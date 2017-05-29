В Греции упал в море истребитель Mirage 2000
Истребитель Mirage 2000 греческих ВВС упал в море сегодня во время учебного боя, передает канал RT со ссылкой на издание PROTOTHEMA.
Сообщается, что инцидент произошел в 12:18 в ходе учения, проходящего недалеко от острова Скопелос.
По данным греческого издания, «во время учебного боя у одного из истребителей произошла поломка двигателя либо системы управления, в результате чего пилот принял решение катапультироваться».
Летчик остался жив, и в 13:00 связался со службой спасения. На место происшествия были отправлены два вертолета. Спасатели, убедившись, что с пилотом всё в порядке, тем не менее, отправили его в госпиталь для прохождения необходимых в таких случаях медицинских исследований.
Отмечается, что летчику 28 лет, его летная практика на «Миражах» составляет около 1000 часов.
Компетентные службы приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.
Сообщается, что инцидент произошел в 12:18 в ходе учения, проходящего недалеко от острова Скопелос.
По данным греческого издания, «во время учебного боя у одного из истребителей произошла поломка двигателя либо системы управления, в результате чего пилот принял решение катапультироваться».
Летчик остался жив, и в 13:00 связался со службой спасения. На место происшествия были отправлены два вертолета. Спасатели, убедившись, что с пилотом всё в порядке, тем не менее, отправили его в госпиталь для прохождения необходимых в таких случаях медицинских исследований.
Отмечается, что летчику 28 лет, его летная практика на «Миражах» составляет около 1000 часов.
Компетентные службы приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.
Использованы фотографии: http://www.protothema.gr
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