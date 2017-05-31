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Быстрый глобальный удар (часть 3)
Работа над неточностями предыдущих сообщений
В части 1 указано: «На континентальной части США имеется… в составе армии имеется два полка ПВО THAAD». Уточнение:«По одной батареи из 7 ПУ».
В части 1 приводится список станций наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Ниже приводится уточнения по списку существующих и действующих станций СПРН (ОТРУ (отдельные радиотехнические узлы. Ряд узлов носит обозначения РО — означает только то, что он предназначен для слежения за ракетными пусками; часть носит обозначение ОС — означает, что может следить и за спутниками):
1. ОРТУ «Оленегорск». Он же узел РО-1. На этом узле работает станция «Днепр»-«Даугава». Эта станция «Днепр» в качестве передатчика и приемник «Даугава» (прообраз приемной антенны станции «Дарьял»). В 2017 году планируется начало строительства станции метрового диапазона «Воронеж-ВП» (ВП — высокопотенциальная) для замены станции «Днепр-Даугава».
2. ОРТУ «Печора». Он же узел РО-30. Единственная в настоящее время работающая в России станция «Дарьял».
3. ОРТУ «Воркута» (поселок Воргашор»). В настоящее время там ведется строительство станции метрового диапазона «Воронеж-ВП».
4. ОРТУ «Мишелевка». Иные названия — узел ОС-1, ОРТУ «Усолье-Сибирское-7», объект 1944. На этом узле находится две станции. Старая станция «Днепр» и недалеко от нее, на месте демонтированной станции «Дарьял-У» возведена станция «Воронеж-М» («Воронеж-ВП»). Характерной особенностью этой станции, в отличие от станции в Лехтуси, является вдвое большее по площади антенное полотно. Антенна имеет 6 секций вместо 3-х в Лехтуси.
5. ОРТУ «Лехтуси». Объект 4524. На этом узле (Ленинградская область) была смонтирована первая в России станция «Воронеж» — станция метрового диапазона «Воронеж-М».
6. ОРТУ «Армавир». Объект 1653/ Первая в России станция метрового диапазона «Воронеж-ДМ». Узел состоит из двух сегментов, фактически на узле «Армавир» смонтированы две радиолокационные станции.
7. ОРТУ «Пионерский». Объект 2461. Иногда называют ОРТУ «Калининград» или ОРТУ «Дунаевка», по названию аэродрома, на котором смонтирована эта станция. На узле установлена станция «Воронеж-ДМ».
8. ОРТУ «Барнаул». Объект 4550. Находится в поселке Конюхи. Станция «Воронеж-ДМ». В настоящее время находится на опытно-боевом дежурстве.
9. ОРТУ «Енисейск». Объект 7345. Находится в поселке Усть-Кемь, недалеко от Енисейска и недалеко от разобранной в свое время Красноярской РЛС (ОРТУ «Енисейск-15). Станция «Воронеж-ДМ». В настоящее время на опытно-боевом дежурстве.
10. ОРТУ «Орск». Объект 7357. Станция «Воронеж-М». Идет тестовая проверка оборудования. Данных о постановке на опытно-боевое дежурство пока нет.
11. ОРТУ «Сары-Шаган». Он же узел ОС-2.
12. ОРТУ «Барановичи». Находится в Белоруссии в районе н.п. Ганцевичи. Станция «Волга» (единственная, хотя планировали как минимум 4).
Еще две станции (не существующие или не находящиеся в строю: ремонт и модернизация). Это станция «Воронеж-ДМ», которая будет развернута ОРТУ «Зея» (Амурская область), и станция«Днепр», которая находится в Крыму на мысе Херсонес, т.н. ОРТУ «Николаев». Была в плачевном состоянии.
Дальности обнаружения объектов следующие:
— "Днепр" — до 4000 км;
— Дарьял" — до 6000 км;
— "Волга" — до 4800 км;
— "Воронеж-М" — около 4200 км;
— "Воронеж-ДМ" — встречаются две дальности: 4200 и 6000 км (6000 км — чаще);
— "Воронеж-ВП" — 6000 км.
ОРТУ тщательно охраняются. Общеизвестно только наличие следующих охранных систем: по периметру расположены системы видеонаблюдения и акустические устройства, улавливающие (идентифицирующие) вибрацию, возникающую в земной поверхности под ногами идущего человека. Данные меры безопасности обусловлены стратегическим значением объекта, который запросто может стать целью для вражеских диверсионно-разведывательных групп накануне ядерного удара по России. О наличии других охранных систем информация в СМИ отсутствует.
В СМИ отсутствует официальная информация об обнаружении ОРТУ самолетов и низковысотных целей. Возможно обнаружение самолета, если он окажется в секторе обозрения: от 2 до 60-79 градусов по углу места и от 150 до 4000 км по высоте. Предположим, что ОРТУ не могут фиксировать низковысотные цели (это могут осуществлять загоризонтные РЛС). В рамках рассматриваемой темы «Внезапный глобальный удар» это является не принципиальным. На рисунке представлены зоны обнаружения станций СРПН.
My Webpagehttp://content.izvestia.ru/media/3/news/2011/08/496752/82ccf9b7a7c535ae28c131f0aed6e3ac.jpg )
Из рисунка видно, что при подлете групп СБ на дистанцию пуска ЯКР с Северного и с Дальневосточного направлений они попадают в зону обнаружения СПРН. Внезапного удара уже не будет. Если СБ до вхождения в зону обнаружения перейдут на малую (1000 м и ниже) или сверхмалую (100 м и ниже) высоту, то, возможно, они не будут обнаружены. Но, существует другая проблема. Например, боевой самолет может совершать полет на большой высоте с числом Маха равным 0,8 в течение порядка двух часов. На сверхмалой высоте длительность его полета с тем же числом Маха едва превысит 60 минут. Таким образом, при полете СБ на малой высоте в зоне действия ОРТУ у него появится проблема с топливом. Топлива просто не хватит СБ для выхода после удара в зону, в которой самолет может заправиться в воздухе от самолета-заправщика (прошу «умных людей» не будоражить головы о заправке самолетов на высотах 100-200 м — это технически невозможно).
Уважаемые формучане, не забываем, что Россия не заявляла об уничтожении ЯБП для зенитных ракет, она только говорила об сокращении запасов этих ракет на 50%. По информации из Интернета о ЯО в ПВО:
— еще для старенького комплекса C-75 существовали варианты ракет, снаряжавшихся специальной (ядерной) боевой частью для поражения групповых целей;
— для комплекса С-300 использовались ракеты 5В55С со специальной боевой частью;
— перехватчики МиГ-31 получили на вооружение УР большой дальности Р-33… Ракеты Р-33 могут оснащаться обычной или специальной БЧ.
Поэтому СБ нежелательно быть обнаруженными до подхода в зону пуска ЯКР (или в зону цели для В-2А с ЯАБ). Дальше можно продолжить словами из песни: «Он не вернулся из боя…» (только они [летчики США] даже не выполнят задание). Американские летчики прекрасно знают ТТХ самолетов и оружия, которое будет им противостоять. Возможно, изменится тактика применения СБ (и самолетов их сопровождения) с рассмотренных направлений.
В настоящее время проводится разработка мобильных систем дальнего радиолокационного обнаружения. Данные РЛС позволят обнаружить самолеты, в том числе созданные по технологии «стелс», а также КР. В случае, если крупные РЛС типа «Дарьял» и «Воронеж» будут уничтожены, то СПРН будет продолжать функционировать до уничтожения указанных мини-РЛС.
В части 2 упоминалось об американской программе «DSOP». Датчики этой системы могут обнаруживать надводные и подводные объекты на больших расстояниях (до 2000 км). В сообщении (ч. 2) отсутствовала информация о разработке подобной системы в России. Уважаемый Vadmir нашел информацию о подобной российской системе.
МО РФ начало развертывание уникальной подводной системы гидроакустического слежения, способной сделать «прозрачными» целые районы Мирового океана, обнаружив все находящиеся там корабли, подводные лодки и даже низколетящие самолеты и вертолеты. В основе уникального изделия, получившего индекс «Гармония», лежат специальные подводные роботизированные комплексы, которые выходят из подводной лодки и разворачивают на дне мощные гидроакустические станции. Полученную информацию роботы передают на командный пункт управления через спутники. По мнению экспертов, отдельные элементы системы уже начали функционировать, а полностью «Гармония» заработает не позднее 2020 года ([сроки из-за финансирования уплывут). Начата подготовка к строительству цеха подготовки роботизированных изделий мониторинга Мирового океана, который будет расположен в бухте Окольной города Североморска. Работа получила индекс «Гармония-С». Одновременно в населенном пункте Белушья Губа на Новой Земле началось строительство пункта управления новой системой (индекс «Гармония-НЗ»). Головным разработчиком «Гармонии» выступает корпорация космических систем специального назначения «Комета» (входит в состав концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»). Также в работах принимают участие центральное конструкторское бюро «Малахит» и научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт «Источник». В 2014 году «Малахит» получил более 5,5 млрд. рублей для выполнения составной части опытно-конструкторской работы «Гармония-Гараж» и 1,5 млрд. на ОКР «Гармония-Галька». «Источник» в рамках работы «Гармония» создал литий-полимерные аккумуляторы и аккумуляторные батареи для электропитания подводных технических средств освоения континентального шельфа.
Ключевой элемент «Гармонии» — это роботизированные автономные донные станции (АДС), скрытно устанавливающиеся на морском дне специальными подводными лодками. На глубине АДС разворачивает неподвижные многоэлементные, а также многометровые донные шланговые гидроакустические антенны. Станции могут вести пассивную гидроакустическую разведку, просто прослушивая, что происходит вокруг, пытаясь обнаружить характерные шумы узлов и механизмов кораблей и самолетов. Также АДС может излучать специальный активный звуковой сигнал, который обнаруживает и классифицирует надводные и подводные цели.
Несколько АДС объединяются в единую сеть, способную вскрыть подводную и надводную обстановку на площади в сотни километров. Аппаратура управления донной станции обрабатывает полученную сонарами информацию и пересылает ее на командный пункт. Для этого в составе изделия есть специальный всплывающий буй, передающий данные через спутники связи. По команде пункта управления АДС самостоятельно сворачивает все антенны, опускает буй связи и возвращается на подводную лодку. Носителем автономных донных станций-роботов может служить подводная лодка специального назначения.
Пункт управления «Гармонией», строительство которого идет на территории в/ч 77510 (Новая Земля) — это более скромная постройка размером 48x18 м.
Угрожаемый период
Ниже в сообщении будет рассматривается термин «угрожаемый период» — это промежуток времени различной продолжительности, непосредственно предшествующий началу крупномасштабной войны (от периода мирного времени до начала войны). Характеризуется крайним обострением противоречий между враждующими сторонами и используется ими для выхода из кризисного состояния или для завершения военных приготовлений. В угрожаемый период могут проводиться следующие мероприятия:
— введение военного или чрезвычайного положения в стране;
— проведение полного или частичного стратегического развертывания ВС;
— организация политической, дипломатической, информационной, экономической и других видов борьбы;
— реализация решений по подготовке к ведению военных действий; перевод экономики страны на работу в условиях военного времени;
— организация и осуществление территориальной и гражданской обороны.
