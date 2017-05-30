Кто и как собирается заставить российскую экономику расти?

По нашему плану, мы бы хотели, чтобы в течение шести лет пенсия стала на 30 процентов больше, чем сегодня, — то есть на треть. Вот почему нужен ряд реформ, в том числе повышение пенсионного возраста: лучше на два-три года больше поработать, но затем иметь более высокую пенсию. Многие из нынешних пожилых людей говорят, что они бы на это согласились.

Остаётся совсем немного времени до того момента, как все три структуры, перед которыми президентом Владимиром Путиным ставилась соответствующая задача, представят свои стратегии развития России до 2025 года. Речь идёт о стратегии развития, на основании которой российская экономика, по заявлениям президента, должна выйти на устойчивый рост. Причём на такой устойчивый рост, который превышал бы среднемировой рост ВВП. То есть на уровне как минимум 4% в год.Три структуры, которые задачу разработки стратегии развития получили (а частично и сами изъявили желание), - это Министерство экономического развития, Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, а также Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По факту, законченный документ с публикацией на сегодняшний день представили лишь «кудринцы», которые решили долго не запрягать и обрисовать своё видение того, «как нам обустроить Россию». Две других упомянутых структуры, по последней информации, «на президента» с итоговой стратегией не выходили, однако определённые данные об их стратегиях есть.Одна из тем, которая на фоне разработки стратегии развития, обсуждается практически постоянно – отечественная производительность труда. Эксперты в области экономики утверждают, что с нынешней производительностью труда России задумываться об устойчивой росте экономики, да ещё на уровне, выше мирового, не приходится. Внутрироссийским экономическим гуру вторят западные коллеги. Суть заявлений такова: россиян надо, во-первых, «заставить работать», во-вторых, открыть как можно больше высокотехнологичных рабочих мест, на которых рост производительности не заставит себя ждать.С заявлением о необходимости модернизировать рабочие места – спорить было бы странно. Действительно, уровень оснащённости наших промышленных предприятий, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Радеющих представителей крупного бизнеса, готовых вкладываться не только в свои зарубежные счета, но и в сферу охраны труда, модернизацию станочного парка, повышение квалификации коллектива сотрудников – считанные проценты. Рост производительности труда в умах представителей большинства бизнес-«акул» пока всё ещё заменяется, по их разумению, куда большей «надобностью» - сэкономить на самом производстве, на коллективе, на внедрении инноваций и модернизации оборудования. Сэкономить, даже если целесообразность именно такой экономии – нулевая, так как коллектив «не держится» за рабочее место и выходит на рыночную текучку.А вот с первой частью заявления о проблемах повышения производительности труда согласиться сложно. Наши граждане работают отнюдь не хуже граждан Люксембурга или Норвегии, которые находятся в вершине рейтинга производительности труда. Просто в данном случае сложно сравнивать труд люксембургского служащего банковской сферы (а коэффициент производительности труда в этой стране около 74 по шкале Евростата) с трудом российского, к примеру, шахтёра, атомщика или агрария. Коэффициент России, кстати, по той же шкале – только 20 единиц. При всём уважении к подданным Люксембурга, странно сопоставлять рабочее место клерка с «рабочим местом» упомянутого представителя аграрного сектора, а производительность труда именно усредняется вне зависимости от того, какое направление в экономики у того или иного государства преобладает.Согласиться с тем, что показателей производительности труда (ПТ) в РФ не хватает – можно и нужно, но только пытаться объяснять это мифом о нежелании русских «поголовно» ударить пальцем о палец – глупо.Кстати, если вернуться к рейтингу стран по ПТ, то Россия в пятом десятке – рядом с Польшей, Латвией, Венгрией и Чили. Утверждается, что, к примеру, у Барбадоса с ПТ всё в два с лишним раза лучше, нежели в РФ.В общем, Барбадос Барбадосом, а нам нужно решать свои проблемы и с производительностью труда, и с другими показателями. И модернизация рабочих мест здесь не единственное, на что обращается внимание. Вернёмся к стратегиям развития, причём учитывая то, что в них есть предложения, откровенно говоря, связанные с реальным ростом ВВП слабо.Так, одна из позиций упомянутого г-на Кудрина – очередное упоминание того, что часть прироста экономики может дать повышение пенсионного возраста. Накануне глава ЦСР объявил, что «достаточно повысить возраст выхода на пенсию на 2-3 года, как сами пенсии вырастут на 30%». Апологеты теории Кудрина заявляют о том, что поднятие планки пенсионного возраста автоматически приведёт ещё и к экономическому росту. Портал «Лента.ру» цитирует Кудрина:Да конечно, согласились... Вот только «многие» - это сколько в процентном отношении? – Если это те самые чиновники, которые в 55-60 лет не готовы расставаться с «высокоинновационным» рабочим местом в префектуре или министерстве, тогда понятно...Логика ЦСР замечательная во всех отношениях. С таким же успехом (для увеличения доходов бюджета ПФР и роста экономики) в ЦСР могли бы предложить «избавляться» от пенсионеров, которые перешли через так называемую «планку дожития». Экономически всё целесообразно: есть пенсионер – есть проблемы, нет пенсионера – нет проблем... Это ж насколько скакнула бы наша экономика, если бы не эти 80-летние старики... А если бы ещё и их заставить работать – да мы бы такими темпами, глядишь, Люксембург обогнали... Это к слову о том, какие гуру экономики продолжают давать прорывные советы. С такими советчиками-советниками мы точно прорвёмся, как пить дать, а все пенсионеры ещё спасибо скажут... Если доживут (доживём)...Что предлагает Столыпинский клуб В частности, реформу уголовного экономического законодательства. Представлен график уголовного преследования бизнеса:Результаты, безусловно, пугающие: 46% полностью разрушенного бизнеса, 59% не считают бизнес в России безопасным. Но с другой стороны: а можно ли давать гарантии того, что сам «прикрытый» бизнес действительно не имел отношения к криминалу? Нельзя, хотя бы по той причине, что с начала 90-х криминализация в российской экономике имеет более чем существенный процент. Безусловно, хватает и полицейского, и прокурорского, и прочего надзорного произвола. Но насколько сможет ответить предлагаемая реформа вызовам криминала уже со стороны нечистоплотного бизнеса – к примеру, того, который получает господдержку из бюджета, а затем ищи ветра в поле вместе с миллиардами налогоплательщиков.Ещё одно предложение «столыпинцев» для поиска точек роста – снижение тарифов.График представлен говорящий: тарифы на сырьё по своему росту опережают цены на конечный результат производственной деятельности. Это одна из ухмылок сырьевой экономики, частично от которой России избавилась, но процент зависимости от той же нефтегазовой иглы по-прежнему велик. Весь вопрос в том, кто и как заставит добытчиков сырья пойти на снижение тарифов, если цены на бензин у нас растут абсолютно при любой конъюнктуре рынка: при повышении объёмов добычи нефти и при их понижении, при росте курса доллара и при его падении, при увеличении цен на баррель и при их падении в 2-3 раза... Начнут заставлять - тут же увеличится процент "красного" на первом графике, и представители бизнеса заявят, что это давление на деловые круги.В любом случае, предложения есть. Их немало. Не все они, как говорится, однозначны. Вот только объять в одном материале необъятное не получится, а потому к этой теме в ближайшее время можно будет вернуться и обсудить и другие идеи тех, кого на стратегию развития «мобилизовали».