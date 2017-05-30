Зенитная самоходная установка Fliegerabwehrpanzer 68 (Швейцария)



Опытная ЗСУ Fliegerabwehrpanzer 68 в музее



Общий вид самоходки



Боевая машина Flakpanzer Gepard



Fliegerabwehrpanzer 68, вид спереди



Орудийная установка с 35-мм пушкой, устанавливаемая на машинах Gepard

По материалам сайтов:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://armeemuseum.ch/

http://militaerfahrzeuge.ch/

http://militaryfactory.com/

Семидесятые годы прошлого века стали важнейшим периодом в истории швейцарской армии. После длительных проблем разного рода промышленности удалось наладить массовый выпуск новой бронетехники и постепенно заменить устаревшие образцы. Кроме того, в это время осуществлялась разработка новых важных проектов. В рамках нескольких параллельно разрабатываемых проектов создавались машины различного назначения, в том числе зенитная самоходная установка нового типа. Последняя получила широкую известность под официальным обозначением Fliegerabwehrpanzer 68.Развитие боевой авиации наглядно показывало необходимость совершенствования войсковой противовоздушной обороны. В середине семидесятых годов военный департамент Швейцарии пришел к выводу о необходимости создания, принятия на вооружение и строительства самоходных зенитных установок с ракетным или артиллерийским вооружением. Вскоре были получены первые предложения на этот счет. Одно из них поступило от ведущего швейцарского предприятия, решившего объединить усилия с зарубежными коллегами.В 1977 году свой вариант перспективной машины ПВО для сухопутных войск предложили организации Eidgenössische Konstruktionswerkstätte, Oerlikon, Contraves и Siemens. Швейцарские и немецкие компании совместными усилиями сформировали общий облик новой зенитной самоходки и предложили его потенциальному заказчику. Предложенный вариант ЗСУ, в целом, устроил швейцарских военных, результатом чего стал заказ на продолжение работ и последующее производство двух опытных бронемашин, необходимых для проведения испытаний.В новом проекте предлагалось использовать некоторые идеи, прямо заимствуемые из зарубежных проектов. Более того, новая ЗСУ для Швейцарии должна была использовать часть готовых компонентов, доработанных тем или иным образом. Фактически после анализа имеющихся возможностей был выбран самый простой путь создания перспективной техники. Предлагалось взять существующее шасси швейцарской разработки и орудийную башню с вооружением и системами управления, заимствованную у серийного зарубежного образца. Основой для такой техники должно было стать шасси танка Panzer 68, а боевой модуль заимствовался у немецкой самоходки Flakpanzer Gepard, принятой на вооружение несколько лет назад.В ходе разработки нового проекта специалистам трех компаний из двух стран пришлось решить несколько специфических задач, связанных с адаптацией существующей башни к новому шасси. Такие работы не были простыми, но все же не могли сравниться по своей сложности с созданием техники с нуля. Относительная простота нового проекта позволила сократить сроки его разработки и время, необходимое для строительства опытной техники. Уже в 1979 году была завершена разработка проекта, и через несколько месяцев на испытания подали два требовавшихся прототипа.Перспективная зенитная самоходная установка получила обозначение Fliegerabwehrpanzer 68. Это название указывало на класс техники, а также отражало тип базового шасси – Pz 68. В отличие от другой швейцарской бронетехники того периода, на этот раз число в названии не было связано с годом появления машины или ее принятия на вооружение.Самоходка «Гепард» немецкой разработки отличалась от швейцарской бронетехники большим размером погона башни. Эта особенность существующего боевого модуля привела к необходимости доработки корпуса танка Pz 68. Авторам нового проекта пришлось изменить конструкцию крыши и бортов, а также незначительно доработать компоновку внутренних отсеков. Одновременно с этим оставалась возможность сохранения массы узлов и агрегатов, а также их исходного расположения. Обновленный корпус, как и ранее, предлагалось изготавливать литьем. Сохранялось гомогенное бронирование толщиной до 120 мм в лобовой части. Компоновка корпуса, в целом, оставалась прежней. Передний отсек вмещал отделение управления, в центре находилось боевое отделение, а силовая установка помещалась в корме.Применение увеличенного погона привело к смещению отделения управления вперед и соответствующей переработке лобовой части корпуса. Для размещения всех необходимых агрегатов имеющийся корпус пришлось удлинить на 180 мм при помощи дополнительной вставки. Лобовая часть корпуса по-прежнему образовывалась двумя изогнутыми поверхностями, однако ее форма была изменена, а углы наклона уменьшены. Сразу за лобовым агрегатом находилась измененная подбашенная коробка. Теперь она была значительно шире, ее бортовые части выполняли функции надгусеничных ниш. Ящики для имущества, имевшиеся на бортах базового танка, были перенесены на корму. Подобные доработки корпуса несколькими годами ранее были использованы при создании САУ Panzerkanone 68. Были сохранены наклонная крыша моторного отсека и кормовая деталь сложной формы.