" Маккейн: ИГИЛ нет так опасно, как русские. "

Полагаю, что ИГИЛ способно совершать страшные вещи. Да, меня это беспокоит (...) Но меня беспокоит и то, что русские пытаются разрушать основы демократии, менять результаты американских выборов.

У меня нет доказательств, что они (русские) в этом преуспели, но они точно пытались и пытаются сейчас. Они только что пытались влиять на выборы во Франции. За то, что они раскололи Украину, вмешивались в выборы, оказывали и оказывают давление на страны Балтии, я считаю их и Влада (Владимира) Путина самым серьёзным врагом, который у нас есть.

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого по меткому выражению Марии Захаровой, обильное ядовыделение, решил сравнить в своей речи Россию и ИГИЛ (*запрещено в РФ). Сравнение оказалось не в пользу России...По словам сенатора-русофоба, который посещает с визитом Австралию, уровень опасности для мира, исходящий от ИГИЛ (*), меньше уровня опасности, исходящего от России.Из заявления Маккейна телеканалу ABC:Далее – и вовсе «выдающееся» заявление:Вполне можно согласиться, если рассматривать слово «мы» в контексте Маккейна как самого Маккейна и таких же упоротых членов политической верхушки США, как сам сенатор. Если эти люди говорят о меньшей угрозе для мира со стороны организации, признанной террористической как самими США, так и всей ООН, нежели угрозе со стороны России, то это лишнее доказательство того, что Вашингтон и международный терроризм работают на одной волне.