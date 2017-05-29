Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят встречу в Версале

На повестке дня переговоров – состояние и перспективы развития российско-французских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулированию кризисов в Сирии и на Украине.



Кроме того, во дворце Большой Трианон замка Версаль главы государств примут участие в открытии выставки, посвящённой 300-летию поездки Петра I во Францию.

Владимир Путин совершает первый после избрания президентом Франции Эммануэля Макрона визит в Париж. Поездка является неофициальной и проходит по приглашению Макрона в связи с выставкой, приуроченной к 300-летию установления полноценных дипломатических отношений между Россией и Францией. Напомним, что официальной датой начала дипотношений между двумя странами принято считать поездку Петра Первого в Париж в 1717 году.Несмотря на фактически неформальный визит президента РФ, власти Франции решили всё обставить по высшему разряду – с красной дорожкой, военным оркестром и приёмом во дворце французских королей. Встреча президентов России и Франции проходит в Версале.Помимо обсуждения темы 300-летнего юбилея установления дипотношений президенты, как сообщается, коснуться целого ряда вопросов международной повестки. Из сообщения пресс-службы Кремля:На этом фоне Левада-центр публикует данные о том, что электоральный рейтинг президента Путина в России достиг максимума за всю историю опросов. По данным, Левада-центра за Владимира Путина свои голоса готовы отдать 82% опрошенных. Второе и третье места - у Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова - 6% и 4% соответственно. В четвёрке лидеров - Алексей Навальный с 2% голосов.