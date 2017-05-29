18:41 29 мая

В Греции упал в море истребитель Mirage 2000

Истребитель Mirage 2000 греческих ВВС упал в море сегодня во время учебного боя, передает канал RT со ссылкой на издание PROTOTHEMA.

В Греции упал в море истребитель Mirage 2000


Сообщается, что инцидент произошел в 12:18 в ходе учения, проходящего недалеко от острова Скопелос.


По данным греческого издания, «во время учебного боя у одного из истребителей произошла поломка двигателя либо системы управления, в результате чего пилот принял решение катапультироваться».

Летчик остался жив, и в 13:00 связался со службой спасения. На место происшествия были отправлены два вертолета. Спасатели, убедившись, что с пилотом всё в порядке, тем не менее, отправили его в госпиталь для прохождения необходимых в таких случаях медицинских исследований.

Отмечается, что летчику 28 лет, его летная практика на «Миражах» составляет около 1000 часов.

Компетентные службы приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.

Использованы фотографии: http://www.protothema.gr
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Комментарии 18

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  1. Mavrikiy Сегодня, 16:42
    В Греции упал в море истребитель Mirage 2000[b][/b]
    Летайте самолетами Аэрофлота.
    Mavrikiy
    1. Partyzan Сегодня, 16:44
      Лучше МИГами, они красивее laughing
      Partyzan
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:45
      "Падайте "Миражами "нато lol
      Изгоняющий либероидов
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 16:49
      Ну летчик жив и ладно...А так минус один у НАТО!
      ОТДЕЛ
      1. Верба Сегодня, 16:59
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ну летчик жив и ладно...А так минус один у НАТО!

        Плохо ,что у греков упал ,а не пару эскадрилий у бритов.
        Верба
        1. alex-s Сегодня, 17:22
          Похоже, о том, что бой учебный не всех предупредили.
          alex-s
    4. фигвам Сегодня, 17:06
      Цитата: Mavrikiy

      Летайте самолетами Аэрофлота.

      Храните деньги в сберегательной кассе.
      фигвам
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:43
    Хорошо что пилот жив, греки нам не враги, зря они в нато залезли, вот если бы они этот блок изнутри разваливали good .....
    Изгоняющий либероидов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 16:46
      железяка "сломалась"..бывает... у нас страшно вспомнить прошлый-позапрошлый год...тьфу-тьфу... да и у америкнцев,"масть не пошла"...
      андрей юрьевич
      1. Muvka Сегодня, 16:48
        А что в прошлом году? Как по мне крайне мало падало.
        Muvka
    2. parkello Сегодня, 18:01
      вот если бы они этот блок изнутри разваливали good .....мы пытаемся,но не все так быстро получается laughing
      parkello
  3. roskot Сегодня, 17:03
    Минус один. Деньги на ветер.
    roskot
  4. reservist Сегодня, 17:13
    Истребитель Mirage 2000 греческих ВВС упал в море сегодня во время учебного боя

    не впервой ...
    reservist
    1. APASUS Сегодня, 18:30
      Это они что истребитель "купают"?
      Для самолета упавшего в воду слишком замечательно выглядит,а на скорости это удар почти как об камень
      APASUS
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 17:34
    Отмечается, что летчику 28 лет, его летная практика на «Миражах» составляет около 1000 часов.

    Человеческий фактор однако..., не уточняется сколько у него часов налета было за прошедший год...
    DOCTOR ZLO
  6. Шуманит Сегодня, 17:40
    Мираж и море! Звучит!
    Шуманит
  7. san4es Сегодня, 17:51
    Сбили понарошку, а упал по правде ? recourse ...Эффект Плацебо однако yes
    san4es
  8. yuriy55 Сегодня, 18:21
    — А ты кто такой, откуда взялся?
    — Я пилот ВВС Греции, с того берега моря.
    — На чём приехал?
    — Оседлал хромую блоху, сел и приехал.
    — Море, что, лужа?
    — Может и лужа, да только ту лужу "Мираж" не перелетел.
    — Значит, "Мираж" — планер?
    — Наверное, планер, но тень от его крыльев город закрывает, в городе ночь настаёт.
    — Город, небось, крохотный?
    — Через тот город заяц бежал, не перебежал.
    — Выходит, заяц маленький?
    — Заяц как заяц, из его шкуры тулуп вышел.
    — Куда вышел?
    — Вышел из того города, где заяц бежал, на который тень от "Миража" упала, и пошёл куда глаза глядят.
    — Чьи глаза?
    — Глаза того тулупа, который из шкуры зайца вышел, в городе где ночь настаёт, когда над ним планер пролетает верхом на хромой блохе.
    — Чего?!
    — Чего-чего, на хромой блохе с того берега моря, которое зайцу не перелететь, "Миражу" не перебежать, хоть море не море, а так лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила, а из шкуры зайца тулуп вышел и пошёл куда глаза глядят, а тут заяц ка-ак прыгнет!..
    — Какой заяц?!
    — Насмерть убитый, как прыгнет куда глаза глядят — аж на тот берег моря, которое ни перелететь, ни перебежать, из которого тулуп вышел, на который тень от блохи упала и зайца убила, хоть заяц — не заяц, а "Мираж"…
    — Какой пилот, какой "Мираж", какая блоха?!
    — Так повторить? Ну, значит, та самая блоха с того берега лужи…
    — Ааааа!!! Да хватит!!! stop stop stop no
    yuriy55
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