Без политкорректности: Сатановский о Европе, США и Крыме Сегодня, 19:10 Российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский о Европе, США и Крыме. 2 Евгений Сатановский о ситуации на Ближнем Востоке Мученик за Веру и Отечество Евгений Родионов Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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