Хранение и транспортирование ЯО США
Из имеющихся в США 7000 ЯБП: 2700 единиц — это ЯБП «оперативного хранения» и 2370 — «стратегического резерва». Военное руководство США уделяет особое внимание всестороннему обеспечению безопасности, управлению подготовкой и транспортированием ЯБП. Согласно требованиям руководящих документов оно является составной частью ядерного обеспечения операций ВС США и включает комплекс оперативных, организационно-технических и обеспечивающих мероприятий. Основные из них: планирование транспортирования ЯБП; анализ необходимости и целесообразности каждой конкретной перевозки; выбор и подготовка маршрутов транспортирования; поддержание в исправном состоянии подъемно-транспортных и перегрузочных средств; обеспечение безопасности погрузочно-разгрузочных работ с ЯБП; подготовка личного состава, техники и оборудования, участвующих в работах и транспортировании ЯБП; разведка, прикрытие, охрана и оборона колонн с ЯБП; их сопровождение специальными подразделениями с привлечением вертолетов; организация управления транспортированием ЯБП; подготовка сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и аварийных ситуаций при работе с ядерным оружием ЯО.
На континентальной части США транспортирование ЯБП, как правило, осуществляется автомобилями в специальных трейлерах. По особому разрешению военного ведомства они могут перевозиться воздушным и морским транспортом с принятием мер безопасности применительно к конкретным транспортным средствам и маршрутам. Транспортирование ЯБП является также составной частью системы материально-технического обеспечения (МТО) войск ЯО. Система МТО включает органы управления министерств обороны, энергетики, министерств ВВС, ВМС и армии, хранилища с ЯБП и другие объекты ядерной инфраструктуры на континентальной части страны. Доставка ЯБП с хранилищ ВВС и ВМС при подготовке операций на других удаленных ТВД организуется небольшими партиями воздушным или морским транспортом. Воздушные переброски осуществляются специально оборудованными для этих целей самолетами военно-транспортной авиации из состава командования воздушных перебросок.
Из представленных материалов видно, что в целях безопасности процедура перевозки ЯБП сильно бюрократизирована: нельзя произвольным образом изменить количество мероприятий, необходимых для отправки колонны с ЯБП, с ее сопровождением и прочим. Это практически не позволяет тайно перевести ЯБП с хранилищ на другие военные базы США. Кроме того, сама процедура прохождения бумаг (приказов) требует согласования со службами, принадлежащим к разным ведомствам. Это в свою очередь не исключает «ухода» информации к противнику.
При проведении инспекций были выявлены факты употребления наркотиков личным составом, допущенным к работе с ЯБП, употребления спиртных напитков персоналом сопровождения колонн с ЯБП. Результаты расследований показали низкую профессиональную и морально-психологическую подготовку личного состава, отсутствие координации и четкого разграничения ответственности между органами управления США, причастными к решению задач транспортирования ЯБП, несовершенство действующей системы оперативного и административного управления ЯО и ядерного обеспечения.
13.03.2017 г. на сайте «Военное обозрение» было опубликовано сообщение «Деградация системы перевозки ЯО в США». Американская система обслуживания и хранения ядерного арсенала была создана во время апогея холодной войны, более полувека назад. Основной принцип состоял в распределении по территории страны запасов атомного оружия во избежание его полного уничтожения в результате массированного удара СССР. ЯБП США располагаются в ракетных шахтах Вайоминга, Колорадо, Монтаны, Небраски и Северной Дакоты; на субмаринах в Вашингтоне и Джорджии; на авиабазах СБ в Луизиане, Миссури и Северной Дакоте; резерв сосредоточен на авиабазе Кертленд и в хранилище Нью-Мексико (у штаб-квартиры Агентства безопасной транспортировки (АБТ), которое осуществляет доставку ядерных боеприпасов).
Единственный в США завод, который работает с ЯБП, расположен возле Амарилло в Техасе. Он поставляет урановые компоненты в Теннесси, плутониевые — в Нью-Мексико, баллоны с радиоактивным газом прибывают в Южную Каролину, неядерные части — в Калифорнию, списанные механизмы уходят в Канзас-Сити. Все связанные с этим движением перевозки выполняют 42 грузовика АБТ. Штат АБТ составляет 370 человек, однако он не укомплектован. В связи с этим вынуждены перерабатывать водители и курьеры, нанимающиеся из рядов ветеранов спецподразделений, прошедших Ирак и Афганистан. По причине недостаточного финансирования уже 5 лет как не проводятся тренировки курьеров по тактике и стрельбе. Стресс и переутомляемость привели к широкому распространено пьянства в их рядах. За 3 года зарегистрировано 16 случаев потребления алкоголя на работе сотрудниками АБТ.
В части 1 сообщения упоминалось об учениях ВС РФ в феврале 2013 года, которые стали самыми масштабными за 20 лет и продемонстрировали рост уровня боеготовности СЯС, частей 12 ГУ МО... Американцы не ожидали этого и были ошеломлены масштабами перевозки ЯБП и уровнем подготовки личного состава. Так чем же были ошеломлены американцы? Тем, что из хранилищ ЯО спустя несколько часов ЯБП колоннами были вывезены. Колонны растворились на просторах нашей Родины. Американцы аналогичных действий просто не могут осуществить даже за несколько дней. По их оценкам, необходимо от 3 до 5 дней для эвакуации ЯБП с двух хранилищ с привлечением дополнительных сил. Стали слишком самоуверенными и неповоротливыми американские военные. На наши учения по массовым перемещениях войск американские генералы говорят, что им требуется на аналогичные действия по передислокации до 3 месяцев. Можно только сказать: «Что для американцев плохо, для русских — хорошо».
ЯО Великобритании
Великобритания сохраняет свой ядерный статус, имея на вооружении ПЛАРБ с ядерными БР американского производства "Трайдент-2". Размер ядерного арсенала 215 боеголовок. В настоящее время ракеты оснащены боеголовками Mk-4А с зарядами W76-1 мощностью 100 кт. Обращает на себя внимание полная идентичность маркировке американских боеголовок ракет "Трайдент-2", что указывает на то, что британские боеприпасы и их заряды в конструктивном отношении аналогичны одноименным американским. Правительство страны, судя по сообщениям СМИ, приняло решение о развертывании широкомасштабных работ по замене существующего ядерного флота из четырех ПЛАРБ типа "Вэнгард" (16 пусковых установок БР на каждой) на лодки нового поколения. В середине 2020-х годов намечено иметь три-четыре таких лодки.
ЯО Франции
Франция, обладающая запасами ЯБП в объеме около 300 единиц, находится на завершающей фазе выполнения крупномасштабной программы модернизации национальных ядерных сил, выполняемой с целью сохранения ядерного потенциала вплоть до 2050-х годов. Наиболее значительным мероприятием является развертывание БРПЛ М-51 на подводных лодках типа "Триумфан".
Завершено перевооружение авиационной компоненты ядерных сил Франции на новую ЯКР ASMP-A с дальностью стрельбы 500 км. Новая ракета снаряжается термоядерным зарядом большой мощности. Носителями ЯКР являются истребители-бомбардировщики "Мираж" 2000N (авиабаза Истрес на Средиземноморском побережье страны) и "Рафаль" F3 (авиабаза Сен-Дизье к северо-востоку от Парижа). В качестве носителя ЯО может использоваться палубная версия истребителя "Рафаль", который базируется на борту авианосца "Шарль де Голль". В мирное время ЯО для этих самолетов хранится на континентальных складах.
Стратегические и тактические ядерные силы РФ
По состоянию на 1.01.2017 в составе СЯС РФ находилось 1926 ЯБП (на МБР и БРПЛ) на 544 развёрнутых стратегических носителях, общее же количество носителей, развернутых и неразвернутых, составляло 847.
В составе ВВС имелось СБ: 16 Ту-160 (12 ракет) и около 30 типа Ту-95 (до 16 ракет).
В составе ВМФ на 12 РПКСН имелось 176 носителей с 752 ЯБП.
В составе РВСН имелось 322 носителя с 1174 ЯБП (99% находятся в состоянии боевой готовности, 96% — готовы к немедленному пуску).
18.12.2015 г. Генштаб РФ сообщил о создании автоматизированной системы боевого управления (АСБУ) МБР. Она позволит России оперативно перенацеливать ракеты непосредственно перед запуском. Управлять системой можно дистанционно. Она доставляет команды непосредственно в ШПУ или в ПУ мобильного комплекса, минуя промежуточные звенья. Препятствием для выполнения задания не станут ни ядерные взрывы, ни системы электронного противодействия, поскольку соответствующие каналы проводной, радио- и спутниковой связи обладают необходимой живучестью и защищены от помех. Командующий РВСН отметил также, что внедрение АСБУ позволит использовать мобильные ракетные комплексы без ограничения расстояний и расширить возможности по выбору маршрутов их боевого патрулирования. Помимо пусковых установок в мобильную группу входит командная машина, техника сопровождения и радиоэлектронной борьбы, машины маскировки (позволяющие маскировать ПУ аэрозольным облаком, непроницаемым для радаров).
ТЯО ВКС, многоцелевых подводных лодок и надводных кораблей хранится на базах централизованного хранения. В соответствии с зарубежными экспертными оценками у РФ может находиться ТЯО в количестве:
— около 500 тактических ядерных авиационных ракет и бомб для самолетов Ту-22М3, Су-24М, Су-25;
— около 300 авиационных ракет, бомб свободного падения и глубинных бомб для морской авиации;
— свыше 500 единиц КРМБ, противокорабельные, противолодочные, противовоздушные ракеты, а также глубинные бомбы, торпеды кораблей и подводных лодок;
— около 100 ЯБП для ракет-перехватчиков системы ПРО А-135 и до 630 ЯБП для зенитных ракетных комплексов.
Модернизация стратегической авиации
К 2010 году сложилась весьма плачевная ситуация при эксплуатации СБ Ту-160. Она была связана с отсутствием запасных составных частей авиационных систем (включая отдельные приборы) для комплектования летающих СБ, малый ресурс двигательных установок, отсутствие запасных частей. Практически на единицах двигателей проводился капитальный ремонт, и, конечно, проблемы с самолетами это не снимало. Известны случаи разукомплектования отдельных СБ для обеспечения летной работы других самолетов. По состоянию на 2009 год американцы оценивали количество летающих машин тремя экземплярами.
В 2010 году на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ было принято решение о возобновление серийного производства турбореактивного двигателя НК-32, прекращенного в 1993 году. Восстановлением производства НК-32 занималось дочернее предприятие ОДК — ОАО "Кузнецов" (Самара). Установочная партия новых двигателей НК-32 была запланирована на 2016 год. 18.10.2016 Заместитель МО Ю.Борисов сообщил, что в 2016 году ВВС должно получить пять двигателей установочной партии. После летных испытаний в 2017-2018 годах ожидается выпуск других партий двигателей и последующее серийное производство.
Также рассматривался вопрос о модернизации СБ Ту-160. Проведение модернизации была запланировано в два этапа.
1 этап. Часть производителей комплектующих СБ Ту-160 осталась за границами РФ. Даже если эти предприятия сохранились, то вопрос использования импортной продукции для модернизации систем авиационного вооружения было признано нежелательным (печальный опыт использования импортной элементной базы в производстве систем самолета Т-50 показал правильность этого решения). Среди предприятий, оставшихся в пределах РФ, многие сменили собственника, были перепрофилированы на выпуск другой продукции, потеряли опыт производства или не имели лицензий для производства продукции военного назначения. Перед ОАК и ПАО «Туполев» появилась задача заново найти поставщиков нужного оборудования, многое из которого необходимо было разработать заново. Это потребовало большого объема инвестиций для проведения НИР и ОКР. С использованием новых комплектующих был модернизирован первый Ту-160, который прошел комплекс летных испытаний. После этого по уже отработанной технологии в очередь на модернизацию встали другие самолеты. В 2015 году прошли капитальный ремонт и комплексно-восстановительное обслуживание два Ту-160.