От базового среднего танка Pz 68 новая самоходка получила силовую установку, выполненную в виде единого блока. Ее основой был карбюраторный двигатель Mercedes Benz MB 837 Ba-500 мощностью 660 л.с. Также использовалась вспомогательная силовая установка в виде двигателя Mercedes Benz OM 636 мощностью 38 л.с. Трансмиссия для Fliegerabwehrpanzer 68 заимствовалась у танков Pz 68 поздних серий, она обеспечивала шесть скоростей переднего хода и две заднего.Сохранялась существующая ходовая часть на основе шести сдвоенных опорных катков с резиновыми бандажами. Катки получали индивидуальную подвеску на балансирах с тарельчатыми пружинами и гидравлическими демпферами. Над опорными катками помещались три пары поддерживающих роликов. Передняя часть корпуса имела крепления для ленивцев, в корме находились ведущие колеса. Применялась гусеница танка Pz 68 шириной 520 мм, оснащенная резиновыми подушками.Проектом Fliegerabwehrpanzer 68 предлагалось использование готового боевого модуля, разработанного ранее для немецкой ЗСУ Gepard. Последняя была создана в начале семидесятых годов и с 1973-го находилась в серийном производстве. Вооруженные силы ФРГ начали эксплуатацию новых машин в 1975-76 годах – буквально накануне появления запроса от военного ведомства Швейцарии. Таким образом, швейцарская армия имела все шансы получить современный образец системы ПВО, использующий новейшие компоненты с максимально возможными на данный момент характеристиками.Башня, заимствованная у немецкой ЗСУ, имела характерную форму. Для установки на погон корпуса предназначалась платформа требуемого диаметра небольшой высоты. Сверху на ней располагался крупный корпус большой высоты и уменьшенной ширины. Боевой модуль имел противопульную и противоосколочную защиту. Специфическая форма башни была обусловлена внешним размещением части устройств, в том числе вооружений. В лобовой части башни помещалась платформа с креплениями для монтажа одной из антенн радиолокационных станций. На бортах, в свою очередь, располагались качающиеся артиллерийские установки.Передняя часть башни отдана под двухместный обитаемый отсек с рабочими местами командира и наводчика. Позади этого объема предусматривается отсек для ящиков боекомплекта и части специальной аппаратуры. Кроме того, в кормовой части башни смонтирована складывающаяся антенна обзорной РЛС.Башня ЗСУ Flakpanzer Gepard первой модификации оснащалась двумя радиолокационными станциями для наблюдения за воздушной обстановкой и сопровождения целей. Поиск опасных объектов производился при помощи станции MPDR-12, антенна которой располагалась в кормовой части башни. На установке в передней части башни крепилась качающаяся антенна РЛС наведения орудий. Данные с обеих станций поступали в бортовую систему управления огнем и учитывались при расчетах углов наведения вооружения. Аналоговая система управления огнем собирала данные с множества датчиков и учитывала их при наведении вооружения. При расчетах использовались данные о положении машины, информация о текущих углах наводки и начальная скорость снарядов, определяемая специальными надульными датчиками.На бортах башни размещались синхронизированные качающиеся артиллерийские установки. В специальном защищенном корпусе сложной формы, имеющем собственные приводы вертикального наведения, помещалось 35-мм автоматическое орудие Oerlikon KDE. Пушка со стволом длиной 90 калибров способна использовать боеприпасы различных типов, разгонять их до скоростей порядка 1175 м/с и показывать скорострельность на уровне 550 выстрелов в минуту. Применялось ленточное боепитание. Боекомплект каждой из двух пушек состоял из 310 снарядов нескольких типов. Основой боекомплекта были унитарные выстрелы с осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Кроме того, предусматривалась возможность использования бронебойных подкалиберных снарядов, необходимых для борьбы с наземной техникой.Оснащение башни «Гепарда» первой модификации позволяло производить обнаружение целей и брать их на сопровождение на дальностях до 15 км. Эффективная дальность стрельбы при атаке воздушных целей достигала 3500 м. Приводы наведения с дистанционным управлением позволяли обстреливать цели в любом направлении по азимуту при углах возвышения орудий от -10° до +85°.На бортовой части платформы башни помещались две группы дымовых гранатометов по три изделия в каждой. Применялись традиционные для швейцарской техники системы калибра 80 мм. Каждый из гранатометов снаряжался двумя боеприпасами. Прочее вспомогательное вооружение для самообороны в тех или иных ситуациях отсутствовало.