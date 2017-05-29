Президент Киргизии: стране необходимо самой зарабатывать на военную технику и вооружение

Возможно, что мы уже не будем получать такую значительную помощь, как раньше, от союзников. Поэтому Кыргызстану необходимо самому зарабатывать и финансировать приобретение техники, вооружения и боеприпасов,

Государству удалось преодолеть разобщенность войск и сформировать централизованную систему командования армией,

Сейчас в мире и регионе сложилась непростая ситуация. Не урегулированы приграничные споры, звучат прогнозы о возможных войнах, а международный терроризм набирает силу. Вооруженным силам, в такой напряженной ситуации, необходимо быть готовыми защитить Родину от агрессии извне, а также от внутренних вызовов,