2 этап — это глубокая модернизация СБ Ту-160 в вариант Ту-160М. Многие элементы конструкции, связанные с кабелями, авионикой, электрикой, устарели и физически, и морально. Они уже не соответствовали тем задачам, которые поставлены в наши дни перед дальней авиацией, и снижают эффективность использования новых систем вооружения. Поэтому на этапе глубокой модернизации предполагалась замена практически всего радионавигационного оборудования, аппаратуры связи, наведения, локации с учетом новейших наработок российской промышленности. Оставив планер без больших изменений, необходимо было заменить все внутри. Практически должна была проводиться полная разборка конструкций планера, проверка всех узлов, сборка, покраска. По результатам работы должна была быть выдана гарантия на планер на срок 30-40 лет.
27.04.17 «Все 16 СБ Ту-160 будут подвергнуты 100% модернизации. Модернизация самолетов завершится к 2020 году», — сказал заместитель МО РФ Ю. Борисов. Практически это серийное производство в части сборки самолета, за исключением планера.
В конце 2016 года ОАК закончила оцифровку проекта нового самолета Ту-160М2. Ту-160M2 получит новые двигатели (модернизированную версию НК-32 в части электронного оборудования). Будет изготавливаться только планер (с минимальной доработкой). Предполагается применение перспективных материалов, в частности новых алюминиевых сплавов и покрытий. В конструкцию и комплектацию самолета, а также в технологию его производства будут введены существенные изменения. В апреле 2017 года заложен первый Ту-160М2. В соответствии с контрактом ОАК с МО Ту-160М2 должен подняться в воздух в 2018 году. С 2020 года ожидается начало серийного производства. Прошло уже сообщение об увеличении сроков на один год...
Самолеты типа Ту-95МС будут стоять на вооружении до 2030 года (постепенно "уходя на заслуженный отдых"). С начала 2020-х годов на вооружения станут поступать СБ Ту-160М2 (были раньше такие планы). В серию ПАК ДА планируется с 2030 года. Оба комплекса стратегической авиации займут каждый свою «нишу» и будут выполнять свои задачи. Задачи для комплексов формулируются в ТЗ на разработку, которое в СМИ не попадает.
Ту-160М(М2) и ПАК ДА совершенно разные комплексы. Ту-160М(М2) — это по сути скоростной и маневренный (имеется в виду быстрая смена аэродромов и ТВД) стратегический ударный комплекс, вооруженный ракетами средней дальности. В просторных грузоотсеках самолета даже смогут разместиться 12 КР большой дальности.
ПАК ДА — менее скоростной малозаметный комплекс с более высокой загрузкой по сравнению с Ту-160. Это стратегический самолёт, который может осуществлять дежурство в воздушных районах (недосягаемых для противника) длительное время. Вероятно, ПАК ДА также будет иметь в составе вооружения КР большой дальности.
В угрожаемый период происходит рассредоточение самолетов стратегической авиации по аэродромам рассредоточения. Количество таких аэродромов (с длиной искусственной ВПП более 2500м) только на территории Южного военного округа составляет порядка 50. В масштабах России это количество в разы превосходит количество аэродромов рассредоточения СБА США, что, в свою очередь, предоставляет нашим самолетом значительное преимущество в живучести при первом ударе.
Американские эксперты считают, что российская стратегическая авиация будет уничтожена при первом ударе. При этом не принимается (или игнорируется) рассредоточение авиации. Уничтожать эти объекты с использованием ЯО (запасы которого ограничены) или КР обычного оснащения (со значительно меньшим радиусом поражения при подрыве) может оказаться пустой тратой дорогостоящих ресурсов. Можно, конечно, нанести одновременно удар по всем аэродромам, где могут оказаться СБ. Но СБ могут оказаться на аэродромах с меньшей длиной ИВПП, чем требуемая им длина для взлета и не попасть под удар и в этом случае. При необходимости ИВПП меньшей длины могут быть оперативно увеличены при использовании, например, покрытия для полевых аэродромов из металлических перфорированных полос (этакая ИВПП со смешенным покрытием: металлические полосы — бетонная ВПП. Кроме того, СБ могут взлетать с грунтовых полос. Правда, в этом случае могут быть проблемы с ресурсом и нагрузкой.
В советское время в городке Чагане (в настоящее время находится в Республике Казахстан) дислоцировалась 79-я тяжелобомбардировочная дивизия на самолетах Ту-95. В качестве аэродромов рассредоточения самолеты авиадивизии использовали в степи несколько ИВПП (на основе металлических полос). К этим площадкам направлялись колонны из части 12 ГУ МО, расположенной вблизи населенного пункта Семипалатинск-22.
Применение стратегической авиации планируется в группах, которые включают в себя два СБ, два перехватчика типа МиГ-31, два истребителя, 1-2 заправщика и самолета ДРЛО (при необходимости в состав группы может включаться самолет РЭБ). В условиях противодействия авиации противника полеты группы могут осуществляться по профилю полета с изменением высотности или на малых (предельно-малых) высотах.
Национальная гвардия США
Президент и Конгресс имеют право призывать военнослужащих Национальной гвардии на федеральную службу для участия в войнах и конфликтах в составе регулярных войск, но основной ее функцией остаётся всё же внутренняя.
В своем составе Национальная гвардия имеет соединения и части сухопутных войск и ВВС, укомплектованные приписным составом (на 95-98%) и вооружением (на 100%). По состоянию на 2016 год сухопутные войска насчитывают свыше 362 тыс. личного состава и более 50 тыс. обслуживающего персонала. К постоянному штату относятся 48 тысяч сержантов, офицеров и генералов. На вооружении частей и подразделений ВВС состоят: 600 истребителей (100 F-15A/В/С/D, 400 F-16, около 100 А/ОА-10), 28 самолетов разведки, управления и РЭБ, 258 транспортных самолетов, 235 транспортно-заправочных самолетов (практически все транспортно-заправочные самолеты в угрожаемый период и в военное время используются для обеспечения действий стратегической бомбардировочной авиации).
Высокая мобилизационная готовность Национальной гвардии обеспечивается хорошо отлаженной гибкой системой мобилизации. В мобилизационных планах указывается приписанный личный состав мобилизуемых боевых частей и подразделений; определяются порядок и сроки подъема по тревоге, сбора личного состава, регистрации и оформления в пунктах сбора, транспортировки к пунктам отмобилизования, оснащения оружием и боевой техникой, организации индивидуальной и в составе подразделений боевой подготовки. Личный состав оповещается по автоматизированным телеграфным, телефонным и факсимильным каналам связи, по почте и с помощью посыльных. В случае крайней необходимости, после начала мобилизации соответствующая информация дублируется по радио и телевидению. Пункты сбора личного состава Национальной гвардии назначаются в местах проживания большей части личного состава, как правило, на территории гарнизона регулярных сил. Там же хранится и штатное стрелковое оружие приписного личного состава. В среднем, время на подъем личного состава по тревоге, прибытие в пункты сбора, проведение всех мероприятий составляет 24 часа. Из пунктов сбора личный состав направляется в соединения и части. Время до разворачивания ВВС и ПВО оценивается в 2-3 суток от начала мобилизации.
Силы спецопераций (ССО) США
При рассмотрении итогов командно-штабных учений «Bear Spear» (2014 г.) упоминалось, что «существование системы, называемой в публицистике «Мертвой рукой», недоступной для поражения ракетным противобункерным оружием (включая носители ЯБП) и сил специального назначения…» Возникает вопрос: планируются ли операции ССО США на территории России в угрожаемый период?
ССО используются для проведения силовых акций, когда применение обычных ВС преждевременно или политически нецелесообразно. Личный состав ССО отлично подготовлен физически, обучен выживанию в экстремальных условиях, парашютным прыжкам при любой погоде и в любое время суток, снайперской стрельбе, минно-взрывному делу, применению отравляющих и бактериологических средств. Отсутствует информация по наличию в ССО на вооружении ядерного оружия (ЯО). Выше говорилось о применении ССО химического и бактериологического оружия массового поражения. Поэтому нельзя отрицать возможность наличия и использования ССО и ЯО. В частях ССО царит жесточайшая дисциплина.
Общее руководство ССО осуществляет Комитет начальников штабов (КНШ) через командующих войсками США в зонах военных операций. При КНШ существует Командование специальных операций США, которое было создано в 1987 году. Оно вырабатывает конкретные планы и рекомендации по боевому применению ССО. Если на рубеже XX-XXI веков численность ССО составляла около 35000 человек, то в настоящее время командованию подчинены до 58000 человек. Наиболее многочисленный и универсальный компонент указанных сил США составляют ССО сухопутных войск. Их нынешняя численность составляет около 39 тыс.человек. В составе армейских ССО имеются следующие части: 75-й полк рейнджеров, специальные силы армии США (более известные как «зеленые береты»), 1-й оперативный отряд специальных сил «Дельта», бригада обеспечения специальных операций, специальный учебный центр имени Д. Кеннеди, 160-й авиаполк специальных операций и другие. В настоящее время в ССО армии США насчитывается до 10 тыс. бойцов в составе 7 групп: пять (1-я, 5-я, 7-я и 10-я) в составе сухопутных войск США, две (19-я и 20-я) — в Национальной гвардии.
Каждая группа сухопутных войск имеет свою специализацию по региону:
— 1-я (расположена в Форт-Люьиса и острове Окинава) — Южно-азиатский регион. Один батальон группы размешен на острове Окинава, одна рота развернута в Южной Корее;
— 3-я (Форт-Брэгг) — Центральная и Южная Африка;
— 5-я (Форт-Кэмпбелл) — Ближний и Средний Восток, Северная Африка;
— 7-я (Форт-Брэгг и форт Форт-Дэвис) — Латинская Америка и страны Карибского бассейна. Один батальон располагается в Панаме;
— 10-я — (Форт-Дэвенс и Штутгарт) — Европа, в том числе Россия. Один батальон находится в Германии.
В каждую группу набираются военнослужащие тех рас и национальностей, которые преобладают в регионе ответственности. Особенно интересна 10-я группа, работающая в европейской зоне. Сюда активно вербуют лиц славянских национальностей, способных смешаться с населением в Восточной Европе и в России. В этой группе много бойцов, владеющих русским языком и языками народов, проживающих на территории РФ и Восточной Европы. Обучение языкам проводится в служебное время с дополнительной выплатой к денежному содержанию. К работе на Дальнем Востоке РФ могут привлекаться подразделения 1-й группы. Для действия в Закавказье, Северном Кавказе и в странах Средней Азии могут привлекаться отдельные подразделения 5-й группы.
Каждая группа специального назначения состоит из штаба, трех батальонов с и группы обслуживания, в функции которой входят разведка, связь, тыловое обеспечение. С 2012 года в составе групп сухопутных войск (кроме 7-й) сформировано по четвертому батальону. Основной боевой единицей сил специального назначения является оперативный отряд (или команда) «А» численностью 12 бойцов. Такой отряд может действовать в районе площадью до 1000 кв. км. Всего на базе одной группы «зеленых беретов» может быть развернуто до 60 разведывательно-диверсионных отрядов типа «А».
