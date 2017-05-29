21:09 29 мая

Маккейн: ИГИЛ нет так опасно, как русские

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого по меткому выражению Марии Захаровой, обильное ядовыделение, решил сравнить в своей речи Россию и ИГИЛ (*запрещено в РФ). Сравнение оказалось не в пользу России...

По словам сенатора-русофоба, который посещает с визитом Австралию, уровень опасности для мира, исходящий от ИГИЛ (*), меньше уровня опасности, исходящего от России.

Из заявления Маккейна телеканалу ABC:
Полагаю, что ИГИЛ способно совершать страшные вещи. Да, меня это беспокоит (...) Но меня беспокоит и то, что русские пытаются разрушать основы демократии, менять результаты американских выборов.



Маккейн: ИГИЛ нет так опасно, как русские


Далее – и вовсе «выдающееся» заявление:
У меня нет доказательств, что они (русские) в этом преуспели, но они точно пытались и пытаются сейчас. Они только что пытались влиять на выборы во Франции. За то, что они раскололи Украину, вмешивались в выборы, оказывали и оказывают давление на страны Балтии, я считаю их и Влада (Владимира) Путина самым серьёзным врагом, который у нас есть.


Вполне можно согласиться, если рассматривать слово «мы» в контексте Маккейна как самого Маккейна и таких же упоротых членов политической верхушки США, как сам сенатор. Если эти люди говорят о меньшей угрозе для мира со стороны организации, признанной террористической как самими США, так и всей ООН, нежели угрозе со стороны России, то это лишнее доказательство того, что Вашингтон и международный терроризм работают на одной волне.

Использованы фотографии: amic.ru
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Комментарии 46

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  1. ser-pov Сегодня, 19:02
    А не предложить ли России для дедушки, бесплатную палату в Кащенко? По-моему само то будет...
    ser-pov
    1. INVESTOR Сегодня, 19:07
      Видимо его в плену отымели за тот беспредел который янки там творили, вот он и носится как ужаленный... fellow А на булках у него наверняка озорной пчел наколотъ bully
      INVESTOR
      1. Татьяна Сегодня, 19:25
        Вашингтон и международный терроризм работают на одной волне.
        А Маккейн - это топ-менеджер Пентагона по маркетингу - в области изучения сферы искусственного расширения террористического рыночного спроса для продаж разного рода радикальным иностранным группировкам оружия ВПК США.
        Татьяна
    2. kapitan92 Сегодня, 19:08
      Смотрю на этого старпера при власти и вспоминаю наше дорогое Политбюро ЦК КПСС, такие же старые маразматики были. laughing
      kapitan92
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:20
        Цитата: kapitan92
        Смотрю на этого старпера при власти и вспоминаю наше дорогое Политбюро ЦК КПСС, такие же старые маразматики были. laughing

        Так он их вспоминает и внуков теперь уже в Кремле ... soldier
        ИГИЛ не так опасно, как русские

        Вы тоже русских боитесь..? crying Сочувствую.!
        Мы войны не хотим , но и молчать не будем ЗАПОМНИ!
        ОТДЕЛ
        1. fif21 Сегодня, 20:25
          Цитата: ОТДЕЛ
          Так он их вспоминает и внуков теперь уже в Кремле ...
          Пошлите это видео Маккейну на почту! hi
          fif21
      2. Ныробский Сегодня, 19:57
        Цитата: kapitan92
        Смотрю на этого старпера при власти и вспоминаю наше дорогое Политбюро ЦК КПСС, такие же старые маразматики были.

        Нет, не похожи......Зря вы так))) Те старпёры сделали всё от них зависящее, что бы вьетнамцы приземлили этого чудика и пять лет жаренными кузнечиками кормили. То, что он остался в живых, в этом так же наверняка те же старперы поучаствовали. Просто Маккейн свинья неблагодарная....
        Ныробский
        1. kapitan92 Сегодня, 20:04
          Цитата: Ныробский
          Нет, не похожи......Зря вы так))) Те старпёры сделали всё от них зависящее, что бы вьетнамцы приземлили этого чудика и пять лет жаренными кузнечиками кормили.