Управлять зенитной самоходкой Fliegerabwehrpanzer 68 должен был экипаж из трех человек. Механик-водитель помещался в центре передней части корпуса на своем обычном месте. Попадать в отделение управления предлагалось при помощи люка в крыше, оснащенного несколькими перископическими приборами. Над люком предусматривалась установка решетчатой крышки, защищающей водителя от поворачивающейся башни. Рабочие места командира и наводчика находились в башне. Над ними находился общий люк в крыше, оснащенный большим числом смотровых приборов. На командирском и операторском месте имелся полный набор устройств для контроля за работой двух РЛС и управления оружием.Швейцарский проект подразумевал использование готового шасси и существующей серийной башни, что привело к ожидаемым последствиям с точки зрения габаритов и массы техники. Общая длина зенитной самоходки Fliegerabwehrpanzer 68 достигла 7,5 м, ширина – 3,3 м, высота (по крыше башни) – 3,14 м. При поднятой антенне РЛС обнаружения высота увеличивалась примерно на 1160 мм. Боевая масса достигла 46 т. Рост веса машины в сочетании с сохранением имеющейся силовой установки привел к некоторому ухудшению подвижности в сравнении с серийными средними танками. Так, максимальная скорость сократилась до 52 км/ч.Участие зарубежных компаний, ранее внесших вклад в создание проекта Gepard, положительным образом сказалось на скорости выполнения работ по проекту Fliegerabwehrpanzer 68. Кроме того, сотрудничество с немецкой промышленностью и выбранная архитектура техники позволили максимально быстро построить опытную технику. В 1979 году швейцарское предприятие K+W Thun перестроило пару шасси серийных танков Pz 68 по новому проекту и установило на них башни, полученные от немецких коллег. Вскоре эта техника была выведена на полигон для испытаний. Опытные машины получили серийные номера M0888 и M0889.Подробные сведения об испытаниях ЗСУ Fliegerabwehrpanzer 68 отсутствуют. Есть основания полагать, что проверки могли завершиться успехом, поскольку в проекте использовались только существующие и проверенные на практике компоненты. В то же время, не следует забывать, что в том же 1979 году широкая общественность узнала о массе недостатков среднего танка Pz 68, часть которых могла перейти и к зенитной самоходке. В частности, трансмиссия не позволяла включать заднюю передачу до полной остановки танка, что могло серьезно затруднять движение и маневрирование. Эта и другие проблемы, связанные с шасси и его агрегатами, вполне могли оказать влияние на ход испытаний. Башня от ЗСУ «Гепард», в свою очередь, к этому времени прошла все проверки и доводку, из-за чего вряд ли могла быть источником серьезных проблем.Испытания двух опытных образцов новой зенитной самоходки продолжались в течение нескольких месяцев. Проверки завершились в 1980 году, после чего военное ведомство должно было решить вопрос принятия техники на вооружение и заказа серийных машин. В самом ближайшем будущем компании-участники проекта могли получить выгодный контракт на строительство значительного числа новейших самоходок.Несмотря на полученные результаты, испытания перспективной техники не привели к реальным результатам. Федеральный военный департамент изучил текущее положение дел в области противовоздушной обороны, оценил новейшую отечественную разработку, сравнил ее с зарубежными аналогами и сделал определенные выводы. Военное ведомство решило отказаться от принятия на вооружение новой ЗСУ Fliegerabwehrpanzer 68. Причины такого решения были просты: специалисты нашли, как им казалось, более удачный и выгодный вариант перевооружения сухопутных войск.Изучив последние разработки в ракетной сфере, швейцарские военные разочаровались в зенитных системах с артиллерийским вооружением. Куда более эффективными и перспективными, по их мнению, выглядели ракетные комплексы. Вскоре появился новый договор, в рамках которого Швейцария закупала у Великобритании несколько десятков ЗРК Rapier в буксируемом исполнении. Такие комплексы до сих пор состоят на вооружении и фактически являются основой швейцарской системы ПВО.Выбрав импортную зенитную систему, военное ведомство приказало прекратить работы по собственному проекту, более не представлявшему интереса. Два построенных опытных образца Fliegerabwehrpanzer 68 были возвращены предприятию, осуществлявшему их окончательную сборку. Позже одна из машин с серийным номером M0888 была передана бронетанковому музею Panzermuseum Thun в г. Туне. Точная судьба второй самоходки неизвестна. Вероятно, ее утилизировали за ненадобностью.Планируя перевооружение своей армии, Швейцария попыталась создать новый образец самоходной боевой бронированной машины, способный бороться с авиацией вероятного противника. В кратчайшие сроки силами нескольких отечественных и зарубежных предприятий был создан перспективный проект такой техники, а затем на испытания вывели две опытные машины. Самоходки Fliegerabwehrpanzer 68 имели все шансы поступить на вооружение и повысить боеспособность сухопутных войск, но военные изменили свои взгляды на развитие ПВО. Артиллерийским самоходкам предпочли буксируемые ракетные комплексы. Очередной собственный проект бронетехники был остановлен на этапе полигонных испытаний.