«Зеленые береты» в то же время являются инструкторами, переводчиками и специалистами по национальным обычаям. Они призваны оказывать помощь дружественным США режимам, племенам и военно-политическим движениям, проще говоря, являются посредниками и военными инструкторами, которым под силу организовать небольшую армию из местного населения или наладить ведение партизанской войны. Нельзя исключать возможность того, что в угрожаемый период иностранные диверсанты будут проводить совместные боевые действия против ВС России с бандформированиями (цивилизованное название — вооруженная оппозиция), состоящими из местных жителей и членов преступных группировок. Бандформирования, вероятно, будут использоваться «в темную». Это расходный материал («пушечное мясо»), эвакуация которого после проведения акций не планируется.
Разведывательно-диверсионные отряды могут сравниться со СЯС, с авиацией и с крылатыми ракетами (КР) в точности, разрушительности и неотразимости удара. Отряд «зеленых беретов» способен уничтожать пункты управления войсками (включая важные узлы связи) и пусками ракет или вывести из строя их ключевые элементы. Эти силы могут нападать: на колонны, перевозящие ЯО к местам дислокации частей и соединений ВКС, ВМФ и сухопутных войск; на позиции соединений ПВО (ПРО), на пункты наблюдения и слежения; на самолеты стратегической и тактической авиации; на мобильные ракетные комплексы (как было показано в 1 части по оценкам результатов КШУ ущерб мобильным комплексам при ВГУ составляет менее 10%.); уничтожать стратегические объекты и т.д. Отдельные столкновения групп специального назначения вероятного противника и бандформирований с ВС РФ (без применения средств массового поражения) не приведут, по видимому, к ракетно-ядерному удару по территории и объектам страны-агрессора. Это связано с вероятностью избежать полномасштабных военных действий обеими враждующими сторонами. Такие столкновения будут преподноситься, как выражение протеста вооруженной оппозицией.
По состоянию на 2012 год количество военнослужащих ССО для действий в качестве разведывательно-диверсионных групп на территории нашей страны, стран СНГ (включая Украину) и КНР оценивалось количеством 2500-3000 бойцов (на указанные территории нацелены 1-я и 10-я группы с привлечением сил 5-й группы и подразделений стран НАТО (возможно, и Японии). Возможно, в указанное количество входит в том числе заброска групп вооруженной оппозиции.
Возможно, в настоящее время количество военнослужащих ССО, вероятно, привлекаемых к вооруженным действиям на территории вышеуказанных стран может быть сокращена за счет массового использования террористических групп, формируемых из сторонников ИГИЛ и других организаций. Бандгруппы (по сути это боевые группы) могут заблаговременно сосредоточены в районах действия разведывательно-диверсионных групп ССО и осуществлять прикрытие указанных групп на маршрутах следования. В то же время убыль значительного количества военнослужащих групп ССО и специальных подразделений стран НАТО не может пройти незамеченной для нашей разведки. Одновременно с отбытием военнослужащих из пунктов постоянной дислокации начнется транспортировка ЯО в места сбора групп для последующей заброски.
На протяжении нескольких десятилетий Командование специальных операций США планирует операции на территории СССР и России в угрожаемый период и в военное время. Для этого должны быть проработаны цели и задачи забрасываемых разведывательно-диверсионных групп в регионы РФ и других стран, определены каналы связи, маршруты выдвижения и эвакуации, координаты закладок военного имущества, вооружения и продовольствия. Определены варианты заброски групп. Например, сухопутным путем через территорию Северного Кавказа, Казахстана и от западной границы РФ требуемое время на выдвижение может составлять 7-10 дней, а с Северного и Дальневосточного направления 3-7 дней. При осуществлении заброски групп самолетами с использованием северного направления и последующее выдвижение групп к объектам — 3 дня. Развертывание войск ПВО на Арктическом направлении может затруднить этот вариант заброски групп.
Руководящий состав разведывательно-диверсионных групп должен иметь информацию: о каналах связи с командованием, о примерном времени начала ВГУ или МЯУ (или о сигналах по срокам подготовки удара и целеуказания при необходимости), территории, которые не будут поражаться ЯО или их поражение будет отсрочено во времени, места эвакуации. Эта информация в угрожаемое время будет относиться к наивысшему грифу секретности. Если в настоящее время органам контрразведки (разведки) известны отдельные маршруты выдвижения групп, места встречи и закладок, то это мы никогда не узнаем.
Периодически военнослужащие, предназначенные для работы на территории России, смотрят видеоматериалы из зон, в которых им придется действовать. Специально по их заказу производится видео- фотосъемка интересующих пейзажей. Что еще добавить? Это уверенность, что их вытащат после выполнения задания.
РВСН. Противодействие диверсантам
До 1997 года для борьбы с разведывательно-диверсионными группами в РВСН существовали следующие формирования: 1790 отдельный батальон противодиверсионной борьбы (ПДБ) Главного Штаба РВСН, отдельные батальоны ПДБ четырех Ракетных Армий, батальоны охраны и разведки в ракетных дивизиях (19 штук), батальоны охраны и разведки или отдельные роты охраны и разведки (в зависимости от типа МБР) ракетных полков. Прошли сокращения, противодиверсионные силы были превращены в отдельные батальоны (роты, дивизионы) охраны и разведки (ОБОР) или расформированы (при ракетных армиях). С 2005 года в дивизиях РВСН вновь развертываются из рот ОБОР. В ракетном полку имеется дивизион боевого обеспечения (3 группы охраны и разведки,1 группа антитеррора). В СМИ отсутствует информация по противодиверсионным силам при штабах ракетных армий и при Главном Штабе РВСН.
Какие задачи стоят перед ОБОР? Например, в 2007 году задачами 1706 ОБОР (54 гвардейская ордена Кутузова II степени ракетная дивизия) в военное время являлись:
— усиление охраны и обороны объектов позиционного района ракетной дивизии;
— борьба с диверсионными разведывательными группами, десантом противника;
— ведение разведки в районе ответственности дивизии.
Противодиверсионные силы ракетной дивизии, помимо штатных подразделений могут включать в себя приданные подразделения военного округа.
В ракетной дивизии из состава ОБОР создается отряд антитеррора (по борьбе с диверсионно-разведывательными группами). Количество отрядов, их состав и местонахождение определяется командиром дивизии, исходя из решаемых задач и сложившихся условий обстановки. Для нанесения потерь противнику, затруднения его маневра и перекрытия направлений движения формируется подвижный отряд заграждения, в состав которого выделяются инженерно-саперные подразделения (до взвода) со средствами минирования и 1-2 вертолета для дистанционной установки минно-взрывных заграждений. (МА: поэтому ходить в лесу в зоне возможного расположения РВСН в угрожаемый период следует особо осторожно))).
ОБОРы насыщаются современной техникой для решения основных задач. Часть ее уже поставляется в соединения РВСН, некоторые образцы еще проходят испытания или реализуются мероприятия по устранению недостатков вскрытых при проведении испытаний.
Главной задачей боевой противодиверсионной машины (БПДМ) «Тайфун-М» является защита подвижных грунтовых ракетных комплексов от возможных диверсий на маршрутах патрулирования. Диверсионные группы противника могут применять различные средства поражения, в том числе дистанционно управляемые взрывные устройства. Для противодействия такой угрозе машина «Тайфун-М» оснащается комплексом радиоэлектронной борьбы. Эта система предназначена для подавления возможных радиосигналов управления взрывными устройствами. БПДМ может работать совместно с разведывательным беспилотным летательным аппаратам. В 2016 году в РВСН поступили 14 БПДМ, а в 2017 году запланирована поставка ещё 12.
В ОБОРы стали поступать тренажеры для противодиверсионной подготовки подразделений охраны и разведки РВСН. Данные тренажеры позволяют поражать условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке, а также моделировать тактическую обстановку в районе активных действий диверсионных групп противника, его автомобильную технику и личный состав. В части РВСН стали поступать тренажеры, которые позволяют имитировать БПДМ «Тайфун-М».
В РВСН проведена проверка боевой эффективности машины дистанционного разминирования «Листва» на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств, Первые машины стали поступать в перевооружаемые ракетные дивизии.
Подразделения ОБОР получили в распоряжение беспилотные летательные аппараты. На сайте МО появилась информация о том, что все подразделения антитеррора, несущие службу при РВСН, полностью укомплектованы комплектами боевого снаряжения «ратник».
Проходит подготовка переоснащения объектов на новые типы систем охраны. Например, в будущем будет использоваться мобильный робототехнический комплекс, который предназначен для разведки, обнаружения и уничтожения стационарных и подвижных целей, огневой поддержки подразделений, патрулирования и охраны важных объектов. Комплекс имеет возможность наводить оружие, сопровождать и поражать цели в автоматическом и полуавтоматическом режимах, оснащен оптико-электронной и радиолокационными средствами разведки.
Прошла войсковые испытания роботизированная система охраны стационарных объектов РВСН. Система оснащена современным стрелковым и гранатометным комплексами, способна вести прицельный огонь в круговом секторе обстрела по команде наводчика-оператора на дальности до 400 метров. Предназначена для обеспечения боевого дежурства на стартовых позициях ракетных полков шахтного базирования.
Департамент информации МО сообщает, что укрепление обороны и усиление охраны объектов РВСН является одной из приоритетных задач для ракетных войск. В 2017 году РВСН получит рекордное количество новой техники, в том числе машин инженерного обеспечения и машин дистанционного разминирования.
Как-то незаметно на сайте прошла новость "Военного обозрения" от 27.03.2017: «Под руководством Командующего РВСН С. Каракаева будет проводиться КШУ с соединениями и воинскими частями Владимирского ракетного объединения [армии] по отработке вопросов оперативного реагирования террористическим угрозам, В тренировке будут задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. В ходе учения будет проведен розыгрыш тактического эпизода по экстренному выводу частей и подразделений, вооруженными ракетными комплексами, из пунктов постоянной дислокации при угрозе совершения теракта в полевые районы и выполнение поставленных задач в условиях действия незаконных вооруженных формирований. …Будут отработаны навыки по усилению охраны и обороны объектов РВСН, приему людей и транспорта в ходе мобилизации, вводу в строй и боевому слаживанию личного состава, приданного для усиления подразделений (формирований) антитеррора. На учении будет расконсервирована и приведена в готовность техника из неприкосновенного запаса с целью применения для ликвидации последствий террористических актов. Кроме того, командирам предстоит отработать вопросы взаимодействия с военным округом и другими видами и родами войск ВС РФ, органами ФСБ и МВД России, местными органами власти при выполнении мероприятий по противодействию терроризму».
На уровне ракетной армии запланированы крупнейшие учения РВСН с экстренным выводом частей и подразделений из пунктов постоянной дислокации. Когда у нас мобильные ракетные комплексы покидают экстренно ППД? Проведены мероприятия по взаимодействию с военным округом, видами и родами ВС, органами ФСБ и МВД, местными органами власти, с привлечением приписного состава (при мобилизации) в условиях действия незаконных вооруженных формирований (читаем: разведывательно-диверсионных групп противника). Вероятно, были проработаны вопросы взаимодействия, использование новой техники и методические вопросы противодействия группам специального назначения противника и средствам технической разведки (в т.ч. спутниковой группировки). Как и на любых первых учениях, возможно, не обошлось без ошибок. Главное, что такие мероприятия начинают проводиться, и нападения на колонны и объекты РВСН будет проводить несколько сложнее (или значительно сложнее) для групп вероятного противника.
