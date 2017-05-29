Боевики засняли уничтожение сирийского палаточного лагеря с помощью ПТУР

Недавно в Сеть попало видео, на котором запечатлен очередной гнусный удар боевиков по сирийским военным. Инцидент произошел в горах Джебель-Туркман, которые располагаются в северной части Латакии в Сирии. Джихадисты группировки «Ахрар аль-Шам», укрывшись среди камней и растительности, атаковали группу сирийских солдат при помощи противотанковой управляемой ракеты.