          В то время они еще не были старперами, поэтому и сделали все для этого чудика. laughing
          kapitan92
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:34
            Привет , Слава ! hi Когда уже этот недобитый лётчик собственным ядом отравится ? Мало ему в плену досталось , надобно добавить ! am
            bouncyhunter
            1. kapitan92 Сегодня, 20:50
              Привет , Паша! hi Там уже не яд, там уже желчь прет со всех щелей, этому старому плавучему чемодану уже за 80. Надо меньше на него внимания обращать, тогда он быстрее успокоится. smile
              kapitan92
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:53
                Живучий гад попался . И некому в Матрасии ему ускоритель выписать . А в Россию не едет - ссыкотно . lol
                bouncyhunter
                1. kapitan92 Сегодня, 20:59
                  Цитата: bouncyhunter
                  Живучий гад попался

                  Как ты хочешь, пять лет во Вьетнаме "спортом" занимался на свежем воздухе. fellow
                  Да будет ему ускоритель, в свое время, а пока пускай воздух попортит на радость папе Трампу. laughing
                  А его вроде бы уже давно в санкционный список включили.
                  kapitan92
                2. Partyzan Сегодня, 21:08
                  А как опять собьют? feel
                  Partyzan
    3. Толстоевский Сегодня, 19:13
      готов оплатить для него ледоруб и услуги художника
      Толстоевский
    4. Офицер запаса Сегодня, 19:26
      "Маккейн: ИГИЛ нет так опасно, как русские"

      Самое опасное, Джон, это Ваш маразм...
      Офицер запаса
      1. Partyzan Сегодня, 20:05
        наконец то признали - ИГИЛ-это наши angry
        Partyzan
    5. Астарт Сегодня, 19:34
      "я считаю их и Влада (Владимира) Путина самым серьёзным врагом"
      Назвать Путина "Владом" это просто амерский стиль, или он Цепеша имел ввиду
      Астарт
      1. Дембель77 Сегодня, 19:45
        Маккейн: ИГИЛ нет так опасно, как русские
        А вот сирийский народ (да и не только сирийский), считает иначе!
        Дембель77
    6. Васян1971 Сегодня, 19:47
      Цитата: ser-pov
      А не предложить ли России для дедушки, бесплатную палату в Кащенко? По-моему само то будет...

      Чё? Бесплатную палату?! За счёт российских налогоплательщиков?! Пусть оплачивает!
      Васян1971
      1. рич Сегодня, 20:07
        Маккейн: ИГИЛ нет так опасно, как русские

        недавний терракт в Англии это доказал fool
        рич
    7. Шурале Сегодня, 20:36
      Между прочим Маккейн абсолютно прав, Америка как бешеный пёс бежит по лесу и кусает всех подряд и не может остановиться , и видит вдали лесника у которого берданка , собака прекрасно знает что добежит до лесника и попытается его укусить и схлопочет дуплетом , она прекрасно понимает что лесник для нее ОПАСЕН, она понимает что не остановиться и понимает что схлопочет. А ИГИЛ ей похрену...
      Шурале
  2. san4es Сегодня, 19:04
    ...Пинка -бы ему смачного отвесил...Задолбал вкрай
    san4es
  3. 1536 Сегодня, 19:05
    Конечно, терроризм для деда - это бизнес, Россия враг, потому что борется с его бизнесом.
    1536
  4. Кокос Сегодня, 19:06
    Маккейну пора в догонку за Бжезинским...надоело их вечное нытье вроде не дураки а послушать их так настоящий дурдом....
    Кокос
    1. Астарт Сегодня, 19:38
      Не будьте злым. Без "сбитого сокола" Мир станет чуть менее забавным
      Астарт
  5. faterdom Сегодня, 19:07
    Надо идти... Збиг зовет!
    faterdom
  6. Владимир К Сегодня, 19:07
    При шизофрении человек создает в своей голове придуманные замки и пытается в них жить, а поведении сенатора Маккейна этому соответствует. Что здесь обсуждать?
    Владимир К
  7. Толстоевский Сегодня, 19:13
    проговорился стараясволочь
    Толстоевский
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:35
      Цитата: Толстоевский
      проговорился стараясволочь