Автор: aKtoR , Старый26
В части 1 указано: «На континентальной части США имеется… в составе армии имеется два полка ПВО THAAD». Уточнение:«По одной батареи из 7 ПУ».
В части 1 приводится список станций наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
Ниже приводится уточнения по списку существующих и действующих станций СПРН (ОТРУ (отдельные радиотехнические узлы. Ряд узлов носит обозначения РО — означает только то, что он предназначен для слежения за ракетными пусками; часть носит обозначение ОС — означает, что может следить и за спутниками):
1. ОРТУ «Оленегорск». Он же узел РО-1. На этом узле работает станция «Днепр»-«Даугава». Эта станция «Днепр» в качестве передатчика и приемник «Даугава» (прообраз приемной антенны станции «Дарьял»). В 2017 году планируется начало строительства станции метрового диапазона «Воронеж-ВП» (ВП — высокопотенциальная) для замены станции «Днепр-Даугава».
2. ОРТУ «Печора». Он же узел РО-30. Единственная в настоящее время работающая в России станция «Дарьял».
3. ОРТУ «Воркута» (поселок Воргашор»). В настоящее время там ведется строительство станции метрового диапазона «Воронеж-ВП».
4. ОРТУ «Мишелевка». Иные названия — узел ОС-1, ОРТУ «Усолье-Сибирское-7», объект 1944. На этом узле находится две станции. Старая станция «Днепр» и недалеко от нее, на месте демонтированной станции «Дарьял-У» возведена станция «Воронеж-М» («Воронеж-ВП»). Характерной особенностью этой станции, в отличие от станции в Лехтуси, является вдвое большее по площади антенное полотно. Антенна имеет 6 секций вместо 3-х в Лехтуси.
5. ОРТУ «Лехтуси». Объект 4524. На этом узле (Ленинградская область) была смонтирована первая в России станция «Воронеж» — станция метрового диапазона «Воронеж-М».
6. ОРТУ «Армавир». Объект 1653/ Первая в России станция метрового диапазона «Воронеж-ДМ». Узел состоит из двух сегментов, фактически на узле «Армавир» смонтированы две радиолокационные станции.
7. ОРТУ «Пионерский». Объект 2461. Иногда называют ОРТУ «Калининград» или ОРТУ «Дунаевка», по названию аэродрома, на котором смонтирована эта станция. На узле установлена станция «Воронеж-ДМ».
8. ОРТУ «Барнаул». Объект 4550. Находится в поселке Конюхи. Станция «Воронеж-ДМ». В настоящее время находится на опытно-боевом дежурстве.
9. ОРТУ «Енисейск». Объект 7345. Находится в поселке Усть-Кемь, недалеко от Енисейска и недалеко от разобранной в свое время Красноярской РЛС (ОРТУ «Енисейск-15). Станция «Воронеж-ДМ». В настоящее время на опытно-боевом дежурстве.
10. ОРТУ «Орск». Объект 7357. Станция «Воронеж-М». Идет тестовая проверка оборудования. Данных о постановке на опытно-боевое дежурство пока нет.
11. ОРТУ «Сары-Шаган». Он же узел ОС-2.
12. ОРТУ «Барановичи». Находится в Белоруссии в районе н.п. Ганцевичи. Станция «Волга» (единственная, хотя планировали как минимум 4).
Еще две станции (не существующие или не находящиеся в строю: ремонт и модернизация). Это станция «Воронеж-ДМ», которая будет развернута ОРТУ «Зея» (Амурская область), и станция«Днепр», которая находится в Крыму на мысе Херсонес, т.н. ОРТУ «Николаев». Была в плачевном состоянии.
Дальности обнаружения объектов следующие:
— "Днепр" — до 4000 км;
— Дарьял" — до 6000 км;
— "Волга" — до 4800 км;
— "Воронеж-М" — около 4200 км;
— "Воронеж-ДМ" — встречаются две дальности: 4200 и 6000 км (6000 км — чаще);
— "Воронеж-ВП" — 6000 км.
ОРТУ тщательно охраняются. Общеизвестно только наличие следующих охранных систем: по периметру расположены системы видеонаблюдения и акустические устройства, улавливающие (идентифицирующие) вибрацию, возникающую в земной поверхности под ногами идущего человека. Данные меры безопасности обусловлены стратегическим значением объекта, который запросто может стать целью для вражеских диверсионно-разведывательных групп накануне ядерного удара по России. О наличии других охранных систем информация в СМИ отсутствует.
В СМИ отсутствует официальная информация об обнаружении ОРТУ самолетов и низковысотных целей. Возможно обнаружение самолета, если он окажется в секторе обозрения: от 2 до 60-79 градусов по углу места и от 150 до 4000 км по высоте. Предположим, что ОРТУ не могут фиксировать низковысотные цели (это могут осуществлять загоризонтные РЛС). В рамках рассматриваемой темы «Внезапный глобальный удар» это является не принципиальным. На рисунке представлены зоны обнаружения станций СРПН.
My Webpagehttp://content.izvestia.ru/media/3/news/2011/08/496752/82ccf9b7a7c535ae28c131f0aed6e3ac.jpg )
Из рисунка видно, что при подлете групп СБ на дистанцию пуска ЯКР с Северного и с Дальневосточного направлений они попадают в зону обнаружения СПРН. Внезапного удара уже не будет. Если СБ до вхождения в зону обнаружения перейдут на малую (1000 м и ниже) или сверхмалую (100 м и ниже) высоту, то, возможно, они не будут обнаружены. Но, существует другая проблема. Например, боевой самолет может совершать полет на большой высоте с числом Маха равным 0,8 в течение порядка двух часов. На сверхмалой высоте длительность его полета с тем же числом Маха едва превысит 60 минут. Таким образом, при полете СБ на малой высоте в зоне действия ОРТУ у него появится проблема с топливом. Топлива просто не хватит СБ для выхода после удара в зону, в которой самолет может заправиться в воздухе от самолета-заправщика (прошу «умных людей» не будоражить головы о заправке самолетов на высотах 100-200 м — это технически невозможно).
Уважаемые формучане, не забываем, что Россия не заявляла об уничтожении ЯБП для зенитных ракет, она только говорила об сокращении запасов этих ракет на 50%. По информации из Интернета о ЯО в ПВО:
— еще для старенького комплекса C-75 существовали варианты ракет, снаряжавшихся специальной (ядерной) боевой частью для поражения групповых целей;
— для комплекса С-300 использовались ракеты 5В55С со специальной боевой частью;
— перехватчики МиГ-31 получили на вооружение УР большой дальности Р-33… Ракеты Р-33 могут оснащаться обычной или специальной БЧ.
Поэтому СБ нежелательно быть обнаруженными до подхода в зону пуска ЯКР (или в зону цели для В-2А с ЯАБ). Дальше можно продолжить словами из песни: «Он не вернулся из боя…» (только они [летчики США] даже не выполнят задание). Американские летчики прекрасно знают ТТХ самолетов и оружия, которое будет им противостоять. Возможно, изменится тактика применения СБ (и самолетов их сопровождения) с рассмотренных направлений.
В настоящее время проводится разработка мобильных систем дальнего радиолокационного обнаружения. Данные РЛС позволят обнаружить самолеты, в том числе созданные по технологии «стелс», а также КР. В случае, если крупные РЛС типа «Дарьял» и «Воронеж» будут уничтожены, то СПРН будет продолжать функционировать до уничтожения указанных мини-РЛС.
В части 2 упоминалось об американской программе «DSOP». Датчики этой системы могут обнаруживать надводные и подводные объекты на больших расстояниях (до 2000 км). В сообщении (ч. 2) отсутствовала информация о разработке подобной системы в России. Уважаемый Vadmir нашел информацию о подобной российской системе.
МО РФ начало развертывание уникальной подводной системы гидроакустического слежения, способной сделать «прозрачными» целые районы Мирового океана, обнаружив все находящиеся там корабли, подводные лодки и даже низколетящие самолеты и вертолеты. В основе уникального изделия, получившего индекс «Гармония», лежат специальные подводные роботизированные комплексы, которые выходят из подводной лодки и разворачивают на дне мощные гидроакустические станции. Полученную информацию роботы передают на командный пункт управления через спутники. По мнению экспертов, отдельные элементы системы уже начали функционировать, а полностью «Гармония» заработает не позднее 2020 года ([сроки из-за финансирования уплывут). Начата подготовка к строительству цеха подготовки роботизированных изделий мониторинга Мирового океана, который будет расположен в бухте Окольной города Североморска. Работа получила индекс «Гармония-С». Одновременно в населенном пункте Белушья Губа на Новой Земле началось строительство пункта управления новой системой (индекс «Гармония-НЗ»). Головным разработчиком «Гармонии» выступает корпорация космических систем специального назначения «Комета» (входит в состав концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»). Также в работах принимают участие центральное конструкторское бюро «Малахит» и научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт «Источник». В 2014 году «Малахит» получил более 5,5 млрд. рублей для выполнения составной части опытно-конструкторской работы «Гармония-Гараж» и 1,5 млрд. на ОКР «Гармония-Галька». «Источник» в рамках работы «Гармония» создал литий-полимерные аккумуляторы и аккумуляторные батареи для электропитания подводных технических средств освоения континентального шельфа.
Ключевой элемент «Гармонии» — это роботизированные автономные донные станции (АДС), скрытно устанавливающиеся на морском дне специальными подводными лодками. На глубине АДС разворачивает неподвижные многоэлементные, а также многометровые донные шланговые гидроакустические антенны. Станции могут вести пассивную гидроакустическую разведку, просто прослушивая, что происходит вокруг, пытаясь обнаружить характерные шумы узлов и механизмов кораблей и самолетов. Также АДС может излучать специальный активный звуковой сигнал, который обнаруживает и классифицирует надводные и подводные цели.
Несколько АДС объединяются в единую сеть, способную вскрыть подводную и надводную обстановку на площади в сотни километров. Аппаратура управления донной станции обрабатывает полученную сонарами информацию и пересылает ее на командный пункт. Для этого в составе изделия есть специальный всплывающий буй, передающий данные через спутники связи. По команде пункта управления АДС самостоятельно сворачивает все антенны, опускает буй связи и возвращается на подводную лодку. Носителем автономных донных станций-роботов может служить подводная лодка специального назначения.
Пункт управления «Гармонией», строительство которого идет на территории в/ч 77510 (Новая Земля) — это более скромная постройка размером 48x18 м.
Угрожаемый период
Ниже в сообщении будет рассматривается термин «угрожаемый период» — это промежуток времени различной продолжительности, непосредственно предшествующий началу крупномасштабной войны (от периода мирного времени до начала войны). Характеризуется крайним обострением противоречий между враждующими сторонами и используется ими для выхода из кризисного состояния или для завершения военных приготовлений. В угрожаемый период могут проводиться следующие мероприятия:
— введение военного или чрезвычайного положения в стране;
— проведение полного или частичного стратегического развертывания ВС;
— организация политической, дипломатической, информационной, экономической и других видов борьбы;
— реализация решений по подготовке к ведению военных действий; перевод экономики страны на работу в условиях военного времени;
— организация и осуществление территориальной и гражданской обороны.
