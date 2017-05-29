15:54 29 мая

Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят встречу в Версале

Владимир Путин совершает первый после избрания президентом Франции Эммануэля Макрона визит в Париж. Поездка является неофициальной и проходит по приглашению Макрона в связи с выставкой, приуроченной к 300-летию установления полноценных дипломатических отношений между Россией и Францией. Напомним, что официальной датой начала дипотношений между двумя странами принято считать поездку Петра Первого в Париж в 1717 году.

Несмотря на фактически неформальный визит президента РФ, власти Франции решили всё обставить по высшему разряду – с красной дорожкой, военным оркестром и приёмом во дворце французских королей. Встреча президентов России и Франции проходит в Версале.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят встречу в Версале



Помимо обсуждения темы 300-летнего юбилея установления дипотношений президенты, как сообщается, коснуться целого ряда вопросов международной повестки. Из сообщения пресс-службы Кремля:

На повестке дня переговоров – состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине.

Кроме того, во дворце Большой Трианон замка Версаль главы государств примут участие в открытии выставки, посвящённой 300-летию поездки Петра I во Францию.


На этом фоне Левада-центр публикует данные о том, что электоральный рейтинг президента Путина в России достиг максимума за всю историю опросов. По данным, Левада-центра за Владимира Путина свои голоса готовы отдать 82% опрошенных. Второе и третье места - у Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова - 6% и 4% соответственно. В четвёрке лидеров - Алексей Навальный с 2% голосов.

Использованы фотографии: https://twitter.com
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Комментарии 4

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  1. Александр романов Сегодня, 15:46
    Макрон говорил,что скрутит Путина,чуть ли не в бараний рог. Ждем
    Александр романов
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:50
      Цитата: Александр романов
      Макрон говорил,что скрутит Путина,чуть ли не в бараний рог. Ждем

      Минимум - сам скрутится . hi
      bouncyhunter
    2. katalonec2014 Сегодня, 15:50
      Цитата: Александр романов
      Макрон говорил,что скрутит Путина,чуть ли не в бараний рог. Ждем

      Запарится,наш то воробей стреляный.Дорожку небось Макрон лично стелил.
      katalonec2014
    3. barclay Сегодня, 15:53
      Да ладно! Просто "требовательный диалог" и ничего сверхъестественного. Диалог подразумевает инициативы с обеих сторон.
      Поездка является неофициальной и проходит по приглашению Макрона в связи с выставкой, приуроченной к 300-летию установления полноценных дипломатических отношений между Россией и Францией.
      Примечательно, что тогда Штатов и в помине не было. Нужно бы об этом вспомнить во время диалога.
      barclay
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