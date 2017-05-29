15:58 29 мая

Президент Киргизии: стране необходимо самой зарабатывать на военную технику и вооружение

Республика больше не будет получать значительную военную помощь от союзников, поэтому нужно самим зарабатывать и финансировать свою армию, передает Интерфакс заявление президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.



Возможно, что мы уже не будем получать такую значительную помощь, как раньше, от союзников. Поэтому Кыргызстану необходимо самому зарабатывать и финансировать приобретение техники, вооружения и боеприпасов,
сказал Атамбаев в ходе торжественного мероприятия в честь 25-летия Вооруженных сил страны.


По его словам, «правительство и парламент республики должны предусмотреть увеличение расходов на оборону в бюджете на следующий 2018 год».

Президент отметил, что «военная реформа, начатая в республике пять лет назад, состоялась».

Государству удалось преодолеть разобщенность войск и сформировать централизованную систему командования армией,
сказал он.

Сейчас в мире и регионе сложилась непростая ситуация. Не урегулированы приграничные споры, звучат прогнозы о возможных войнах, а международный терроризм набирает силу. Вооруженным силам, в такой напряженной ситуации, необходимо быть готовыми защитить Родину от агрессии извне, а также от внутренних вызовов,
заявил Атамбаев.

Затем в связи с годовщиной президент наградил ряд военнослужащих медалью "Данк" (Слава) и почетными грамотами.

Использованы фотографии: http://russian.cntv.cn
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Комментарии 15

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  1. katalonec2014 Сегодня, 13:18
    Делать старьё,а тем более пытаться в будущем выйти с ним на мировой рынок,не имеет смысла,а создать своё они не в состоянии,они безнадёжно отстали.Увы.
    katalonec2014
    1. НасРать Сегодня, 13:20
      Цитата: katalonec2014
      они безнадёжно отстали..

      Это Вы про кого?

      Атамбаев подводит население республике к тому, что дальнейшие закупки вооружений будут за счет Киргизии. Россия, очевидно, намекнула - халявы больше не будет, надо когда то и платить!
      НасРать
      1. enhansment Сегодня, 13:23
        Про Киргизов. Видимо прочитал Разрабатывать, а не зарабатывать.
        enhansment
        1. Василенко Владимир Сегодня, 15:05
          у них и с зарабатывать проблемы
          Василенко Владимир
      2. katalonec2014 Сегодня, 13:26
        Я собственно о том что что то самим производить они не в состоянии,их удел или клянчить как соседи,или покупать,третьего им не дано.
        katalonec2014
      3. Астарт Сегодня, 13:28
        Цитата: НасРать
        Россия, очевидно, намекнула - халявы больше не будет, надо когда то и платить!

        Мысль, что за себя надо платить самому здравая, Но почему сейчас, Да и вообще, когда это они намеки о конце халявы понимали
        Астарт
  2. Рабинович_007 Сегодня, 13:19
    Я так понимаю, Киргизия полностью на пропитании у России?
    Рабинович_007
    1. Scoun Сегодня, 14:14
      Цитата: Рабинович_007
      Я так понимаю, Киргизия полностью на пропитании у России?

      На столько же на сколько и Беларусь.
      Цитата: Оператор
      Киргизия первая в регионе Средней Азии и Казахстана ляжет под ИГИЛ - далее везде.

      На карту для начала посмотрите, если кто первый то это Таджикистан.
      Scoun
      1. Василенко Владимир Сегодня, 15:06
        Цитата: Scoun
        На столько же на сколько и Беларусь.

        не сравнивайте, Белоруссия худо бедно себя прокормит да и промышленность есть а здесь....
        Василенко Владимир
  3. Оператор Сегодня, 13:36
    Киргизия первая в регионе Средней Азии и Казахстана ляжет под ИГИЛ - далее везде.

    Нам надо готовиться к приему последних русских беженцев из этого региона и создавать зону безопасности вдоль российско-казахской границы (желательно на территории самого Казахстана).
    Оператор
    1. igor1981 Сегодня, 13:47
      Цитата: Оператор
      Нам надо готовиться к приему последних русских беженцев из этого региона и создавать зону безопасности вдоль российско-казахской границы (желательно на территории самого Казахстана).


      Верно зону безопасности нужно создавать в районе рек Урал и Ишим ,а также между этими реками вдоль всей северной территории с вхождением в эту зону безопасности таких городов,как,Петропавловск,Кустанай, Кокчетав,Усть-Каменногорск,Уральск, Актюбинск,Павлодар.
      Ну вы поняли о чём я....
      igor1981
  4. roskot Сегодня, 13:53
    Страна перепрыгнувшая капитализм и попав в социализм, а теперь добравшись до капитализма не в силах сделать что то свое, тем более высокотехнологичное.
    roskot
  5. KVashentcev Сегодня, 14:45
    Вот уж не ожидал от них такого заявления. Они же привыкли Россию "доить": наберут в долг, потом шантажируют американскими базами у наших границ, потом получают прощение долгов, и можно начинать карусель сначала.. А тут, гляньте ка, решили сами себе заработать! Небось решили американцам все же продаться, а там эти выкрутасы не проходят, платишь - получаешь списанный в США утиль и дорогостоящее обслуживание.
    KVashentcev
  6. 1536 Сегодня, 15:23
    Американцы раздают в кредит оружие за лояльность, раз, размещение своих баз, два, за получение преференций в экономике данной страны, три. Почему же мы не можем этого сделать? Или не хотим? Если не хотим, тогда почему? Ведь ясно к кому пойдут киргизские товарищи, если мы по этой схеме их не привлечем на свою сторону.
    1536
    1. Василенко Владимир Сегодня, 15:54
      Цитата: 1536
      Ведь ясно к кому пойдут киргизские товарищи, если мы по этой схеме их не привлечем на свою сторону.

      товарищи все одно пойдут, это менталитет такой, просто вести себя нужно не просителями
      Василенко Владимир
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