Хранение и транспортирование ЯО США
Из имеющихся в США 7000 ЯБП: 2700 единиц — это ЯБП «оперативного хранения» и 2370 — «стратегического резерва». Военное руководство США уделяет особое внимание всестороннему обеспечению безопасности, управлению подготовкой и транспортированием ЯБП. Согласно требованиям руководящих документов оно является составной частью ядерного обеспечения операций ВС США и включает комплекс оперативных, организационно-технических и обеспечивающих мероприятий. Основные из них: планирование транспортирования ЯБП; анализ необходимости и целесообразности каждой конкретной перевозки; выбор и подготовка маршрутов транспортирования; поддержание в исправном состоянии подъемно-транспортных и перегрузочных средств; обеспечение безопасности погрузочно-разгрузочных работ с ЯБП; подготовка личного состава, техники и оборудования, участвующих в работах и транспортировании ЯБП; разведка, прикрытие, охрана и оборона колонн с ЯБП; их сопровождение специальными подразделениями с привлечением вертолетов; организация управления транспортированием ЯБП; подготовка сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и аварийных ситуаций при работе с ядерным оружием ЯО.
На континентальной части США транспортирование ЯБП, как правило, осуществляется автомобилями в специальных трейлерах. По особому разрешению военного ведомства они могут перевозиться воздушным и морским транспортом с принятием мер безопасности применительно к конкретным транспортным средствам и маршрутам. Транспортирование ЯБП является также составной частью системы материально-технического обеспечения (МТО) войск ЯО. Система МТО включает органы управления министерств обороны, энергетики, министерств ВВС, ВМС и армии, хранилища с ЯБП и другие объекты ядерной инфраструктуры на континентальной части страны. Доставка ЯБП с хранилищ ВВС и ВМС при подготовке операций на других удаленных ТВД организуется небольшими партиями воздушным или морским транспортом. Воздушные переброски осуществляются специально оборудованными для этих целей самолетами военно-транспортной авиации из состава командования воздушных перебросок.
Из представленных материалов видно, что в целях безопасности процедура перевозки ЯБП сильно бюрократизирована: нельзя произвольным образом изменить количество мероприятий, необходимых для отправки колонны с ЯБП, с ее сопровождением и прочим. Это практически не позволяет тайно перевести ЯБП с хранилищ на другие военные базы США. Кроме того, сама процедура прохождения бумаг (приказов) требует согласования со службами, принадлежащим к разным ведомствам. Это в свою очередь не исключает «ухода» информации к противнику.
При проведении инспекций были выявлены факты употребления наркотиков личным составом, допущенным к работе с ЯБП, употребления спиртных напитков персоналом сопровождения колонн с ЯБП. Результаты расследований показали низкую профессиональную и морально-психологическую подготовку личного состава, отсутствие координации и четкого разграничения ответственности между органами управления США, причастными к решению задач транспортирования ЯБП, несовершенство действующей системы оперативного и административного управления ЯО и ядерного обеспечения.
13.03.2017 г. на сайте «Военное обозрение» было опубликовано сообщение «Деградация системы перевозки ЯО в США». Американская система обслуживания и хранения ядерного арсенала была создана во время апогея холодной войны, более полувека назад. Основной принцип состоял в распределении по территории страны запасов атомного оружия во избежание его полного уничтожения в результате массированного удара СССР. ЯБП США располагаются в ракетных шахтах Вайоминга, Колорадо, Монтаны, Небраски и Северной Дакоты; на субмаринах в Вашингтоне и Джорджии; на авиабазах СБ в Луизиане, Миссури и Северной Дакоте; резерв сосредоточен на авиабазе Кертленд и в хранилище Нью-Мексико (у штаб-квартиры Агентства безопасной транспортировки (АБТ), которое осуществляет доставку ядерных боеприпасов).
Единственный в США завод, который работает с ЯБП, расположен возле Амарилло в Техасе. Он поставляет урановые компоненты в Теннесси, плутониевые — в Нью-Мексико, баллоны с радиоактивным газом прибывают в Южную Каролину, неядерные части — в Калифорнию, списанные механизмы уходят в Канзас-Сити. Все связанные с этим движением перевозки выполняют 42 грузовика АБТ. Штат АБТ составляет 370 человек, однако он не укомплектован. В связи с этим вынуждены перерабатывать водители и курьеры, нанимающиеся из рядов ветеранов спецподразделений, прошедших Ирак и Афганистан. По причине недостаточного финансирования уже 5 лет как не проводятся тренировки курьеров по тактике и стрельбе. Стресс и переутомляемость привели к широкому распространено пьянства в их рядах. За 3 года зарегистрировано 16 случаев потребления алкоголя на работе сотрудниками АБТ.
В части 1 сообщения упоминалось об учениях ВС РФ в феврале 2013 года, которые стали самыми масштабными за 20 лет и продемонстрировали рост уровня боеготовности СЯС, частей 12 ГУ МО... Американцы не ожидали этого и были ошеломлены масштабами перевозки ЯБП и уровнем подготовки личного состава. Так чем же были ошеломлены американцы? Тем, что из хранилищ ЯО спустя несколько часов ЯБП колоннами были вывезены. Колонны растворились на просторах нашей Родины. Американцы аналогичных действий просто не могут осуществить даже за несколько дней. По их оценкам, необходимо от 3 до 5 дней для эвакуации ЯБП с двух хранилищ с привлечением дополнительных сил. Стали слишком самоуверенными и неповоротливыми американские военные. На наши учения по массовым перемещениях войск американские генералы говорят, что им требуется на аналогичные действия по передислокации до 3 месяцев. Можно только сказать: «Что для американцев плохо, для русских — хорошо».
ЯО Великобритании
Великобритания сохраняет свой ядерный статус, имея на вооружении ПЛАРБ с ядерными БР американского производства "Трайдент-2". Размер ядерного арсенала 215 боеголовок. В настоящее время ракеты оснащены боеголовками Mk-4А с зарядами W76-1 мощностью 100 кт. Обращает на себя внимание полная идентичность маркировке американских боеголовок ракет "Трайдент-2", что указывает на то, что британские боеприпасы и их заряды в конструктивном отношении аналогичны одноименным американским. Правительство страны, судя по сообщениям СМИ, приняло решение о развертывании широкомасштабных работ по замене существующего ядерного флота из четырех ПЛАРБ типа "Вэнгард" (16 пусковых установок БР на каждой) на лодки нового поколения. В середине 2020-х годов намечено иметь три-четыре таких лодки.
ЯО Франции
Франция, обладающая запасами ЯБП в объеме около 300 единиц, находится на завершающей фазе выполнения крупномасштабной программы модернизации национальных ядерных сил, выполняемой с целью сохранения ядерного потенциала вплоть до 2050-х годов. Наиболее значительным мероприятием является развертывание БРПЛ М-51 на подводных лодках типа "Триумфан".
Завершено перевооружение авиационной компоненты ядерных сил Франции на новую ЯКР ASMP-A с дальностью стрельбы 500 км. Новая ракета снаряжается термоядерным зарядом большой мощности. Носителями ЯКР являются истребители-бомбардировщики "Мираж" 2000N (авиабаза Истрес на Средиземноморском побережье страны) и "Рафаль" F3 (авиабаза Сен-Дизье к северо-востоку от Парижа). В качестве носителя ЯО может использоваться палубная версия истребителя "Рафаль", который базируется на борту авианосца "Шарль де Голль". В мирное время ЯО для этих самолетов хранится на континентальных складах.
Стратегические и тактические ядерные силы РФ
По состоянию на 1.01.2017 в составе СЯС РФ находилось 1926 ЯБП (на МБР и БРПЛ) на 544 развёрнутых стратегических носителях, общее же количество носителей, развернутых и неразвернутых, составляло 847.
В составе ВВС имелось СБ: 16 Ту-160 (12 ракет) и около 30 типа Ту-95 (до 16 ракет).
В составе ВМФ на 12 РПКСН имелось 176 носителей с 752 ЯБП.
В составе РВСН имелось 322 носителя с 1174 ЯБП (99% находятся в состоянии боевой готовности, 96% — готовы к немедленному пуску).
18.12.2015 г. Генштаб РФ сообщил о создании автоматизированной системы боевого управления (АСБУ) МБР. Она позволит России оперативно перенацеливать ракеты непосредственно перед запуском. Управлять системой можно дистанционно. Она доставляет команды непосредственно в ШПУ или в ПУ мобильного комплекса, минуя промежуточные звенья. Препятствием для выполнения задания не станут ни ядерные взрывы, ни системы электронного противодействия, поскольку соответствующие каналы проводной, радио- и спутниковой связи обладают необходимой живучестью и защищены от помех. Командующий РВСН отметил также, что внедрение АСБУ позволит использовать мобильные ракетные комплексы без ограничения расстояний и расширить возможности по выбору маршрутов их боевого патрулирования. Помимо пусковых установок в мобильную группу входит командная машина, техника сопровождения и радиоэлектронной борьбы, машины маскировки (позволяющие маскировать ПУ аэрозольным облаком, непроницаемым для радаров).
ТЯО ВКС, многоцелевых подводных лодок и надводных кораблей хранится на базах централизованного хранения. В соответствии с зарубежными экспертными оценками у РФ может находиться ТЯО в количестве:
— около 500 тактических ядерных авиационных ракет и бомб для самолетов Ту-22М3, Су-24М, Су-25;
— около 300 авиационных ракет, бомб свободного падения и глубинных бомб для морской авиации;
— свыше 500 единиц КРМБ, противокорабельные, противолодочные, противовоздушные ракеты, а также глубинные бомбы, торпеды кораблей и подводных лодок;
— около 100 ЯБП для ракет-перехватчиков системы ПРО А-135 и до 630 ЯБП для зенитных ракетных комплексов.
Модернизация стратегической авиации
К 2010 году сложилась весьма плачевная ситуация при эксплуатации СБ Ту-160. Она была связана с отсутствием запасных составных частей авиационных систем (включая отдельные приборы) для комплектования летающих СБ, малый ресурс двигательных установок, отсутствие запасных частей. Практически на единицах двигателей проводился капитальный ремонт, и, конечно, проблемы с самолетами это не снимало. Известны случаи разукомплектования отдельных СБ для обеспечения летной работы других самолетов. По состоянию на 2009 год американцы оценивали количество летающих машин тремя экземплярами.
В 2010 году на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ было принято решение о возобновление серийного производства турбореактивного двигателя НК-32, прекращенного в 1993 году. Восстановлением производства НК-32 занималось дочернее предприятие ОДК — ОАО "Кузнецов" (Самара). Установочная партия новых двигателей НК-32 была запланирована на 2016 год. 18.10.2016 Заместитель МО Ю.Борисов сообщил, что в 2016 году ВВС должно получить пять двигателей установочной партии. После летных испытаний в 2017-2018 годах ожидается выпуск других партий двигателей и последующее серийное производство.
Также рассматривался вопрос о модернизации СБ Ту-160. Проведение модернизации была запланировано в два этапа.
1 этап. Часть производителей комплектующих СБ Ту-160 осталась за границами РФ. Даже если эти предприятия сохранились, то вопрос использования импортной продукции для модернизации систем авиационного вооружения было признано нежелательным (печальный опыт использования импортной элементной базы в производстве систем самолета Т-50 показал правильность этого решения). Среди предприятий, оставшихся в пределах РФ, многие сменили собственника, были перепрофилированы на выпуск другой продукции, потеряли опыт производства или не имели лицензий для производства продукции военного назначения. Перед ОАК и ПАО «Туполев» появилась задача заново найти поставщиков нужного оборудования, многое из которого необходимо было разработать заново. Это потребовало большого объема инвестиций для проведения НИР и ОКР. С использованием новых комплектующих был модернизирован первый Ту-160, который прошел комплекс летных испытаний. После этого по уже отработанной технологии в очередь на модернизацию встали другие самолеты. В 2015 году прошли капитальный ремонт и комплексно-восстановительное обслуживание два Ту-160.
