Президент Киргизии: стране необходимо самой зарабатывать на военную технику и вооружение
Республика больше не будет получать значительную военную помощь от союзников, поэтому нужно самим зарабатывать и финансировать свою армию, передает Интерфакс заявление президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
По его словам, «правительство и парламент республики должны предусмотреть увеличение расходов на оборону в бюджете на следующий 2018 год».
Президент отметил, что «военная реформа, начатая в республике пять лет назад, состоялась».
Затем в связи с годовщиной президент наградил ряд военнослужащих медалью "Данк" (Слава) и почетными грамотами.
Возможно, что мы уже не будем получать такую значительную помощь, как раньше, от союзников. Поэтому Кыргызстану необходимо самому зарабатывать и финансировать приобретение техники, вооружения и боеприпасов,сказал Атамбаев в ходе торжественного мероприятия в честь 25-летия Вооруженных сил страны.
По его словам, «правительство и парламент республики должны предусмотреть увеличение расходов на оборону в бюджете на следующий 2018 год».
Президент отметил, что «военная реформа, начатая в республике пять лет назад, состоялась».
Государству удалось преодолеть разобщенность войск и сформировать централизованную систему командования армией,сказал он.
Сейчас в мире и регионе сложилась непростая ситуация. Не урегулированы приграничные споры, звучат прогнозы о возможных войнах, а международный терроризм набирает силу. Вооруженным силам, в такой напряженной ситуации, необходимо быть готовыми защитить Родину от агрессии извне, а также от внутренних вызовов,заявил Атамбаев.
Затем в связи с годовщиной президент наградил ряд военнослужащих медалью "Данк" (Слава) и почетными грамотами.
Использованы фотографии: http://russian.cntv.cn
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