      Он все плен во Вьетнаме забыть не может...Русские с ним пообщались плотно..))) Лучше бы вьетнамцам отдали , ошибка наша ! hi
      ОТДЕЛ
  8. мармеладный Сегодня, 19:16
    конечно не опасен так-сами создали и исправно подчиняются..в отличии от России
    мармеладный
  9. Владимир 38 Сегодня, 19:28
    Конечно, ИГИЛ это дитя маккейна, как же оно будет опасно для сша..
    Владимир 38
  10. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:30
    Ископаемое, тебя бзежинский заждался, в адском котле ему без тебя, полоумного, скучно. ..поторопись! am
    Изгоняющий либероидов
  11. Чаронда Сегодня, 19:42
    Маккейна ждут в аду:Бжезинский,Новодворская и Немцов....
    Чаронда
  12. Ratmir_Ryazan Сегодня, 19:43
    Маккейн - фантастический ид.....т. Можно было бы над ним просто посмеяться, но тот бред что он несет воздействует на людей, оказывает влияние на них действия... Вспомните шведа который хвалился тем, что приехал на Украину убивать русских, и по его словам убил около 20 человек, чтобы они не захватили Финляндию и Швецию...
    Я пришел к выводу, что эта паранойя США по поводу агрессии России и русских хакеров используется как средство обработки населения, посмотрите на американскую рекламу какого-нибудь г......на на телемагазине, там 100 раз повторят что этот дешевый товар - супер, и кто-то его заказывает, телемагазины работают, вот и с этой паранойей Маккейна тоже самое, они просто обрабатывают население своей страны, чтобы потом в случае конфликта никто не задавал вопросов, а за что армия США убивает людей на другом конце света...
    Готовьтесь к войне люди русские, пощады не будет...
    Ratmir_Ryazan
  13. Васян1971 Сегодня, 19:45
    " Маккейн: ИГИЛ нет так опасно, как русские. "
    Точняк! От бармалеев за лужей прячешся. От нас - фигушки!
    Васян1971
  14. Шуманит Сегодня, 19:47
    Русские даже опаснее вьетнамцев! - сказал Маккейн, почесывая пятую точку...
    Шуманит
  15. roskot Сегодня, 19:50
    А Шариков все не унимается.Ярый последователь Бзежинского.
    roskot
  16. prior Сегодня, 19:53
    "ИГИЛ не так опасно, как русские".
    Естественно! Русские могут так ответить, что Маккейну мало не покажется!
    И сбитый лётчик об этом помнит.
    prior
  17. AlexTires Сегодня, 19:54
    Каждый политик хочет войти в историю, правда одни туда вхожи пока живы, а другие - навсегда, в учебники Истории, и Маккейн явно не из вторых, когда он сдохнет все забудут его как шелудивую собаку, способную только гавкать потому, что есть рот, но отсутствуют мозги....
    AlexTires
  18. Бэре Сегодня, 20:06
    Чувствуется кончина старого барана.
    Бэре
  19. слепой67 Сегодня, 20:14
    Грешно конечно говорить такое,но от души...Двое уж приставились,этот вот что-то задкрживается. Наверное грязевые ванны принятые в молодости сказываются. Ещё Сороса туда пристегнуть.
    слепой67
  20. alavrin Сегодня, 20:17
    Когда умер Бжезинский сразу подумал о Маккейне..))
    alavrin
  21. fif21 Сегодня, 20:20
    Так и бойся ! Контуженный laughing
    fif21
  22. Black_PR Сегодня, 20:22
    Старый злобный козёл...!
    Black_PR
  23. Юрий Я. Сегодня, 20:37
    Да всё нормально. Этот другого не скажет. Ну может на табуретке с петлёй на шее. Система (их).
    Юрий Я.
  24. pvv113 Сегодня, 21:05
    В нормальном обществе от таких, как Маккейн прячут вилки и спички. А в США он - целый сенатор!!! fool
    pvv113
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