2 этап — это глубокая модернизация СБ Ту-160 в вариант Ту-160М. Многие элементы конструкции, связанные с кабелями, авионикой, электрикой, устарели и физически, и морально. Они уже не соответствовали тем задачам, которые поставлены в наши дни перед дальней авиацией, и снижают эффективность использования новых систем вооружения. Поэтому на этапе глубокой модернизации предполагалась замена практически всего радионавигационного оборудования, аппаратуры связи, наведения, локации с учетом новейших наработок российской промышленности. Оставив планер без больших изменений, необходимо было заменить все внутри. Практически должна была проводиться полная разборка конструкций планера, проверка всех узлов, сборка, покраска. По результатам работы должна была быть выдана гарантия на планер на срок 30-40 лет.
27.04.17 «Все 16 СБ Ту-160 будут подвергнуты 100% модернизации. Модернизация самолетов завершится к 2020 году», — сказал заместитель МО РФ Ю. Борисов. Практически это серийное производство в части сборки самолета, за исключением планера.
В конце 2016 года ОАК закончила оцифровку проекта нового самолета Ту-160М2. Ту-160M2 получит новые двигатели (модернизированную версию НК-32 в части электронного оборудования). Будет изготавливаться только планер (с минимальной доработкой). Предполагается применение перспективных материалов, в частности новых алюминиевых сплавов и покрытий. В конструкцию и комплектацию самолета, а также в технологию его производства будут введены существенные изменения. В апреле 2017 года заложен первый Ту-160М2. В соответствии с контрактом ОАК с МО Ту-160М2 должен подняться в воздух в 2018 году. С 2020 года ожидается начало серийного производства. Прошло уже сообщение об увеличении сроков на один год...
Самолеты типа Ту-95МС будут стоять на вооружении до 2030 года (постепенно "уходя на заслуженный отдых"). С начала 2020-х годов на вооружения станут поступать СБ Ту-160М2 (были раньше такие планы). В серию ПАК ДА планируется с 2030 года. Оба комплекса стратегической авиации займут каждый свою «нишу» и будут выполнять свои задачи. Задачи для комплексов формулируются в ТЗ на разработку, которое в СМИ не попадает.
Ту-160М(М2) и ПАК ДА совершенно разные комплексы. Ту-160М(М2) — это по сути скоростной и маневренный (имеется в виду быстрая смена аэродромов и ТВД) стратегический ударный комплекс, вооруженный ракетами средней дальности. В просторных грузоотсеках самолета даже смогут разместиться 12 КР большой дальности.
ПАК ДА — менее скоростной малозаметный комплекс с более высокой загрузкой по сравнению с Ту-160. Это стратегический самолёт, который может осуществлять дежурство в воздушных районах (недосягаемых для противника) длительное время. Вероятно, ПАК ДА также будет иметь в составе вооружения КР большой дальности.
В угрожаемый период происходит рассредоточение самолетов стратегической авиации по аэродромам рассредоточения. Количество таких аэродромов (с длиной искусственной ВПП более 2500м) только на территории Южного военного округа составляет порядка 50. В масштабах России это количество в разы превосходит количество аэродромов рассредоточения СБА США, что, в свою очередь, предоставляет нашим самолетом значительное преимущество в живучести при первом ударе.
Американские эксперты считают, что российская стратегическая авиация будет уничтожена при первом ударе. При этом не принимается (или игнорируется) рассредоточение авиации. Уничтожать эти объекты с использованием ЯО (запасы которого ограничены) или КР обычного оснащения (со значительно меньшим радиусом поражения при подрыве) может оказаться пустой тратой дорогостоящих ресурсов. Можно, конечно, нанести одновременно удар по всем аэродромам, где могут оказаться СБ. Но СБ могут оказаться на аэродромах с меньшей длиной ИВПП, чем требуемая им длина для взлета и не попасть под удар и в этом случае. При необходимости ИВПП меньшей длины могут быть оперативно увеличены при использовании, например, покрытия для полевых аэродромов из металлических перфорированных полос (этакая ИВПП со смешенным покрытием: металлические полосы — бетонная ВПП. Кроме того, СБ могут взлетать с грунтовых полос. Правда, в этом случае могут быть проблемы с ресурсом и нагрузкой.
В советское время в городке Чагане (в настоящее время находится в Республике Казахстан) дислоцировалась 79-я тяжелобомбардировочная дивизия на самолетах Ту-95. В качестве аэродромов рассредоточения самолеты авиадивизии использовали в степи несколько ИВПП (на основе металлических полос). К этим площадкам направлялись колонны из части 12 ГУ МО, расположенной вблизи населенного пункта Семипалатинск-22.
Применение стратегической авиации планируется в группах, которые включают в себя два СБ, два перехватчика типа МиГ-31, два истребителя, 1-2 заправщика и самолета ДРЛО (при необходимости в состав группы может включаться самолет РЭБ). В условиях противодействия авиации противника полеты группы могут осуществляться по профилю полета с изменением высотности или на малых (предельно-малых) высотах.
Национальная гвардия США
Президент и Конгресс имеют право призывать военнослужащих Национальной гвардии на федеральную службу для участия в войнах и конфликтах в составе регулярных войск, но основной ее функцией остаётся всё же внутренняя.
В своем составе Национальная гвардия имеет соединения и части сухопутных войск и ВВС, укомплектованные приписным составом (на 95-98%) и вооружением (на 100%). По состоянию на 2016 год сухопутные войска насчитывают свыше 362 тыс. личного состава и более 50 тыс. обслуживающего персонала. К постоянному штату относятся 48 тысяч сержантов, офицеров и генералов. На вооружении частей и подразделений ВВС состоят: 600 истребителей (100 F-15A/В/С/D, 400 F-16, около 100 А/ОА-10), 28 самолетов разведки, управления и РЭБ, 258 транспортных самолетов, 235 транспортно-заправочных самолетов (практически все транспортно-заправочные самолеты в угрожаемый период и в военное время используются для обеспечения действий стратегической бомбардировочной авиации).
Высокая мобилизационная готовность Национальной гвардии обеспечивается хорошо отлаженной гибкой системой мобилизации. В мобилизационных планах указывается приписанный личный состав мобилизуемых боевых частей и подразделений; определяются порядок и сроки подъема по тревоге, сбора личного состава, регистрации и оформления в пунктах сбора, транспортировки к пунктам отмобилизования, оснащения оружием и боевой техникой, организации индивидуальной и в составе подразделений боевой подготовки. Личный состав оповещается по автоматизированным телеграфным, телефонным и факсимильным каналам связи, по почте и с помощью посыльных. В случае крайней необходимости, после начала мобилизации соответствующая информация дублируется по радио и телевидению. Пункты сбора личного состава Национальной гвардии назначаются в местах проживания большей части личного состава, как правило, на территории гарнизона регулярных сил. Там же хранится и штатное стрелковое оружие приписного личного состава. В среднем, время на подъем личного состава по тревоге, прибытие в пункты сбора, проведение всех мероприятий составляет 24 часа. Из пунктов сбора личный состав направляется в соединения и части. Время до разворачивания ВВС и ПВО оценивается в 2-3 суток от начала мобилизации.
Силы спецопераций (ССО) США
При рассмотрении итогов командно-штабных учений «Bear Spear» (2014 г.) упоминалось, что «существование системы, называемой в публицистике «Мертвой рукой», недоступной для поражения ракетным противобункерным оружием (включая носители ЯБП) и сил специального назначения…» Возникает вопрос: планируются ли операции ССО США на территории России в угрожаемый период?
ССО используются для проведения силовых акций, когда применение обычных ВС преждевременно или политически нецелесообразно. Личный состав ССО отлично подготовлен физически, обучен выживанию в экстремальных условиях, парашютным прыжкам при любой погоде и в любое время суток, снайперской стрельбе, минно-взрывному делу, применению отравляющих и бактериологических средств. Отсутствует информация по наличию в ССО на вооружении ядерного оружия (ЯО). Выше говорилось о применении ССО химического и бактериологического оружия массового поражения. Поэтому нельзя отрицать возможность наличия и использования ССО и ЯО. В частях ССО царит жесточайшая дисциплина.
Общее руководство ССО осуществляет Комитет начальников штабов (КНШ) через командующих войсками США в зонах военных операций. При КНШ существует Командование специальных операций США, которое было создано в 1987 году. Оно вырабатывает конкретные планы и рекомендации по боевому применению ССО. Если на рубеже XX-XXI веков численность ССО составляла около 35000 человек, то в настоящее время командованию подчинены до 58000 человек. Наиболее многочисленный и универсальный компонент указанных сил США составляют ССО сухопутных войск. Их нынешняя численность составляет около 39 тыс.человек. В составе армейских ССО имеются следующие части: 75-й полк рейнджеров, специальные силы армии США (более известные как «зеленые береты»), 1-й оперативный отряд специальных сил «Дельта», бригада обеспечения специальных операций, специальный учебный центр имени Д. Кеннеди, 160-й авиаполк специальных операций и другие. В настоящее время в ССО армии США насчитывается до 10 тыс. бойцов в составе 7 групп: пять (1-я, 5-я, 7-я и 10-я) в составе сухопутных войск США, две (19-я и 20-я) — в Национальной гвардии.
Каждая группа сухопутных войск имеет свою специализацию по региону:
— 1-я (расположена в Форт-Люьиса и острове Окинава) — Южно-азиатский регион. Один батальон группы размешен на острове Окинава, одна рота развернута в Южной Корее;
— 3-я (Форт-Брэгг) — Центральная и Южная Африка;
— 5-я (Форт-Кэмпбелл) — Ближний и Средний Восток, Северная Африка;
— 7-я (Форт-Брэгг и форт Форт-Дэвис) — Латинская Америка и страны Карибского бассейна. Один батальон располагается в Панаме;
— 10-я — (Форт-Дэвенс и Штутгарт) — Европа, в том числе Россия. Один батальон находится в Германии.
В каждую группу набираются военнослужащие тех рас и национальностей, которые преобладают в регионе ответственности. Особенно интересна 10-я группа, работающая в европейской зоне. Сюда активно вербуют лиц славянских национальностей, способных смешаться с населением в Восточной Европе и в России. В этой группе много бойцов, владеющих русским языком и языками народов, проживающих на территории РФ и Восточной Европы. Обучение языкам проводится в служебное время с дополнительной выплатой к денежному содержанию. К работе на Дальнем Востоке РФ могут привлекаться подразделения 1-й группы. Для действия в Закавказье, Северном Кавказе и в странах Средней Азии могут привлекаться отдельные подразделения 5-й группы.
Каждая группа специального назначения состоит из штаба, трех батальонов с и группы обслуживания, в функции которой входят разведка, связь, тыловое обеспечение. С 2012 года в составе групп сухопутных войск (кроме 7-й) сформировано по четвертому батальону. Основной боевой единицей сил специального назначения является оперативный отряд (или команда) «А» численностью 12 бойцов. Такой отряд может действовать в районе площадью до 1000 кв. км. Всего на базе одной группы «зеленых беретов» может быть развернуто до 60 разведывательно-диверсионных отрядов типа «А».
