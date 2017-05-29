Геттемюллер: НАТО не желает провоцировать Россию
Руководство НАТО готово к диалогу с Москвой и не желает провоцировать конфликт, передает РИА Новости заявление заместителя генсека альянса Роуз Геттемюллер.
По ее словам, «НАТО ищет подходы и методы по проведению содержательного диалога с Россией».
Заместитель генсека отметила, что руководство НАТО не хочет «оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе».
Она также подчеркнула важность диалога с Москвой, отметив, что когда руководство альянса садится «за стол переговоров с российской стороной, то российские агрессивные действия, в частности на Украине, всегда находятся в центре нашего внимания».
По ее словам, «НАТО ищет подходы и методы по проведению содержательного диалога с Россией».
Мы усиливаем наши силы сдерживания и обороны, и в то же время мы готовы вести существенный диалог с Россией, три такие встречи уже прошли и одна готовится в будущем. Альянс не хочет спровоцировать конфликт с Россией, а желает вернуть ее к миру и ищет пути расширения диалога с ней,сказала Геттемюллер на сессии Парламентской ассамблеи в Тбилиси.
Заместитель генсека отметила, что руководство НАТО не хочет «оставлять будущим поколениям сложную политическую ситуацию в мире и регионе».
Она также подчеркнула важность диалога с Москвой, отметив, что когда руководство альянса садится «за стол переговоров с российской стороной, то российские агрессивные действия, в частности на Украине, всегда находятся в центре нашего внимания».
Использованы фотографии: Zuma/ТАСС
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