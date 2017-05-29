21:04 29 мая

Без политкорректности: Сатановский о Европе, США и Крыме

Российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский о Европе, США и Крыме.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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