нашего внимания».

Использованы фотографии: Zuma/ТАСС
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Комментарии 16

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  1. bouncyhunter Сегодня, 12:16
    Геттемюллер: НАТО не желает провоцировать Россию

    Угу , как в том анекдоте : "Меня окружали добрые и отзывчивые люди , постепенно сжимая кольцо окружения" . am
    bouncyhunter
    1. Тралл Сегодня, 12:18
      Очередная говорящая голова и пустопорожнее бла-бла-бла.
      Джейн Псаки была иконой стиля по сравнению с этими пресными спикерами. smile
      сказала Геттемюллер на сессии Парламентской ассамблеи в Тбилиси

      В Грузии нужно пить черное вино и чачу, кушать шашлык, хинкаль, фрукт и овощ. Говорить тосты, петь и танцевать.
      А не думать о России всякую херню и готовить гадости против нее smile
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 12:23
        Цитата: bouncyhunter
        Геттемюллер: НАТО не желает провоцировать Россию

        Угу , как в том анекдоте : "Меня окружали добрые и отзывчивые люди , постепенно сжимая кольцо окружения" . am


        Как дети малые , это не мы , это не мы...
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 12:31
          Все слова ,вышедшие из рта англосакса-это пустой звук,и люди с адекватной психикой это знают.
          Чёрный
          1. Подрезчик Сегодня, 12:48
            Да, возле твоих дверей сидит обвешанный оружием человек, и утверждает, что не хочет провоцировать конфликт, а хочет поговорить! Действительно такие наивные, или глупые, или других за дураков держат?
            Подрезчик
        2. Zibelew Сегодня, 12:32
          Раз не желают провоцировать Россию, значит страна добилась восстановления обороноспособности. Слабых они не боятся.
          Zibelew
      2. Shurik70 Сегодня, 12:23
        Может потребовать возвращения Псаки?
        Её перлы были гениальными!
        Shurik70
      3. Чёрный Сегодня, 12:25
        Югославия и Ливия тоже не считали НАТО угрозой, но что-то пошло не так... laughing А если серьезно, этот она может говорить что угодно, в межгосударственных отношениях это не имеет никакого значения. Важно то, что НАТО и США отказалось дать обязывающие обязательства о ненаправленности европейской ПРО против России - вот это очень показательно.
        Чёрный
    2. barclay Сегодня, 12:23
      Пока они будут считать действия России по защите своих интересов агрессией, картина не изменится. Это будет "существенный диалог" глухого с немым.
      barclay
      1. Тралл Сегодня, 12:25
        это "пока" будет вечным
        это как борьба добра со злом, в которой победу старается обержать "бабло" smile
        Тралл
    3. сибиралт Сегодня, 12:41
      Будет лучше российским войскам подойти к Берлину, тогда и поговорим. laughing
      сибиралт
    4. ohtandur Сегодня, 12:41
      вот когда начинают тебе говорить что "мы бедные рыбаки с севера, пришли к вам с миром", то в следующую минуту обычно уже блестят мечи. Так что надо были на чеку. История знает достаточно примеров когда перед нападением говорят о безобидности.
      ohtandur
  2. Комментарий был удален.
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:23
    а желает вернуть ее к миру и ищет пути расширения диалога с ней,

    Вот в чем дело. Это оказывается Россия не только угрожает, а еще и воюет, Вот только с кем? Если таким образом НАТО будет искать "пути расширения диалога", то очевидно, что ни какого диалога в ближайшем будущем не будет.
    rotmistr60
  4. василий50 Сегодня, 12:29
    Чем то напомнило лихие девяностые. Когда грабители с оружием в руках *убеждали* *не быть жадными* или ещё какие благоглупости. Говорили много и убеждённо. То что несогласных калечили-убивали вроде как и само собой разумеется, не стоит обращать внимания.
    василий50
  5. Logall Сегодня, 12:35
    Цитата: rotmistr60
    а желает вернуть ее к миру и ищет пути расширения диалога с ней,

    Вы, говорит, нагнитесь и мы с вами будем любить друг друга!
    Logall
  6. 1536 Сегодня, 12:42
    Очередной раунд, а то и матч, остался за НАТО. Оно, наконец, вышло на границы России. Например, под Нарвой, за которую воевал еще Петр I, а потом в этом месте Красная Армия приняла свои первые бои с немцами в 1918-м, стоят теперь американские войска. И чтобы не было матч-реванша, натовцы призывают к переговорам? Боятся? Вряд ли. Скорее готовятся к новому "лягушачьему прыжку". Куда? Да ясное дело: в Крым и Калининградскую область. Это, по всей видимости, будет делаться во время или после выборов Президента РФ. И от того, кто будет Президентом, зависит мирной будет эта очередная стадия экспансии НАТО на Восток, или перерастет в военное столкновение. Но то, что экспансия будет продолжаться сомнений нет. Поэтому никаких переговоров с агрессором быть не должно.
    1536
  7. Alex66 Сегодня, 12:58
    Все эти разговоры значат только одно НАТО пока не готово к войне с Россией. Но судя по нашему руководству оно еще надеется, что их запишут в Золотой Миллиард, иначе бы давно вернули семьи и деньги на Родину.
    Alex66
  8. zivXP Сегодня, 13:01
    Это форменное безобразие, не желает, а провоцирует. Хвост управляет собакой, и куда только руководство НАТО смотрит?
    zivXP
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