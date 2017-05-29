18:39 29 мая

Боевики засняли уничтожение сирийского палаточного лагеря с помощью ПТУР

Недавно в Сеть попало видео, на котором запечатлен очередной гнусный удар боевиков по сирийским военным. Инцидент произошел в горах Джебель-Туркман, которые располагаются в северной части Латакии в Сирии. Джихадисты группировки «Ахрар аль-Шам», укрывшись среди камней и растительности, атаковали группу сирийских солдат при помощи противотанковой управляемой ракеты.




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Комментарии 3

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:59
    Война есть война...противник наказал за отсутствие наблюдателей и разведки местности...раззявы.

    7 секунд полета ракеты ...скорость 200-300 метров в секунду ...около полутора км... расстояние не такое уж и большое до цели ...проспали.
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 17:16
      Недавно в Сеть попало видео, на котором запечатлен очередной гнусный удар боевиков по сирийским военным
      чего " гнусный "то ? проспали-получили...не на балете... sad
      андрей юрьевич
      1. svp67 Сегодня, 18:37
        Цитата: андрей юрьевич
        Недавно в Сеть попало видео, на котором запечатлен очередной гнусный удар боевиков по сирийским военным
        чего " гнусный "то ? проспали-получили...не на балете... sad

        Абсолютна в точку. Это война и на ней любое расслабление - подарок для противника. Расслабились и получили
        svp67
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