«Зеленые береты» в то же время являются инструкторами, переводчиками и специалистами по национальным обычаям. Они призваны оказывать помощь дружественным США режимам, племенам и военно-политическим движениям, проще говоря, являются посредниками и военными инструкторами, которым под силу организовать небольшую армию из местного населения или наладить ведение партизанской войны. Нельзя исключать возможность того, что в угрожаемый период иностранные диверсанты будут проводить совместные боевые действия против ВС России с бандформированиями (цивилизованное название — вооруженная оппозиция), состоящими из местных жителей и членов преступных группировок. Бандформирования, вероятно, будут использоваться «в темную». Это расходный материал («пушечное мясо»), эвакуация которого после проведения акций не планируется.
Разведывательно-диверсионные отряды могут сравниться со СЯС, с авиацией и с крылатыми ракетами (КР) в точности, разрушительности и неотразимости удара. Отряд «зеленых беретов» способен уничтожать пункты управления войсками (включая важные узлы связи) и пусками ракет или вывести из строя их ключевые элементы. Эти силы могут нападать: на колонны, перевозящие ЯО к местам дислокации частей и соединений ВКС, ВМФ и сухопутных войск; на позиции соединений ПВО (ПРО), на пункты наблюдения и слежения; на самолеты стратегической и тактической авиации; на мобильные ракетные комплексы (как было показано в 1 части по оценкам результатов КШУ ущерб мобильным комплексам при ВГУ составляет менее 10%.); уничтожать стратегические объекты и т.д. Отдельные столкновения групп специального назначения вероятного противника и бандформирований с ВС РФ (без применения средств массового поражения) не приведут, по видимому, к ракетно-ядерному удару по территории и объектам страны-агрессора. Это связано с вероятностью избежать полномасштабных военных действий обеими враждующими сторонами. Такие столкновения будут преподноситься, как выражение протеста вооруженной оппозицией.
По состоянию на 2012 год количество военнослужащих ССО для действий в качестве разведывательно-диверсионных групп на территории нашей страны, стран СНГ (включая Украину) и КНР оценивалось количеством 2500-3000 бойцов (на указанные территории нацелены 1-я и 10-я группы с привлечением сил 5-й группы и подразделений стран НАТО (возможно, и Японии). Возможно, в указанное количество входит в том числе заброска групп вооруженной оппозиции.
Возможно, в настоящее время количество военнослужащих ССО, вероятно, привлекаемых к вооруженным действиям на территории вышеуказанных стран может быть сокращена за счет массового использования террористических групп, формируемых из сторонников ИГИЛ и других организаций. Бандгруппы (по сути это боевые группы) могут заблаговременно сосредоточены в районах действия разведывательно-диверсионных групп ССО и осуществлять прикрытие указанных групп на маршрутах следования. В то же время убыль значительного количества военнослужащих групп ССО и специальных подразделений стран НАТО не может пройти незамеченной для нашей разведки. Одновременно с отбытием военнослужащих из пунктов постоянной дислокации начнется транспортировка ЯО в места сбора групп для последующей заброски.
На протяжении нескольких десятилетий Командование специальных операций США планирует операции на территории СССР и России в угрожаемый период и в военное время. Для этого должны быть проработаны цели и задачи забрасываемых разведывательно-диверсионных групп в регионы РФ и других стран, определены каналы связи, маршруты выдвижения и эвакуации, координаты закладок военного имущества, вооружения и продовольствия. Определены варианты заброски групп. Например, сухопутным путем через территорию Северного Кавказа, Казахстана и от западной границы РФ требуемое время на выдвижение может составлять 7-10 дней, а с Северного и Дальневосточного направления 3-7 дней. При осуществлении заброски групп самолетами с использованием северного направления и последующее выдвижение групп к объектам — 3 дня. Развертывание войск ПВО на Арктическом направлении может затруднить этот вариант заброски групп.
Руководящий состав разведывательно-диверсионных групп должен иметь информацию: о каналах связи с командованием, о примерном времени начала ВГУ или МЯУ (или о сигналах по срокам подготовки удара и целеуказания при необходимости), территории, которые не будут поражаться ЯО или их поражение будет отсрочено во времени, места эвакуации. Эта информация в угрожаемое время будет относиться к наивысшему грифу секретности. Если в настоящее время органам контрразведки (разведки) известны отдельные маршруты выдвижения групп, места встречи и закладок, то это мы никогда не узнаем.
Периодически военнослужащие, предназначенные для работы на территории России, смотрят видеоматериалы из зон, в которых им придется действовать. Специально по их заказу производится видео- фотосъемка интересующих пейзажей. Что еще добавить? Это уверенность, что их вытащат после выполнения задания.
РВСН. Противодействие диверсантам
До 1997 года для борьбы с разведывательно-диверсионными группами в РВСН существовали следующие формирования: 1790 отдельный батальон противодиверсионной борьбы (ПДБ) Главного Штаба РВСН, отдельные батальоны ПДБ четырех Ракетных Армий, батальоны охраны и разведки в ракетных дивизиях (19 штук), батальоны охраны и разведки или отдельные роты охраны и разведки (в зависимости от типа МБР) ракетных полков. Прошли сокращения, противодиверсионные силы были превращены в отдельные батальоны (роты, дивизионы) охраны и разведки (ОБОР) или расформированы (при ракетных армиях). С 2005 года в дивизиях РВСН вновь развертываются из рот ОБОР. В ракетном полку имеется дивизион боевого обеспечения (3 группы охраны и разведки,1 группа антитеррора). В СМИ отсутствует информация по противодиверсионным силам при штабах ракетных армий и при Главном Штабе РВСН.
Какие задачи стоят перед ОБОР? Например, в 2007 году задачами 1706 ОБОР (54 гвардейская ордена Кутузова II степени ракетная дивизия) в военное время являлись:
— усиление охраны и обороны объектов позиционного района ракетной дивизии;
— борьба с диверсионными разведывательными группами, десантом противника;
— ведение разведки в районе ответственности дивизии.
Противодиверсионные силы ракетной дивизии, помимо штатных подразделений могут включать в себя приданные подразделения военного округа.
В ракетной дивизии из состава ОБОР создается отряд антитеррора (по борьбе с диверсионно-разведывательными группами). Количество отрядов, их состав и местонахождение определяется командиром дивизии, исходя из решаемых задач и сложившихся условий обстановки. Для нанесения потерь противнику, затруднения его маневра и перекрытия направлений движения формируется подвижный отряд заграждения, в состав которого выделяются инженерно-саперные подразделения (до взвода) со средствами минирования и 1-2 вертолета для дистанционной установки минно-взрывных заграждений. (МА: поэтому ходить в лесу в зоне возможного расположения РВСН в угрожаемый период следует особо осторожно))).
ОБОРы насыщаются современной техникой для решения основных задач. Часть ее уже поставляется в соединения РВСН, некоторые образцы еще проходят испытания или реализуются мероприятия по устранению недостатков вскрытых при проведении испытаний.
Главной задачей боевой противодиверсионной машины (БПДМ) «Тайфун-М» является защита подвижных грунтовых ракетных комплексов от возможных диверсий на маршрутах патрулирования. Диверсионные группы противника могут применять различные средства поражения, в том числе дистанционно управляемые взрывные устройства. Для противодействия такой угрозе машина «Тайфун-М» оснащается комплексом радиоэлектронной борьбы. Эта система предназначена для подавления возможных радиосигналов управления взрывными устройствами. БПДМ может работать совместно с разведывательным беспилотным летательным аппаратам. В 2016 году в РВСН поступили 14 БПДМ, а в 2017 году запланирована поставка ещё 12.
В ОБОРы стали поступать тренажеры для противодиверсионной подготовки подразделений охраны и разведки РВСН. Данные тренажеры позволяют поражать условного противника электронными пулями в трехмерной визуальной обстановке, а также моделировать тактическую обстановку в районе активных действий диверсионных групп противника, его автомобильную технику и личный состав. В части РВСН стали поступать тренажеры, которые позволяют имитировать БПДМ «Тайфун-М».
В РВСН проведена проверка боевой эффективности машины дистанционного разминирования «Листва» на уничтожение (обезвреживание) минно-взрывных устройств, Первые машины стали поступать в перевооружаемые ракетные дивизии.
Подразделения ОБОР получили в распоряжение беспилотные летательные аппараты. На сайте МО появилась информация о том, что все подразделения антитеррора, несущие службу при РВСН, полностью укомплектованы комплектами боевого снаряжения «ратник».
Проходит подготовка переоснащения объектов на новые типы систем охраны. Например, в будущем будет использоваться мобильный робототехнический комплекс, который предназначен для разведки, обнаружения и уничтожения стационарных и подвижных целей, огневой поддержки подразделений, патрулирования и охраны важных объектов. Комплекс имеет возможность наводить оружие, сопровождать и поражать цели в автоматическом и полуавтоматическом режимах, оснащен оптико-электронной и радиолокационными средствами разведки.
Прошла войсковые испытания роботизированная система охраны стационарных объектов РВСН. Система оснащена современным стрелковым и гранатометным комплексами, способна вести прицельный огонь в круговом секторе обстрела по команде наводчика-оператора на дальности до 400 метров. Предназначена для обеспечения боевого дежурства на стартовых позициях ракетных полков шахтного базирования.
Департамент информации МО сообщает, что укрепление обороны и усиление охраны объектов РВСН является одной из приоритетных задач для ракетных войск. В 2017 году РВСН получит рекордное количество новой техники, в том числе машин инженерного обеспечения и машин дистанционного разминирования.
Как-то незаметно на сайте прошла новость "Военного обозрения" от 27.03.2017: «Под руководством Командующего РВСН С. Каракаева будет проводиться КШУ с соединениями и воинскими частями Владимирского ракетного объединения [армии] по отработке вопросов оперативного реагирования террористическим угрозам, В тренировке будут задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники. В ходе учения будет проведен розыгрыш тактического эпизода по экстренному выводу частей и подразделений, вооруженными ракетными комплексами, из пунктов постоянной дислокации при угрозе совершения теракта в полевые районы и выполнение поставленных задач в условиях действия незаконных вооруженных формирований. …Будут отработаны навыки по усилению охраны и обороны объектов РВСН, приему людей и транспорта в ходе мобилизации, вводу в строй и боевому слаживанию личного состава, приданного для усиления подразделений (формирований) антитеррора. На учении будет расконсервирована и приведена в готовность техника из неприкосновенного запаса с целью применения для ликвидации последствий террористических актов. Кроме того, командирам предстоит отработать вопросы взаимодействия с военным округом и другими видами и родами войск ВС РФ, органами ФСБ и МВД России, местными органами власти при выполнении мероприятий по противодействию терроризму».
На уровне ракетной армии запланированы крупнейшие учения РВСН с экстренным выводом частей и подразделений из пунктов постоянной дислокации. Когда у нас мобильные ракетные комплексы покидают экстренно ППД? Проведены мероприятия по взаимодействию с военным округом, видами и родами ВС, органами ФСБ и МВД, местными органами власти, с привлечением приписного состава (при мобилизации) в условиях действия незаконных вооруженных формирований (читаем: разведывательно-диверсионных групп противника). Вероятно, были проработаны вопросы взаимодействия, использование новой техники и методические вопросы противодействия группам специального назначения противника и средствам технической разведки (в т.ч. спутниковой группировки). Как и на любых первых учениях, возможно, не обошлось без ошибок. Главное, что такие мероприятия начинают проводиться, и нападения на колонны и объекты РВСН будет проводить несколько сложнее (или значительно сложнее) для групп вероятного противника.
Автор: aKtoR , Старый26
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